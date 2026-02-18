Circuito WTA Copertina, WTA

WTA 1000 Dubai e WTA 125 Oeiras, Midland e Les Sables d’Olonne: I risultati completi con il dettaglio del Day 4 (LIVE)

18/02/2026 08:45 2 commenti
Camilla Rosatello nella foto
Camilla Rosatello nella foto

🇦🇪 WTA 1000 Dubai – Ottavi di Finale – hard

Center Court – ore 08:00
Janice Tjen INA vs (2) Amanda Anisimova USA Inizio 08:00
WTA Dubai
Janice Tjen
0
1
3
0
Amanda Anisimova [2]
0
6
6
0
Vincitore: Anisimova
(5) Mirra Andreeva RUS vs Jaqueline Cristian ROU

WTA Dubai
Mirra Andreeva [5]
0
7
6
0
Jaqueline Cristian
0
5
3
0
Vincitore: Andreeva
(1) Elena Rybakina KAZ vs Antonia Ruzic CRO Non prima 11:00

WTA Dubai
Elena Rybakina [1]
0
7
4
0
Antonia Ruzic
0
5
6
1
Vincitore: Ruzic
(3) Coco Gauff USA vs Elise Mertens BEL Non prima 16:00

Il match deve ancora iniziare

Sorana Cirstea ROU vs Alexandra Eala PHI

Il match deve ancora iniziare




New Court 1 – ore 08:00
Magda Linette POL vs (12) Clara Tauson DEN Inizio 08:00
WTA Dubai
Magda Linette
0
4
2
0
Clara Tauson [12]
0
6
6
0
Vincitore: Tauson
(16) Iva Jovic USA vs (4) Jessica Pegula USA

WTA Dubai
Iva Jovic [16]
0
4
2
0
Jessica Pegula [4]
0
6
6
0
Vincitore: Pegula
(9) Belinda Bencic SUI vs (7) Elina Svitolina UKR Non prima 13:00

WTA Dubai
Belinda Bencic [9]
6
1
3
Elina Svitolina [7]
4
6
6
Vincitore: Svitolina
Court 2 – ore 10:00
Rutuja Bhosale IND / Peangtarn Plipuech THA vs (4) Anna Danilina KAZ / (4) Aleksandra Krunic SRB Inizio 10:00
WTA Dubai
Rutuja Bhosale / Peangtarn Plipuech
0
3
6
0
Anna Danilina / Aleksandra Krunic [4]
0
6
7
0
Vincitore: Danilina / Krunic
(3) Su-Wei Hsieh TPE / (3) Jelena Ostapenko LAT vs Hao-Ching Chan TPE / Clara Tauson DEN

Il match deve ancora iniziare

(1) Sara Errani ITA / (1) Jasmine Paolini ITA vs Laura Siegemund GER / Vera Zvonareva RUS Non prima 13:00

WTA Dubai
Sara Errani / Jasmine Paolini [1]
0
4
1
0
Laura Siegemund / Vera Zvonareva
0
6
6
0
Vincitore: Siegemund / Zvonareva
WTA 125 Midland USA (USA) – 1° – 2° Turno, cemento (al coperto)

Meredith McGrath Stadium Court – ore 17:00
Kanon Sawashiro JPN vs (2) Darja Vidmanova CZE Inizio 17:00
Il match deve ancora iniziare

Katherine Sebov CAN vs Kayla Cross CAN

Il match deve ancora iniziare

Madison Brengle USA vs (8) Mary Stoiana USA

Il match deve ancora iniziare

Anna Frey USA vs Kayla Day USA Non prima 01:00

Il match deve ancora iniziare

Jamie Loeb USA / Valeriya Strakhova UKR vs Yiming Dang CHN / Xiaodi You CHN

Il match deve ancora iniziare



Court 4 – ore 17:00
Carolyn Ansari USA vs Nao Hibino JPN Inizio 17:00

Il match deve ancora iniziare

Hanna Chang USA / Victoria Hu USA vs Lia Karatancheva BUL / Hiroko Kuwata JPN

Il match deve ancora iniziare

(5) Alina Charaeva RUS vs Xiaodi You CHN Non prima 20:30

Il match deve ancora iniziare





WTA 125 Oeiras 3 POR (Portogallo) – 2° Turno, cemento (al coperto)

Court 1 – ore 12:00
(4) Francisca Jorge POR / (4) Matilde Jorge POR vs I-Hsuan Cho TPE / Yi-Tsen Cho TPE Inizio 12:00
WTA Oeiras 125 Indoor #2
Francisca Jorge / Matilde Jorge [4]
0
7
6
0
I-Hsuan Cho / Yi-Tsen Cho
0
5
4
0
Vincitore: Jorge / Jorge
Angelina Voloshchuk POR vs (3) Suzan Lamens NED Non prima 14:00

WTA Oeiras 125 Indoor #2
Angelina Voloshchuk
0
1
4
Suzan Lamens [3]
0
6
4
(1) Viktorija Golubic SUI vs Fiona Crawley USA

Il match deve ancora iniziare




Court 6 – ore 12:00
(8) Viktoriya Tomova BUL vs En-Shuo Liang TPE Inizio 12:00
WTA Oeiras 125 Indoor #2
Viktoriya Tomova [8]
2
7
6
En-Shuo Liang
6
6
2
Vincitore: Tomova
Ayana Akli USA vs (7) Kaitlin Quevedo ESP

WTA Oeiras 125 Indoor #2
Ayana Akli
30
3
0
Kaitlin Quevedo [7]
40
6
0
(1) Emily Appleton GBR / (1) Makoto Ninomiya JPN vs Carmen Corley USA / Ivana Corley USA

Il match deve ancora iniziare





WTA 125 Les Sables d’Olonne FRA (Francia) – 1° – 2° Turno, cemento (al coperto)

Center Court – ore 11:00
Fiona Ferro FRA vs (4) Lucrezia Stefanini ITA Inizio 11:00
WTA Les Sables D'Olonne 125
Fiona Ferro
0
6
6
0
Lucrezia Stefanini [4]
0
2
4
0
Vincitore: Ferro
Camilla Rosatello ITA vs Mona Barthel GER

WTA Les Sables D'Olonne 125
Camilla Rosatello
1
7
1
Mona Barthel
6
6
6
Vincitore: Barthel
Anna Siskova CZE vs (8) Dominika Salkova CZE Non prima 15:00

WTA Les Sables D'Olonne 125
Anna Siskova
0
0
Dominika Salkova [8]
0
0
(6) Sofia Costoulas BEL vs Astrid Lew Yan Foon FRA

Il match deve ancora iniziare

Diana Martynov FRA vs Oceane Dodin FRA Non prima 18:00

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 13:00
Alina Korneeva RUS vs (5) Lola Radivojevic SRB Inizio 13:00

WTA Les Sables D'Olonne 125
Alina Korneeva
4
6
6
Lola Radivojevic [5]
6
2
3
Vincitore: Korneeva
Aliona Bolsova ESP vs Carol Young Suh Lee USA

WTA Les Sables D'Olonne 125
Aliona Bolsova
0
0
Carol Young Suh Lee
0
0
2 commenti

Gaz (Guest) 18-02-2026 11:21

Scritto da Gaz
Il quinto ritiro negli ultimi 12 tornei giocati ha portato qualcuno ad esprimere il proprio colorito disappunto all’interessata attraverso i social,la quale ha giustificato il fatto con problemi fisici cronici con il quale è difficile convivere, comunque andrà avanti,per ora.

Non ho messo il soggetto Badosa.

 2
