Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 28 Febbraio 2026

28/02/2026 08:30 14 commenti
Luciano Darderi ITA, 2002.02.14 - Foto Getty Images
Luciano Darderi ITA, 2002.02.14 - Foto Getty Images

MEX ATP 500 Acapulco – hard
F Cobolli ITA – Tiafoe USA Non prima 04:00

Il match deve ancora iniziare



IND CH 75 Pune – hard
SF Ajdukovic CRO – Cina ITA 2° inc. ore 09:00

ATP Pune
Duje Ajdukovic
40
5
2
Federico Cina [6]
A
7
5
Mostra dettagli



CHI ATP 250 Santiago – terra
SF Baez ARG – Darderi ITA 2° inc. ore 22:00

Il match deve ancora iniziare



MEX WTA 500 Mérida – hard
SF Paolini ITA – Bucsa ESP 2 incontro dalle 01:00

Il match deve ancora iniziare

14 commenti. Lasciane uno!

Lo Scriba 28-02-2026 12:14

Scritto da Federico Bolognesi
Cina veramente imbarazzante, il dritto non parte proprio.

Per favore non rispondete al maestro federale, lasciatelo solo nella sua inutilità

 14
Henry (Guest) 28-02-2026 11:56

@ Federico Bolognesi (#4568323)

Aspeeee’ 😉

 13
Henry (Guest) 28-02-2026 11:56

Rimontona Cina’ primo set….sotto 4-1(con due break) e poi 5-3,lo vince 7-5 bravo!

 12
Federico Bolognesi (Guest) 28-02-2026 11:28

Henry (Guest) 28-02-2026 11:18

@ givaldo barbosa (#4568296)

Hai avuto ancora quella bruttissima dissenteria? 😆

 10
MAURO (Guest) 28-02-2026 10:45

Scritto da libbio78
ehhhhhhhh senza Musetti e Sinner dove andiamo??? Beh, proviamo ad andarci a prenderci un 500, un 250 e un 75 con i maschietti ed un bel 500 con la Paolini. Ci aspetta un sabato notte molto intenso!

Ti porto un dato oggettivo.
Gennaio e febbraio un solo titolo in singolare maschile, quello in un 50ino con Agamenone.
E questa e’ una dura verità.

9
libbio78 28-02-2026 10:34

ehhhhhhhh senza Musetti e Sinner dove andiamo??? Beh, proviamo ad andarci a prenderci un 500, un 250 e un 75 con i maschietti ed un bel 500 con la Paolini. Ci aspetta un sabato notte molto intenso!

 8
MAURO (Guest) 28-02-2026 10:26

Scritto da Harlan
Maurone, te gusta el movimiento sexy de los italianos?
Tambien te gusta el movimiento intestinal de los espanol? (Afuera de Carlon, es el vueto pneumaticos, verdad triste y solitaria)

Me gusta, me gusta, me gusta il movimento che ci da felicità…….

 7
pablito 28-02-2026 10:20

Scritto da Harlan
Maurone, te gusta el movimiento sexy de los italianos?
Tambien te gusta el movimiento intestinal de los espanol? (Afuera de Carlon, es el vueto pneumaticos, verdad triste y solitaria)

“vacìo”… 🙁

 6
pablito 28-02-2026 10:19

“Saga” del Dardo con Baez !!!

Nono scontro in poco più di tre anni. 😉

Sono 4-4, ma il Dardo ha vinto gli ultimi tre, di cui due già quest’anno (AO e Baires).

Forza Dardone,
bituma ancora “motorino Joan”… 😉

 5
Harlan (Guest) 28-02-2026 10:15

Maurone, te gusta el movimiento sexy de los italianos?
Tambien te gusta el movimiento intestinal de los espanol? (Afuera de Carlon, es el vueto pneumaticos, verdad triste y solitaria)

 4
Tony_65 (Guest) 28-02-2026 09:42

Scritto da givaldo barbosa
Inizio stagione davvero pessimo.

Per te?

 3
givaldo barbosa (Guest) 28-02-2026 09:29

Inizio stagione davvero pessimo.

 2
E adesso applaudite me (Guest) 28-02-2026 09:04

Giornatona

 1
