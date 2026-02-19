Circuito WTA Copertina, WTA

WTA 1000 Dubai e WTA 125 Oeiras, Midland e Les Sables d’Olonne: I risultati completi con il dettaglio del Day 5 (LIVE)

19/02/2026 08:52 Nessun commento
Coco Gauff nella foto - Foto Getty Images
Coco Gauff nella foto - Foto Getty Images

🇦🇪 WTA 1000 Dubai – Quarti di Finale – hard

Center Court – ore 11:00
(12) Clara Tauson DEN vs (4) Jessica Pegula USA Inizio 11:00
WTA Dubai
Clara Tauson [12]
40
3
5
Jessica Pegula [4]
40
6
2
Mostra dettagli

(5) Mirra Andreeva RUS vs (2) Amanda Anisimova USA

Il match deve ancora iniziare

(3) Coco Gauff USA vs Alexandra Eala PHI Non prima 16:00

Il match deve ancora iniziare

Antonia Ruzic CRO vs (7) Elina Svitolina UKR

Il match deve ancora iniziare




New Court 1 – ore 11:00
Lyudmyla Kichenok UKR / Desirae Krawczyk USA vs (4) Anna Danilina KAZ / (4) Aleksandra Krunic SRB Inizio 11:00
WTA Dubai
Lyudmyla Kichenok / Desirae Krawczyk
0
1
5
Anna Danilina / Aleksandra Krunic [4]
0
6
4
Mostra dettagli

Laura Siegemund GER / Vera Zvonareva RUS vs (7) Storm Hunter AUS / (7) Katerina Siniakova CZE

Il match deve ancora iniziare

(5) Gabriela Dabrowski CAN / (5) Luisa Stefani BRA vs Giuliana Olmos MEX / Jessica Pegula USA

Il match deve ancora iniziare

Hao-Ching Chan TPE / Clara Tauson DEN vs Jaqueline Cristian ROU / Elena-Gabriela Ruse ROU

Il match deve ancora iniziare





WTA 125 Midland USA (USA) – 2° Turno, cemento (al coperto)

Meredith McGrath Stadium Court – ore 17:00
Gabriela Lee ROU vs (2) Darja Vidmanova CZE Inizio 17:00
Il match deve ancora iniziare

Nao Hibino JPN vs (4) Whitney Osuigwe USA

Il match deve ancora iniziare

Katarina Jokic SRB vs Hanyu Guo CHN

Il match deve ancora iniziare

(3) Elvina Kalieva USA vs Sakura Hosogi JPN Non prima 01:00

Il match deve ancora iniziare

Lia Karatancheva BUL / Hiroko Kuwata JPN vs (3) Quinn Gleason USA / (3) Dalayna Hewitt USA

Il match deve ancora iniziare




Court 4 – ore 18:00
Alana Smith USA / Mary Stoiana USA vs (2) Isabelle Haverlag NED / (2) Maia Lumsden GBR Inizio 18:00
Il match deve ancora iniziare

(1) Sabrina Santamaria USA / (1) Qianhui Tang CHN vs Yiming Dang CHN / Xiaodi You CHN Non prima 20:00

Il match deve ancora iniziare

(4) Kayla Cross CAN / (4) Anna Rogers USA vs Lea Ma USA / Darja Vidmanova CZE

Il match deve ancora iniziare





WTA 125 Oeiras 3 POR (Portogallo) – 2° Turno, cemento (al coperto)

Court 1 – ore 12:00
Carole Monnet FRA / Viktoriya Tomova BUL vs Ayana Akli USA / Fiona Crawley USA Inizio 12:00
WTA Oeiras 125 Indoor #2
Carole Monnet / Viktoriya Tomova
15
0
Ayana Akli / Fiona Crawley
30
4
Mostra dettagli

Matilde Jorge POR vs Francisca Jorge POR Non prima 14:00

Il match deve ancora iniziare

Anouk Koevermans NED vs Teodora Kostovic SRB

Il match deve ancora iniziare




Court 6 – ore 12:00
Iryna Shymanovich BLR vs (2) Sinja Kraus AUT Inizio 12:00
WTA Oeiras 125 Indoor #2
Iryna Shymanovich
0
1
Sinja Kraus [2]
0
2
Mostra dettagli

(5) Daria Snigur UKR vs Naiktha Bains GBR

Il match deve ancora iniziare

Viktoria Hruncakova SVK / Gabriela Knutson CZE vs Irina Bara ROU / Iryna Shymanovich BLR

Il match deve ancora iniziare





WTA 125 Les Sables d’Olonne FRA (Francia) – 2° Turno, cemento (al coperto)

Center Court – ore 13:00
Alicia Barnett GBR / Elixane Lechemia FRA vs (2) Madeleine Brooks GBR / (2) Angelica Moratelli ITA Inizio 13:00
Il match deve ancora iniziare

Harmony Tan FRA vs Alina Korneeva RUS

Il match deve ancora iniziare

Kristina Mladenovic FRA vs Fiona Ferro FRA Non prima 16:30

Il match deve ancora iniziare

Andrea Lazaro Garcia ESP vs Manon Leonard FRA

Il match deve ancora iniziare

TAG: