Altmaier, incredibile a Rio: vince il punto ma lo perde per “disturbo” (Video)
Episodio davvero incredibile all’ATP 500 di Rio de Janeiro durante il match tra Daniel Altmaier e Dušan Lajović.
Nel tie-break del secondo set, sul punteggio di 7-7, il tedesco ha tentato una smorzata molto rischiosa. Subito dopo aver colpito la palla, convinto che il colpo fosse destinato a uscire, ha iniziato a rimproverarsi ad alta voce, urlando e smettendo di seguire l’azione.
INCREÍBLE lo sucedido entre Altmaier y Lajovic.
7-7 en el tiebreak, Altmaier hace una dejada histórica y GANA el punto pero…..
Pensaba que no le iba a entrar y grita “noooo” y pierde el punto por Hindrance.
Surrealista. pic.twitter.com/MHmITompg9
— EL MANICOMIO DE FOKINA (@Miguelcmm1) February 16, 2026
In realtà la smorzata era perfetta e sarebbe stata vincente. Tuttavia, poiché Altmaier ha parlato mentre la palla era ancora in gioco, l’arbitro ha assegnato il punto a Lajović per “disturbo”, cioè interferenza durante lo scambio.
Così il tedesco si è visto sottrarre un punto già vinto, a causa delle sue stesse proteste. Un episodio surreale e rarissimo, destinato a restare tra i momenti più curiosi della stagione.
Marco Rossi
