ATP 500 Barcellona e Monaco di Baviera: I risultati completi con il dettaglio del Secondo Turno. In campo Sonego e Musetti a Barcellona (LIVE)

Lorenzo Musetti nella foto - Foto Getty Images
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ATP 500 Barcellona
Barcellona, Spagna · 16 Aprile 2026
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☀
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13°C
Prevalentemente soleggiato · Picco 22°C
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|CIELO
|Sereno
|PIOGGIA
|Assente
|CAMPO
|Terra Rossa
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TERRA ROSSA
Previsioni ora per ora — 16 Aprile
|
09:00
☀
14°
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10:00
☀
16°
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11:00
☀
18°
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12:00
☀
19°
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13:00
☀
21°
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14:00
☀
21°
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15:00
☀
22°
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16:00
☀
22°
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17:00
☀
21°
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18:00
☀
21°
🎾 Programma del giorno — 16 Aprile
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🎾
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ATP Singles · Tabellone Principale
2° Turno · Second Round
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2° Turno
☀ Sole pieno
🎾 ATP 2° Turno
🏀 Terra Rossa
Pista Rafa Nadal – ore 11:00
Daniel Rincon / Oriol Roca Batalla vs Austin Krajicek / Nikola Mektic
ATP Barcelona
Daniel Rincon / Oriol Roca Batalla
7
7
Austin Krajicek / Nikola Mektic
6
6
Vincitore: Rincon / Roca Batalla
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
2-0*
2*-1
2*-2
3-2*
4-2*
5*-2
6*-2
6-6 → 7-6
A. Krajicek / Mektic
6-5 → 6-6
D. Rincon / Roca Batalla
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-5 → 6-5
A. Krajicek / Mektic
5-4 → 5-5
D. Rincon / Roca Batalla
4-4 → 5-4
A. Krajicek / Mektic
4-3 → 4-4
D. Rincon / Roca Batalla
3-3 → 4-3
A. Krajicek / Mektic
3-2 → 3-3
D. Rincon / Roca Batalla
2-2 → 3-2
A. Krajicek / Mektic
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
2-1 → 2-2
D. Rincon / Roca Batalla
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
1-1 → 2-1
A. Krajicek / Mektic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
D. Rincon / Roca Batalla
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
df
2*-0
3-0*
3-1*
3*-2
4*-2
4-3*
4-4*
4*-5
5*-5
6-5*
6-6 → 7-6
D. Rincon / Roca Batalla
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-6 → 6-6
A. Krajicek / Mektic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-5 → 5-6
D. Rincon / Roca Batalla
4-5 → 5-5
A. Krajicek / Mektic
4-4 → 4-5
D. Rincon / Roca Batalla
4-3 → 4-4
A. Krajicek / Mektic
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-2 → 4-3
D. Rincon / Roca Batalla
15-0
ace
15-15
ace
15-30
30-30
40-30
ace
3-2 → 4-2
A. Krajicek / Mektic
3-1 → 3-2
D. Rincon / Roca Batalla
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-1 → 3-1
A. Krajicek / Mektic
1-1 → 2-1
D. Rincon / Roca Batalla
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
ace
0-1 → 1-1
A. Krajicek / Mektic
15-0
15-15
15-30
df
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Lorenzo Sonego vs Andrey Rublev (Non prima 13:30)
Il match deve ancora iniziare
Corentin Moutet vs Lorenzo Musetti (Non prima 16:00)
Il match deve ancora iniziare
Arthur Fils vs Brandon Nakashima (Non prima 19:30)
Il match deve ancora iniziare
Pista Andres Gimeno – ore 12:30
Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin vs Francisco Cabral / Joe Salisbury
ATP Barcelona
Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin
30
3
Francisco Cabral / Joe Salisbury•
30
3
Servizio
Svolgimento
Set 1
H. Nys / Roger-Vasselin
2-3 → 3-3
F. Cabral / Salisbury
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
2-2 → 2-3
H. Nys / Roger-Vasselin
1-2 → 2-2
F. Cabral / Salisbury
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
1-1 → 1-2
H. Nys / Roger-Vasselin
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
df
0-1 → 1-1
F. Cabral / Salisbury
0-0 → 0-1
Guido Andreozzi / Manuel Guinard vs Robert Cash / JJ Tracy (Non prima 16:15)
Il match deve ancora iniziare
Pierre-Hugues Herbert / Andrea Vavassori vs Marcelo Arevalo / Mate Pavic (Non prima 20:00)
Il match deve ancora iniziare
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ATP 500 Monaco di Baviera
Monaco di Baviera, Germania · 16 Aprile 2026
|
|
☁
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10°C
Prevalentemente nuvoloso · Picco 18°C
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|CIELO
|Variabile
|PIOGGIA
|Possibile alle 13:00
|CAMPO
|Terra Rossa
|
TERRA ROSSA
Previsioni ora per ora — 16 Aprile
|
09:00
☁
11°
|
10:00
⛅
12°
|
11:00
⛅
13°
|
12:00
⛅
14°
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13:00
🌧
15°
|
14:00
⛅
16°
|
15:00
⛅
16°
|
16:00
⛅
17°
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17:00
⛅
18°
|
18:00
☁
16°
🎾 Programma del giorno — 16 Aprile
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🎾
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ATP Singles · Tabellone Principale
2° Turno · Second Round
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2° Turno
🌧 Rischio breve pioggia
🎾 ATP 2° Turno
🏀 Terra Rossa
Center Court – ore 11:00
Botic van de Zandschulp vs Francisco Cerundolo
ATP Munich
Botic van de Zandschulp
3
0
Francisco Cerundolo [5]
6
6
Vincitore: Cerundolo
Servizio
Svolgimento
Set 2
B. van de Zandschulp
0-5 → 0-6
B. van de Zandschulp
0-3 → 0-4
B. van de Zandschulp
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
40-40
df
A-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
B. van de Zandschulp
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-5 → 3-6
F. Cerundolo
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
3-4 → 3-5
B. van de Zandschulp
2-4 → 3-4
F. Cerundolo
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-3 → 2-4
B. van de Zandschulp
0-15
df
0-30
0-40
15-40
30-40
2-2 → 2-3
F. Cerundolo
0-15
15-15
15-30
15-40
df
30-40
1-2 → 2-2
B. van de Zandschulp
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 1-2
F. Cerundolo
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
B. van de Zandschulp
0-0 → 1-0
Daniel Altmaier vs Alex Molcan
ATP Munich
Daniel Altmaier
0
3
Alex Molcan•
0
4
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Altmaier
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
A. Molcan
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
1-0 → 1-1
D. Altmaier
15-0
15-15
15-30
df
30-30
40-30
ace
ace
0-0 → 1-0
Alexander Zverev vs Gabriel Diallo
Il match deve ancora iniziare
Denis Shapovalov vs Fabian Marozsan
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 11:00
Petr Nouza / Bart Stevens vs Jakob Schnaitter / Mark Wallner
ATP Munich
Petr Nouza / Bart Stevens
6
6
7
Jakob Schnaitter / Mark Wallner
7
3
10
Vincitore: Schnaitter / Wallner
Servizio
Svolgimento
Set 3
J. Schnaitter / Wallner
1-0
1-1
2-1
2-2
3-2
3-3
4-3
5-3
6-3
6-4
7-4
8-4
8-5
df
8-6
8-7
9-7
Servizio
Svolgimento
Set 2
P. Nouza / Stevens
5-3 → 6-3
J. Schnaitter / Wallner
4-3 → 5-3
P. Nouza / Stevens
15-0
15-15
df
30-15
30-30
30-40
40-40
4-2 → 4-3
J. Schnaitter / Wallner
4-1 → 4-2
P. Nouza / Stevens
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
3-1 → 4-1
J. Schnaitter / Wallner
0-15
0-30
15-30
15-40
df
30-40
40-40
2-1 → 3-1
P. Nouza / Stevens
1-1 → 2-1
J. Schnaitter / Wallner
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
ace
1-0 → 1-1
P. Nouza / Stevens
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
0*-2
1-2*
2-2*
2*-3
2*-4
df
3-4*
3-5*
3*-6
ace
6-6 → 6-7
P. Nouza / Stevens
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
5-6 → 6-6
J. Schnaitter / Wallner
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
5-5 → 5-6
P. Nouza / Stevens
4-5 → 5-5
J. Schnaitter / Wallner
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
4-4 → 4-5
P. Nouza / Stevens
3-4 → 4-4
J. Schnaitter / Wallner
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 3-4
P. Nouza / Stevens
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
2-3 → 3-3
J. Schnaitter / Wallner
15-0
15-15
df
30-15
40-15
2-2 → 2-3
P. Nouza / Stevens
0-15
15-15
15-30
df
15-40
30-40
40-40
2-1 → 2-2
J. Schnaitter / Wallner
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
df
1-1 → 2-1
P. Nouza / Stevens
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
0-1 → 1-1
J. Schnaitter / Wallner
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
0-0 → 0-1
Orlando Luz / Rafael Matos vs Luke Johnson / Jan Zielinski
ATP Munich
Orlando Luz / Rafael Matos
0
0
Luke Johnson / Jan Zielinski
0
0
Yuki Bhambri / Michael Venus vs Luciano Darderi / Santiago Gonzalez
Il match deve ancora iniziare
Marcelo Melo / Alexander Zverev vs Sadio Doumbia / Fabien Reboul
Il match deve ancora iniziare
Si, è vero, va tutto messo in relazione con lo stato di forma attuale. Ma Moutet è proprio il tipo di giocatore col quale un Lorenzo anche non al top potrebbe nascondere le magagne e portare lo stesso a casa la partita. Con un bombardiere, potrebbe andare in crisi. Anche con uno che sa fare tutto molto bene ma niente benissimo come l’americano, potrebbe andare in difficoltà. Era sul cemento, ma mi ricordo una partita giocata anche bene da Musetti ma comunque persa in 4 contro un solido Nakashima agli USO 2024.
Lamentarsi per il bronzo non esaltato? Per la semi non portate a finale? Per la finali perse? Musetti deve rendersi conto che il piazzamento è si importante ma non dona gloria imperitura. Il secondo o il terzo sono i primi dei perdenti! Dunque la sua solidità deve spingerla al punto da renderla vincente come quando era più giovane e con meno pensieri.
Non è la prima volta che dal “clan” Musetti, lo scorso anno era stata la compagna, provengono lamentele per come viene, secondo loro, ingiustamente trattato dai media.. il modo migliore per affrontare questa situazione, se mai fosse questa ( per me no) è quella di cominciare a portare a casa qualcosa di “sostanzioso”, al di là del bronzo olimpico
@ Guidooddounodinoi (#4593765)
Io penso che con il tennis di oggi ,con il rovescio ad una mano riuscire a vincere slam o tornei importanti sia pressochè impossibile.Credo che ormai la dimensione di Lorenzo sia questa ,anche tenendo conto che ogni giorno escono giovani terribili che tirano mazzate a destra e a manca ,col diritto e col rovescio,servizio compreso.
Musetti puo’ anche vincere con Moutet, ma con Fils rischia la stesa.
Attualmente i giocatori più forti del circuito pero’ sono
Sinner, Alcaraz, Fonseca e Jodar.
I due precedenti contano fino a un certo punto, la preoccupazione che in molti sembrano avere è dovuta esclusivamente allo stato di forma del Muso.
A me con Landaluce è sembrato in crescita rispetto a quello visto con Vacherot, che comunque essendo un rientro da infortunio non mi era dispiaciuto guardando poi che torneo ha fatto il monegasco.
Credo che il vero banco di prova sarà nei quarti, chiunque sia tra Fils o Nakashima potrebbe essere la partita della nuova rinascita o quella che lo porrebbe davanti a nuovi dubbi…
Mah. Tutta questa preoccupazione per Moutet mi pare esagerata. Ogni partita fa storia a sé, ma mi pare che Lorenzo abbia dimostrato ampiamente nei due precedenti che non c’è partita.
Moutet è sempre un bruttissimo “cliente” perché è imprevedibile, non dà ritmo agli scambi, aizza/litiga con la folla, discute con l’arbitro, eccetera.
Quindi è facile perdere prima la concentrazione e poi la misura dei colpi.
Muso non deve arrabbiarsi né con l’avversario né con se stesso…
…sperando in una buona partenza del match, in modo da sentire “fiducia” nel proprio gioco 😉
È vero che l’ombra di Sinner penalizza il risalto di cui potrebbe gidere un n.5 medagliato olimpico, è vero pure che di finali perse ne ha messe in fila parecchie ormai e lui è il primo a dolersene. E quindi, che vogliamo fare? Ferrer si è ritirato perché c’erano quei tre? Wawrinka ha trovato il modo di vincere slam, Murray di diventare persino n.1, guadagnando e consolidando la propria gloria tennistica. Sarà in grado di farlo anche Musetti? Se gli reggono la testa e il fisico e trasforma la lamentazione in determinazione sono convinto di sì. Intanto pensi a vincere con Moutet, Fils, Jodar ecc. ecc.
@ Pier no guest (#4593755)
😆 😆 😆
Bisogna considerare che Lorenzo è cresciuto con la prospettiva di diventare il numero 1 italiano ed esserlo almeno al livello di Panatta. Purtroppo per lui si è visto apparire all’improvviso (di Sinner fino a 16 anni non ne parlava nessuno) questo montanaro di poche parole e molta sostanza, che Panatta ormai se lo è pure digerito. Secondo me ci ha messo degli anni a riprendersi dallo shock, ed accettare di essere, probabilmente per buona parte della carriera, se non per tutta, il numero 2.
E comunque se Fantozzi per guardare la partita aveva la frittatona di cipolle, birra Peroni familiare gelata, vestaglione di flanella (e la chiosa del rutto libero) noi abbiamo:
-divano per sprofondare in caso di erroraccio
-camomilla filtro fiore doppia bustina
-lexotan
-defibrillatore
-rosario della comunione che si avvicina il mese di Maggio
-acquasantiera portata da Medjugorje dalla prozia Adele nel 1977
-citazione “potrebbe essere peggio…potrebbe piovere”.
-Per alcuni imprecazione libera.
I social contano zero,sono una distorsione della realtà facendo apparire le risposte ad un’intervista,o un semplice commento, come delle dichiarazioni di guerra dal balcone di Piazza Venezia.
Lorenzo soffre questa situazione, probabilmente mitigata dall’impegno della famiglia che credo sia una benedizione per lui che, notoriamente riflessivo ma non impermeabile alle critiche essendo non troppo sicuro di sé, ne finirebbe ossessionato.
Sinner (ma altri prima) sono in cima è quella cima l’hanno acquisita;lui deve puntare a prenderla in affitto ogni tanto,strappare un 1000 o una finale slam e magari la ciliegina.
Un giocatore così va preservato e un tempo l’avremmo tutelato tutti ma siamo italiani e ci facciamo male da soli.
Spesso mi chiedo se ai tempi gli Svedesi fossero vicini a Edberg quando era dietro a Wilander (il nuovo Borg) e vedevano il talento di Stefan spesso schiacciato da Becker. Godiamoceli entrambi,uno per le vittorie e l’altro se riuscisse in un’impresa che sembra impossibile,non mi sembra sia poco patriottico in fondo.
Veloce ” previsione a pelle ” sui match odierni dei ns portacolori .
Musetti … è tutto nelle sue mani , Moutet potrebbe rappresentare un pericolo solo se Lollo si facesse imbrigliare nei ( non rari ) atteggiamenti comportamentali odiosi/rognosi del francese .
A livello di puro gioco infatti … Corentin può solo portargli il borsone .
Sonego … Lollo2 ha decisamente una partita ostica ma non del tutto proibitiva . Il nostro è il solito grande lottatore e , appunto , deve riuscire a mettere il match sui binari della lotta .
Portato in quel contesto , Rublev diventa notoriamente nervoso aumentando a dismisura gli errori ed allora si potrebbe fare il colpo .
Menzione anche per la Cocciaretto in quel del WTA 250 di Rouen :
Occorrerà fare molta attenzione alla giovane Podrez … è in fiducia e mi è parsa una buona giocatrice … una che rifila un 6-2 6-1 alla pur ormai ombra di se stessa Stephens deve sempre far drizzare le antenne .
Buona giornata !
come ripeto sempre, Musetti è già nella storia dello sport, non solo italiano, come merita un medagliato olimpico.
è vero che i media, questo aspetto, praticamente lo ignorano
È una fase di transizione.
Due/tre anni e cambieranno gli equilibri. Ci sono diversi giovani in crescita che hanno le armi ( e si spera il fisico) per fare bene e rendere tutto più competitivo.
Non tutti nascono col talento di Carlos Alcaraz che a 18 anni giá vinceva slam. Per la grande maggioranza occorrono 3/4 anni in più.
Musetti SVEGLIATI!!!!
Mai occasione fu più propizia per vincere un torneo storico come Barcellona.
Su questo sito è passata “sotto traccia” l’intervista di Muso al Corriere-dello-Sport, che invece ha sollevato una serie di polemiche sul web…
…il ragazzo si lamenta di uno scarso riconoscimento generale per la sua medaglia (di bronzo) alle Olimpiadi e poi per il prestigioso traguardo del #5 al mondo.
Invece tutti a ricordare il suo “palmares” striminzito e il non riuscire a vincere un titolo ormai da 4 anni…
…ci si mette pure SuperTennis che nella sua pubblicità al Challenger 175 di Cagliari lo fa apparire nella premiazione del precedente torneo perso in finale da Navone! 🙁
vai Musetti è la tua occasione.
Probabilmente lo scoglio più ostico lo troverai ai quarti (FILS) ma bisogna arrivarci.
Sì, ma la domanda è sempre la stessa: a che ora gioca Kyrgios?
Adesso Musetti è obbligato a vincerlo questo torneo. Non ci sono più scuse.
A Sverev sta tornando la compulsione da tornei come la scorsa stagione.
Ne gioca 25 ad anno e ne vince massimo un paio.
Poi quando incontra i due marziani viene inesorabilmente piallato.
Numero 3 al mondo…..
Djokovic gioca solo gli Slam e un paio di mille ed è ancora 4 al mondo.
Mai visto un livello più basso di questo in ATP (naturalmente escludendo i due fenomeni)