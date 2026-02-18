Camila Giorgi annuncia la gravidanza: “San Valentino in tre”

Italiane Copertina, Generica

18/02/2026 11:27 26 commenti
Camila Giorgi ha annunciato di essere in attesa del suo primo figlio. L’ex tennista maceratese ha condiviso la notizia sui social nel giorno di San Valentino, pubblicando una foto insieme al compagno, il tennista e coach argentino Andreas Ignacio Pasutti, accompagnata dalla scritta: “San Valentino in tre”.
Un annuncio semplice ma carico di significato, che ha subito raccolto numerosi messaggi di affetto e congratulazioni da parte di tifosi e appassionati.

Il parto previsto in Europa
Attraverso alcune storie su Instagram, Giorgi ha risposto alle domande dei follower, svelando anche qualche dettaglio sul futuro imminente. L’ex numero uno d’Italia ha spiegato che la nascita del bambino o della bambina dovrebbe avvenire in Europa:
“Il parto sarà in Europa, molto probabilmente in Italia”.

Un possibile ritorno in campo?
Giorgi non ha chiuso del tutto la porta a un eventuale rientro nel circuito dopo la maternità. Alla domanda su un possibile ritorno alle competizioni, ha risposto:
“Sarebbe molto bello”.

Al momento, però, un suo rientro agonistico appare piuttosto improbabile, considerando la lunga pausa e il percorso di vita intrapreso fuori dal circuito. Per ora, l’attenzione è tutta rivolta alla nuova avventura personale che la attende nei prossimi mesi.

tinapica 18-02-2026 15:12

Confidando che come genitrice non sia ansiosa come papà Sergio lo è stato con lei,
auguroni alla coppia, futuro terzetto!

 26
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Annie3 18-02-2026 14:56

@ giallu (#4564278)

Non sono quelle che ho nominato…benissimo tutte le emergenti, ci mancherebbe, che ognuna mostri le proprie capacità…ma potrò ritenere insopportabili la Pegula, la Ribakina e la Swiatek? Ognuno simpatizza per chi vuole ma ritengo che queste tre non contribuiscano al tennis “femminile” con atteggiamenti invitanti ma abbiano determinato piattezza e un atteggiamento in campo soporifero, sciatto e incolore…infatti personalmente non lo seguo più (il tennis femminile), fatta qualche rara eccezione (Andreeva)

 25
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Taxi Driver 18-02-2026 14:55

@ Annie3 (#4564283)

Guarda che ieri su Instragram, un tifoso le ha chiesto se pensa di tornare a giocare e Camila ha risposto che ci sta pensando e forse torna

 24
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Molto Pollo 18-02-2026 14:52

Scritto da Annie3
Ma sig. Molto Pollo, ma lei è ancora qui a rosicare per la mitica Camila? Ma si rilassi e si allieti per notizie che comunque sono solo belle…una maternità va sempre bene accolta, ormai Camila non sarà più in campo a farla arrabbiare, si dedicherà alla sua bella vita privata, allietata dai ricordi delle vittorie storiche su Sharapova, Sabalenka, Wosniaky, Stephens, le ceke etc.etc. poi ha anche perso? Ma certo, facendo però il “suo gioco”, più composta delle altre, più elegante stilisticamente delle altre, più luminosa della altre, più dignitosa delle altre, tutte cose che evidentemente lei, Molto Pollo, non ha mai digerito, chissà perché, mah, chissà…

Si rilassi lei, Annie. Non mi sembra di aver detto niente di che, anzi, sono molto contento per Camila, che finalmente puo’ mettere a frutto l’esempio educativo fornitole. Spero abbia una vita fantastica e, al contempo, che non le venga in mente di tornare alle competizioni, perche’ credo sarebbe un errore.

Se poi anche la piu’ piccola ironia provoca la sua ira io non ci posso fare niente. Si vede che e’ particolarmente sensibile alle critiche sulla sua beniamina. Ma ci puo’ stare, e’ come andare in chiesa a fare ironia sui personaggi delle sacre scritture: chi e’ accecato dalla fede non accetta che le cose si prendano alla leggera.

 23
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Annie3 18-02-2026 14:37

Ma sig. Molto Pollo, ma lei è ancora qui a rosicare per la mitica Camila? Ma si rilassi e si allieti per notizie che comunque sono solo belle…una maternità va sempre bene accolta, ormai Camila non sarà più in campo a farla arrabbiare, si dedicherà alla sua bella vita privata, allietata dai ricordi delle vittorie storiche su Sharapova, Sabalenka, Wosniaky, Stephens, le ceke etc.etc. poi ha anche perso? Ma certo, facendo però il “suo gioco”, più composta delle altre, più elegante stilisticamente delle altre, più luminosa della altre, più dignitosa delle altre, tutte cose che evidentemente lei, Molto Pollo, non ha mai digerito, chissà perché, mah, chissà…

 22
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Taxi Driver
Betafasan 18-02-2026 14:35

Due biondini nella terra dei moraccioni..

 21
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
giallu 18-02-2026 14:29

Scritto da Annie3
@ Vae victis (#4564237)
Magari ci fosse ancora lei…invece ci tocca essere “divertiti” dalle Pegula, Ribakina, Swiatek…ma per piacere!!!

Riba è tostissima, Jovic pure gusta e Eala è troppo sottostimata, ma è fresca e in crescita. Di che si parla?

 20
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Brufen (Guest) 18-02-2026 14:27

Meno male… Lì per lì quando ho letto “San Valentino in tre”, pensavo che il terzo fosse l’onnipresente Sergione!

Scherzi a parte, auguri!

Poi il compagno mi sembra un bell’armadio… qui può uscir fuori un bel prospetto 😛

 19
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Giovanni Battisra (Guest) 18-02-2026 14:12

Non vorrei creare sconquassi, ma ci sono alte probabilità che questa gravidanza sia dovuta ad una mia disattenzione…

(*____*)

Dai…è Carnevale…

 18
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Annie3 18-02-2026 14:05

@ Vae victis (#4564237)

Magari ci fosse ancora lei…invece ci tocca essere “divertiti” dalle Pegula, Ribakina, Swiatek…ma per piacere!!!

 17
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M., Annie3
-1: Molto Pollo, giallu, Krik Kroc
giallu 18-02-2026 14:03

Scritto da andrewthefirst
Farà il cesareo o parto naturale? Si sa niente?

Forse chiede a suo papà (questa è un po’ gratuita, ma tanto è 😀 )

 16
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Molto Pollo
-1: Annie3
Molto Pollo 18-02-2026 14:00

Auguri e figli simpatici.

 15
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
giallu 18-02-2026 13:58

Scritto da andrewthefirst
Farà il cesareo o parto naturale? Si sa niente?

Ahahahah, secondo te???

14
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
fondo (Guest) 18-02-2026 13:43

Dovesse tornare , secondo me lo farebbe per l’Argentina che attualmente e’ messa abbastanza male al femminile.

 13
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
fondo (Guest) 18-02-2026 13:41

Scritto da andrewthefirst
Farà il cesareo o parto naturale? Si sa niente?

😆

 12
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
andrewthefirst 18-02-2026 13:16

Farà il cesareo o parto naturale? Si sa niente?

 11
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Annie3 18-02-2026 13:00

Che bella notizia!!! Sono davvero contenta per Camila!!

 10
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco Tullio Cicerone, Marco M.
Paky 71 18-02-2026 12:54

Auguriiiii

 9
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco Tullio Cicerone, Marco M., Annie3
Purple Rain 18-02-2026 12:30

Scritto da Kent Carlsoon
Tornare a giocare dopo la gravidanza sarebbe l’ennesima scelta senza senso

Dipende se servono soldi x i oannolini…

 8
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Molto Pollo
-1: Annie3
Chump (Guest) 18-02-2026 12:30

Scritto da Chump
Cosa ne direbbe Rocco Schiavone?

Scritto da Morenomcrae
Sti caxxi

Hai risposto prima ancora che il mio post venisse pubblicato
hahahaha

 7
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Vae victis (Guest) 18-02-2026 12:24

Non ci mancava che la noiosissima giorgi…

 6
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Molto Pollo
-1: Annie3, Marco M.
Morenomcrae (Guest) 18-02-2026 12:13

Sti caxxi

 5
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Chump (Guest) 18-02-2026 12:05

Cosa ne direbbe Rocco Schiavone?

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Kent Carlsoon (Guest) 18-02-2026 11:54

Tornare a giocare dopo la gravidanza sarebbe l’ennesima scelta senza senso

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Molto Pollo
-1: Annie3
piper 18-02-2026 11:45

Auguri Camila e compagno!

@ PeteBondurant (#4564222)

L’ho pensato anch’io ma si dice: “Auguri e figli maschi”.

 2
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco Tullio Cicerone
PeteBondurant 18-02-2026 11:36

Speriamo sia femmina

 1
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco Tullio Cicerone, Paolo Papa