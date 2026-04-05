Lo scorso anno Lorenzo è arrivato in finale ATP, Copertina

Musetti parla da Monte Carlo: “Mi sento molto bene fisicamente, ho tanta voglia di ricominciare”

05/04/2026 09:15 32 commenti
Musetti in allenamento a Monte Carlo
Musetti in allenamento a Monte Carlo

Sguardo sereno sotto il dolce sole della Costa Azzurra per Lorenzo Musetti, pronto al rientro sul tour a Monte Carlo dopo il ritiro a Miami per un problema al braccio. Un 2026 partito in modo spettacolare per il n.5 ATP tra Hong Kong (finale) e soprattutto Australian Open, dove è arrivato ad un passo dall’estromettere Djokovic nei quarti, bloccato da un brutto infortunio muscolare. Proprio le condizioni fisiche del toscano hanno destato grande preoccupazione: con un livello di gioco sempre più alto e continuo che gli consente di essere forte in ogni evento e contro i migliori, è davvero un peccato assistere alla sequela di infortuni che troppo spesso l’hanno penalizzato. Per questo le parole di Lorenzo dal Principato sono importanti: ha affermato a Sky Sport di aver lavorato bene in questa pausa e di sentirsi finalmente a posto, pronto a riprendere l’attività. E lo farà in un torneo molto importante, nella città dove vive e dove lo scorso anno è arrivato in finale, stoppato solo da Alcaraz. Per Musetti arrivano settimane decisive: dovrà difendere 2250 punti accumulati sul “rosso” nel 2025 giocando alla grande. Lui tuttavia afferma di vedere la questione da un punto di vista differente: non una difesa, ma una caccia a nuovi punti.

“I punti si fanno, non si difendono” afferma Musetti da Monte Carlo, “Ogni anno bisogna riconfermarsi, è una frase che può risultare scontata, banale, ma la mentalità deve essere quella, di affrontare una partita alla volta e cercare di riguadagnarsi un posto in finale o aventi nella settimana”. Attitudine corretta per un tennista ormai forte, consolidato nell’élite del tennis mondiale.

La notizia più importante, quella aspettavano tutti gli appassionati dopo il terribile infortunio di Melbourne e il ritorno a Indian Wells con nuovo forfait prima di Miami: Lorenzo ha recuperato dai problemi fisici. “Mi sento molto bene fisicamente, sono riuscito a ristabilire la mia condizione al 100% e questo è quello che mi rende più felice. Ho tanta voglia di ricominciare”.

Le prime settimane di lavoro con Perlas: “Sta portando la sua esperienza, ne ha da vendere, Qua a Monte Carlo non ci sarà ma sarà presente a tutti gli altri eventi sulla terra. Abbiamo fatto già dei passi in avanti in Australia perché credo di aver espresso il mio miglior tennis, è stato un ingresso importante nel mio team”.

Musetti è capitato nella parte di tabellone di Alcaraz, ma potrà affrontare il n.1 ATP solo in semifinale. Per il toscano esordio contro Vacherot o Majchrzak, tra martedì e mercoledì. Si è allenato con Lehecka sui campi del country club mostrando buona intensità e colpi fluidi. Non resta che aspettare il suo esordio nel torneo per valutare la sua condizione, forse con un filo di ruggine a livello competitivo visto che dal ritiro vs. Djokovic a Melbourne (fine gennaio) ha giocato solo un match contro Fucsovics a Indian Wells, ma su terra battuta i suoi meccanismi tecnici sono del tutto “a casa”.

Marco Mazzoni

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😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

NonSoloSinner (Guest) 05-04-2026 20:02

Scritto da Aquila.

Scritto da NonSoloSinner

Scritto da Marco M.

Scritto da WinItaly_ex_Berga

Scritto da Marco M.
Dovesse uscire presto a Montecarlo potrebbe chiedere un invito a Monaco Barcellona per non perdere il ritmo.

È regolarmente iscritto a Barcellona

Non l’avevo visto.
Spero che debba cancellarsi perché arriva in fondo a Montecarlo, però nel caso un ottimo paracadute.

ovvio che Barcellona è un paracadute se dovesse andar male a Montecarlo, lui punta ai mille e al Roland Garros e fa bene ad essere ambizioso, alla faccia di quelli che ancora lo criticano… basta che non si rompe sul più bello, una finale a Roma o Parigi con Sinner, o entrambi perché no, sarebbe il top

Scritto da paolo allievi
@ Elvis (#4586164)
Concordo, il n5 del ranking non è meritato…

e pensa che sarebbe n.3 se non si fosse fatto la bua con Nole a Melbourne

Scritto da Giampi
“terribile infortunio”..un classico stiramento, 15-20 giorni di prognosi. Altrimenti come dovremmo definire quello della Brignone o della Vonn..

ma che c’avete contro Musetti? gioca il miglior tennis oggi, sa fare tutto, ma proprio tutto, è un piccolo Federer, è numero 5 del mondo… qui parlate bene di Trungelliti, non sia mai di parlare bene di un italiano che gioca un tennis tocco, di classe… se non vi piace Musetti, vi consiglio di darvi al ping pong o al padel

Cosa vuoi dire gioca il miglior tennis oggi, non mi risulta che sia numero uno, va bene tifare ma bisogna anche essere obiettivi

ha numeri che nessuno ha oggi nel circuito… e numero 5 è tanta robba, non sarà mai numero 1 probabilmente, ma è quello che ha maggiori margini di crescita, a cominciare dalla testa

 32
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Aquila. 05-04-2026 17:38

Scritto da NonSoloSinner

Scritto da Marco M.

Scritto da WinItaly_ex_Berga

Scritto da Marco M.
Dovesse uscire presto a Montecarlo potrebbe chiedere un invito a Monaco Barcellona per non perdere il ritmo.

È regolarmente iscritto a Barcellona

Non l’avevo visto.
Spero che debba cancellarsi perché arriva in fondo a Montecarlo, però nel caso un ottimo paracadute.

ovvio che Barcellona è un paracadute se dovesse andar male a Montecarlo, lui punta ai mille e al Roland Garros e fa bene ad essere ambizioso, alla faccia di quelli che ancora lo criticano… basta che non si rompe sul più bello, una finale a Roma o Parigi con Sinner, o entrambi perché no, sarebbe il top

Scritto da paolo allievi
@ Elvis (#4586164)
Concordo, il n5 del ranking non è meritato…

e pensa che sarebbe n.3 se non si fosse fatto la bua con Nole a Melbourne

Scritto da Giampi
“terribile infortunio”..un classico stiramento, 15-20 giorni di prognosi. Altrimenti come dovremmo definire quello della Brignone o della Vonn..

ma che c’avete contro Musetti? gioca il miglior tennis oggi, sa fare tutto, ma proprio tutto, è un piccolo Federer, è numero 5 del mondo… qui parlate bene di Trungelliti, non sia mai di parlare bene di un italiano che gioca un tennis tocco, di classe… se non vi piace Musetti, vi consiglio di darvi al ping pong o al padel

Cosa vuoi dire gioca il miglior tennis oggi, non mi risulta che sia numero uno, va bene tifare ma bisogna anche essere obiettivi

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Marco Tullio Cicerone 05-04-2026 16:47

@ Marco Tullio Cicerone (#4586372)

Ping pong, dannato cellulare!

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+1: il capitano
Marco Tullio Cicerone 05-04-2026 16:46

Scritto da paolo allievi
@ Elvis (#4586164)
Concordo, il n5 del ranking non è meritato…
</blockquot

Scritto da NonSoloSinner

Scritto da Marco M.

Scritto da WinItaly_ex_Berga

Scritto da Marco M.
Dovesse uscire presto a Montecarlo potrebbe chiedere un invito a Monaco Barcellona per non perdere il ritmo.

È regolarmente iscritto a Barcellona

Non l’avevo visto.
Spero che debba cancellarsi perché arriva in fondo a Montecarlo, però nel caso un ottimo paracadute.

ovvio che Barcellona è un paracadute se dovesse andar male a Montecarlo, lui punta ai mille e al Roland Garros e fa bene ad essere ambizioso, alla faccia di quelli che ancora lo criticano… basta che non si rompe sul più bello, una finale a Roma o Parigi con Sinner, o entrambi perché no, sarebbe il top

Scritto da paolo allievi
@ Elvis (#4586164)
Concordo, il n5 del ranking non è meritato…

e pensa che sarebbe n.3 se non si fosse fatto la bua con Nole a Melbourne

Scritto da Giampi
“terribile infortunio”..un classico stiramento, 15-20 giorni di prognosi. Altrimenti come dovremmo definire quello della Brignone o della Vonn..

ma che c’avete contro Musetti? gioca il miglior tennis oggi, sa fare tutto, ma proprio tutto, è un piccolo Federer, è numero 5 del mondo… qui parlate bene di Trungelliti, non sia mai di parlare bene di un italiano che gioca un tennis tocco, di classe… se non vi piace Musetti, vi consiglio di darvi al ping pong o al padel

Che male ti hanno fatto il pong e il padel? 😉

 29
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+1: il capitano
smorzatella (Guest) 05-04-2026 15:36

finale Sinner-Musetti? chi sale sul carro?

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Detuqueridapresencia 05-04-2026 14:54

Scritto da Pheanes
Elvis e pollo allevi poi però tornate a fare mea culpa… ma questo non rientra nelle qualità degli odiatori da tastiera

A loro è consentito tutto.

 27
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+1: Marco M., Marco Tullio Cicerone, il capitano
-1: andrewthefirst
Voglio uno slam 05-04-2026 14:46

Scritto da Marco M.

Scritto da Pheanes
Elvis e pollo allevi poi però tornate a fare mea culpa… ma questo non rientra nelle qualità degli odiatori da tastiera

Non solo Elvis, Momo e PolloAllevi, sono molti di più.
Sinceramente non mi aspetto nulla, mi basta che stia bene e la forma tornerà giocando. Dovesse uscire presto a Montecarlo potrebbe chiedere un invito a Monaco o Barcellona per non perdere il ritmo.
Giusto non dare importanza ai punti, anche se in testa sicuramente avrà un po’ il tarlo.
Per me deve cercare di arrivare al massimo a Roma e Parigi, potrebbe anche riservare belle sorprese per noi che lo supportiamo e sgradite per altri…
Comunque sempre Forza Lore!

Gli unici al mondo che possono non pensare ai punti ( se non per confermare il primo posto…) sono Alcaraz e Sinner, e a modo suo, Djokovic. Gli altri devono preoccuparsi di confermare i punteggi per non scendere nel ranking. I due fenomeni ( e il “vecchio” campione serbo) anche se partissero da numero 100, non dovrebbero essere loro a preoccuparsi. L’unico rischio potrebbe essere quello di scontrarsi tra di loro prima di un’eventuale finale.

 26
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Harlan (Guest) 05-04-2026 14:35

FORZA MUSO
SEMPRE

 25
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+1: Detuqueridapresencia, Marco M.
NonSoloSinner (Guest) 05-04-2026 14:12

Scritto da Marco M.

Scritto da WinItaly_ex_Berga

Scritto da Marco M.
Dovesse uscire presto a Montecarlo potrebbe chiedere un invito a Monaco Barcellona per non perdere il ritmo.

È regolarmente iscritto a Barcellona

Non l’avevo visto.
Spero che debba cancellarsi perché arriva in fondo a Montecarlo, però nel caso un ottimo paracadute.

ovvio che Barcellona è un paracadute se dovesse andar male a Montecarlo, lui punta ai mille e al Roland Garros e fa bene ad essere ambizioso, alla faccia di quelli che ancora lo criticano… basta che non si rompe sul più bello, una finale a Roma o Parigi con Sinner, o entrambi perché no, sarebbe il top

Scritto da paolo allievi
@ Elvis (#4586164)
Concordo, il n5 del ranking non è meritato…

e pensa che sarebbe n.3 se non si fosse fatto la bua con Nole a Melbourne

Scritto da Giampi
“terribile infortunio”..un classico stiramento, 15-20 giorni di prognosi. Altrimenti come dovremmo definire quello della Brignone o della Vonn..

ma che c’avete contro Musetti? gioca il miglior tennis oggi, sa fare tutto, ma proprio tutto, è un piccolo Federer, è numero 5 del mondo… qui parlate bene di Trungelliti, non sia mai di parlare bene di un italiano che gioca un tennis tocco, di classe… se non vi piace Musetti, vi consiglio di darvi al ping pong o al padel

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+1: Marco Tullio Cicerone
Adriano (Guest) 05-04-2026 14:12

@ NonSoloSinner (#4586298)

Ma se non vince una partita da mesi,come vuoi che giunga in finale a montecarlo…

 23
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-1: Marco M.
NonSoloSinner (Guest) 05-04-2026 14:06

Scritto da Marco M.

Scritto da WinItaly_ex_Berga

Scritto da Marco M.
Dovesse uscire presto a Montecarlo potrebbe chiedere un invito a Monaco Barcellona per non perdere il ritmo.

È regolarmente iscritto a Barcellona

Non l’avevo visto.
Spero che debba cancellarsi perché arriva in fondo a Montecarlo, però nel caso un ottimo paracadute.

ovvio che Barcellona è un paracadute se dovesse andar male a Montecarlo, lui punta ai mille e al Roland Garros e fa bene ad essere ambizioso, alla faccia di quelli che ancora lo criticano… basta che non si rompe sul più bello, una finale a Roma o Parigi con Sinner, o entrambi perché no, sarebbe il top

Scritto da paolo allievi
@ Elvis (#4586164)
Concordo, il n5 del ranking non è meritato…

e pensa che sarebbe n.3 se non si fosse fatto la bua con Nole a Melbourne

 22
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NonSoloSinner (Guest) 05-04-2026 14:04

Scritto da il capitano

Scritto da Elvis
Purtroppo uscirà al 1 turno col monegasco…

Amen! Buona Pasqua a tutti.

Sono certo che il tuo sia solo un commento ironico, poi buona Pasqua a tutti

 21
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+1: il capitano
NonSoloSinner (Guest) 05-04-2026 13:54

Scritto da Marco M.

Scritto da WinItaly_ex_Berga

Scritto da Marco M.
Dovesse uscire presto a Montecarlo potrebbe chiedere un invito a Monaco Barcellona per non perdere il ritmo.

È regolarmente iscritto a Barcellona

Non l’avevo visto.
Spero che debba cancellarsi perché arriva in fondo a Montecarlo, però nel caso un ottimo paracadute.

ovvio che Barcellona è un paracadute se dovesse andar male a Montecarlo, lui punta ai mille e al Roland Garros e fa bene ad essere ambizioso, alla faccia di quelli che ancora lo criticano… basta che non si rompe sul più bello, una finale a Roma o Parigi con Sinner, o entrambi perché no, sarebbe il top

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NonSoloSinner (Guest) 05-04-2026 13:49

Mi aspetto il primo mille da Lorenzo, che sia Montecarlo, Madrid o Roma, tutto oro che cola… e me lo aspetto bello carico anche a Parigi e Wimbledon, è l’unico che potrebbe impensierire i due fenomeni

 19
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piper 05-04-2026 13:46

@ Marco M. (#4586225)

Secondo me ma penso che sia ovvio, meglio giocarsi la finale a MC o anche solo arrivare in SF, poi se dovesse uscire ai QF e vincere Barcellona il discorso cambia.

 18
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francesco9696 05-04-2026 13:38

Vai Lollo, avrai un torneo dignitoso uscendo agli ottavi.

 17
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-1: Marco M., Marco Tullio Cicerone
Marco M. 05-04-2026 11:44

Scritto da WinItaly_ex_Berga

Scritto da Marco M.
Dovesse uscire presto a Montecarlo potrebbe chiedere un invito a Monaco Barcellona per non perdere il ritmo.

È regolarmente iscritto a Barcellona

Non l’avevo visto.
Spero che debba cancellarsi perché arriva in fondo a Montecarlo, però nel caso un ottimo paracadute.

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+1: Detuqueridapresencia, Marco Tullio Cicerone, il capitano
WinItaly_ex_Berga 05-04-2026 11:39

Scritto da Marco M.

Dovesse uscire presto a Montecarlo potrebbe chiedere un invito a Monaco Barcellona per non perdere il ritmo.

È regolarmente iscritto a Barcellona

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+1: Detuqueridapresencia, Taxi Driver, Marco Tullio Cicerone
Bagel 05-04-2026 11:37

Scritto da Elvis
Purtroppo uscirà al 1 turno col monegasco…

Scritto da Momo
@ Elvis (#4586164)
Musetti deve darsi una svegliata.

Scritto da paolo allievi
@ Elvis (#4586164)
Concordo, il n5 del ranking non è meritato…

Uno alle 9:49, uno alle 9:50, uno alle 9:51.
Evidentemente tre utenti diversi 🙂
Buona Pasqua anche a te, utente trino…. Mangia un uovo solo, non tre, mi raccomando

 14
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+1: Marco M., Aio051174, Detuqueridapresencia, Marco Tullio Cicerone
Aquila. 05-04-2026 11:31

Scritto da piper
Vai Lollo ti voglio in finale.

Volere=potere, l’importante è crederci

 13
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Marco M. 05-04-2026 11:29

Scritto da Pheanes
Elvis e pollo allevi poi però tornate a fare mea culpa… ma questo non rientra nelle qualità degli odiatori da tastiera

Non solo Elvis, Momo e PolloAllevi, sono molti di più.
Sinceramente non mi aspetto nulla, mi basta che stia bene e la forma tornerà giocando. Dovesse uscire presto a Montecarlo potrebbe chiedere un invito a Monaco o Barcellona per non perdere il ritmo.
Giusto non dare importanza ai punti, anche se in testa sicuramente avrà un po’ il tarlo.
Per me deve cercare di arrivare al massimo a Roma e Parigi, potrebbe anche riservare belle sorprese per noi che lo supportiamo e sgradite per altri…
Comunque sempre Forza Lore!

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+1: il capitano, Detuqueridapresencia, Marco Tullio Cicerone
piper 05-04-2026 11:17

@ Giampi (#4586190)

Ancora più terribili.

 11
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+1: Marco M., Detuqueridapresencia
piper 05-04-2026 11:13

Vai Lollo ti voglio in finale.

 10
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+1: Marco M., JannikUberAlles, il capitano, Detuqueridapresencia
andrewthefirst 05-04-2026 10:53

Ok..allora si ritira..

 9
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-1: Marco M., Detuqueridapresencia, Marco Tullio Cicerone
Giampi 05-04-2026 10:46

“terribile infortunio”..un classico stiramento, 15-20 giorni di prognosi. Altrimenti come dovremmo definire quello della Brignone o della Vonn..

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+1: andrewthefirst, Taxi Driver
Purple Rain 05-04-2026 10:44

Lo dico da musettiano della prima ora, ora è il momento ei vincere qualcosa, basta chiacchiere.

 7
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+1: Taxi Driver
-1: Detuqueridapresencia
Onurb (Guest) 05-04-2026 10:23

Forza Lorenzo comincia la stagione sulla tua superficie preferita…..sono molto curioso ….

 6
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+1: Marco Tullio Cicerone
Pheanes (Guest) 05-04-2026 10:18

Elvis e pollo allevi poi però tornate a fare mea culpa… ma questo non rientra nelle qualità degli odiatori da tastiera

 5
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+1: Marco M., Detuqueridapresencia, Marco Tullio Cicerone
il capitano 05-04-2026 10:12

Scritto da Elvis
Purtroppo uscirà al 1 turno col monegasco…

Amen! Buona Pasqua a tutti.

 4
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+1: piper, Marco M., JannikUberAlles, Navaioh69, Marco Tullio Cicerone, Peter Parker
paolo allievi (Guest) 05-04-2026 09:51

@ Elvis (#4586164)
Concordo, il n5 del ranking non è meritato…

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-1: Marco M., Detuqueridapresencia, Navaioh69, Marco Tullio Cicerone
Momo (Guest) 05-04-2026 09:50

@ Elvis (#4586164)

Musetti deve darsi una svegliata.

 2
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-1: Marco M., Detuqueridapresencia, Navaioh69, Marco Tullio Cicerone
Elvis (Guest) 05-04-2026 09:49

Purtroppo uscirà al 1 turno col monegasco…

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-1: Marco M., Detuqueridapresencia, Navaioh69, Marco Tullio Cicerone