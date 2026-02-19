Alcaraz rimonta Khachanov ed è in semifinale a Doha. Lo spagnolo resta imbattuto nel 2026

Carlos Alcaraz continua la sua marcia perfetta nel 2026 e conquista la semifinale dell’ATP 500 di Doha dopo una battaglia contro Karen Khachanov. Il numero uno del mondo si è imposto in rimonta con il punteggio di 6-7(1) 6-4 6-3 al termine di due ore e 27 minuti di gioco.

Grazie a questo successo, lo spagnolo porta il suo bilancio stagionale a 10 vittorie e zero sconfitte, confermando l’eccellente momento di forma dopo il trionfo agli Australian Open.

Primo set combattuto, poi la rimonta

Il primo parziale è stato caratterizzato da grande equilibrio e da scambi molto intensi da fondo campo. Entrambi i giocatori hanno avuto tre palle break senza riuscire a sfruttarle. Nel tie-break, però, Khachanov ha alzato il livello, prendendo il controllo e chiudendo il set.

Nel secondo parziale, dopo una fase iniziale dominata dai servizi, Alcaraz ha trovato il break decisivo approfittando di un errore a rete del russo. Da quel momento ha mantenuto il vantaggio fino al 6-4.

Accelerazione decisiva nel terzo set

Con l’inerzia dalla sua parte, Alcaraz ha piazzato un altro break nel quinto game del set decisivo grazie a un potente passante di diritto. Lo spagnolo ha poi chiuso la partita vincendo cinque degli ultimi sei giochi, senza concedere palle break dopo il primo set.

Il numero uno del mondo affronterà ora in semifinale il campione in carica Andrey Rublev, vincitore su Stefanos Tsitsipas.

ATP Doha Carlos Alcaraz [1] Carlos Alcaraz [1] 6 6 6 Karen Khachanov [7] Karen Khachanov [7] 7 4 3 Vincitore: Alcaraz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 K. Khachanov 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-3 → 6-3 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 5-3 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 K. Khachanov 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 C. Alcaraz 15-0 ace 30-0 40-0 0-1 → 1-1 K. Khachanov 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 6-4 K. Khachanov 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 4-3 → 5-3 K. Khachanov 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 4-2 → 4-3 C. Alcaraz 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 K. Khachanov 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 3-2 C. Alcaraz 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df ace 1-2 → 2-2 K. Khachanov 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 C. Alcaraz 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 ace 0*-4 1-4* 1-5* 1*-6 2*-6 3-6* 6-6 → 6-7 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 K. Khachanov 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 5-5 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 K. Khachanov 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 4-3 → 4-4 C. Alcaraz 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 C. Alcaraz 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 K. Khachanov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 K. Khachanov 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0





Marco Rossi