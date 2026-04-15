Darderi si spegne dopo un grande avvio: Kopriva rimonta e vola ai quarti a Monaco. Niente derby con Cobolli
Sfuma il derby azzurro nei quarti di finale dell’ATP 500 di Monaco di Baviera. Luciano Darderi, numero 21 del mondo e sesta testa di serie del torneo tedesco, è stato infatti sconfitto in rimonta dal ceco Vit Kopriva, capace di ribaltare il match dopo un avvio complicatissimo e di imporsi con il punteggio di 2-6, 6-4, 6-1.
La partita sembrava indirizzata nettamente dalla parte dell’azzurro. Darderi aveva infatti dominato il primo set, chiuso 6-2, e nel secondo parziale era scappato subito avanti 2-0 con break, dando la sensazione di avere il controllo totale dell’incontro. In quel momento, l’ipotesi di un derby italiano nei quarti, dove Cobolli aveva già staccato il pass, sembrava sempre più concreta.
Invece il match è cambiato improvvisamente. Dopo aver perso il servizio di vantaggio, Darderi ha iniziato a faticare sempre di più negli scambi, mentre Kopriva ha preso fiducia e campo. Il ceco è riuscito a rientrare completamente nel set e nel decimo game ha trovato il break decisivo, chiudendo la seconda frazione per 6-4 e riportando la sfida in equilibrio.
Da lì in avanti l’inerzia è passata tutta dalla parte di Kopriva. Nel terzo set il ceco ha imposto il proprio ritmo con autorità, approfittando del calo dell’azzurro e prendendo il largo grazie ai break ottenuti nel secondo e nel quarto gioco. Darderi non è più riuscito a reagire e ha ceduto nettamente per 6-1.
Una sconfitta amara per l’azzurro, soprattutto per come si era messo il match. Darderi aveva infatti costruito un vantaggio importante, ma non è riuscito a gestire il ritorno dell’avversario, finendo per lasciare strada a un Kopriva sempre più solido col passare dei minuti.
Ai quarti ci va quindi il ceco, mentre Cobolli, testa di serie numero 4 del torneo, dovrà rinunciare al derby previsto dal seeding. Per Darderi resta il rammarico di una grande occasione sfumata dopo un’ora iniziale quasi perfetta.
Marco Rossi
TAG: ATP 500 Monaco di Baviera, ATP 500 Monaco di Baviera 2026, Luciano Darderi
4 commenti
Sbagliata in partenza la scelta di andare in Germania invece che a Barcellona…
…poi Luciano si è “confuso” fin dal Marocco, perdendo con avversari di livello inferiore…
…cosa sta succedendo?
La Federazione dovrebbe mandare un tecnico che aiuti il team, prima di Roma 🙁
fase di stanca. rifare il pieno
Speranze disattese. Forza Dardo, individua il bandolo e trova una soluzione!
Acc….Dannaz….Malediz…. E che caspita, Luciano! Da un paio di mesi si è volatilizzata la sua tipica garra??!!??