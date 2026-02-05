WTA 1000 Doha: Il Tabellone di Qualificazione. C’è Elisabetta Cocciaretto (LIVE gli incontri di primo turno)
WTA 1000 Doha – 1° Turno Qualificazione – hard
Grandstand 1 – ore 09:00
(8) Beatriz Haddad Maia vs Mubaraka Al-Naimi Inizio 09:00
(6) Solana Sierra vs Hind Al-Mudahka
(5) Sonay Kartal vs Simona Waltert
Rebeka Masarova vs (16) Alycia Parks Non prima 13:00
Grandstand 2 – ore 09:00
Anastasia Zakharova vs (10) Julia Grabher Inizio 09:00
Moyuka Uchijima vs (12) Rebecca Sramkova
Katarzyna Kawa vs (14) Ella Seidel
Vera Zvonareva vs (13) Shuai Zhang Non prima 13:00
Grandstand 3 – ore 09:00
(7) Antonia Ruzic vs Yuliia Starodubtseva Inizio 09:00
Renata Zarazua vs (15) Kimberly Birrell
(2) Elisabetta Cocciaretto vs Ekaterine Gorgodze Non prima 11:00
(3) Hailey Baptiste vs Storm Hunter Non prima 13:00
Court 4 – ore 09:00
Aliaksandra Sasnovich vs (9) Varvara Gracheva Inizio 09:00
(4) Magdalena Frech vs Berfu Cengiz
(1) Tereza Valentova vs Arina Rodionova Non prima 11:00
Priscilla Hon vs (11) Camila Osorio
WTA 1000 Doha – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Tereza Valentova vs Arina Rodionova
Katarzyna Kawa vs (14) Ella Seidel
(2) Elisabetta Cocciaretto vs Ekaterine Gorgodze
Aliaksandra Sasnovich vs (9) Varvara Gracheva
(3) Hailey Baptiste vs Storm Hunter
Priscilla Hon vs (11) Camila Osorio
(4) Magdalena Frech vs (WC) Berfu Cengiz
Vera Zvonareva vs (13) Shuai Zhang
(5) Sonay Kartal vs Simona Waltert
Renata Zarazua vs (15) Kimberly Birrell
(6) Solana Sierra vs (WC) Hind Al-Mudahka
Rebeka Masarova vs (16) Alycia Parks
(7) Antonia Ruzic vs Yuliia Starodubtseva
Moyuka Uchijima vs (12) Rebecca Sramkova
(8/WC) Beatriz Haddad Maia vs (WC) Mubaraka Al-Naimi
Anastasia Zakharova vs (10) Julia Grabher
