Musetti parla da Monte Carlo: “Mi sento molto bene fisicamente, ho tanta voglia di ricominciare”
Sguardo sereno sotto il dolce sole della Costa Azzurra per Lorenzo Musetti, pronto al rientro sul tour a Monte Carlo dopo il ritiro a Miami per un problema al braccio. Un 2026 partito in modo spettacolare per il n.5 ATP tra Hong Kong (finale) e soprattutto Australian Open, dove è arrivato ad un passo dall’estromettere Djokovic nei quarti, bloccato da un brutto infortunio muscolare. Proprio le condizioni fisiche del toscano hanno destato grande preoccupazione: con un livello di gioco sempre più alto e continuo che gli consente di essere forte in ogni evento e contro i migliori, è davvero un peccato assistere alla sequela di infortuni che troppo spesso l’hanno penalizzato. Per questo le parole di Lorenzo dal Principato sono importanti: ha affermato a Sky Sport di aver lavorato bene in questa pausa e di sentirsi finalmente a posto, pronto a riprendere l’attività. E lo farà in un torneo molto importante, nella città dove vive e dove lo scorso anno è arrivato in finale, stoppato solo da Alcaraz. Per Musetti arrivano settimane decisive: dovrà difendere 2250 punti accumulati sul “rosso” nel 2025 giocando alla grande. Lui tuttavia afferma di vedere la questione da un punto di vista differente: non una difesa, ma una caccia a nuovi punti.
“I punti si fanno, non si difendono” afferma Musetti da Monte Carlo, “Ogni anno bisogna riconfermarsi, è una frase che può risultare scontata, banale, ma la mentalità deve essere quella, di affrontare una partita alla volta e cercare di riguadagnarsi un posto in finale o aventi nella settimana”. Attitudine corretta per un tennista ormai forte, consolidato nell’élite del tennis mondiale.
La notizia più importante, quella aspettavano tutti gli appassionati dopo il terribile infortunio di Melbourne e il ritorno a Indian Wells con nuovo forfait prima di Miami: Lorenzo ha recuperato dai problemi fisici. “Mi sento molto bene fisicamente, sono riuscito a ristabilire la mia condizione al 100% e questo è quello che mi rende più felice. Ho tanta voglia di ricominciare”.
Le prime settimane di lavoro con Perlas: “Sta portando la sua esperienza, ne ha da vendere, Qua a Monte Carlo non ci sarà ma sarà presente a tutti gli altri eventi sulla terra. Abbiamo fatto già dei passi in avanti in Australia perché credo di aver espresso il mio miglior tennis, è stato un ingresso importante nel mio team”.
Musetti è capitato nella parte di tabellone di Alcaraz, ma potrà affrontare il n.1 ATP solo in semifinale. Per il toscano esordio contro Vacherot o Majchrzak, tra martedì e mercoledì. Si è allenato con Lehecka sui campi del country club mostrando buona intensità e colpi fluidi. Non resta che aspettare il suo esordio nel torneo per valutare la sua condizione, forse con un filo di ruggine a livello competitivo visto che dal ritiro vs. Djokovic a Melbourne (fine gennaio) ha giocato solo un match contro Fucsovics a Indian Wells, ma su terra battuta i suoi meccanismi tecnici sono del tutto “a casa”.
Marco Mazzoni
TAG: Lorenzo Musetti, Marco Mazzoni, Masters 1000 Monte Carlo 2026
ha numeri che nessuno ha oggi nel circuito… e numero 5 è tanta robba, non sarà mai numero 1 probabilmente, ma è quello che ha maggiori margini di crescita, a cominciare dalla testa
Cosa vuoi dire gioca il miglior tennis oggi, non mi risulta che sia numero uno, va bene tifare ma bisogna anche essere obiettivi
@ Marco Tullio Cicerone (#4586372)
Ping pong, dannato cellulare!
finale Sinner-Musetti? chi sale sul carro?
A loro è consentito tutto.
Gli unici al mondo che possono non pensare ai punti ( se non per confermare il primo posto…) sono Alcaraz e Sinner, e a modo suo, Djokovic. Gli altri devono preoccuparsi di confermare i punteggi per non scendere nel ranking. I due fenomeni ( e il “vecchio” campione serbo) anche se partissero da numero 100, non dovrebbero essere loro a preoccuparsi. L’unico rischio potrebbe essere quello di scontrarsi tra di loro prima di un’eventuale finale.
FORZA MUSO
SEMPRE
ovvio che Barcellona è un paracadute se dovesse andar male a Montecarlo, lui punta ai mille e al Roland Garros e fa bene ad essere ambizioso, alla faccia di quelli che ancora lo criticano… basta che non si rompe sul più bello, una finale a Roma o Parigi con Sinner, o entrambi perché no, sarebbe il top
e pensa che sarebbe n.3 se non si fosse fatto la bua con Nole a Melbourne
ma che c’avete contro Musetti? gioca il miglior tennis oggi, sa fare tutto, ma proprio tutto, è un piccolo Federer, è numero 5 del mondo… qui parlate bene di Trungelliti, non sia mai di parlare bene di un italiano che gioca un tennis tocco, di classe… se non vi piace Musetti, vi consiglio di darvi al ping pong o al padel
@ NonSoloSinner (#4586298)
Ma se non vince una partita da mesi,come vuoi che giunga in finale a montecarlo…
ovvio che Barcellona è un paracadute se dovesse andar male a Montecarlo, lui punta ai mille e al Roland Garros e fa bene ad essere ambizioso, alla faccia di quelli che ancora lo criticano… basta che non si rompe sul più bello, una finale a Roma o Parigi con Sinner, o entrambi perché no, sarebbe il top
e pensa che sarebbe n.3 se non si fosse fatto la bua con Nole a Melbourne
Sono certo che il tuo sia solo un commento ironico, poi buona Pasqua a tutti
ovvio che Barcellona è un paracadute se dovesse andar male a Montecarlo, lui punta ai mille e al Roland Garros e fa bene ad essere ambizioso, alla faccia di quelli che ancora lo criticano… basta che non si rompe sul più bello, una finale a Roma o Parigi con Sinner, o entrambi perché no, sarebbe il top
Mi aspetto il primo mille da Lorenzo, che sia Montecarlo, Madrid o Roma, tutto oro che cola… e me lo aspetto bello carico anche a Parigi e Wimbledon, è l’unico che potrebbe impensierire i due fenomeni
@ Marco M. (#4586225)
Secondo me ma penso che sia ovvio, meglio giocarsi la finale a MC o anche solo arrivare in SF, poi se dovesse uscire ai QF e vincere Barcellona il discorso cambia.
Vai Lollo, avrai un torneo dignitoso uscendo agli ottavi.
Non l’avevo visto.
Spero che debba cancellarsi perché arriva in fondo a Montecarlo, però nel caso un ottimo paracadute.
È regolarmente iscritto a Barcellona
Uno alle 9:49, uno alle 9:50, uno alle 9:51.
Evidentemente tre utenti diversi 🙂
Buona Pasqua anche a te, utente trino…. Mangia un uovo solo, non tre, mi raccomando
Volere=potere, l’importante è crederci
Non solo Elvis, Momo e PolloAllevi, sono molti di più.
Sinceramente non mi aspetto nulla, mi basta che stia bene e la forma tornerà giocando. Dovesse uscire presto a Montecarlo potrebbe chiedere un invito a Monaco o Barcellona per non perdere il ritmo.
Giusto non dare importanza ai punti, anche se in testa sicuramente avrà un po’ il tarlo.
Per me deve cercare di arrivare al massimo a Roma e Parigi, potrebbe anche riservare belle sorprese per noi che lo supportiamo e sgradite per altri…
Comunque sempre Forza Lore!
@ Giampi (#4586190)
Ancora più terribili.
Vai Lollo ti voglio in finale.
Ok..allora si ritira..
“terribile infortunio”..un classico stiramento, 15-20 giorni di prognosi. Altrimenti come dovremmo definire quello della Brignone o della Vonn..
Lo dico da musettiano della prima ora, ora è il momento ei vincere qualcosa, basta chiacchiere.
Forza Lorenzo comincia la stagione sulla tua superficie preferita…..sono molto curioso ….
Elvis e pollo allevi poi però tornate a fare mea culpa… ma questo non rientra nelle qualità degli odiatori da tastiera
Amen! Buona Pasqua a tutti.
@ Elvis (#4586164)
Concordo, il n5 del ranking non è meritato…
@ Elvis (#4586164)
Musetti deve darsi una svegliata.
Purtroppo uscirà al 1 turno col monegasco…