WTA 500 Charleston, WTA 250 Bogotà, WTA 500 Linz e WTA 125 Madrid: I risultati completi con il dettaglio delle Finali e del Primo Turno di Quali (LIVE)

05/04/2026 09:21 3 commenti
Jessica Pegula nella foto - Foto Getty Images

USA WTA 500 Charleston – Finali – terra

Credit One Stadium – ore 17:00
Desirae Krawczyk USA / Caty McNally USA vs Anna Bondar HUN / Magdalena Frech POL Inizio 16:00
Desirae Krawczyk / Caty McNally
0
6
6
0
Anna Bondar / Magdalena Frech
0
3
2
0
Vincitore: Krawczyk / McNally
(1) Jessica Pegula USA vs Yuliia Starodubtseva UKR Non prima 19:00

Jessica Pegula [1]
0
6
6
0
Yuliia Starodubtseva
0
2
2
0
Vincitore: Pegula
COL WTA 250 Bogotà – Finale – terra

Cancha Central – ore 19:00
(1) Marie Bouzkova CZE vs (8) Panna Udvardy HUN
Marie Bouzkova [1]
6
6
6
Panna Udvardy [8]
7
2
2
Vincitore: Bouzkova
WTA 500 Linz 🇦🇹 – 1° Turno Qualificazione, cemento (al coperto)

Center Court – ore 11:00
(1) Katie Volynets USA vs Oceane Dodin FRA
Katie Volynets [1]
0
6
6
0
Oceane Dodin
0
4
0
0
Vincitore: Volynets
(3) Tamara Korpatsch GER vs Jule Niemeier GER

Tamara Korpatsch [3]
0
6
6
0
Jule Niemeier
0
3
2
0
Vincitore: Korpatsch
Carole Monnet FRA vs (5) Donna Vekic CRO

Carole Monnet
0
2
4
0
Donna Vekic [5]
0
6
6
0
Vincitore: Vekic
Anna-Lena Friedsam GER vs (6) Anhelina Kalinina UKR

Anna-Lena Friedsam
0
4
4
0
Anhelina Kalinina [6]
0
6
6
0
Vincitore: Kalinina
Match Court 1 – ore 11:00
Maria Timofeeva UZB vs (8) Alina Charaeva RUS

Maria Timofeeva
1
6
6
Alina Charaeva [8]
6
3
3
Vincitore: Timofeeva
Madison Brengle USA vs (7) Dominika Salkova CZE

Madison Brengle
0
2
2
0
Dominika Salkova [7]
0
6
6
0
Vincitore: Salkova
(2) Victoria Jimenez Kasintseva AND vs Iryna Shymanovich BLR

Victoria Jimenez Kasintseva [2]
0
5
3
0
Iryna Shymanovich
0
7
6
0
Vincitore: Shymanovich
(4) Aliaksandra Sasnovich BLR vs Linda Fruhvirtova CZE

Aliaksandra Sasnovich [4]
0
6
6
0
Linda Fruhvirtova
0
0
1
0
Vincitore: Sasnovich
WTA 125 Madrid 🇪🇸 – 1° Turno Qualificazione, terra battuta

COURT CENTRAL SILVERWAY – ore 11:00
(4) Sara Saito JPN vs Carmen Lopez Martinez ESP
Sara Saito [4]
0
6
6
0
Carmen Lopez Martinez
0
1
2
0
Vincitore: Saito
Nadiia Kolb UKR vs (6) Carlota Martinez Cirez ESP

Nadiia Kolb
0
1
2
0
Carlota Martinez Cirez [6]
0
6
6
0
Vincitore: Martinez Cirez
COURT VILLA DE MADRID – ore 11:00
(2) Selena Janicijevic FRA vs Carlota Lujan Jecalo ESP

Selena Janicijevic [2]
0
6
6
0
Carlota Lujan Jecalo
0
1
3
0
Vincitore: Janicijevic
Mina Hodzic GER vs (8) Cristina Diaz Adrover ESP

Mina Hodzic
6
3
5
Cristina Diaz Adrover [8]
3
6
7
Vincitore: Diaz Adrover
(1) Caroline Werner GER vs Momoko Kobori JPN

Caroline Werner [1]
0
6
7
0
Momoko Kobori
0
1
6
0
Vincitore: Werner
COURT CHUIQII MANDARINO – ore 11:00
Carlota Corte ESP vs (5) Miriana Tona ITA

Carlota Corte
0
3
0
0
Miriana Tona [5]
0
6
6
0
Vincitore: Tona
(3) Polona Hercog SLO vs Yvonne Cavalle-Reimers ESP

Polona Hercog [3]
0
6
6
0
Yvonne Cavalle-Reimers
0
4
2
0
Vincitore: Hercog
Ekaterina Kazionova RUS vs (7) Elina Avanesyan ARM

Ekaterina Kazionova
0
4
3
0
Elina Avanesyan [7]
0
6
6
0
Vincitore: Avanesyan
3 commenti

Gaz (Guest) 05-04-2026 12:51

Ora,un paio di utenti ( famosi per tentare di mozzicarsi la coda ,di salire su treni già passati, tutto l’opposto di coloro che hanno fiuto per prevedere possibili sorprese) metteranno Starodbutseva come vincente di Roma(sarcasmo), dopo che ho visto qualcuno questa settimana mettere Baptiste finalista o vincente se non ricordo male, dopo il suo exploit a Miami.
Bisogna trovare già l’insospettabile per il torneo di Linz,la sorpresa di turno che inevitabilmente ci sarà,scovare il ragno nel secchio,tirar fuori il coniglio dal buco.

 3
Taxi Driver 05-04-2026 12:09

Potenzialmente Jovic è già da top 10.

 2
Gaz (Guest) 05-04-2026 10:23

Una Pegula che era arrivata uno scarica, contro Putintseva e Cocciaretto si è presa tante pause,ma certe tenniste sono ormai così navigate che si riescono a regolare durante i match su quello che potrebbe bastare in base a quello che captano sul valore che mostra un’avversaria,o comunque perché ne hanno già un’idea di base precedente, staccando spesso dall’acceleratore,se poi si perde pazienza,ad inizio non aveva secondo me quel cruccio di vincere il torneo,che ha sicuramente adesso.
Senza nulla togliere alle prime due avversarie nel torneo, dal secondo set con la Shnaider si è cominciata a vedere una Pegula da potenziale titolo slam, ieri, come scritto nel live, è stato un match dove non poteva concedersi delle pause, nonostante il secondo set perso nel momento decisivo che ha caricato la Jovic ad inizio terzo set la Pegula non le ha mai permesso di scappare via ad una grande Jocovic.
Anche nell’ottobre scorso a Wuhan vinse i primi 4 match in 3 set per poi perdere la finale in 2 contro Gauff.
Se Putintseva o Cocciaretto sarebbero riuscite a portare a casa quei match avrebbero poi vinto il torneo?o è più probabile che questo torneo lo avrebbe finito per vincere Jovic o Starodubtseva? visto che dall’altra parte del tabellone ci sarebbe stata in finale comunque lei,la quale ha avuto meno problemi di Pegula, avendo perso un set ma perdendo 20 Games nei 10 set vinti, quindi non è neanche stata vicina ad una sconfitta.
Vedete che tutto può dipendere da certe dinamiche,che ad effetto portano ad una strada piuttosto che ad un’altra,a volte per un punto,o due, tanti ne mancano alla Cocciaretto.
Starodbutseva avrebbe dovuto affrontare la Alexandrova al primo turno,la quale ha dato forfait, facendo entrare la Gorgodze, l’unica appunto ad aver vinto poi un set.
Non che affrontare ora come ora Alexandrova sarebbe stata dura, pensando anche a come sta giocando L’ucraina forse ha fatto bene la Alexandrova,senza immaginarselo.

 1
