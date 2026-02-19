Alcaraz rimonta Khachanov ed è in semifinale a Doha. Lo spagnolo resta imbattuto nel 2026
Carlos Alcaraz continua la sua marcia perfetta nel 2026 e conquista la semifinale dell’ATP 500 di Doha dopo una battaglia contro Karen Khachanov. Il numero uno del mondo si è imposto in rimonta con il punteggio di 6-7(1) 6-4 6-3 al termine di due ore e 27 minuti di gioco.
Grazie a questo successo, lo spagnolo porta il suo bilancio stagionale a 10 vittorie e zero sconfitte, confermando l’eccellente momento di forma dopo il trionfo agli Australian Open.
Primo set combattuto, poi la rimonta
Il primo parziale è stato caratterizzato da grande equilibrio e da scambi molto intensi da fondo campo. Entrambi i giocatori hanno avuto tre palle break senza riuscire a sfruttarle. Nel tie-break, però, Khachanov ha alzato il livello, prendendo il controllo e chiudendo il set.
Nel secondo parziale, dopo una fase iniziale dominata dai servizi, Alcaraz ha trovato il break decisivo approfittando di un errore a rete del russo. Da quel momento ha mantenuto il vantaggio fino al 6-4.
Accelerazione decisiva nel terzo set
Con l’inerzia dalla sua parte, Alcaraz ha piazzato un altro break nel quinto game del set decisivo grazie a un potente passante di diritto. Lo spagnolo ha poi chiuso la partita vincendo cinque degli ultimi sei giochi, senza concedere palle break dopo il primo set.
Il numero uno del mondo affronterà ora in semifinale il campione in carica Andrey Rublev, vincitore su Stefanos Tsitsipas.
Marco Rossi
TAG: ATP 500 Doha, ATP 500 Doha 2026, Carlos Alcaraz
vincerà il triplo di sinner, fatevene una ragione
Il n.1 é attualmente ed incontestabilmente Alcaraz
Ma siamo sicuri che IL VERO N. 1 sia il ns. Js? Ho visto fare delle.cose ad alcaeaz , che voi umani……
Non hanno rivali.
Possono disinnescarsi solo tra loro due.
Per gli altri solo scoppole
Quella maturazione che tanti attendevano.
Alla fine, per questa tipologia di Campioni, tra 20 e 22 anni passa una differenza enorme.