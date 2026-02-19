WTA 1000 Dubai e WTA 125 Oeiras, Midland e Les Sables d’Olonne: I risultati completi con il dettaglio del Day 5 (LIVE)

Coco Gauff nella foto - Foto Getty Images
🇦🇪 WTA 1000 Dubai – Quarti di Finale – hard
Center Court – ore 11:00
(12) Clara Tauson
vs (4) Jessica Pegula Inizio 11:00
WTA Dubai
Clara Tauson [12]
40
3
5
Jessica Pegula [4]•
40
6
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
Jessica Pegula
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
Jessica Pegula
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-0 → 2-0
Clara Tauson
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Jessica Pegula
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-4 → 2-5
Jessica Pegula
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-3 → 1-4
Jessica Pegula
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-2 → 0-3
Jessica Pegula
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
(5) Mirra Andreeva vs (2) Amanda Anisimova
Il match deve ancora iniziare
(3) Coco Gauff vs Alexandra Eala Non prima 16:00
Il match deve ancora iniziare
Antonia Ruzic vs (7) Elina Svitolina
Il match deve ancora iniziare
New Court 1 – ore 11:00
Lyudmyla Kichenok
/ Desirae Krawczyk
vs (4) Anna Danilina
/ (4) Aleksandra Krunic Inizio 11:00
WTA Dubai
Lyudmyla Kichenok / Desirae Krawczyk
0
1
5
Anna Danilina / Aleksandra Krunic [4]•
0
6
4
Servizio
Svolgimento
Set 2
Anna Danilina / Aleksandra Krunic
Anna Danilina / Aleksandra Krunic
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
4-4 → 5-4
Lyudmyla Kichenok / Desirae Krawczyk
3-4 → 4-4
Anna Danilina / Aleksandra Krunic
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 3-4
Lyudmyla Kichenok / Desirae Krawczyk
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-3 → 3-3
Anna Danilina / Aleksandra Krunic
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-3 → 2-3
Lyudmyla Kichenok / Desirae Krawczyk
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
1-2 → 1-3
Anna Danilina / Aleksandra Krunic
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-2 → 1-2
Lyudmyla Kichenok / Desirae Krawczyk
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-1 → 0-2
Anna Danilina / Aleksandra Krunic
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Lyudmyla Kichenok / Desirae Krawczyk
1-5 → 1-6
Anna Danilina / Aleksandra Krunic
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-4 → 1-5
Lyudmyla Kichenok / Desirae Krawczyk
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
1-3 → 1-4
Anna Danilina / Aleksandra Krunic
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
0-3 → 1-3
Lyudmyla Kichenok / Desirae Krawczyk
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
0-2 → 0-3
Anna Danilina / Aleksandra Krunic
0-1 → 0-2
Lyudmyla Kichenok / Desirae Krawczyk
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Laura Siegemund / Vera Zvonareva vs (7) Storm Hunter / (7) Katerina Siniakova
Il match deve ancora iniziare
(5) Gabriela Dabrowski / (5) Luisa Stefani vs Giuliana Olmos / Jessica Pegula
Il match deve ancora iniziare
Hao-Ching Chan / Clara Tauson vs Jaqueline Cristian / Elena-Gabriela Ruse
Il match deve ancora iniziare
WTA 125 Midland (USA) – 2° Turno, cemento (al coperto)
Meredith McGrath Stadium Court – ore 17:00
Gabriela Lee
vs (2) Darja Vidmanova Inizio 17:00
Il match deve ancora iniziare
Nao Hibino vs (4) Whitney Osuigwe
Il match deve ancora iniziare
Katarina Jokic vs Hanyu Guo
Il match deve ancora iniziare
(3) Elvina Kalieva vs Sakura Hosogi Non prima 01:00
Il match deve ancora iniziare
Lia Karatancheva / Hiroko Kuwata vs (3) Quinn Gleason / (3) Dalayna Hewitt
Il match deve ancora iniziare
Court 4 – ore 18:00
Alana Smith
/ Mary Stoiana
vs (2) Isabelle Haverlag
/ (2) Maia Lumsden Inizio 18:00
Il match deve ancora iniziare
(1) Sabrina Santamaria / (1) Qianhui Tang vs Yiming Dang / Xiaodi You Non prima 20:00
Il match deve ancora iniziare
(4) Kayla Cross / (4) Anna Rogers vs Lea Ma / Darja Vidmanova
Il match deve ancora iniziare
WTA 125 Oeiras 3 (Portogallo) – 2° Turno, cemento (al coperto)
Court 1 – ore 12:00
Carole Monnet
/ Viktoriya Tomova
vs Ayana Akli
/ Fiona Crawley Inizio 12:00
WTA Oeiras 125 Indoor #2
Carole Monnet / Viktoriya Tomova
15
0
Ayana Akli / Fiona Crawley•
30
4
Servizio
Svolgimento
Set 1
Ayana Akli / Fiona Crawley
Carole Monnet / Viktoriya Tomova
0-3 → 0-4
Ayana Akli / Fiona Crawley
0-2 → 0-3
Carole Monnet / Viktoriya Tomova
0-1 → 0-2
Ayana Akli / Fiona Crawley
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Matilde Jorge vs Francisca Jorge Non prima 14:00
Il match deve ancora iniziare
Anouk Koevermans vs Teodora Kostovic
Il match deve ancora iniziare
Court 6 – ore 12:00
Iryna Shymanovich
vs (2) Sinja Kraus Inizio 12:00
WTA Oeiras 125 Indoor #2
Iryna Shymanovich
0
1
Sinja Kraus [2]•
0
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Iryna Shymanovich
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Sinja Kraus
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 0-1
(5) Daria Snigur vs Naiktha Bains
Il match deve ancora iniziare
Viktoria Hruncakova / Gabriela Knutson vs Irina Bara / Iryna Shymanovich
Il match deve ancora iniziare
WTA 125 Les Sables d’Olonne (Francia) – 2° Turno, cemento (al coperto)
Center Court – ore 13:00
Alicia Barnett
/ Elixane Lechemia
vs (2) Madeleine Brooks
/ (2) Angelica Moratelli Inizio 13:00
Il match deve ancora iniziare
Harmony Tan vs Alina Korneeva
Il match deve ancora iniziare
Kristina Mladenovic vs Fiona Ferro Non prima 16:30
Il match deve ancora iniziare
Andrea Lazaro Garcia vs Manon Leonard
Il match deve ancora iniziare
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit