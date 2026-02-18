Jannik Sinner ai quarti a Doha: “La classifica è solo un numero” (Video partita)

Jannik Sinner continua la sua corsa all’ATP 500 di Doha e conquista l’accesso ai quarti di finale dopo la vittoria su Alexei Popyrin. Un successo che conferma la straordinaria continuità dell’azzurro, capace di battere 50 avversari consecutivi fuori dalla top 50.

Al termine del match, Sinner ha commentato con grande lucidità questo dato, ridimensionandone l’importanza: “Cerco solo di fare del mio meglio. Rispetto ogni avversario, ma provo sempre a esprimere il mio miglior tennis. La classifica alla fine è solo un numero. Tutti giocano con grande intensità e qualità, e quando un avversario non ha nulla da perdere è ancora più pericoloso. Devi restare sempre molto concentrato. Sono felice, è un ottimo inizio di stagione. Stiamo cercando di migliorare piccoli dettagli e spero possano aiutare già da domani”.

Il momento chiave sul 5-5

Nel secondo set, dopo una fase più complicata, l’italiano ha trovato lo strappo decisivo proprio sul 5-5. Un passaggio che lui stesso ha spiegato così:

“Nel primo set mi sentivo molto bene, senza grossi problemi al servizio. Poi ho faticato un po’: lui ha alzato il livello e io ho sbagliato qualche colpo semplice. Può succedere, ho perso ritmo e fiducia. Ho cercato di restare dentro al match, soprattutto sul 5-5. Lui ha commesso un paio di errori e questo mi ha aiutato a ottenere il break decisivo”.

Sinner ha poi sottolineato l’importanza di saper vincere anche senza il massimo delle sensazioni: “Bisogna trovare modi diversi per vincere le partite. Ora dobbiamo provare ad alzare ancora il livello. Ogni giorno è diverso, vedremo cosa succederà nel prossimo turno”.

L’azzurro prosegue così il suo percorso in Qatar con fiducia, consapevole che la stagione è appena iniziata ma già ricca di segnali positivi.





Marco Rossi