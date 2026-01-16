Ecco l’entry list del nuovo Challenger Atp di Cesenatico “Start Romagna Cup: Arnaboldi, Brancaccio e i giovani romagnoli Caniato e Bondioli sfidano il croato Mikrut, l’estone Glinka e l’americano Basavareddy

Ben sette giocatori fra i primi 300 della classifica mondiale (due dei quali in Top 200) e un nutrito drappello di tennisti italiani, compresi i giovani romagnoli più emergenti. Ecco l’istantanea che emerge dall’entry list per la “Start Romagna Cup”, nuovo Challenger Atp 50 (montepremi 56.700 euro) in programma dal 2 all’8 febbraio sui campi in cemento indoor del Circolo Tennis “A. Godio” di Cesenatico.

Il primo appuntamento del 2026 nel nostro Paese del circuito Challenger, collocato in calendario nella settimana seguente alla conclusione degli Australian Open, prima tappa stagionale dello Slam, avrà dunque un cast di partecipanti di notevole livello, senza trascurare il fatto che a ricoprire il ruolo di direttore del torneo sarà il brasiliano Carlos Bernardes, uno dei più importanti giudici di sedia del tour, rimasto nell’ambiente dopo aver chiuso la carriera di ‘chair umpire’ alle Nitto Atp Finals del 2024 a Torino, ricevendo l’emozionante tributo di tanti campioni, a cominciare da Jannik Sinner.

In cima alla lista degli iscritti figura il 21enne croato Luka Mikrut, n.163 del ranking mondiale (a fine agosto a Como ha alzato il suo primo trofeo in questa categoria di tornei), seguito da due davisman, vale a dire l’estone Daniil Glinka (n.199), che a fine 2025 ha conquistato il titolo nel Challenger canadese di Drummondville, e il bosniaco Nerman Fatic (223), per il quale la Romagna è ormai una seconda casa avendo come coach Patricio Remondegui e vestendo in serie A i colori del Ct Zavaglia Ravenna. Tanti occhi saranno puntati anche su Nishesh Basavareddy (239), 20enne statunitense di origini indiane protagonista delle ultime due edizioni delle Next Gen Atp Finals e in queste ore anche a Melbourne, dove ha superato le qualificazioni degli Australian Open. Numeri alla mano, ambiscono a recitare una parte importante sui campi di via Magellano pure l’elvetico Remy Bertola (255), il francese Calvin Hemery (259) e il russo Ivan Gakhov (261).

Discorso analogo vale naturalmente per gli atleti italiani, quattro dei quali al momento sono già certi di essere nei 21 ammessi direttamente in tabellone con la loro classifica (a completare il quadro dei 32 giocatori a caccia del trofeo si aggiungeranno 6 tennisti promossi dalle qualificazioni, 3 wild card e 2 special exempt: si tratta del lombardo Federico Arnaboldi (376), di Carlo Alberto Caniato (392), classe 2005 e romagnolo d’adozione in quanto fa base nell’Accademia del Villa Carpena Forlì (seguito dai tecnici Alberto Casadei e Omar Urbinati), del napoletano Raul Brancaccio (411) e del 20enne mancino ravennate Federico Bondioli (440). Con ogni probabilità troveranno posto nel main draw della competizione che ha per sponsor principale Start Romagna anche Stefano Napolitano (448) e Gianmarco Ferrari (453), i primi due della lista degli “alternates”, dove figurano poi anche Giovanni Fonio, Pietro Fellin, Andrea Guerrieri e i romagnoli Enrico Dalla Valle e Francesco Forti, oltre al 18enne talento Jacopo Vasami, “papabili” per un’eventuale wild card.

Qualcosa di più al riguardo si conoscerà da parte degli organizzatori in occasione della conferenza stampa di presentazione del torneo, fissata per venerdì 23 gennaio, alle ore 12, al Palazzo del Turismo di Cesenatico.