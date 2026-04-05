Masters 1000 Monte Carlo: I risultati completi con il dettaglio del Day 1. Humbert batte Kouamé : ora c’è Sinner. Matteo Arnaldi è stato ripescato come lucky loser nel tabellone principale del Masters 1000 di Monte-Carlo

Matteo Arnaldi - Foto Getty Images
Ugo Humbert supera il giovane Moise Kouamé e si regala la sfida con Jannik Sinner. Nel derby francese di primo turno al Masters 1000 di Monte-Carlo, il più esperto Humbert ha rispettato il pronostico battendo la promessa 17enne, al debutto assoluto in un “1000” grazie a una wild card, con il punteggio di 6-3 7-5 dopo 1 ora e 47 minuti. Una prova solida per il francese, che ora però dovrà subito alzare il livello: al secondo turno lo attende infatti Jannik Sinner, in un confronto che fin qui vede i due in perfetta parità nei precedenti (1-1).
Matteo Arnaldi si è fermato a un passo dal tabellone principale del Rolex Monte-Carlo Masters, terzo Masters 1000 della stagione 2026. Il tennista ligure, attualmente numero 107 del ranking ATP, è stato sconfitto nell’ultimo turno delle qualificazioni dal francese Alexandre Muller (n.94 ATP) con il punteggio di 6-1 6-7(4) 6-4.
Una partita combattuta, soprattutto dopo un primo set nettamente favorevole al francese. Arnaldi ha infatti saputo reagire con carattere nel secondo parziale, riuscendo a trascinare la sfida al tie-break e a imporsi per allungare il match al terzo set. Nell’ultima frazione l’azzurro era anche riuscito a portarsi avanti 2-0, dando l’impressione di poter girare definitivamente l’inerzia dalla propria parte.
Il set decisivo, però, è rimasto in equilibrio fino ai momenti conclusivi. Dopo aver subito il ritorno di Muller, Arnaldi era stato bravo anche a recuperare un break nel sesto game, restando pienamente in corsa. A fare la differenza è stato poi il nono gioco, con il francese capace di strappare il servizio all’azzurro sul 4 pari, mettendo così le mani sul match e chiudendo poco dopo l’incontro.
Per Arnaldi sfuma dunque l’ingresso diretto nel main draw del torneo monegasco, ma le speranze non sono ancora del tutto svanite. L’azzurro può infatti ancora guardare alla possibilità di essere ripescato come lucky loser, anche alla luce dei tre forfait già registrati a tabellone compilato. Una situazione che potrebbe ancora offrirgli una chance per entrare nel torneo principale e prolungare la sua avventura nel Principato.
Aggiornamento: Matteo Arnaldi è stato ripescato come lucky loser nel tabellone principale del Masters 1000 di Monte-Carlo. Dopo l’eliminazione all’ultimo turno delle qualificazioni, per l’azzurro arriva dunque una nuova opportunità nel main draw: domani affronterà al primo turno Cristian Garin, in una sfida subito impegnativa sulla terra battuta del Principato.
Masters 1000 Monte Carlo
Monte Carlo, Monaco · 05 Aprile 2026
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▶ Programma del giorno — 05 Aprile
♂
ATP Singles
· Qualificazione
Turno Decisivo di Qualificazione
T. Decisivo Q.
♂
ATP Singles
· Tabellone Principale
1° Turno MD
1° Turno MD
⛅ Parz. soleggiato · 5% pioggia
♂ T. Decisivo Qual.
♂ 1° Turno MD
🏈 Terra Rossa
Court Rainier III – ore 11:00
Zizou Bergs / Jannik Sinner vs Tomas Machac / Casper Ruud
ATP Monte-Carlo
Zizou Bergs / Jannik Sinner
6
7
Tomas Machac / Casper Ruud
4
5
Vincitore: Bergs / Sinner
Servizio
Svolgimento
Set 2
Z. Bergs / Sinner
6-5 → 7-5
T. Machac / Ruud
5-5 → 6-5
Z. Bergs / Sinner
4-5 → 5-5
T. Machac / Ruud
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-4 → 4-5
Z. Bergs / Sinner
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
ace
3-4 → 4-4
T. Machac / Ruud
2-4 → 3-4
Z. Bergs / Sinner
2-3 → 2-4
T. Machac / Ruud
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
1-3 → 2-3
Z. Bergs / Sinner
0-3 → 1-3
T. Machac / Ruud
0-2 → 0-3
Z. Bergs / Sinner
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
40-30
df
40-40
df
0-1 → 0-2
T. Machac / Ruud
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Z. Bergs / Sinner
5-4 → 6-4
T. Machac / Ruud
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-3 → 5-4
Z. Bergs / Sinner
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
4-3 → 5-3
T. Machac / Ruud
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
4-2 → 4-3
Z. Bergs / Sinner
3-2 → 4-2
T. Machac / Ruud
3-1 → 3-2
Z. Bergs / Sinner
2-1 → 3-1
T. Machac / Ruud
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
30-40
df
1-1 → 2-1
Z. Bergs / Sinner
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
ace
40-40
0-1 → 1-1
T. Machac / Ruud
0-0 → 0-1
Cameron Norrie
vs Miomir Kecmanovic (Non prima 13:30)
ATP Monte-Carlo
Cameron Norrie
6
4
7
Miomir Kecmanovic
2
6
6
Vincitore: Norrie
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0-0*
1*-0
2*-0
3-0*
4-0*
5*-0
6*-0
6-6 → 7-6
C. Norrie
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-6 → 6-6
M. Kecmanovic
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-5 → 5-6
C. Norrie
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
df
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
3-4 → 4-4
M. Kecmanovic
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
C. Norrie
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
2-3 → 3-3
M. Kecmanovic
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
2-2 → 2-3
M. Kecmanovic
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Norrie
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
4-5 → 4-6
M. Kecmanovic
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-5 → 4-5
C. Norrie
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
3-4 → 3-5
M. Kecmanovic
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-3 → 3-4
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Norrie
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
40-30
df
3-2 → 4-2
C. Norrie
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
M. Kecmanovic
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
2-0 → 2-1
C. Norrie
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
ace
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 2-0
M. Kecmanovic
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
df
0-0 → 1-0
Gael Monfils
vs Tallon Griekspoor
ATP Monte-Carlo
Gael Monfils
6
6
6
Tallon Griekspoor
7
1
4
Vincitore: Monfils
Servizio
Svolgimento
Set 3
G. Monfils
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
30-40
df
40-40
A-40
5-4 → 6-4
T. Griekspoor
0-15
15-15
15-30
df
15-40
df
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-3 → 5-4
T. Griekspoor
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
df
4-2 → 5-2
G. Monfils
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 4-2
T. Griekspoor
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-1 → 1-2
T. Griekspoor
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Griekspoor
0-15
15-15
15-30
15-40
df
4-1 → 5-1
G. Monfils
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-0 → 3-0
T. Griekspoor
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
1*-1
df
1-2*
1-3*
2*-3
3*-3
4-3*
4-4*
4*-5
5*-5
5-6*
df
6-6*
6*-7
ace
7*-7
7-8*
df
6-6 → 6-7
T. Griekspoor
0-15
df
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
5-5 → 5-6
T. Griekspoor
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-4 → 4-5
G. Monfils
15-0
15-15
15-30
df
15-40
4-3 → 4-4
T. Griekspoor
15-0
15-15
15-30
df
30-30
40-30
4-2 → 4-3
G. Monfils
0-15
df
0-30
0-40
15-40
ace
30-40
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
3-2 → 4-2
T. Griekspoor
0-15
df
15-15
15-30
df
15-40
df
0-2 → 1-2
G. Monfils
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Moise Kouame
vs Ugo Humbert
ATP Monte-Carlo
Moise Kouame
3
5
Ugo Humbert
6
7
Vincitore: Humbert
Servizio
Svolgimento
Set 2
U. Humbert
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-6 → 5-7
M. Kouame
0-15
15-15
15-30
df
15-40
5-5 → 5-6
U. Humbert
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
4-5 → 5-5
M. Kouame
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-4 → 3-4
U. Humbert
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-3 → 2-4
U. Humbert
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
U. Humbert
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
3-5 → 3-6
M. Kouame
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
df
3-4 → 3-5
M. Kouame
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-4 → 2-4
U. Humbert
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
df
0-4 → 1-4
M. Kouame
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-3 → 0-4
M. Kouame
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
U. Humbert
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
df
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Court des Princes – ore 11:00
David Goffin vs Emilio Nava
ATP Monte-Carlo
David Goffin
3
7
6
Emilio Nava
6
6
7
Vincitore: Nava
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
1-2*
1-3*
ace
1*-4
1*-5
1-6*
2-6*
6-6 → 6-7
D. Goffin
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-6 → 6-6
E. Nava
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
40-30
5-5 → 5-6
D. Goffin
15-0
15-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-5 → 5-5
E. Nava
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
ace
40-40
4-4 → 4-5
E. Nava
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
ace
3-3 → 3-4
D. Goffin
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-3 → 3-3
D. Goffin
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
E. Nava
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
2*-2
3-2*
3-3*
3*-4
4*-4
5-4*
6-4*
6*-5
6*-6
7-6*
6-6 → 7-6
D. Goffin
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-5 → 6-5
E. Nava
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
4-5 → 5-5
D. Goffin
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
df
4-4 → 4-5
D. Goffin
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
3-3 → 3-4
E. Nava
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
D. Goffin
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 3-2
E. Nava
0-15
15-15
ace
30-15
ace
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
ace
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 2-2
E. Nava
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Goffin
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-4 → 2-4
E. Nava
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Matteo Arnaldi
vs Alexandre Muller (Non prima 12:30)
ATP Monte-Carlo
Matteo Arnaldi
1
7
4
Alexandre Muller [13]
6
6
6
Vincitore: Muller
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Muller
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-5 → 4-6
A. Muller
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-3 → 4-4
M. Arnaldi
15-0
ace
15-15
df
30-15
30-30
40-30
3-3 → 4-3
M. Arnaldi
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-2 → 2-3
M. Arnaldi
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
2-0 → 2-1
A. Muller
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-0 → 2-0
M. Arnaldi
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
1-2*
2-2*
2*-3
3*-3
4-3*
5-3*
5*-4
6*-4
6-6 → 7-6
M. Arnaldi
15-0
15-15
df
15-30
30-30
30-40
6-5 → 6-6
M. Arnaldi
0-15
15-15
30-15
30-30
40-A
5-4 → 5-5
M. Arnaldi
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-3 → 3-3
M. Arnaldi
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
M. Arnaldi
0-15
15-15
15-30
15-40
df
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
A. Muller
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Arnaldi
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
df
40-40
40-A
df
1-5 → 1-6
A. Muller
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
1-4 → 1-5
M. Arnaldi
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-4 → 1-4
A. Muller
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-3 → 0-4
M. Arnaldi
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
df
0-2 → 0-3
M. Arnaldi
15-0
30-0
30-15
30-30
df
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Marton Fucsovics
vs Alejandro Tabilo (Non prima 14:00)
ATP Monte-Carlo
Marton Fucsovics
4
3
Alejandro Tabilo
6
6
Vincitore: Tabilo
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Tabilo
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-5 → 3-6
M. Fucsovics
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
2-5 → 3-5
A. Tabilo
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-4 → 2-5
M. Fucsovics
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-4 → 2-4
A. Tabilo
0-15
df
15-15
15-30
df
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
1-3 → 1-4
M. Fucsovics
0-15
15-15
30-15
30-30
df
30-40
df
40-40
40-A
1-2 → 1-3
A. Tabilo
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Tabilo
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
4-4 → 4-5
A. Tabilo
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
3-3 → 3-4
A. Tabilo
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
df
2-2 → 2-3
M. Fucsovics
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
0-1 → 1-1
Marcelo Melo
/ Alexander Zverev vs Luke Johnson / Jan Zielinski
ATP Monte-Carlo
Marcelo Melo / Alexander Zverev
6
6
Luke Johnson / Jan Zielinski
3
3
Vincitore: Melo / Zverev
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Johnson / Zielinski
0-15
df
0-30
15-30
30-30
30-40
5-3 → 6-3
M. Melo / Zverev
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
5-2 → 5-3
L. Johnson / Zielinski
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-1 → 5-2
M. Melo / Zverev
4-1 → 5-1
L. Johnson / Zielinski
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
3-1 → 4-1
M. Melo / Zverev
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
2-1 → 3-1
L. Johnson / Zielinski
2-0 → 2-1
M. Melo / Zverev
1-0 → 2-0
L. Johnson / Zielinski
0-15
15-15
15-30
df
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Melo / Zverev
5-3 → 6-3
L. Johnson / Zielinski
4-3 → 5-3
M. Melo / Zverev
4-2 → 4-3
L. Johnson / Zielinski
4-1 → 4-2
M. Melo / Zverev
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-1 → 4-1
L. Johnson / Zielinski
3-0 → 3-1
M. Melo / Zverev
2-0 → 3-0
L. Johnson / Zielinski
1-0 → 2-0
M. Melo / Zverev
0-0 → 1-0
Court EA de Massy – ore 11:00
Juan Manuel Cerundolo vs Pedro Martinez
ATP Monte-Carlo
Juan Manuel Cerundolo [3]
6
2
6
Pedro Martinez
2
6
3
Vincitore: Cerundolo
Servizio
Svolgimento
Set 3
J. Manuel Cerundolo
5-3 → 6-3
P. Martinez
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-2 → 5-3
J. Manuel Cerundolo
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-2 → 5-2
P. Martinez
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
3-2 → 4-2
J. Manuel Cerundolo
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
df
3-1 → 3-2
P. Martinez
15-0
15-15
df
15-30
30-30
30-40
2-1 → 3-1
J. Manuel Cerundolo
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
1-1 → 2-1
P. Martinez
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
J. Manuel Cerundolo
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Manuel Cerundolo
0-15
df
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-5 → 2-5
J. Manuel Cerundolo
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
ace
40-A
1-3 → 1-4
J. Manuel Cerundolo
1-1 → 1-2
P. Martinez
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
J. Manuel Cerundolo
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Manuel Cerundolo
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-2 → 5-2
J. Manuel Cerundolo
4-0 → 4-1
J. Manuel Cerundolo
0-15
15-15
ace
15-30
30-30
40-30
40-40
df
A-40
2-0 → 3-0
P. Martinez
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-0 → 2-0
J. Manuel Cerundolo
0-0 → 1-0
Alexander Shevchenko
vs Roberto Bautista Agut
ATP Monte-Carlo
Alexander Shevchenko [7]
7
7
Roberto Bautista Agut [8]
6
6
Vincitore: Shevchenko
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
2*-2
3-2*
4-2*
4*-3
4*-4
5-4*
6-4*
6-6 → 7-6
R. Bautista Agut
6-5 → 6-6
A. Shevchenko
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
40-A
A-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
5-5 → 6-5
R. Bautista Agut
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
4-5 → 5-5
R. Bautista Agut
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-4 → 3-5
A. Shevchenko
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
2-4 → 3-4
R. Bautista Agut
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-3 → 2-4
A. Shevchenko
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
1-3 → 2-3
R. Bautista Agut
1-2 → 1-3
A. Shevchenko
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 1-2
R. Bautista Agut
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
1*-1
2-1*
3-1*
3*-2
4*-2
5-2*
6-2*
df
6*-3
6-6 → 7-6
A. Shevchenko
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
30-40
df
6-5 → 6-6
R. Bautista Agut
5-5 → 6-5
A. Shevchenko
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
5-4 → 5-5
R. Bautista Agut
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-3 → 5-4
A. Shevchenko
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
40-30
4-3 → 5-3
R. Bautista Agut
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
3-3 → 4-3
A. Shevchenko
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
R. Bautista Agut
2-2 → 2-3
A. Shevchenko
15-0
15-15
40-15
ace
40-30
1-2 → 2-2
R. Bautista Agut
1-1 → 1-2
A. Shevchenko
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-0 → 1-1
R. Bautista Agut
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Jiri Lehecka
/ Jakub Mensik vs Karen Khachanov / Andrey Rublev (Non prima 14:00)
ATP Monte-Carlo
Jiri Lehecka / Jakub Mensik
6
6
Karen Khachanov / Andrey Rublev
3
4
Vincitore: Lehecka / Mensik
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Lehecka / Mensik
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
5-4 → 6-4
K. Khachanov / Rublev
0-15
15-15
40-15
40-30
40-40
5-3 → 5-4
J. Lehecka / Mensik
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
4-3 → 5-3
K. Khachanov / Rublev
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
30-40
3-3 → 4-3
J. Lehecka / Mensik
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
3-2 → 3-3
K. Khachanov / Rublev
0-15
15-15
15-30
df
15-40
df
2-2 → 3-2
J. Lehecka / Mensik
1-2 → 2-2
K. Khachanov / Rublev
1-1 → 1-2
J. Lehecka / Mensik
0-1 → 1-1
K. Khachanov / Rublev
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Lehecka / Mensik
15-0
15-15
df
15-30
15-40
30-40
40-40
5-3 → 6-3
K. Khachanov / Rublev
15-0
ace
30-0
40-15
40-30
40-40
4-3 → 5-3
J. Lehecka / Mensik
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
3-3 → 4-3
K. Khachanov / Rublev
3-2 → 3-3
J. Lehecka / Mensik
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
K. Khachanov / Rublev
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
2-1 → 2-2
J. Lehecka / Mensik
1-1 → 2-1
K. Khachanov / Rublev
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
1-0 → 1-1
J. Lehecka / Mensik
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
0-0 → 1-0
Arthur Rinderknech
/ Valentin Vacherot vs Marcelo Arevalo / Mate Pavic
ATP Monte-Carlo
Arthur Rinderknech / Valentin Vacherot
6
6
8
Marcelo Arevalo / Mate Pavic [5]
3
7
10
Vincitore: Arevalo / Pavic
Servizio
Svolgimento
Set 3
M. Arevalo / Pavic
1-0
1-1
1-2
1-3
1-4
2-4
2-5
3-5
4-5
5-5
6-5
6-6
6-7
7-7
8-7
9-7
9-8
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
1-2*
1-3*
1*-4
1*-5
2-5*
2-6*
3*-6
4*-6
6-6 → 6-7
A. Rinderknech / Vacherot
5-6 → 6-6
M. Arevalo / Pavic
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
40-30
5-5 → 5-6
A. Rinderknech / Vacherot
15-0
ace
30-0
30-15
df
40-15
40-30
4-5 → 5-5
M. Arevalo / Pavic
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
4-4 → 4-5
A. Rinderknech / Vacherot
0-15
df
15-15
30-15
40-15
3-4 → 4-4
M. Arevalo / Pavic
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 3-4
A. Rinderknech / Vacherot
2-3 → 3-3
M. Arevalo / Pavic
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
2-2 → 2-3
A. Rinderknech / Vacherot
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
ace
1-2 → 2-2
M. Arevalo / Pavic
1-1 → 1-2
A. Rinderknech / Vacherot
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-1 → 1-1
M. Arevalo / Pavic
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Rinderknech / Vacherot
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
5-3 → 6-3
M. Arevalo / Pavic
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
5-2 → 5-3
A. Rinderknech / Vacherot
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-2 → 5-2
M. Arevalo / Pavic
4-1 → 4-2
A. Rinderknech / Vacherot
3-1 → 4-1
M. Arevalo / Pavic
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
df
2-1 → 3-1
A. Rinderknech / Vacherot
1-1 → 2-1
M. Arevalo / Pavic
1-0 → 1-1
A. Rinderknech / Vacherot
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
0-0 → 1-0
Court 9 – ore 11:00
Nikoloz Basilashvili vs Cristian Garin
ATP Monte-Carlo
Nikoloz Basilashvili
5
0
Cristian Garin
7
6
Vincitore: Garin
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Garin
0-15
15-15
ace
30-15
ace
30-30
40-30
0-5 → 0-6
C. Garin
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-3 → 0-4
N. Basilashvili
15-0
15-15
15-30
15-40
df
30-40
ace
40-40
40-A
df
df
0-2 → 0-3
C. Garin
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
40-30
0-1 → 0-2
N. Basilashvili
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Garin
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
5-6 → 5-7
N. Basilashvili
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
5-5 → 5-6
C. Garin
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
5-4 → 5-5
N. Basilashvili
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
4-2 → 5-2
C. Garin
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-1 → 3-1
N. Basilashvili
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
C. Garin
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
1-0 → 1-1
N. Basilashvili
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
0-0 → 1-0
Ethan Quinn
vs Francisco Comesana
ATP Monte-Carlo
Ethan Quinn [1]
5
2
Francisco Comesana [10]
7
6
Vincitore: Comesana
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Comesana
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-5 → 2-6
E. Quinn
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
df
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
ace
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
2-4 → 2-5
F. Comesana
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-3 → 2-4
F. Comesana
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
E. Quinn
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
5-5 → 5-6
F. Comesana
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
5-4 → 5-5
E. Quinn
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
40-40
A-40
40-40
40-A
5-3 → 5-4
F. Comesana
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
ace
5-2 → 5-3
E. Quinn
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
4-2 → 5-2
E. Quinn
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
F. Comesana
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
ace
1-2 → 2-2
F. Comesana
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
1-0 → 1-1
Court 11 – ore 13:00
Damir Dzumhur vs Alexander Blockx
ATP Monte-Carlo
Damir Dzumhur [5]
6
2
Alexander Blockx [12]
7
6
Vincitore: Blockx
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Blockx
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
40-40
40-A
df
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
ace
2-3 → 2-4
D. Dzumhur
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-2 → 2-3
D. Dzumhur
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
D. Dzumhur
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
2*-0
3-0*
3-1*
3*-2
3*-3
3-5*
4*-5
5*-5
6-5*
6-6*
6*-7
7*-7
8-7*
8-8*
8*-9
6-6 → 6-7
D. Dzumhur
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-6 → 6-6
A. Blockx
0-15
0-30
0-40
40-40
df
A-40
5-3 → 5-4
A. Blockx
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-A
3-1 → 4-1
D. Dzumhur
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-0 → 2-0
A. Blockx
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
@ paolo allievi (#4586177)
Avete notato che Vavassori farà coppia con Berrettini? Possibile che Matteo non riuscendo a tornare al top in singolare possa provare a puntare tutto sul doppio?
Truist Atlanta Open”, torneo ATP 250 con un montepremi di 555.995.
Torneo vinto da Sinner con Opelka. 2 coppe tennis giocate contro specialisti. Qui è chiaro che gioca solo per prendere confidenza, certo non sarà mai un doppista, ma è tra i migliori singolaristi che fanno il doppio. Per rispondere a chi ha scritto che Rossi se corre con le auto non “Vale” le moto, è da qualche tempo che si cimenta e anche con delle vittorie. La classe non è acqua.
A volte i sogni si avverano e poi son cazzi amari..
Ecco, il doppio di oggi era l’evento principale da cui queste interessantissime analisi ma nel frattempo si sono giocate tre finali e quattro partite a Montecarlo..”capisco che vincere la Champions League è poca cosa rispetto alla Conference league ma nel nostro piccolo”..(battuta dell’anno sui social dopo la vittoria della Roma nella Conference League)..
No no,l’utente è ormai rassegnato all’involuzione di Jannik ormai prossimo ai doppi in D2.Ovviamente se come partner ha il buon Giulio Romani, pluricampione sociale di doppio giocato col fidato racchettone Prince in alluminio del 1981 e che,da sempre,gli consente di bloccare ogni passante con la maestria che neanche Pat Cash possedeva.
Concordo in pieno. Da super tifoso di Matteo, non può essere un doppista forte. Non ha i colpi e i riflessi del doppista. Bella ed estemporanea quella coppia con Sinner, vederli sparare missili su missili contro i malcapitato argentini è stato divertente, ma finisce lì.
Grande Gaele: posticipato il suo addio al Principato!
Ragazzi, abbiamo trovato il successore di Cahill, anzi, pure Vagnozzi ha le ore contate…,
In quale universo parallelo, scenario distopico il nostro Sinner potrebbe “un giorno decidere di dedicarsi seriamente al doppio” ?!
Come si puo’ solo lontanamente partorie una affermazione cosi’ priva di fondamento?!
D’altronde Nadal,Federer,Djokovic hanno concluso le loro mirabolanti carriere tennistiche “dedicandosi seriamente al doppio” per racimolare qualche spicciolo e accontentare qualche connazionale.
Ormai vale tutto, siamo tutti esperti di tennis.
Secondo me se per ipotesi Sinner o altri del suo livello giocassero una stagione intera solo il doppio, in coppia con qualcuno di capace, diciamo un altro singolarista top 50, diventerebbero semplicemente i più forti del mondo. Perché? Perché giocano meglio a tennis di qualunque doppista specializzato. Già così,domani, pronti via, se fosse l’obiettivo vero li vedo alle fasi finali di uno slam ad esempio.
@ JannikUberAlles (#4586264)
Io sono innamorato di Berrettini (sportivamente parlando), è stato quello che mi ha fatto riavvicinare al tennis e non mi arrendo al pensiero che non ne abbia più (gambe e testa) per tornare stabilmente a un livello di best 25-30. Su Berrettini doppista, tuttavia, ho un’idea diversa dalla tua. Secondo me Berrettini non è un doppista. Non gli manca di certo il servizio per esserlo, in potenza e varietà, sia con la prima che con la seconda. La risposta è largamente deficitaria e non soltanto quella di rovescio, impraticabile proprio la sua preferita, quella bloccata. A rete predilige la volée bloccata piuttosto che quella spinta ed è abituato a colpirla almeno due metri più indietro rispetto a quella del doppista a rete, con una frazione di secondo in più per preparare il colpo. Da dietro può tenere lo scambio col dritto che, comunque, è meno decisivo di prima, anche per ammorbidire il colpo, particolarmente pericoloso per i suoi addominali.
Mah, è pur vero che, almeno al maschile, nessun singolarista giochi più seriamente in doppio.. se lo facessero, io ne vedo tanti che potrebbero essere competitivi e non gli farebbe certo male provarci visto che il doppio sarebbe poco più di un allenamento
Fine della partita di oggi :
6-5 SERVIZIO SINNER
SINNER ACE 15-0 (RUUD)
SINNER SERVIZIO V 30-0 (MACHAC)
SINNER Servizio V. 40-0 (RUUD)
SINNER ACE (MACHAC)
Così parlò SINNER (aprile 2026)
@ Lorenzo (#4585920)
“Lo scorso anno, quando si aprì un piccolo spiraglio, ti facesti Vienna e Parigi”
Ti sei scordato il più bello ? Dopo Parigi,
ATP FINALS 1500 TORINO
SINNER ALCARAZ 7-6 7-5
Cosa trovi di ‘ridicoolo’ in Berrettini e Arnaldo? Io di ridicoli trovo solo questo commento gratuito e insultante
Oggi Tallon era in versione Tallone d’Achille ma che bella La Monf!
Grazie per la simpatia, ma confermo che stai insistendo con teoremi assurdi. Non ci sono da fare discorsi complicati, basta aver visto quelle partite in coppia con Sonego e con Berrettini. Ma poi lo dici tu stesso: è questione di motivazioni
Lo scarsone cileno (cit. Maurantonio che già in altra lista rosica e parla di complotti 😀 😀 😀 😀 )
@ Inox (#4586420)
da LL becca un qualificato (se non erro) beh meglio di così poteva prendere solo un bye .
3 LL per adesso, qualcun altro si ritirerà. Non c’è torneo che non capiti ….
39 anni e mezzo e batte il numero 30 del mondo.
Ma quanto erano forti i giocatori dei 2/3 lustri precedenti rispetto a questi.
Lo ha passato solamente perché prevedeva che sarebbe stato accoppiato al LL Arnaldo di Monaco.
Di questo passo Arnaldi presto non potrà più contare nemmeno sulle possibilità da lucky loser
Una parabola davvero sconcertante
Concordo in parte, Sinner non sarà mai un vero doppista ma affiancarlo a Vavassori sarebbe solo utile per la nazionale, il motivo è semplice Vavassori gioca per vincere il torneo, Sinner solo per allenarsi per poi ritirarsi indipendentemente dal proseguo torneo
Ma guarda un po’ chi ha beccato Arnaldi 😉
Per il momento no, a rete gioca la volèe da singolo, non c’entra niente con la volèe da doppio, è più un allenamento per prendere il ritmo su terra
Arnaldi in tabellone, é stato sorteggiato contro Garin (q), in caso di vittoria ci sarà Zverev
Come funziona con i LL?
Quinn, Dzhumur e Bautista dovrebbero essere i 3 sorteggiati con classifica più alta?
Arnaldi è diventato ridicolo come berrettini.
Che grossa delusione.
L’esempio della comparazione Moto formula uno c’entra fino a un certo punto.
I primi 20 al mondo del singolo non sono in classifica semplici perché lo giocano raramente e quando lo giocano lo fanno per prepararsi nel singolo. Se fosse corretta la tua teoria allora Sinner non sarebbe stato schierato in Davis con Sonego e Berrettini ma avrebbero ma avrebbero giocato Bolelli Vavassori.
Poi è ovvio che ci sono gli specialisti del doppio che si allenano al 100% nella specialità ma se i top 20 singolaristi si allenassero nel doppio le classifiche della stessa specialità sarebbero stravolte.Ad esempio Sinner, Musetti, Sonego giocassero specializzandosi per il doppio senso volessero sarebbero in top ten mondiale della specialità.
Partita folle tra Arnaldi e Muller si chiama ciapa no. Saranno i primi caldi.
@ JannikUberAlles (#4586227)
Senza polemica, ma chi se ne frega se non è nemmeno top 50, usa il doppio come un evento allenante e saltuario, che si diverta o meno che significato ha o dovrebbe avere?Pensi che si diverta ad andare a letto presto e fare vita quasi monastica?
Tanti auguri di buona pasqua
Mah, come è noto capisco poco di tennis ma oggi tra Sinner e gli altri tre ho visto due categorie di differenza, ma JUA è un uomo d’onore..
Muller ha fatto di tutto per portare il match al terzo set ma Arnaldi continuava a rifiutare i regali pasquali, poi si è deciso e li ha accettati.
E poi.. di botto.. ti svegli ed era tutto un sogno
Purtroppo non è facile rendere l’idea della DIVERSITÀ tra singolare e doppio a chi il tennis l’ha conosciuto attraverso la TV…
… però basta andare a guardare le classifiche del doppio e credo che non si troverà un buon singolarista (top-30) neppure nei primi 70 posti!
I top-20 del doppio non entrano neppure nei primi 500 del singolo!
Perché? Perché sono 2 sport DIVERSI.
Un top-10 del doppio farebbe forse una manciata di 15 con Sinner…
…anche se Sinner, spinto da una grande motivazione (e quindi dalla massima concentrazione) potrebbe fare “bene” nel doppio (dove contano molto il servizio e la risposta) se aiutato da un vero specialista (Berrettini, ad esempio, è abituato a fare da “balia” al fratello).
In sostanza Valentino Rossi non andrà mai forte in auto come Hamilton e l’inglese non andrà mai forte in moto come l’italiano.
Sono “scarsi” in doppio anche Alcaraz e Djokovic…
…poi se non riuscite a capire, pazienza!
Ti ho risposto per simpatia 😉
No è un problema di haters, muridi ect ect
@ Luca (#4586267)
Quindi se ho capito bene ha perso efficacia alla risposta anche in singolare, oltre chiaramente a essere una pippa a rete…a volte mi chiedo se sia solo alla fine un problema di schermi su cui si vedono le partite..
J.U.A. io sono un tuo fan (adesso si dice follower), ma questa che dici è una scemenza. “Un altro scarso”, intendi oltre a lui? Vatti a rivedere i doppi con cui ci ha regalato la Coppa Davis (due volte).
A questo punto manca solo che dici che ha vinto i due masters per fortuna e che Jodar è più forte di lui
Curioso anche io di vederlo giocare con Vavassori, un giorno potrebbe decidere di dedicarsi seriamente al doppio e potrebbero essere una coppia vincente
Era più di un anno che Jannik non vinceva un match di doppio, speriamo sia beneagurante in vista del singolare
Quindi non vale i 50 quando gioca svagaro e distratto come oggi? Ma se gioca motivato e concentrato come in Davis quando vale?
P.S. nessuna polemica… solo capire il tuo pensiero
In doppio non sarà numero 1 e non vincerà slam e dovrà accontentaresi di una mesta carriera nel singolare ma credo che se ne farà una ragione
Buon allenamento, finito in tempo per fare il pranzo pasquale!
Sarebbe utile replicare prima dell’esordio in singolare.
Buona Pasqua a tutti!
Non riesce a perdere neanche in doppio…
Diciamo che l’efficacia in risposta l’ha persa anche in singolare,a rete sappiamo tutti le sue difficoltà,non tanto per una questione di mano ma di piazzamento e copertura della rete,piazzarsi in mezzo al campo è la mossa più sbagliata che si può fare,ti trovi nella terra di nessuno
@ JannikUberAlles (#4586255)
Aggiungo: si è messo in coppia con un altro “scarso” (in doppio), che non ha un gran servizio né una risposta efficace e con volée tutte a metà campo!
Invece Berrettini riesce a “guidare” la coppia e quando gioca “da fermo” è tra i migliori al mondo, sia per un servizio eccezionale (la sua 2° viaggia a 190 kmh) sia per la ottima mano a rete.
Credo che se Matteo si dedicasse al doppio seriamente potrebbe stare tranquillamente in top-10 😉
@ JannikUberAlles (#4586255)
Intanto ha già vinto….
@ JannikUberAlles (#4586255)
Intanto prima vittoria nel doppio con ormai tradizionale chiusura con ACE
Incredibile
Lo “scarsone cileno” passa il turno per la gioia del suo grande tifoso maurantonio 😆
Allora era motivato e concentrato, mentre oggi è distratto e svagato, poco efficace in risposta e spesso spiazzato a rete…
…quando gioca così anche Sonego è decisamente meglio di lui!
Mi piacerebbe avere l’elenco dei 50 giocatori che in doppio sono più bravi di Sinner, io mi limito a ricordare la finale di coppa Davis in cui – in coppia con Berrettini – fece impallidire i doppisti “di professione”.
Sono un pó preoccupato per Sinner,ok che il doppio è un altro sport,ok che si gioca per divertirsi ma non è pronto per giocare su questa superficie,fa ancora molta fatica ad adattarsi
@ JannikUberAlles (#4586227)
Concordo con te. Diciamo che il doppio non è proprio il suo terreno ideale. Molto cauto nel chiudere i punti e abbastanza falloso. Conferma comunque un ottimo servizio anche su terra battuta
Oggi gli organizzatori di Montecarlo fanno festa con un centrale quasi esaurito, come sarebbe stato impossibile per un turno di qualifica o un 1T.
Con tutta l’ammirazione e la simpatia che ho per Sinner, ma in doppio non vale i top-50.
Spero che almeno si diverta…
…buona Pasqua a tutti!
😉
Due turni di battuta e gia’ 4 ace per Sinner. Scivola la palla sulla riga bianca che e’ un piacere.
@ paolo allievi (#4586177)
Non succederà ma se succederà comunque continuerai ad ammorbarci.
@ Peter Parker (#4586172)
È esattamente quello che succederà…
Forza e coraggio Jannik Sinner:
vinci questo Montecarlo e così potrai ottenere l’ incredibile sorpasso nel ranking mondiale al nr.1 Alcaraz.