Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 28 Febbraio 2026
28/02/2026 08:30 14 commenti
ATP 500 Acapulco – hard
F Cobolli – Tiafoe Non prima 04:00
Il match deve ancora iniziare
CH 75 Pune – hard
SF Ajdukovic – Cina 2° inc. ore 09:00
ATP Pune
Duje Ajdukovic•
40
5
2
Federico Cina [6]
A
7
5
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Ajdukovic
0-15
df
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-5
F. Cina
15-0
15-15
30-15
40-30
ace
40-40
40-A
40-40
A-40
2-4 → 2-5
D. Ajdukovic
15-0
40-0
40-15
df
40-30
1-4 → 2-4
F. Cina
15-0
30-0
40-0
ace
1-3 → 1-4
D. Ajdukovic
15-15
30-15
30-30
0-3 → 1-3
F. Cina
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-2 → 0-3
D. Ajdukovic
0-15
0-30
0-40
0-1 → 0-2
F. Cina
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
5-7
D. Ajdukovic
0-15
df
0-30
0-40
15-40
5-6 → 5-7
F. Cina
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-5 → 5-6
D. Ajdukovic
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
5-4 → 5-5
F. Cina
15-0
30-0
40-0
5-3 → 5-4
D. Ajdukovic
0-15
15-15
30-15
ace
40-30
4-3 → 5-3
F. Cina
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
4-2 → 4-3
D. Ajdukovic
0-15
df
15-15
15-30
15-40
4-1 → 4-2
F. Cina
15-0
30-0
30-30
30-40
3-1 → 4-1
D. Ajdukovic
15-0
30-0
40-0
ace
2-1 → 3-1
F. Cina
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-0 → 2-1
D. Ajdukovic
15-0
30-0
40-0
ace
1-0 → 2-0
F. Cina
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
df
0-0 → 1-0
ATP 250 Santiago – terra
SF Baez – Darderi 2° inc. ore 22:00
Il match deve ancora iniziare
WTA 500 Mérida – hard
SF Paolini – Bucsa 2 incontro dalle 01:00
Il match deve ancora iniziare
Per favore non rispondete al maestro federale, lasciatelo solo nella sua inutilità
@ Federico Bolognesi (#4568323)
Aspeeee’ 😉
Rimontona Cina’ primo set….sotto 4-1(con due break) e poi 5-3,lo vince 7-5 bravo!
Cina veramente imbarazzante, il dritto non parte proprio.
@ givaldo barbosa (#4568296)
Hai avuto ancora quella bruttissima dissenteria? 😆
Ti porto un dato oggettivo.
Gennaio e febbraio un solo titolo in singolare maschile, quello in un 50ino con Agamenone.
E questa e’ una dura verità.
ehhhhhhhh senza Musetti e Sinner dove andiamo??? Beh, proviamo ad andarci a prenderci un 500, un 250 e un 75 con i maschietti ed un bel 500 con la Paolini. Ci aspetta un sabato notte molto intenso!
Me gusta, me gusta, me gusta il movimento che ci da felicità…….
“vacìo”… 🙁
“Saga” del Dardo con Baez !!!
Nono scontro in poco più di tre anni. 😉
Sono 4-4, ma il Dardo ha vinto gli ultimi tre, di cui due già quest’anno (AO e Baires).
Forza Dardone,
bituma ancora “motorino Joan”… 😉
Maurone, te gusta el movimiento sexy de los italianos?
Tambien te gusta el movimiento intestinal de los espanol? (Afuera de Carlon, es el vueto pneumaticos, verdad triste y solitaria)
Per te?
Inizio stagione davvero pessimo.
Giornatona