Masters 1000 Monte Carlo ATP, Copertina

Masters 1000 Monte Carlo: I risultati completi con il dettaglio del Day 1. Humbert batte Kouamé : ora c’è Sinner. Matteo Arnaldi è stato ripescato come lucky loser nel tabellone principale del Masters 1000 di Monte-Carlo

05/04/2026 22:36 61 commenti
Matteo Arnaldi - Foto Getty Images
Matteo Arnaldi - Foto Getty Images

Ugo Humbert supera il giovane Moise Kouamé e si regala la sfida con Jannik Sinner. Nel derby francese di primo turno al Masters 1000 di Monte-Carlo, il più esperto Humbert ha rispettato il pronostico battendo la promessa 17enne, al debutto assoluto in un “1000” grazie a una wild card, con il punteggio di 6-3 7-5 dopo 1 ora e 47 minuti. Una prova solida per il francese, che ora però dovrà subito alzare il livello: al secondo turno lo attende infatti Jannik Sinner, in un confronto che fin qui vede i due in perfetta parità nei precedenti (1-1).

Matteo Arnaldi si è fermato a un passo dal tabellone principale del Rolex Monte-Carlo Masters, terzo Masters 1000 della stagione 2026. Il tennista ligure, attualmente numero 107 del ranking ATP, è stato sconfitto nell’ultimo turno delle qualificazioni dal francese Alexandre Muller (n.94 ATP) con il punteggio di 6-1 6-7(4) 6-4.
Una partita combattuta, soprattutto dopo un primo set nettamente favorevole al francese. Arnaldi ha infatti saputo reagire con carattere nel secondo parziale, riuscendo a trascinare la sfida al tie-break e a imporsi per allungare il match al terzo set. Nell’ultima frazione l’azzurro era anche riuscito a portarsi avanti 2-0, dando l’impressione di poter girare definitivamente l’inerzia dalla propria parte.
Il set decisivo, però, è rimasto in equilibrio fino ai momenti conclusivi. Dopo aver subito il ritorno di Muller, Arnaldi era stato bravo anche a recuperare un break nel sesto game, restando pienamente in corsa. A fare la differenza è stato poi il nono gioco, con il francese capace di strappare il servizio all’azzurro sul 4 pari, mettendo così le mani sul match e chiudendo poco dopo l’incontro.

Per Arnaldi sfuma dunque l’ingresso diretto nel main draw del torneo monegasco, ma le speranze non sono ancora del tutto svanite. L’azzurro può infatti ancora guardare alla possibilità di essere ripescato come lucky loser, anche alla luce dei tre forfait già registrati a tabellone compilato. Una situazione che potrebbe ancora offrirgli una chance per entrare nel torneo principale e prolungare la sua avventura nel Principato.

Aggiornamento: Matteo Arnaldi è stato ripescato come lucky loser nel tabellone principale del Masters 1000 di Monte-Carlo. Dopo l’eliminazione all’ultimo turno delle qualificazioni, per l’azzurro arriva dunque una nuova opportunità nel main draw: domani affronterà al primo turno Cristian Garin, in una sfida subito impegnativa sulla terra battuta del Principato.
Masters 1000 Monte Carlo
Monte Carlo, Monaco  ·  05 Aprile 2026

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Parz. soleggiato  ·  Max 16°C
PIOGGIA 5%
VENTO Leggero
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TERRA ROSSA

Previsioni ora per ora — 05 Aprile

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11°
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13°
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5%
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16°
5%
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15°
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21:00
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▶  Programma del giorno — 05 Aprile

ATP Singles  ·  Qualificazione
Turno Decisivo di Qualificazione
T. Decisivo Q.

ATP Singles  ·  Tabellone Principale
1° Turno MD
1° Turno MD

⛅  Parz. soleggiato · 5% pioggia
♂  T. Decisivo Qual.
♂  1° Turno MD
🏈  Terra Rossa


Court Rainier III – ore 11:00
Zizou Bergs BEL / Jannik Sinner ITA vs Tomas Machac CZE / Casper Ruud NOR

ATP Monte-Carlo
Zizou Bergs / Jannik Sinner
6
7
Tomas Machac / Casper Ruud
4
5
Vincitore: Bergs / Sinner
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Cameron Norrie GBR vs Miomir Kecmanovic SRB (Non prima 13:30)

ATP Monte-Carlo
Cameron Norrie
6
4
7
Miomir Kecmanovic
2
6
6
Vincitore: Norrie
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Gael Monfils FRA vs Tallon Griekspoor NED

ATP Monte-Carlo
Gael Monfils
6
6
6
Tallon Griekspoor
7
1
4
Vincitore: Monfils
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Moise Kouame FRA vs Ugo Humbert FRA

ATP Monte-Carlo
Moise Kouame
3
5
Ugo Humbert
6
7
Vincitore: Humbert
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Court des Princes – ore 11:00
David Goffin BEL vs Emilio Nava USA

ATP Monte-Carlo
David Goffin
3
7
6
Emilio Nava
6
6
7
Vincitore: Nava
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Matteo Arnaldi ITA vs Alexandre Muller FRA (Non prima 12:30)

ATP Monte-Carlo
Matteo Arnaldi
1
7
4
Alexandre Muller [13]
6
6
6
Vincitore: Muller
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Marton Fucsovics HUN vs Alejandro Tabilo CHI (Non prima 14:00)

ATP Monte-Carlo
Marton Fucsovics
4
3
Alejandro Tabilo
6
6
Vincitore: Tabilo
Mostra dettagli

Marcelo Melo BRA / Alexander Zverev GER vs Luke Johnson GBR / Jan Zielinski POL

ATP Monte-Carlo
Marcelo Melo / Alexander Zverev
6
6
Luke Johnson / Jan Zielinski
3
3
Vincitore: Melo / Zverev
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Court EA de Massy – ore 11:00
Juan Manuel Cerundolo ARG vs Pedro Martinez ESP

ATP Monte-Carlo
Juan Manuel Cerundolo [3]
6
2
6
Pedro Martinez
2
6
3
Vincitore: Cerundolo
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Alexander Shevchenko KAZ vs Roberto Bautista Agut ESP

ATP Monte-Carlo
Alexander Shevchenko [7]
7
7
Roberto Bautista Agut [8]
6
6
Vincitore: Shevchenko
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Jiri Lehecka CZE / Jakub Mensik CZE vs Karen Khachanov RUS / Andrey Rublev RUS (Non prima 14:00)

ATP Monte-Carlo
Jiri Lehecka / Jakub Mensik
6
6
Karen Khachanov / Andrey Rublev
3
4
Vincitore: Lehecka / Mensik
Mostra dettagli

Arthur Rinderknech FRA / Valentin Vacherot MON vs Marcelo Arevalo ESA / Mate Pavic CRO

ATP Monte-Carlo
Arthur Rinderknech / Valentin Vacherot
6
6
8
Marcelo Arevalo / Mate Pavic [5]
3
7
10
Vincitore: Arevalo / Pavic
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Court 9 – ore 11:00
Nikoloz Basilashvili GEO vs Cristian Garin CHI

ATP Monte-Carlo
Nikoloz Basilashvili
5
0
Cristian Garin
7
6
Vincitore: Garin
Mostra dettagli

Ethan Quinn USA vs Francisco Comesana ARG

ATP Monte-Carlo
Ethan Quinn [1]
5
2
Francisco Comesana [10]
7
6
Vincitore: Comesana
Mostra dettagli





Court 11 – ore 13:00
Damir Dzumhur BIH vs Alexander Blockx BEL

ATP Monte-Carlo
Damir Dzumhur [5]
6
2
Alexander Blockx [12]
7
6
Vincitore: Blockx
Mostra dettagli

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61 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

Koko (Guest) 06-04-2026 04:08

@ paolo allievi (#4586177)

 61
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simposio (Guest) 06-04-2026 00:51

Avete notato che Vavassori farà coppia con Berrettini? Possibile che Matteo non riuscendo a tornare al top in singolare possa provare a puntare tutto sul doppio?

 60
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omerjno 05-04-2026 23:52

Truist Atlanta Open”, torneo ATP 250 con un montepremi di 555.995.
Torneo vinto da Sinner con Opelka. 2 coppe tennis giocate contro specialisti. Qui è chiaro che gioca solo per prendere confidenza, certo non sarà mai un doppista, ma è tra i migliori singolaristi che fanno il doppio. Per rispondere a chi ha scritto che Rossi se corre con le auto non “Vale” le moto, è da qualche tempo che si cimenta e anche con delle vittorie. La classe non è acqua.

 59
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Supporter dei poeti estinti (Guest) 05-04-2026 23:36

Scritto da Lorenzo

Scritto da Peter Parker
Forza e coraggio Jannik Sinner:
vinci questo Montecarlo e così potrai ottenere l’ incredibile sorpasso nel ranking mondiale al nr.1 Alcaraz.

E poi.. di botto.. ti svegli ed era tutto un sogno

A volte i sogni si avverano e poi son cazzi amari..

 58
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Giampi 05-04-2026 23:32

Ecco, il doppio di oggi era l’evento principale da cui queste interessantissime analisi ma nel frattempo si sono giocate tre finali e quattro partite a Montecarlo..”capisco che vincere la Champions League è poca cosa rispetto alla Conference league ma nel nostro piccolo”..(battuta dell’anno sui social dopo la vittoria della Roma nella Conference League)..

 57
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Pier no guest 05-04-2026 23:21

Scritto da walden

Scritto da Luca

Scritto da JannikUberAlles

Scritto da Tifoso degli italiani

Scritto da JannikUberAlles
Oggi gli organizzatori di Montecarlo fanno festa con un centrale quasi esaurito, come sarebbe stato impossibile per un turno di qualifica o un 1T.
Con tutta l’ammirazione e la simpatia che ho per Sinner, ma in doppio non vale i top-50.
Spero che almeno si diverta…
…buona Pasqua a tutti!

Mi piacerebbe avere l’elenco dei 50 giocatori che in doppio sono più bravi di Sinner, io mi limito a ricordare la finale di coppa Davis in cui – in coppia con Berrettini – fece impallidire i doppisti “di professione”.

Allora era motivato e concentrato, mentre oggi è distratto e svagato, poco efficace in risposta e spesso spiazzato a rete…
…quando gioca così anche Sonego è decisamente meglio di lui!

Diciamo che l’efficacia in risposta l’ha persa anche in singolare,a rete sappiamo tutti le sue difficoltà,non tanto per una questione di mano ma di piazzamento e copertura della rete,piazzarsi in mezzo al campo è la mossa più sbagliata che si può fare,ti trovi nella terra di nessuno

Ragazzi, abbiamo trovato il successore di Cahill, anzi, pure Vagnozzi ha le ore contate…,

No no,l’utente è ormai rassegnato all’involuzione di Jannik ormai prossimo ai doppi in D2.Ovviamente se come partner ha il buon Giulio Romani, pluricampione sociale di doppio giocato col fidato racchettone Prince in alluminio del 1981 e che,da sempre,gli consente di bloccare ogni passante con la maestria che neanche Pat Cash possedeva.

 56
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+1: Detuqueridapresencia, omerjno, Marco M.
Silvio (Guest) 05-04-2026 23:15

Scritto da Guidooddounodinoi
@ JannikUberAlles (#4586264)
Io sono innamorato di Berrettini (sportivamente parlando), è stato quello che mi ha fatto riavvicinare al tennis e non mi arrendo al pensiero che non ne abbia più (gambe e testa) per tornare stabilmente a un livello di best 25-30. Su Berrettini doppista, tuttavia, ho un’idea diversa dalla tua. Secondo me Berrettini non è un doppista. Non gli manca di certo il servizio per esserlo, in potenza e varietà, sia con la prima che con la seconda. La risposta è largamente deficitaria e non soltanto quella di rovescio, impraticabile proprio la sua preferita, quella bloccata. A rete predilige la volée bloccata piuttosto che quella spinta ed è abituato a colpirla almeno due metri più indietro rispetto a quella del doppista a rete, con una frazione di secondo in più per preparare il colpo. Da dietro può tenere lo scambio col dritto che, comunque, è meno decisivo di prima, anche per ammorbidire il colpo, particolarmente pericoloso per i suoi addominali.

Concordo in pieno. Da super tifoso di Matteo, non può essere un doppista forte. Non ha i colpi e i riflessi del doppista. Bella ed estemporanea quella coppia con Sinner, vederli sparare missili su missili contro i malcapitato argentini è stato divertente, ma finisce lì.

 55
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tinapica 05-04-2026 22:58

Grande Gaele: posticipato il suo addio al Principato!

 54
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walden 05-04-2026 21:41

Scritto da Luca

Scritto da JannikUberAlles

Scritto da Tifoso degli italiani

Scritto da JannikUberAlles
Oggi gli organizzatori di Montecarlo fanno festa con un centrale quasi esaurito, come sarebbe stato impossibile per un turno di qualifica o un 1T.
Con tutta l’ammirazione e la simpatia che ho per Sinner, ma in doppio non vale i top-50.
Spero che almeno si diverta…
…buona Pasqua a tutti!

Mi piacerebbe avere l’elenco dei 50 giocatori che in doppio sono più bravi di Sinner, io mi limito a ricordare la finale di coppa Davis in cui – in coppia con Berrettini – fece impallidire i doppisti “di professione”.

Allora era motivato e concentrato, mentre oggi è distratto e svagato, poco efficace in risposta e spesso spiazzato a rete…
…quando gioca così anche Sonego è decisamente meglio di lui!

Diciamo che l’efficacia in risposta l’ha persa anche in singolare,a rete sappiamo tutti le sue difficoltà,non tanto per una questione di mano ma di piazzamento e copertura della rete,piazzarsi in mezzo al campo è la mossa più sbagliata che si può fare,ti trovi nella terra di nessuno

Ragazzi, abbiamo trovato il successore di Cahill, anzi, pure Vagnozzi ha le ore contate…,

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+1: Detuqueridapresencia, Inox, Pikario Furioso, Marco M.
alfredino (Guest) 05-04-2026 21:36

Scritto da NonSoloSinner

Scritto da JannikUberAlles
@ JannikUberAlles (#4586255)
Aggiungo: si è messo in coppia con un altro “scarso” (in doppio), che non ha un gran servizio né una risposta efficace e con volée tutte a metà campo!
Invece Berrettini riesce a “guidare” la coppia e quando gioca “da fermo” è tra i migliori al mondo, sia per un servizio eccezionale (la sua 2° viaggia a 190 kmh) sia per la ottima mano a rete.
Credo che se Matteo si dedicasse al doppio seriamente potrebbe stare tranquillamente in top-10

Curioso anche io di vederlo giocare con Vavassori, un giorno potrebbe decidere di dedicarsi seriamente al doppio e potrebbero essere una coppia vincente

In quale universo parallelo, scenario distopico il nostro Sinner potrebbe “un giorno decidere di dedicarsi seriamente al doppio” ?!
Come si puo’ solo lontanamente partorie una affermazione cosi’ priva di fondamento?!
D’altronde Nadal,Federer,Djokovic hanno concluso le loro mirabolanti carriere tennistiche “dedicandosi seriamente al doppio” per racimolare qualche spicciolo e accontentare qualche connazionale.
Ormai vale tutto, siamo tutti esperti di tennis.

 52
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+1: Marco M., omerjno
Spinoza (Guest) 05-04-2026 21:32

Scritto da guido Guest

Scritto da JannikUberAlles

Scritto da guido Guest

Scritto da JannikUberAlles
@ JannikUberAlles (#4586255)
Aggiungo: si è messo in coppia con un altro “scarso” (in doppio), che non ha un gran servizio né una risposta efficace e con volée tutte a metà campo!
Invece Berrettini riesce a “guidare” la coppia e quando gioca “da fermo” è tra i migliori al mondo, sia per un servizio eccezionale (la sua 2° viaggia a 190 kmh) sia per la ottima mano a rete.
Credo che se Matteo si dedicasse al doppio seriamente potrebbe stare tranquillamente in top-10

J.U.A. io sono un tuo fan (adesso si dice follower), ma questa che dici è una scemenza. “Un altro scarso”, intendi oltre a lui? Vatti a rivedere i doppi con cui ci ha regalato la Coppa Davis (due volte).

Purtroppo non è facile rendere l’idea della DIVERSITÀ tra singolare e doppio a chi il tennis l’ha conosciuto attraverso la TV…
… però basta andare a guardare le classifiche del doppio e credo che non si troverà un buon singolarista (top-30) neppure nei primi 70 posti!
I top-20 del doppio non entrano neppure nei primi 500 del singolo!
Perché? Perché sono 2 sport DIVERSI.
Un top-10 del doppio farebbe forse una manciata di 15 con Sinner…
…anche se Sinner, spinto da una grande motivazione (e quindi dalla massima concentrazione) potrebbe fare “bene” nel doppio (dove contano molto il servizio e la risposta) se aiutato da un vero specialista (Berrettini, ad esempio, è abituato a fare da “balia” al fratello).
In sostanza Valentino Rossi non andrà mai forte in auto come Hamilton e l’inglese non andrà mai forte in moto come l’italiano.
Sono “scarsi” in doppio anche Alcaraz e Djokovic…
…poi se non riuscite a capire, pazienza!
Ti ho risposto per simpatia

Grazie per la simpatia, ma confermo che stai insistendo con teoremi assurdi. Non ci sono da fare discorsi complicati, basta aver visto quelle partite in coppia con Sonego e con Berrettini. Ma poi lo dici tu stesso: è questione di motivazioni

Secondo me se per ipotesi Sinner o altri del suo livello giocassero una stagione intera solo il doppio, in coppia con qualcuno di capace, diciamo un altro singolarista top 50, diventerebbero semplicemente i più forti del mondo. Perché? Perché giocano meglio a tennis di qualunque doppista specializzato. Già così,domani, pronti via, se fosse l’obiettivo vero li vedo alle fasi finali di uno slam ad esempio.

 51
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Guidooddounodinoi (Guest) 05-04-2026 20:44

@ JannikUberAlles (#4586264)

Io sono innamorato di Berrettini (sportivamente parlando), è stato quello che mi ha fatto riavvicinare al tennis e non mi arrendo al pensiero che non ne abbia più (gambe e testa) per tornare stabilmente a un livello di best 25-30. Su Berrettini doppista, tuttavia, ho un’idea diversa dalla tua. Secondo me Berrettini non è un doppista. Non gli manca di certo il servizio per esserlo, in potenza e varietà, sia con la prima che con la seconda. La risposta è largamente deficitaria e non soltanto quella di rovescio, impraticabile proprio la sua preferita, quella bloccata. A rete predilige la volée bloccata piuttosto che quella spinta ed è abituato a colpirla almeno due metri più indietro rispetto a quella del doppista a rete, con una frazione di secondo in più per preparare il colpo. Da dietro può tenere lo scambio col dritto che, comunque, è meno decisivo di prima, anche per ammorbidire il colpo, particolarmente pericoloso per i suoi addominali.

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NonSoloSinner (Guest) 05-04-2026 20:22

Scritto da JannikUberAlles

Scritto da guido Guest

Scritto da JannikUberAlles
@ JannikUberAlles (#4586255)
Aggiungo: si è messo in coppia con un altro “scarso” (in doppio), che non ha un gran servizio né una risposta efficace e con volée tutte a metà campo!
Invece Berrettini riesce a “guidare” la coppia e quando gioca “da fermo” è tra i migliori al mondo, sia per un servizio eccezionale (la sua 2° viaggia a 190 kmh) sia per la ottima mano a rete.
Credo che se Matteo si dedicasse al doppio seriamente potrebbe stare tranquillamente in top-10

J.U.A. io sono un tuo fan (adesso si dice follower), ma questa che dici è una scemenza. “Un altro scarso”, intendi oltre a lui? Vatti a rivedere i doppi con cui ci ha regalato la Coppa Davis (due volte).

Purtroppo non è facile rendere l’idea della DIVERSITÀ tra singolare e doppio a chi il tennis l’ha conosciuto attraverso la TV…
… però basta andare a guardare le classifiche del doppio e credo che non si troverà un buon singolarista (top-30) neppure nei primi 70 posti!
I top-20 del doppio non entrano neppure nei primi 500 del singolo!
Perché? Perché sono 2 sport DIVERSI.
Un top-10 del doppio farebbe forse una manciata di 15 con Sinner…
…anche se Sinner, spinto da una grande motivazione (e quindi dalla massima concentrazione) potrebbe fare “bene” nel doppio (dove contano molto il servizio e la risposta) se aiutato da un vero specialista (Berrettini, ad esempio, è abituato a fare da “balia” al fratello).
In sostanza Valentino Rossi non andrà mai forte in auto come Hamilton e l’inglese non andrà mai forte in moto come l’italiano.
Sono “scarsi” in doppio anche Alcaraz e Djokovic…
…poi se non riuscite a capire, pazienza!
Ti ho risposto per simpatia

Mah, è pur vero che, almeno al maschile, nessun singolarista giochi più seriamente in doppio.. se lo facessero, io ne vedo tanti che potrebbero essere competitivi e non gli farebbe certo male provarci visto che il doppio sarebbe poco più di un allenamento

 49
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Tennisforever 05-04-2026 20:00

Fine della partita di oggi :

6-5 SERVIZIO SINNER

SINNER ACE 15-0 (RUUD)

SINNER SERVIZIO V 30-0 (MACHAC)
SINNER Servizio V. 40-0 (RUUD)

SINNER ACE (MACHAC)

Così parlò SINNER (aprile 2026)

 48
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Tennisforever 05-04-2026 19:45

Scritto da Peter Parker
Forza e coraggio Jannik Sinner:
vinci questo Montecarlo e così potrai ottenere l’ incredibile sorpasso nel ranking mondiale al nr.1 Alcaraz.

Lorenzo
E poi.. di botto.. ti svegli ed era tutto un sogno

@ Lorenzo (#4585920)
“Lo scorso anno, quando si aprì un piccolo spiraglio, ti facesti Vienna e Parigi”

Ti sei scordato il più bello ? Dopo Parigi,

ATP FINALS 1500 TORINO

SINNER ALCARAZ 7-6 7-5

 47
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luca74 05-04-2026 19:42

Scritto da Panda82
Arnaldi è diventato ridicolo come berrettini.
Che grossa delusione.

Cosa trovi di ‘ridicoolo’ in Berrettini e Arnaldo? Io di ridicoli trovo solo questo commento gratuito e insultante

 46
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+1: Inox, sergioat, brunodalla, renzopii, walden, marcusmin, omerjno, tacchino freddo
Spinoza (Guest) 05-04-2026 19:29

Oggi Tallon era in versione Tallone d’Achille ma che bella La Monf!

 45
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guido Guest 05-04-2026 19:25

Scritto da JannikUberAlles

Scritto da guido Guest

Scritto da JannikUberAlles
@ JannikUberAlles (#4586255)
Aggiungo: si è messo in coppia con un altro “scarso” (in doppio), che non ha un gran servizio né una risposta efficace e con volée tutte a metà campo!
Invece Berrettini riesce a “guidare” la coppia e quando gioca “da fermo” è tra i migliori al mondo, sia per un servizio eccezionale (la sua 2° viaggia a 190 kmh) sia per la ottima mano a rete.
Credo che se Matteo si dedicasse al doppio seriamente potrebbe stare tranquillamente in top-10

J.U.A. io sono un tuo fan (adesso si dice follower), ma questa che dici è una scemenza. “Un altro scarso”, intendi oltre a lui? Vatti a rivedere i doppi con cui ci ha regalato la Coppa Davis (due volte).

Purtroppo non è facile rendere l’idea della DIVERSITÀ tra singolare e doppio a chi il tennis l’ha conosciuto attraverso la TV…
… però basta andare a guardare le classifiche del doppio e credo che non si troverà un buon singolarista (top-30) neppure nei primi 70 posti!
I top-20 del doppio non entrano neppure nei primi 500 del singolo!
Perché? Perché sono 2 sport DIVERSI.
Un top-10 del doppio farebbe forse una manciata di 15 con Sinner…
…anche se Sinner, spinto da una grande motivazione (e quindi dalla massima concentrazione) potrebbe fare “bene” nel doppio (dove contano molto il servizio e la risposta) se aiutato da un vero specialista (Berrettini, ad esempio, è abituato a fare da “balia” al fratello).
In sostanza Valentino Rossi non andrà mai forte in auto come Hamilton e l’inglese non andrà mai forte in moto come l’italiano.
Sono “scarsi” in doppio anche Alcaraz e Djokovic…
…poi se non riuscite a capire, pazienza!
Ti ho risposto per simpatia

Grazie per la simpatia, ma confermo che stai insistendo con teoremi assurdi. Non ci sono da fare discorsi complicati, basta aver visto quelle partite in coppia con Sonego e con Berrettini. Ma poi lo dici tu stesso: è questione di motivazioni

 44
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Detuqueridapresencia 05-04-2026 19:23

Scritto da Inox
Ma guarda un po’ chi ha beccato Arnaldi

Lo scarsone cileno (cit. Maurantonio che già in altra lista rosica e parla di complotti 😀 😀 😀 😀 )

 43
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+1: Inox
ospite1 (Guest) 05-04-2026 19:13

@ Inox (#4586420)

da LL becca un qualificato (se non erro) beh meglio di così poteva prendere solo un bye .

 42
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ospite1 (Guest) 05-04-2026 19:11

3 LL per adesso, qualcun altro si ritirerà. Non c’è torneo che non capiti ….

 41
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MAURO (Guest) 05-04-2026 19:04

39 anni e mezzo e batte il numero 30 del mondo.
Ma quanto erano forti i giocatori dei 2/3 lustri precedenti rispetto a questi.

 40
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MAURO (Guest) 05-04-2026 18:46

Scritto da Detuqueridapresencia
Incredibile
Lo “scarsone cileno” passa il turno per la gioia del suo grande tifoso maurantonio

Lo ha passato solamente perché prevedeva che sarebbe stato accoppiato al LL Arnaldo di Monaco.

 39
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+1: Detuqueridapresencia
Luca (Guest) 05-04-2026 18:12

Di questo passo Arnaldi presto non potrà più contare nemmeno sulle possibilità da lucky loser

Una parabola davvero sconcertante

 38
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+1: giallu, Osorio
-1: Detuqueridapresencia, sergioat, brunodalla, Marco M.
Aquila. 05-04-2026 17:57

Scritto da NonSoloSinner

Scritto da JannikUberAlles
@ JannikUberAlles (#4586255)
Aggiungo: si è messo in coppia con un altro “scarso” (in doppio), che non ha un gran servizio né una risposta efficace e con volée tutte a metà campo!
Invece Berrettini riesce a “guidare” la coppia e quando gioca “da fermo” è tra i migliori al mondo, sia per un servizio eccezionale (la sua 2° viaggia a 190 kmh) sia per la ottima mano a rete.
Credo che se Matteo si dedicasse al doppio seriamente potrebbe stare tranquillamente in top-10

Curioso anche io di vederlo giocare con Vavassori, un giorno potrebbe decidere di dedicarsi seriamente al doppio e potrebbero essere una coppia vincente

Concordo in parte, Sinner non sarà mai un vero doppista ma affiancarlo a Vavassori sarebbe solo utile per la nazionale, il motivo è semplice Vavassori gioca per vincere il torneo, Sinner solo per allenarsi per poi ritirarsi indipendentemente dal proseguo torneo

 37
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Inox 05-04-2026 17:56

Ma guarda un po’ chi ha beccato Arnaldi 😉

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+1: Detuqueridapresencia
Aquila. 05-04-2026 17:47

Scritto da Federer for ever
@ JannikUberAlles (#4586227)
Concordo con te. Diciamo che il doppio non è proprio il suo terreno ideale. Molto cauto nel chiudere i punti e abbastanza falloso. Conferma comunque un ottimo servizio anche su terra battuta

Per il momento no, a rete gioca la volèe da singolo, non c’entra niente con la volèe da doppio, è più un allenamento per prendere il ritmo su terra

 35
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Rudy (Guest) 05-04-2026 17:26

Arnaldi in tabellone, é stato sorteggiato contro Garin (q), in caso di vittoria ci sarà Zverev

 34
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Italo (Guest) 05-04-2026 17:22

Come funziona con i LL?
Quinn, Dzhumur e Bautista dovrebbero essere i 3 sorteggiati con classifica più alta?

 33
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Panda82 (Guest) 05-04-2026 17:18

Arnaldi è diventato ridicolo come berrettini.
Che grossa delusione.

 32
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+1: Osorio
-1: luca74, sergioat, brunodalla, walden, marcusmin, Marco M., Marco Tullio Cicerone
sander (Guest) 05-04-2026 17:05

Scritto da JannikUberAlles

Scritto da guido Guest

Scritto da JannikUberAlles
@ JannikUberAlles (#4586255)
Aggiungo: si è messo in coppia con un altro “scarso” (in doppio), che non ha un gran servizio né una risposta efficace e con volée tutte a metà campo!
Invece Berrettini riesce a “guidare” la coppia e quando gioca “da fermo” è tra i migliori al mondo, sia per un servizio eccezionale (la sua 2° viaggia a 190 kmh) sia per la ottima mano a rete.
Credo che se Matteo si dedicasse al doppio seriamente potrebbe stare tranquillamente in top-10

J.U.A. io sono un tuo fan (adesso si dice follower), ma questa che dici è una scemenza. “Un altro scarso”, intendi oltre a lui? Vatti a rivedere i doppi con cui ci ha regalato la Coppa Davis (due volte).

Purtroppo non è facile rendere l’idea della DIVERSITÀ tra singolare e doppio a chi il tennis l’ha conosciuto attraverso la TV…
… però basta andare a guardare le classifiche del doppio e credo che non si troverà un buon singolarista (top-30) neppure nei primi 70 posti!
I top-20 del doppio non entrano neppure nei primi 500 del singolo!
Perché? Perché sono 2 sport DIVERSI.
Un top-10 del doppio farebbe forse una manciata di 15 con Sinner…
…anche se Sinner, spinto da una grande motivazione (e quindi dalla massima concentrazione) potrebbe fare “bene” nel doppio (dove contano molto il servizio e la risposta) se aiutato da un vero specialista (Berrettini, ad esempio, è abituato a fare da “balia” al fratello).
In sostanza Valentino Rossi non andrà mai forte in auto come Hamilton e l’inglese non andrà mai forte in moto come l’italiano.
Sono “scarsi” in doppio anche Alcaraz e Djokovic…
…poi se non riuscite a capire, pazienza!
Ti ho risposto per simpatia

L’esempio della comparazione Moto formula uno c’entra fino a un certo punto.
I primi 20 al mondo del singolo non sono in classifica semplici perché lo giocano raramente e quando lo giocano lo fanno per prepararsi nel singolo. Se fosse corretta la tua teoria allora Sinner non sarebbe stato schierato in Davis con Sonego e Berrettini ma avrebbero ma avrebbero giocato Bolelli Vavassori.
Poi è ovvio che ci sono gli specialisti del doppio che si allenano al 100% nella specialità ma se i top 20 singolaristi si allenassero nel doppio le classifiche della stessa specialità sarebbero stravolte.Ad esempio Sinner, Musetti, Sonego giocassero specializzandosi per il doppio senso volessero sarebbero in top ten mondiale della specialità.

 31
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Giambi (Guest) 05-04-2026 16:28

Partita folle tra Arnaldi e Muller si chiama ciapa no. Saranno i primi caldi.

 30
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Pasquino (Guest) 05-04-2026 16:22

@ JannikUberAlles (#4586227)

Senza polemica, ma chi se ne frega se non è nemmeno top 50, usa il doppio come un evento allenante e saltuario, che si diverta o meno che significato ha o dovrebbe avere?Pensi che si diverta ad andare a letto presto e fare vita quasi monastica?
Tanti auguri di buona pasqua

 29
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Giampi 05-04-2026 15:56

Scritto da guido Guest

Scritto da JannikUberAlles
@ JannikUberAlles (#4586255)
Aggiungo: si è messo in coppia con un altro “scarso” (in doppio), che non ha un gran servizio né una risposta efficace e con volée tutte a metà campo!
Invece Berrettini riesce a “guidare” la coppia e quando gioca “da fermo” è tra i migliori al mondo, sia per un servizio eccezionale (la sua 2° viaggia a 190 kmh) sia per la ottima mano a rete.
Credo che se Matteo si dedicasse al doppio seriamente potrebbe stare tranquillamente in top-10

J.U.A. io sono un tuo fan (adesso si dice follower), ma questa che dici è una scemenza. “Un altro scarso”, intendi oltre a lui? Vatti a rivedere i doppi con cui ci ha regalato la Coppa Davis (due volte).

Mah, come è noto capisco poco di tennis ma oggi tra Sinner e gli altri tre ho visto due categorie di differenza, ma JUA è un uomo d’onore..

 28
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+1: zedarioz
Giambi (Guest) 05-04-2026 15:52

Muller ha fatto di tutto per portare il match al terzo set ma Arnaldi continuava a rifiutare i regali pasquali, poi si è deciso e li ha accettati.

 27
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Lorenzo (Guest) 05-04-2026 14:58

Scritto da Peter Parker
Forza e coraggio Jannik Sinner:
vinci questo Montecarlo e così potrai ottenere l’ incredibile sorpasso nel ranking mondiale al nr.1 Alcaraz.

E poi.. di botto.. ti svegli ed era tutto un sogno

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-1: Detuqueridapresencia, sergioat, Marco M.
JannikUberAlles 05-04-2026 14:51

Scritto da guido Guest

Scritto da JannikUberAlles
@ JannikUberAlles (#4586255)
Aggiungo: si è messo in coppia con un altro “scarso” (in doppio), che non ha un gran servizio né una risposta efficace e con volée tutte a metà campo!
Invece Berrettini riesce a “guidare” la coppia e quando gioca “da fermo” è tra i migliori al mondo, sia per un servizio eccezionale (la sua 2° viaggia a 190 kmh) sia per la ottima mano a rete.
Credo che se Matteo si dedicasse al doppio seriamente potrebbe stare tranquillamente in top-10

J.U.A. io sono un tuo fan (adesso si dice follower), ma questa che dici è una scemenza. “Un altro scarso”, intendi oltre a lui? Vatti a rivedere i doppi con cui ci ha regalato la Coppa Davis (due volte).

Purtroppo non è facile rendere l’idea della DIVERSITÀ tra singolare e doppio a chi il tennis l’ha conosciuto attraverso la TV…

… però basta andare a guardare le classifiche del doppio e credo che non si troverà un buon singolarista (top-30) neppure nei primi 70 posti!

I top-20 del doppio non entrano neppure nei primi 500 del singolo!

Perché? Perché sono 2 sport DIVERSI.

Un top-10 del doppio farebbe forse una manciata di 15 con Sinner…

…anche se Sinner, spinto da una grande motivazione (e quindi dalla massima concentrazione) potrebbe fare “bene” nel doppio (dove contano molto il servizio e la risposta) se aiutato da un vero specialista (Berrettini, ad esempio, è abituato a fare da “balia” al fratello).

In sostanza Valentino Rossi non andrà mai forte in auto come Hamilton e l’inglese non andrà mai forte in moto come l’italiano.

Sono “scarsi” in doppio anche Alcaraz e Djokovic…

…poi se non riuscite a capire, pazienza!

Ti ho risposto per simpatia 😉

 25
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+1: Detuqueridapresencia, Aquila., walden
-1: Just is Back, omerjno
Inox 05-04-2026 14:47

Scritto da FabioR
@ Luca (#4586267)
Quindi se ho capito bene ha perso efficacia alla risposta anche in singolare, oltre chiaramente a essere una pippa a rete…a volte mi chiedo se sia solo alla fine un problema di schermi su cui si vedono le partite..

No è un problema di haters, muridi ect ect

 24
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+1: Detuqueridapresencia, Marco M., walden, Marco Tullio Cicerone
FabioR (Guest) 05-04-2026 14:42

@ Luca (#4586267)

Quindi se ho capito bene ha perso efficacia alla risposta anche in singolare, oltre chiaramente a essere una pippa a rete…a volte mi chiedo se sia solo alla fine un problema di schermi su cui si vedono le partite..

 23
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+1: omerjno
guido Guest 05-04-2026 14:38

Scritto da JannikUberAlles
@ JannikUberAlles (#4586255)
Aggiungo: si è messo in coppia con un altro “scarso” (in doppio), che non ha un gran servizio né una risposta efficace e con volée tutte a metà campo!
Invece Berrettini riesce a “guidare” la coppia e quando gioca “da fermo” è tra i migliori al mondo, sia per un servizio eccezionale (la sua 2° viaggia a 190 kmh) sia per la ottima mano a rete.
Credo che se Matteo si dedicasse al doppio seriamente potrebbe stare tranquillamente in top-10

J.U.A. io sono un tuo fan (adesso si dice follower), ma questa che dici è una scemenza. “Un altro scarso”, intendi oltre a lui? Vatti a rivedere i doppi con cui ci ha regalato la Coppa Davis (due volte).

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Ging89 (Guest) 05-04-2026 14:06

Scritto da JannikUberAlles

Scritto da Tifoso degli italiani

Scritto da JannikUberAlles
Oggi gli organizzatori di Montecarlo fanno festa con un centrale quasi esaurito, come sarebbe stato impossibile per un turno di qualifica o un 1T.
Con tutta l’ammirazione e la simpatia che ho per Sinner, ma in doppio non vale i top-50.
Spero che almeno si diverta…
…buona Pasqua a tutti!

Mi piacerebbe avere l’elenco dei 50 giocatori che in doppio sono più bravi di Sinner, io mi limito a ricordare la finale di coppa Davis in cui – in coppia con Berrettini – fece impallidire i doppisti “di professione”.

Allora era motivato e concentrato, mentre oggi è distratto e svagato, poco efficace in risposta e spesso spiazzato a rete…
…quando gioca così anche Sonego è decisamente meglio di lui!

A questo punto manca solo che dici che ha vinto i due masters per fortuna e che Jodar è più forte di lui

 21
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NonSoloSinner (Guest) 05-04-2026 13:42

Scritto da JannikUberAlles
@ JannikUberAlles (#4586255)
Aggiungo: si è messo in coppia con un altro “scarso” (in doppio), che non ha un gran servizio né una risposta efficace e con volée tutte a metà campo!
Invece Berrettini riesce a “guidare” la coppia e quando gioca “da fermo” è tra i migliori al mondo, sia per un servizio eccezionale (la sua 2° viaggia a 190 kmh) sia per la ottima mano a rete.
Credo che se Matteo si dedicasse al doppio seriamente potrebbe stare tranquillamente in top-10

Curioso anche io di vederlo giocare con Vavassori, un giorno potrebbe decidere di dedicarsi seriamente al doppio e potrebbero essere una coppia vincente

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NonSoloSinner (Guest) 05-04-2026 13:38

Era più di un anno che Jannik non vinceva un match di doppio, speriamo sia beneagurante in vista del singolare

 19
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Pheanes (Guest) 05-04-2026 13:06

Scritto da JannikUberAlles

Scritto da Tifoso degli italiani

Scritto da JannikUberAlles
Oggi gli organizzatori di Montecarlo fanno festa con un centrale quasi esaurito, come sarebbe stato impossibile per un turno di qualifica o un 1T.
Con tutta l’ammirazione e la simpatia che ho per Sinner, ma in doppio non vale i top-50.
Spero che almeno si diverta…
…buona Pasqua a tutti!

Mi piacerebbe avere l’elenco dei 50 giocatori che in doppio sono più bravi di Sinner, io mi limito a ricordare la finale di coppa Davis in cui – in coppia con Berrettini – fece impallidire i doppisti “di professione”.

Allora era motivato e concentrato, mentre oggi è distratto e svagato, poco efficace in risposta e spesso spiazzato a rete…
…quando gioca così anche Sonego è decisamente meglio di lui!

Quindi non vale i 50 quando gioca svagaro e distratto come oggi? Ma se gioca motivato e concentrato come in Davis quando vale?
P.S. nessuna polemica… solo capire il tuo pensiero

 18
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+1: omerjno
Davide72 (Guest) 05-04-2026 12:48

Scritto da JannikUberAlles
Oggi gli organizzatori di Montecarlo fanno festa con un centrale quasi esaurito, come sarebbe stato impossibile per un turno di qualifica o un 1T.
Con tutta l’ammirazione e la simpatia che ho per Sinner, ma in doppio non vale i top-50.
Spero che almeno si diverta…
…buona Pasqua a tutti!

In doppio non sarà numero 1 e non vincerà slam e dovrà accontentaresi di una mesta carriera nel singolare ma credo che se ne farà una ragione

 17
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+1: etberit, marcusmin, omerjno
Tifoso degli italiani (Guest) 05-04-2026 12:48

Buon allenamento, finito in tempo per fare il pranzo pasquale!

Sarebbe utile replicare prima dell’esordio in singolare.

Buona Pasqua a tutti!

 16
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andrewthefirst 05-04-2026 12:46

Non riesce a perdere neanche in doppio…

 15
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Luca (Guest) 05-04-2026 12:45

Scritto da JannikUberAlles

Scritto da Tifoso degli italiani

Scritto da JannikUberAlles
Oggi gli organizzatori di Montecarlo fanno festa con un centrale quasi esaurito, come sarebbe stato impossibile per un turno di qualifica o un 1T.
Con tutta l’ammirazione e la simpatia che ho per Sinner, ma in doppio non vale i top-50.
Spero che almeno si diverta…
…buona Pasqua a tutti!

Mi piacerebbe avere l’elenco dei 50 giocatori che in doppio sono più bravi di Sinner, io mi limito a ricordare la finale di coppa Davis in cui – in coppia con Berrettini – fece impallidire i doppisti “di professione”.

Allora era motivato e concentrato, mentre oggi è distratto e svagato, poco efficace in risposta e spesso spiazzato a rete…
…quando gioca così anche Sonego è decisamente meglio di lui!

Diciamo che l’efficacia in risposta l’ha persa anche in singolare,a rete sappiamo tutti le sue difficoltà,non tanto per una questione di mano ma di piazzamento e copertura della rete,piazzarsi in mezzo al campo è la mossa più sbagliata che si può fare,ti trovi nella terra di nessuno

 14
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-1: Marco M.
JannikUberAlles 05-04-2026 12:42

@ JannikUberAlles (#4586255)

Aggiungo: si è messo in coppia con un altro “scarso” (in doppio), che non ha un gran servizio né una risposta efficace e con volée tutte a metà campo!

Invece Berrettini riesce a “guidare” la coppia e quando gioca “da fermo” è tra i migliori al mondo, sia per un servizio eccezionale (la sua 2° viaggia a 190 kmh) sia per la ottima mano a rete.

Credo che se Matteo si dedicasse al doppio seriamente potrebbe stare tranquillamente in top-10 😉

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Adriano (Guest) 05-04-2026 12:39

@ JannikUberAlles (#4586255)
Intanto ha già vinto….

 12
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Inox 05-04-2026 12:39

@ JannikUberAlles (#4586255)

Intanto prima vittoria nel doppio con ormai tradizionale chiusura con ACE

 11
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Detuqueridapresencia 05-04-2026 12:38

Incredibile

Lo “scarsone cileno” passa il turno per la gioia del suo grande tifoso maurantonio 😆

 10
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+1: Marco M., walden
JannikUberAlles 05-04-2026 12:32

Scritto da Tifoso degli italiani

Scritto da JannikUberAlles
Oggi gli organizzatori di Montecarlo fanno festa con un centrale quasi esaurito, come sarebbe stato impossibile per un turno di qualifica o un 1T.
Con tutta l’ammirazione e la simpatia che ho per Sinner, ma in doppio non vale i top-50.
Spero che almeno si diverta…
…buona Pasqua a tutti!

Mi piacerebbe avere l’elenco dei 50 giocatori che in doppio sono più bravi di Sinner, io mi limito a ricordare la finale di coppa Davis in cui – in coppia con Berrettini – fece impallidire i doppisti “di professione”.

Allora era motivato e concentrato, mentre oggi è distratto e svagato, poco efficace in risposta e spesso spiazzato a rete…

…quando gioca così anche Sonego è decisamente meglio di lui!

 9
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Tifoso degli italiani (Guest) 05-04-2026 12:26

Scritto da JannikUberAlles
Oggi gli organizzatori di Montecarlo fanno festa con un centrale quasi esaurito, come sarebbe stato impossibile per un turno di qualifica o un 1T.
Con tutta l’ammirazione e la simpatia che ho per Sinner, ma in doppio non vale i top-50.
Spero che almeno si diverta…
…buona Pasqua a tutti!

Mi piacerebbe avere l’elenco dei 50 giocatori che in doppio sono più bravi di Sinner, io mi limito a ricordare la finale di coppa Davis in cui – in coppia con Berrettini – fece impallidire i doppisti “di professione”.

 8
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+1: Just is Back, Giampi
Luca (Guest) 05-04-2026 12:06

Sono un pó preoccupato per Sinner,ok che il doppio è un altro sport,ok che si gioca per divertirsi ma non è pronto per giocare su questa superficie,fa ancora molta fatica ad adattarsi

 7
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-1: Marco M., omerjno
Federer for ever (Guest) 05-04-2026 12:05

@ JannikUberAlles (#4586227)

Concordo con te. Diciamo che il doppio non è proprio il suo terreno ideale. Molto cauto nel chiudere i punti e abbastanza falloso. Conferma comunque un ottimo servizio anche su terra battuta

 6
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+1: Aquila.
JannikUberAlles 05-04-2026 11:54

Oggi gli organizzatori di Montecarlo fanno festa con un centrale quasi esaurito, come sarebbe stato impossibile per un turno di qualifica o un 1T.

Con tutta l’ammirazione e la simpatia che ho per Sinner, ma in doppio non vale i top-50.

Spero che almeno si diverta…

…buona Pasqua a tutti!

😉

 5
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-1: Just is Back, Osorio, omerjno
Pikario Furioso 05-04-2026 11:37

Due turni di battuta e gia’ 4 ace per Sinner. Scivola la palla sulla riga bianca che e’ un piacere.

 4
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+1: Inox, Just is Back
piper 05-04-2026 11:33

@ paolo allievi (#4586177)

Non succederà ma se succederà comunque continuerai ad ammorbarci.

 3
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+1: Marco M.
paolo allievi (Guest) 05-04-2026 10:19

@ Peter Parker (#4586172)

È esattamente quello che succederà…

 2
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+1: Aquila.
Peter Parker 05-04-2026 10:10

Forza e coraggio Jannik Sinner:
vinci questo Montecarlo e così potrai ottenere l’ incredibile sorpasso nel ranking mondiale al nr.1 Alcaraz.

 1
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+1: Aquila., Marco M.