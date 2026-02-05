WTA 1000 Doha Copertina, WTA

WTA 1000 Doha: Il Tabellone di Qualificazione. C’è Elisabetta Cocciaretto (LIVE gli incontri di primo turno)

05/02/2026 22:51 Nessun commento
Elisabetta Cocciaretto nella foto - Foto Getty Images
QAT WTA 1000 Doha – 1° Turno Qualificazione – hard

Grandstand 1 – ore 09:00
(8) Beatriz Haddad Maia BRA vs Mubaraka Al-Naimi QAT Inizio 09:00
Il match deve ancora iniziare

(6) Solana Sierra ARG vs Hind Al-Mudahka QAT

Il match deve ancora iniziare

(5) Sonay Kartal GBR vs Simona Waltert SUI

Il match deve ancora iniziare

Rebeka Masarova SUI vs (16) Alycia Parks USA Non prima 13:00

Il match deve ancora iniziare





Grandstand 2 – ore 09:00
Anastasia Zakharova RUS vs (10) Julia Grabher AUT Inizio 09:00

Il match deve ancora iniziare

Moyuka Uchijima JPN vs (12) Rebecca Sramkova SVK

Il match deve ancora iniziare

Katarzyna Kawa POL vs (14) Ella Seidel GER

Il match deve ancora iniziare

Vera Zvonareva RUS vs (13) Shuai Zhang CHN Non prima 13:00

Il match deve ancora iniziare





Grandstand 3 – ore 09:00
(7) Antonia Ruzic CRO vs Yuliia Starodubtseva UKR Inizio 09:00

Il match deve ancora iniziare

Renata Zarazua MEX vs (15) Kimberly Birrell AUS

Il match deve ancora iniziare

(2) Elisabetta Cocciaretto ITA vs Ekaterine Gorgodze GEO Non prima 11:00

Il match deve ancora iniziare

(3) Hailey Baptiste USA vs Storm Hunter AUS Non prima 13:00

Il match deve ancora iniziare





Court 4 – ore 09:00
Aliaksandra Sasnovich BLR vs (9) Varvara Gracheva FRA Inizio 09:00

Il match deve ancora iniziare

(4) Magdalena Frech POL vs Berfu Cengiz TUR

Il match deve ancora iniziare

(1) Tereza Valentova CZE vs Arina Rodionova AUS Non prima 11:00

Il match deve ancora iniziare

Priscilla Hon AUS vs (11) Camila Osorio COL

Il match deve ancora iniziare





QAT WTA 1000 Doha – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Tereza Valentova CZE vs Arina Rodionova AUS
Katarzyna Kawa POL vs (14) Ella Seidel GER

(2) Elisabetta Cocciaretto ITA vs Ekaterine Gorgodze GEO
Aliaksandra Sasnovich BLR vs (9) Varvara Gracheva FRA

(3) Hailey Baptiste USA vs Storm Hunter AUS
Priscilla Hon AUS vs (11) Camila Osorio COL

(4) Magdalena Frech POL vs (WC) Berfu Cengiz TUR
Vera Zvonareva RUS vs (13) Shuai Zhang CHN

(5) Sonay Kartal GBR vs Simona Waltert SUI
Renata Zarazua MEX vs (15) Kimberly Birrell AUS

(6) Solana Sierra ARG vs (WC) Hind Al-Mudahka QAT
Rebeka Masarova SUI vs (16) Alycia Parks USA

(7) Antonia Ruzic CRO vs Yuliia Starodubtseva UKR
Moyuka Uchijima JPN vs (12) Rebecca Sramkova SVK

(8/WC) Beatriz Haddad Maia BRA vs (WC) Mubaraka Al-Naimi QAT
Anastasia Zakharova RUS vs (10) Julia Grabher AUT

