Roger Federer: “Joao Fonseca è un po’ come Sinner”

Joao Fonseca continua a essere uno dei nomi più chiacchierati del circuito, e ora anche Roger Federer ha detto la sua sul giovane brasiliano. In un’intervista al quotidiano francese L’Equipe, lo svizzero ha analizzato il talento del 19enne, attualmente numero 38 del ranking mondiale.

Secondo Federer, Fonseca possiede qualità straordinarie, ma deve ancora imparare a gestire i momenti della partita: “Joao è un po’ come Sinner: deve capire quando usare tutta la sua potenza e quando contenere gli attacchi. Quando troverà la soluzione, non avrà limiti”.

Parole pesanti, pronunciate da un campione da 20 titoli dello Slam, che confermano quanto il brasiliano sia considerato uno dei prospetti più promettenti del tennis mondiale.

Il talento non è in discussione, e le parole di Federer rafforzano la sensazione diffusa nel circuito: se riuscirà a trovare equilibrio e continuità, Fonseca potrebbe davvero diventare uno dei protagonisti del tennis dei prossimi anni.





Marco Rossi