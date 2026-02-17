Altmaier, incredibile a Rio: vince il punto ma lo perde per “disturbo” (Video)

Episodio davvero incredibile all’ATP 500 di Rio de Janeiro durante il match tra Daniel Altmaier e Dušan Lajović.

Nel tie-break del secondo set, sul punteggio di 7-7, il tedesco ha tentato una smorzata molto rischiosa. Subito dopo aver colpito la palla, convinto che il colpo fosse destinato a uscire, ha iniziato a rimproverarsi ad alta voce, urlando e smettendo di seguire l’azione.

INCREÍBLE lo sucedido entre Altmaier y Lajovic. 7-7 en el tiebreak, Altmaier hace una dejada histórica y GANA el punto pero….. Pensaba que no le iba a entrar y grita “noooo” y pierde el punto por Hindrance. Surrealista. pic.twitter.com/MHmITompg9 — EL MANICOMIO DE FOKINA (@Miguelcmm1) February 16, 2026

In realtà la smorzata era perfetta e sarebbe stata vincente. Tuttavia, poiché Altmaier ha parlato mentre la palla era ancora in gioco, l’arbitro ha assegnato il punto a Lajović per “disturbo”, cioè interferenza durante lo scambio.

Così il tedesco si è visto sottrarre un punto già vinto, a causa delle sue stesse proteste. Un episodio surreale e rarissimo, destinato a restare tra i momenti più curiosi della stagione.





Marco Rossi