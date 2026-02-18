Djokovic torna a Indian Wells, Fils sorride con Ivanisevic nel box

Dopo aver annunciato il forfait dall’ATP di Doha 2026, c’erano dubbi su quale sarebbe stato il prossimo impegno stagionale di Novak Djokovic. A scioglierli è stato direttamente il Masters 1000 di Indian Wells, che attraverso un post su Instagram ha confermato la presenza del campione serbo.

Per Djokovic si tratterà del secondo torneo del 2026, dopo la finale raggiunta agli Australian Open. Un ritorno particolarmente significativo nel deserto californiano, dove nelle ultime due edizioni è stato eliminato sorprendentemente al primo turno: prima da Botic Van de Zandschulp, poi da Luca Nardi. Motivi in più per presentarsi con grande determinazione e voglia di riscatto.

Fils riparte con Ivanisevic

Intanto, segnali positivi arrivano anche per Arthur Fils, protagonista agli ottavi dell’ATP Doha 2026 con una convincente vittoria su Quentin Halys. Il francese ha finalmente superato i problemi alla schiena che lo avevano tenuto lontano dal circuito per circa sei mesi.

Ma l’aspetto che ha attirato maggiormente l’attenzione è stata la presenza nel suo angolo di Goran Ivanisevic. L’ex campione di Wimbledon, già coach di diversi top player, affiancherà Fils nel corso della stagione.

“È un grande campione. Vincitore di Slam che ha allenato tanti campioni. Mi aiuterà durante la stagione, è la cosa migliore per me. Sono molto felice che si sia unito al nostro team”, ha dichiarato il giovane francese dopo il match.





Marco Rossi