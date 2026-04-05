Masters 1000 Monte Carlo: I risultati completi con il dettaglio del Day 1. Humbert batte Kouamé : ora c’è Sinner. Matteo Arnaldi è stato ripescato come lucky loser nel tabellone principale del Masters 1000 di Monte-Carlo

Ugo Humbert supera il giovane Moise Kouamé e si regala la sfida con Jannik Sinner. Nel derby francese di primo turno al Masters 1000 di Monte-Carlo, il più esperto Humbert ha rispettato il pronostico battendo la promessa 17enne, al debutto assoluto in un “1000” grazie a una wild card, con il punteggio di 6-3 7-5 dopo 1 ora e 47 minuti. Una prova solida per il francese, che ora però dovrà subito alzare il livello: al secondo turno lo attende infatti Jannik Sinner, in un confronto che fin qui vede i due in perfetta parità nei precedenti (1-1).

Matteo Arnaldi si è fermato a un passo dal tabellone principale del Rolex Monte-Carlo Masters, terzo Masters 1000 della stagione 2026. Il tennista ligure, attualmente numero 107 del ranking ATP, è stato sconfitto nell’ultimo turno delle qualificazioni dal francese Alexandre Muller (n.94 ATP) con il punteggio di 6-1 6-7(4) 6-4.

Una partita combattuta, soprattutto dopo un primo set nettamente favorevole al francese. Arnaldi ha infatti saputo reagire con carattere nel secondo parziale, riuscendo a trascinare la sfida al tie-break e a imporsi per allungare il match al terzo set. Nell’ultima frazione l’azzurro era anche riuscito a portarsi avanti 2-0, dando l’impressione di poter girare definitivamente l’inerzia dalla propria parte.

Il set decisivo, però, è rimasto in equilibrio fino ai momenti conclusivi. Dopo aver subito il ritorno di Muller, Arnaldi era stato bravo anche a recuperare un break nel sesto game, restando pienamente in corsa. A fare la differenza è stato poi il nono gioco, con il francese capace di strappare il servizio all’azzurro sul 4 pari, mettendo così le mani sul match e chiudendo poco dopo l’incontro.

Per Arnaldi sfuma dunque l’ingresso diretto nel main draw del torneo monegasco, ma le speranze non sono ancora del tutto svanite. L’azzurro può infatti ancora guardare alla possibilità di essere ripescato come lucky loser, anche alla luce dei tre forfait già registrati a tabellone compilato. Una situazione che potrebbe ancora offrirgli una chance per entrare nel torneo principale e prolungare la sua avventura nel Principato.

Aggiornamento: Matteo Arnaldi è stato ripescato come lucky loser nel tabellone principale del Masters 1000 di Monte-Carlo. Dopo l’eliminazione all’ultimo turno delle qualificazioni, per l’azzurro arriva dunque una nuova opportunità nel main draw: domani affronterà al primo turno Cristian Garin, in una sfida subito impegnativa sulla terra battuta del Principato.

Masters 1000 Monte Carlo Monte Carlo, Monaco · 05 Aprile 2026 ⛅ 13°C Parz. soleggiato · Max 16°C PIOGGIA 5% VENTO Leggero CAMPO Terra Rossa TERRA ROSSA Previsioni ora per ora — 05 Aprile 09:00 ⛅ 11° 5% 11:00 ☀ 13° 5% 13:00 ☀ 15° 5% 15:00 ☀ 16° 5% 17:00 ⛅ 15° 5% 19:00 ⛅ 13° 5% 21:00 ☾ 12° 0% ▶ Programma del giorno — 05 Aprile ♂ ATP Singles · Qualificazione Turno Decisivo di Qualificazione T. Decisivo Q. ♂ ATP Singles · Tabellone Principale 1° Turno MD 1° Turno MD ⛅ Parz. soleggiato · 5% pioggia

♂ T. Decisivo Qual.

♂ 1° Turno MD

🏈 Terra Rossa



Court Rainier III – ore 11:00

Zizou Bergs / Jannik Sinner vs Tomas Machac / Casper Ruud



ATP Monte-Carlo Zizou Bergs / Jannik Sinner Zizou Bergs / Jannik Sinner 6 7 Tomas Machac / Casper Ruud Tomas Machac / Casper Ruud 4 5 Vincitore: Bergs / Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Z. Bergs / Sinner 15-0 ace 30-0 40-0 6-5 → 7-5 T. Machac / Ruud 0-15 0-30 0-40 5-5 → 6-5 Z. Bergs / Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 T. Machac / Ruud 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 Z. Bergs / Sinner 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 3-4 → 4-4 T. Machac / Ruud 0-15 0-30 0-40 15-40 2-4 → 3-4 Z. Bergs / Sinner 0-15 0-30 0-40 df 15-40 2-3 → 2-4 T. Machac / Ruud 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 1-3 → 2-3 Z. Bergs / Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 0-3 → 1-3 T. Machac / Ruud 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Z. Bergs / Sinner 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 df 0-1 → 0-2 T. Machac / Ruud 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Z. Bergs / Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 T. Machac / Ruud 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 Z. Bergs / Sinner 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 4-3 → 5-3 T. Machac / Ruud 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 4-2 → 4-3 Z. Bergs / Sinner 0-15 15-15 3-2 → 4-2 T. Machac / Ruud 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 Z. Bergs / Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 T. Machac / Ruud 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 df 1-1 → 2-1 Z. Bergs / Sinner 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 40-40 0-1 → 1-1 T. Machac / Ruud 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Cameron Norrie vs Miomir Kecmanovic (Non prima 13:30)



ATP Monte-Carlo Cameron Norrie Cameron Norrie 6 4 7 Miomir Kecmanovic Miomir Kecmanovic 2 6 6 Vincitore: Norrie Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 4-0* 5*-0 6*-0 6-6 → 7-6 C. Norrie 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-6 → 6-6 M. Kecmanovic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 5-6 C. Norrie 0-15 0-30 0-40 15-40 5-4 → 5-5 M. Kecmanovic 0-15 0-30 15-30 15-40 4-4 → 5-4 C. Norrie 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 3-4 → 4-4 M. Kecmanovic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 C. Norrie 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 2-3 → 3-3 M. Kecmanovic 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 C. Norrie 30-40 df 40-40 A-40 1-2 → 2-2 M. Kecmanovic 15-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 C. Norrie 0-15 15-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Kecmanovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 C. Norrie 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-5 → 4-6 M. Kecmanovic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-5 → 4-5 C. Norrie 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 M. Kecmanovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 C. Norrie 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 M. Kecmanovic 0-15 0-30 15-30 15-40 1-3 → 2-3 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 ace ace 0-3 → 1-3 M. Kecmanovic 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 C. Norrie 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 C. Norrie 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 M. Kecmanovic 0-15 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 C. Norrie 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 df 3-2 → 4-2 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 3-2 C. Norrie 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-0 → 2-1 C. Norrie 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 M. Kecmanovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 0-0 → 1-0

Gael Monfils vs Tallon Griekspoor



ATP Monte-Carlo Gael Monfils Gael Monfils 6 6 6 Tallon Griekspoor Tallon Griekspoor 7 1 4 Vincitore: Monfils Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 G. Monfils 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 df 40-40 A-40 5-4 → 6-4 T. Griekspoor 0-15 15-15 15-30 df 15-40 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 G. Monfils 0-15 0-30 0-40 5-2 → 5-3 T. Griekspoor 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 4-2 → 5-2 G. Monfils 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 T. Griekspoor 0-15 df 0-30 0-40 2-2 → 3-2 G. Monfils 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 1-2 → 2-2 T. Griekspoor 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 G. Monfils 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 T. Griekspoor 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 G. Monfils 0-15 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 T. Griekspoor 0-15 15-15 15-30 15-40 df 4-1 → 5-1 G. Monfils 15-0 40-0 3-1 → 4-1 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 ace 3-0 → 3-1 G. Monfils 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 T. Griekspoor 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 G. Monfils 15-0 40-0 40-15 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 df 1-2* 1-3* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 5-6* df 6-6* 6*-7 ace 7*-7 7-8* df 6-6 → 6-7 G. Monfils 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 T. Griekspoor 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 G. Monfils 15-0 ace 30-0 40-0 ace 4-5 → 5-5 T. Griekspoor 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 G. Monfils 15-0 15-15 15-30 df 15-40 4-3 → 4-4 T. Griekspoor 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 4-2 → 4-3 G. Monfils 0-15 df 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-2 → 4-2 T. Griekspoor 0-15 df 0-30 0-40 2-2 → 3-2 G. Monfils 15-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 T. Griekspoor 0-15 df 15-15 15-30 df 15-40 df 0-2 → 1-2 G. Monfils 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 T. Griekspoor 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Moise Kouame vs Ugo Humbert



ATP Monte-Carlo Moise Kouame Moise Kouame 3 5 Ugo Humbert Ugo Humbert 6 7 Vincitore: Humbert Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 U. Humbert 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-6 → 5-7 M. Kouame 0-15 15-15 15-30 df 15-40 5-5 → 5-6 U. Humbert 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-5 → 5-5 M. Kouame 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 4-5 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-4 → 3-5 M. Kouame 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 U. Humbert 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 2-4 M. Kouame 0-15 15-15 15-40 2-2 → 2-3 U. Humbert 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 M. Kouame 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 U. Humbert 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Kouame 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 U. Humbert 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 3-5 → 3-6 M. Kouame 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 3-4 → 3-5 U. Humbert 0-15 0-30 0-40 15-40 2-4 → 3-4 M. Kouame 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 U. Humbert 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 0-4 → 1-4 M. Kouame 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-3 → 0-4 U. Humbert 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 0-3 M. Kouame 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 U. Humbert 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Court des Princes – ore 11:00

David Goffin vs Emilio Nava



ATP Monte-Carlo David Goffin David Goffin 3 7 6 Emilio Nava Emilio Nava 6 6 7 Vincitore: Nava Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* ace 1*-4 1*-5 1-6* 2-6* 6-6 → 6-7 D. Goffin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 E. Nava 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 D. Goffin 15-0 15-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 E. Nava 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 4-4 → 4-5 D. Goffin 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 E. Nava 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 3-3 → 3-4 D. Goffin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 E. Nava 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 D. Goffin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 E. Nava 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 D. Goffin 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 E. Nava 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 6-4* 6*-5 6*-6 7-6* 6-6 → 7-6 E. Nava 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 D. Goffin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 E. Nava 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-5 → 5-5 D. Goffin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 4-4 → 4-5 E. Nava 0-15 df 0-30 0-40 15-40 3-4 → 4-4 D. Goffin 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 E. Nava 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 D. Goffin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 E. Nava 0-15 15-15 ace 30-15 ace 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 E. Nava 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 E. Nava 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 3-5 → 3-6 D. Goffin 0-15 2-5 → 3-5 E. Nava 15-0 30-0 ace 40-0 2-4 → 2-5 D. Goffin 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 E. Nava 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 D. Goffin 0-15 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 E. Nava 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 D. Goffin 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 E. Nava 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Matteo Arnaldi vs Alexandre Muller (Non prima 12:30)



ATP Monte-Carlo Matteo Arnaldi Matteo Arnaldi 1 7 4 Alexandre Muller [13] Alexandre Muller [13] 6 6 6 Vincitore: Muller Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 A. Muller 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 M. Arnaldi 0-15 0-30 0-40 4-4 → 4-5 A. Muller 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 M. Arnaldi 15-0 ace 15-15 df 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 A. Muller 0-15 15-15 15-30 15-40 2-3 → 3-3 M. Arnaldi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 A. Muller 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-0 → 2-1 A. Muller 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 5-3* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 M. Arnaldi 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 6-5 → 6-6 A. Muller 0-15 15-15 15-30 15-40 5-5 → 6-5 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-A 5-4 → 5-5 A. Muller 0-15 0-30 0-40 4-4 → 5-4 M. Arnaldi 15-0 15-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 A. Muller 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 M. Arnaldi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 A. Muller 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 M. Arnaldi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 A. Muller 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 M. Arnaldi 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Muller 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 M. Arnaldi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A df 1-5 → 1-6 A. Muller 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 1-4 → 1-5 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-4 → 1-4 A. Muller 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-3 → 0-4 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 0-2 → 0-3 A. Muller A-40 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 0-2 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Marton Fucsovics vs Alejandro Tabilo (Non prima 14:00)



ATP Monte-Carlo Marton Fucsovics Marton Fucsovics 4 3 Alejandro Tabilo Alejandro Tabilo 6 6 Vincitore: Tabilo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Tabilo 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 M. Fucsovics 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 2-5 → 3-5 A. Tabilo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 M. Fucsovics 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 A. Tabilo 0-15 df 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-3 → 1-4 M. Fucsovics 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 df 40-40 40-A 1-2 → 1-3 A. Tabilo 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Tabilo 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Fucsovics 15-0 15-15 15-30 15-40 4-5 → 4-6 A. Tabilo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-4 → 4-5 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 A. Tabilo 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 3-3 → 3-4 M. Fucsovics 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 A. Tabilo 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 2-2 → 2-3 M. Fucsovics 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 A. Tabilo 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 M. Fucsovics 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Tabilo 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Marcelo Melo / Alexander Zverev vs Luke Johnson / Jan Zielinski



ATP Monte-Carlo Marcelo Melo / Alexander Zverev Marcelo Melo / Alexander Zverev 6 6 Luke Johnson / Jan Zielinski Luke Johnson / Jan Zielinski 3 3 Vincitore: Melo / Zverev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 L. Johnson / Zielinski 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 5-3 → 6-3 M. Melo / Zverev 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 5-2 → 5-3 L. Johnson / Zielinski 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-1 → 5-2 M. Melo / Zverev 15-0 30-15 40-15 ace 4-1 → 5-1 L. Johnson / Zielinski 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 3-1 → 4-1 M. Melo / Zverev 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 2-1 → 3-1 L. Johnson / Zielinski 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 2-1 M. Melo / Zverev 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 2-0 L. Johnson / Zielinski 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Melo / Zverev 15-0 30-0 ace 40-0 5-3 → 6-3 L. Johnson / Zielinski 0-15 0-30 0-40 4-3 → 5-3 M. Melo / Zverev 0-15 0-30 15-30 15-40 4-2 → 4-3 L. Johnson / Zielinski 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 M. Melo / Zverev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 L. Johnson / Zielinski 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-0 → 3-1 M. Melo / Zverev 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 L. Johnson / Zielinski 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 M. Melo / Zverev 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Court EA de Massy – ore 11:00

Juan Manuel Cerundolo vs Pedro Martinez



ATP Monte-Carlo Juan Manuel Cerundolo [3] Juan Manuel Cerundolo [3] 6 2 6 Pedro Martinez Pedro Martinez 2 6 3 Vincitore: Cerundolo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 J. Manuel Cerundolo 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 P. Martinez 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 J. Manuel Cerundolo 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 P. Martinez 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 J. Manuel Cerundolo 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 df 3-1 → 3-2 P. Martinez 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 J. Manuel Cerundolo 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 P. Martinez 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 J. Manuel Cerundolo 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 P. Martinez 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 J. Manuel Cerundolo 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-5 → 2-5 P. Martinez 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 J. Manuel Cerundolo 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 1-3 → 1-4 P. Martinez 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 J. Manuel Cerundolo 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 P. Martinez 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 J. Manuel Cerundolo 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 P. Martinez 0-15 df 0-30 0-40 15-40 5-2 → 6-2 J. Manuel Cerundolo 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 5-2 P. Martinez 4-1 → 4-2 J. Manuel Cerundolo 0-15 0-30 0-40 4-0 → 4-1 P. Martinez 0-15 15-15 15-30 15-40 3-0 → 4-0 J. Manuel Cerundolo 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 2-0 → 3-0 P. Martinez 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-0 → 2-0 J. Manuel Cerundolo 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Alexander Shevchenko vs Roberto Bautista Agut



ATP Monte-Carlo Alexander Shevchenko [7] Alexander Shevchenko [7] 7 7 Roberto Bautista Agut [8] Roberto Bautista Agut [8] 6 6 Vincitore: Shevchenko Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 4-2* 4*-3 4*-4 5-4* 6-4* 6-6 → 7-6 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 6-6 A. Shevchenko 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A A-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 6-5 R. Bautista Agut 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-5 → 5-5 A. Shevchenko 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 R. Bautista Agut 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 A. Shevchenko 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-4 → 3-4 R. Bautista Agut 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 A. Shevchenko 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-3 → 2-3 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 A. Shevchenko 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Shevchenko 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 4*-2 5-2* 6-2* df 6*-3 6-6 → 7-6 A. Shevchenko 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 df 6-5 → 6-6 R. Bautista Agut 0-15 0-30 0-40 5-5 → 6-5 A. Shevchenko 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-4 → 5-5 R. Bautista Agut 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 A. Shevchenko 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 R. Bautista Agut 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 4-3 A. Shevchenko 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 A. Shevchenko 15-0 15-15 40-15 ace 40-30 1-2 → 2-2 R. Bautista Agut 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 A. Shevchenko 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-0 → 1-1 R. Bautista Agut 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

Jiri Lehecka / Jakub Mensik vs Karen Khachanov / Andrey Rublev (Non prima 14:00)



ATP Monte-Carlo Jiri Lehecka / Jakub Mensik Jiri Lehecka / Jakub Mensik 6 6 Karen Khachanov / Andrey Rublev Karen Khachanov / Andrey Rublev 3 4 Vincitore: Lehecka / Mensik Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 J. Lehecka / Mensik 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 5-4 → 6-4 K. Khachanov / Rublev 0-15 15-15 40-15 40-30 40-40 5-3 → 5-4 J. Lehecka / Mensik 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 5-3 K. Khachanov / Rublev 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 3-3 → 4-3 J. Lehecka / Mensik 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 3-2 → 3-3 K. Khachanov / Rublev 0-15 15-15 15-30 df 15-40 df 2-2 → 3-2 J. Lehecka / Mensik 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 K. Khachanov / Rublev 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 J. Lehecka / Mensik 15-0 30-0 ace 40-0 0-1 → 1-1 K. Khachanov / Rublev 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 J. Lehecka / Mensik 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 5-3 → 6-3 K. Khachanov / Rublev 15-0 ace 30-0 40-15 40-30 40-40 4-3 → 5-3 J. Lehecka / Mensik 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 3-3 → 4-3 K. Khachanov / Rublev 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 J. Lehecka / Mensik 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 K. Khachanov / Rublev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-1 → 2-2 J. Lehecka / Mensik 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 K. Khachanov / Rublev 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 1-0 → 1-1 J. Lehecka / Mensik 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 0-0 → 1-0

Arthur Rinderknech / Valentin Vacherot vs Marcelo Arevalo / Mate Pavic



ATP Monte-Carlo Arthur Rinderknech / Valentin Vacherot Arthur Rinderknech / Valentin Vacherot 6 6 8 Marcelo Arevalo / Mate Pavic [5] Marcelo Arevalo / Mate Pavic [5] 3 7 10 Vincitore: Arevalo / Pavic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 8-10 M. Arevalo / Pavic 1-0 1-1 1-2 1-3 1-4 2-4 2-5 3-5 4-5 5-5 6-5 6-6 6-7 7-7 8-7 9-7 9-8 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 1*-5 2-5* 2-6* 3*-6 4*-6 6-6 → 6-7 A. Rinderknech / Vacherot 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 M. Arevalo / Pavic 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 5-5 → 5-6 A. Rinderknech / Vacherot 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 40-30 4-5 → 5-5 M. Arevalo / Pavic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-4 → 4-5 A. Rinderknech / Vacherot 0-15 df 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 M. Arevalo / Pavic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 A. Rinderknech / Vacherot 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 A. Rinderknech / Vacherot 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 1-2 → 2-2 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 A. Rinderknech / Vacherot 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Rinderknech / Vacherot 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 5-3 → 6-3 M. Arevalo / Pavic 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-2 → 5-3 A. Rinderknech / Vacherot 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 A. Rinderknech / Vacherot 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 M. Arevalo / Pavic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 2-1 → 3-1 A. Rinderknech / Vacherot 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Rinderknech / Vacherot 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 0-0 → 1-0

Court 9 – ore 11:00

Nikoloz Basilashvili vs Cristian Garin



ATP Monte-Carlo Nikoloz Basilashvili Nikoloz Basilashvili 5 0 Cristian Garin Cristian Garin 7 6 Vincitore: Garin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 C. Garin 0-15 15-15 ace 30-15 ace 30-30 40-30 0-5 → 0-6 N. Basilashvili 0-15 0-30 df 0-40 0-4 → 0-5 C. Garin 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-3 → 0-4 N. Basilashvili 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 ace 40-40 40-A df df 0-2 → 0-3 C. Garin 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 N. Basilashvili 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 C. Garin 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-6 → 5-7 N. Basilashvili 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 5-6 C. Garin 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 5-4 → 5-5 N. Basilashvili 15-40 30-40 5-3 → 5-4 C. Garin 30-0 ace 40-0 40-15 5-2 → 5-3 N. Basilashvili 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 4-2 → 5-2 C. Garin 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 N. Basilashvili 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 4-1 C. Garin 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 N. Basilashvili 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 C. Garin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 N. Basilashvili 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

Ethan Quinn vs Francisco Comesana



ATP Monte-Carlo Ethan Quinn [1] Ethan Quinn [1] 5 2 Francisco Comesana [10] Francisco Comesana [10] 7 6 Vincitore: Comesana Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 F. Comesana 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-5 → 2-6 E. Quinn 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-4 → 2-5 F. Comesana 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 2-4 E. Quinn 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 F. Comesana 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 E. Quinn 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 F. Comesana 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-0 → 1-1 E. Quinn 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 F. Comesana 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 5-7 E. Quinn 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-5 → 5-6 F. Comesana 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 5-4 → 5-5 E. Quinn 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 5-3 → 5-4 F. Comesana 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 ace 5-2 → 5-3 E. Quinn 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 F. Comesana 0-15 0-30 0-40 15-40 3-2 → 4-2 E. Quinn 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 F. Comesana 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 1-2 → 2-2 E. Quinn 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 F. Comesana 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 E. Quinn 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Court 11 – ore 13:00

Damir Dzumhur vs Alexander Blockx

