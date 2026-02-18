Camila Giorgi annuncia la gravidanza: “San Valentino in tre”

Camila Giorgi ha annunciato di essere in attesa del suo primo figlio. L’ex tennista maceratese ha condiviso la notizia sui social nel giorno di San Valentino, pubblicando una foto insieme al compagno, il tennista e coach argentino Andreas Ignacio Pasutti, accompagnata dalla scritta: “San Valentino in tre”.

Un annuncio semplice ma carico di significato, che ha subito raccolto numerosi messaggi di affetto e congratulazioni da parte di tifosi e appassionati.

Il parto previsto in Europa

Attraverso alcune storie su Instagram, Giorgi ha risposto alle domande dei follower, svelando anche qualche dettaglio sul futuro imminente. L’ex numero uno d’Italia ha spiegato che la nascita del bambino o della bambina dovrebbe avvenire in Europa:

“Il parto sarà in Europa, molto probabilmente in Italia”.

Un possibile ritorno in campo?

Giorgi non ha chiuso del tutto la porta a un eventuale rientro nel circuito dopo la maternità. Alla domanda su un possibile ritorno alle competizioni, ha risposto:

“Sarebbe molto bello”.

Al momento, però, un suo rientro agonistico appare piuttosto improbabile, considerando la lunga pausa e il percorso di vita intrapreso fuori dal circuito. Per ora, l’attenzione è tutta rivolta alla nuova avventura personale che la attende nei prossimi mesi.