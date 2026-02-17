Curiosità Copertina, Generica, Video

Altmaier, incredibile a Rio: vince il punto ma lo perde per “disturbo” (Video)

17/02/2026 10:28 2 commenti
Daniel Altmaier nella foto - Foto getty images
Daniel Altmaier nella foto - Foto getty images

Episodio davvero incredibile all’ATP 500 di Rio de Janeiro durante il match tra Daniel Altmaier e Dušan Lajović.
Nel tie-break del secondo set, sul punteggio di 7-7, il tedesco ha tentato una smorzata molto rischiosa. Subito dopo aver colpito la palla, convinto che il colpo fosse destinato a uscire, ha iniziato a rimproverarsi ad alta voce, urlando e smettendo di seguire l’azione.

In realtà la smorzata era perfetta e sarebbe stata vincente. Tuttavia, poiché Altmaier ha parlato mentre la palla era ancora in gioco, l’arbitro ha assegnato il punto a Lajović per “disturbo”, cioè interferenza durante lo scambio.
Così il tedesco si è visto sottrarre un punto già vinto, a causa delle sue stesse proteste. Un episodio surreale e rarissimo, destinato a restare tra i momenti più curiosi della stagione.



Marco Rossi

2 commenti

Annie3 17-02-2026 12:20

@ cataflic (#4563769)

Anche secondo me, correttissimo! A coronamento di un comportamento indisponente e antisportivo che Almaier tiene costantemente in campo, siglato dallo scostante “saluto” finale con successivo gesto riprovevole tornando alla panchina…oltretutto Dusan è il più pacato del circuito, senza senso prendersela con lui a fronte di una inevitabile decisione arbitrale…”chi è causa del suo
mal…”

 2
cataflic 17-02-2026 10:41

Secondo me corretto.
Certo che alle volte anche Monfils o altri hanno fatto la scenetta di disinteressarsi del punto per poi scattare e fregare l’avversario, però senza urlare.

 1
+1: Taxi Driver