Musetti parla da Monte Carlo: “Mi sento molto bene fisicamente, ho tanta voglia di ricominciare”

Sguardo sereno sotto il dolce sole della Costa Azzurra per Lorenzo Musetti, pronto al rientro sul tour a Monte Carlo dopo il ritiro a Miami per un problema al braccio. Un 2026 partito in modo spettacolare per il n.5 ATP tra Hong Kong (finale) e soprattutto Australian Open, dove è arrivato ad un passo dall’estromettere Djokovic nei quarti, bloccato da un brutto infortunio muscolare. Proprio le condizioni fisiche del toscano hanno destato grande preoccupazione: con un livello di gioco sempre più alto e continuo che gli consente di essere forte in ogni evento e contro i migliori, è davvero un peccato assistere alla sequela di infortuni che troppo spesso l’hanno penalizzato. Per questo le parole di Lorenzo dal Principato sono importanti: ha affermato a Sky Sport di aver lavorato bene in questa pausa e di sentirsi finalmente a posto, pronto a riprendere l’attività. E lo farà in un torneo molto importante, nella città dove vive e dove lo scorso anno è arrivato in finale, stoppato solo da Alcaraz. Per Musetti arrivano settimane decisive: dovrà difendere 2250 punti accumulati sul “rosso” nel 2025 giocando alla grande. Lui tuttavia afferma di vedere la questione da un punto di vista differente: non una difesa, ma una caccia a nuovi punti.

“I punti si fanno, non si difendono” afferma Musetti da Monte Carlo, “Ogni anno bisogna riconfermarsi, è una frase che può risultare scontata, banale, ma la mentalità deve essere quella, di affrontare una partita alla volta e cercare di riguadagnarsi un posto in finale o aventi nella settimana”. Attitudine corretta per un tennista ormai forte, consolidato nell’élite del tennis mondiale.

La notizia più importante, quella aspettavano tutti gli appassionati dopo il terribile infortunio di Melbourne e il ritorno a Indian Wells con nuovo forfait prima di Miami: Lorenzo ha recuperato dai problemi fisici. “Mi sento molto bene fisicamente, sono riuscito a ristabilire la mia condizione al 100% e questo è quello che mi rende più felice. Ho tanta voglia di ricominciare”.

Le prime settimane di lavoro con Perlas: “Sta portando la sua esperienza, ne ha da vendere, Qua a Monte Carlo non ci sarà ma sarà presente a tutti gli altri eventi sulla terra. Abbiamo fatto già dei passi in avanti in Australia perché credo di aver espresso il mio miglior tennis, è stato un ingresso importante nel mio team”.

Musetti è capitato nella parte di tabellone di Alcaraz, ma potrà affrontare il n.1 ATP solo in semifinale. Per il toscano esordio contro Vacherot o Majchrzak, tra martedì e mercoledì. Si è allenato con Lehecka sui campi del country club mostrando buona intensità e colpi fluidi. Non resta che aspettare il suo esordio nel torneo per valutare la sua condizione, forse con un filo di ruggine a livello competitivo visto che dal ritiro vs. Djokovic a Melbourne (fine gennaio) ha giocato solo un match contro Fucsovics a Indian Wells, ma su terra battuta i suoi meccanismi tecnici sono del tutto “a casa”.

Marco Mazzoni