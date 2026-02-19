Alcaraz in semifinale ATP, Copertina

Alcaraz rimonta Khachanov ed è in semifinale a Doha. Lo spagnolo resta imbattuto nel 2026

19/02/2026 20:28 5 commenti
Carlos Alcaraz (foto Getty Images)
Carlos Alcaraz continua la sua marcia perfetta nel 2026 e conquista la semifinale dell’ATP 500 di Doha dopo una battaglia contro Karen Khachanov. Il numero uno del mondo si è imposto in rimonta con il punteggio di 6-7(1) 6-4 6-3 al termine di due ore e 27 minuti di gioco.
Grazie a questo successo, lo spagnolo porta il suo bilancio stagionale a 10 vittorie e zero sconfitte, confermando l’eccellente momento di forma dopo il trionfo agli Australian Open.

Primo set combattuto, poi la rimonta
Il primo parziale è stato caratterizzato da grande equilibrio e da scambi molto intensi da fondo campo. Entrambi i giocatori hanno avuto tre palle break senza riuscire a sfruttarle. Nel tie-break, però, Khachanov ha alzato il livello, prendendo il controllo e chiudendo il set.
Nel secondo parziale, dopo una fase iniziale dominata dai servizi, Alcaraz ha trovato il break decisivo approfittando di un errore a rete del russo. Da quel momento ha mantenuto il vantaggio fino al 6-4.

Accelerazione decisiva nel terzo set
Con l’inerzia dalla sua parte, Alcaraz ha piazzato un altro break nel quinto game del set decisivo grazie a un potente passante di diritto. Lo spagnolo ha poi chiuso la partita vincendo cinque degli ultimi sei giochi, senza concedere palle break dopo il primo set.
Il numero uno del mondo affronterà ora in semifinale il campione in carica Andrey Rublev, vincitore su Stefanos Tsitsipas.

ATP Doha
Carlos Alcaraz [1]
6
6
6
Karen Khachanov [7]
7
4
3
Vincitore: Alcaraz
Mostra dettagli



Marco Rossi

5 commenti

Memento (Guest) 19-02-2026 21:05

vincerà il triplo di sinner, fatevene una ragione

 5
Replica | Quota | -2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Detuqueridapresencia, Marco M.
NICK (Guest) 19-02-2026 21:00

Scritto da Az67
Ma siamo sicuri che IL VERO N. 1 sia il ns. Js? Ho visto fare delle.cose ad alcaeaz , che voi umani……

Il n.1 é attualmente ed incontestabilmente Alcaraz

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Az67 (Guest) 19-02-2026 20:56

Ma siamo sicuri che IL VERO N. 1 sia il ns. Js? Ho visto fare delle.cose ad alcaeaz , che voi umani……

 3
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Taxi Driver
Taxi Driver 19-02-2026 20:49

Non hanno rivali.
Possono disinnescarsi solo tra loro due.
Per gli altri solo scoppole

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Lorenzo (Guest) 19-02-2026 20:34

Quella maturazione che tanti attendevano.
Alla fine, per questa tipologia di Campioni, tra 20 e 22 anni passa una differenza enorme.

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!