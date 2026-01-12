Ranking ATP ATP, Copertina

Ranking ATP, rivoluzione di inizio 2026: Bublik entra in top-10, Musetti vola al numero 5 e Hurkacz risale a tutta velocità

12/01/2026
Alexander Bublik nella foto - Foto Patrick Boren
La prima settimana della stagione 2026 ha già portato scossoni importanti nel ranking ATP, con la United Cup e i tornei di Brisbane e Hong Kong che hanno ridisegnato la parte alta della classifica e lanciato segnali forti in vista dell’Open d’Australia.
A prendersi la scena sono soprattutto Alexander Bublik e Lorenzo Musetti, protagonisti assoluti in Asia. Il kazako firma l’impresa più rumorosa: dopo il trionfo a Hong Kong entra per la prima volta in carriera nella top-10, salendo fino al numero 10 del mondo. Un traguardo storico per un giocatore che appena otto mesi fa era fuori dai primi 80 e che ora si presenta a Melbourne con uno status completamente diverso.
Non meno significativo il salto di Lorenzo Musetti, che grazie alla finale raggiunta diventa il nuovo numero 5 del ranking ATP, miglior piazzamento di sempre per il carrarino. Un’ascesa favorita anche dal calo di Taylor Fritz, incapace di difendere i punti della scorsa United Cup, e dalla lieve flessione di Felix Auger-Aliassime, che scivola al numero 7. Fritz resta comunque in top-10, ma ora sul filo del rasoio, al numero 9.

Le altre novità in alto
La zona nobile della classifica non è l’unica a muoversi. Andrey Rublev torna stabilmente tra i migliori 15 del mondo, mentre Holger Rune paga i problemi fisici ed esce momentaneamente dal gruppo dei top-15. Ma il nome che più colpisce guardando ai salti in avanti è quello di Hubert Hurkacz.
Il polacco è protagonista di una risalita impressionante: le vittorie contro Zverev, Griekspoor, Fritz e Wawrinka alla United Cup gli consentono di guadagnare 30 posizioni, passando fuori dalla top-90 al numero 53 del mondo. Un balzo che lo rende una vera mina vagante a Melbourne: con una classifica ancora “bassa” per il suo valore, potrebbe finire subito sul cammino di qualsiasi big, da Alcaraz a Sinner.
Buone notizie anche per Stefanos Tsitsipas, che grazie ai risultati di inizio stagione riesce a garantirsi lo status di testa di serie all’Australian Open, pur salendo solo di due posizioni. Crescono anche Sebastián Báez e Brandon Nakashima, entrambi avanti di quattro posti dopo un’ottima settimana tra United Cup e Brisbane.

Classifica Atp Entry System Singolo (12-01-2026)

1
Best: 1
--
0
Carlos Alcaraz
ESP, 05-05-2003
12050
Punti
19
Tornei
2
Best: 1
--
0
Jannik Sinner
ITA, 16-08-2001
11500
Punti
18
Tornei
3
Best: 2
--
0
Alexander Zverev
GER, 20-04-1997
5105
Punti
24
Tornei
4
Best: 1
--
0
Novak Djokovic
SRB, 22-05-1987
4780
Punti
19
Tornei
5
Best: 5
2
Lorenzo Musetti
ITA, 03-03-2002
4105
Punti
23
Tornei
6
Best: 6
--
0
Alex de Minaur
AUS, 17-02-1999
4080
Punti
23
Tornei
7
Best: 5
-2
Felix Auger-Aliassime
CAN, 08-08-2000
3990
Punti
27
Tornei
8
Best: 5
--
0
Ben Shelton
USA, 09-10-2002
3960
Punti
22
Tornei
9
Best: 4
--
0
Taylor Fritz
USA, 28-10-1997
3840
Punti
23
Tornei
10
Best: 10
1
Alexander Bublik
KAZ, 17-06-1997
3065
Punti
29
Tornei
11
Best: 4
-1
Jack Draper
GBR, 22-12-2001
2990
Punti
17
Tornei
12
Best: 1
1
Daniil Medvedev
RUS, 11-02-1996
2910
Punti
25
Tornei
13
Best: 9
-1
Casper Ruud
NOR, 22-12-1998
2795
Punti
21
Tornei
14
Best: 10
2
Andrey Rublev
RUS, 20-10-1997
2600
Punti
26
Tornei
15
Best: 14
-1
Alejandro Davidovich Fokina
ESP, 05-06-1999
2585
Punti
25
Tornei
16
Best: 4
-1
Holger Rune
DEN, 29-04-2003
2580
Punti
20
Tornei
17
Best: 9
--
0
Karen Khachanov
RUS, 21-05-1996
2320
Punti
24
Tornei
18
Best: 16
--
0
Jakub Mensik
CZE, 01-09-2005
2125
Punti
22
Tornei
19
Best: 16
--
0
Jiri Lehecka
CZE, 08-11-2001
2090
Punti
23
Tornei
20
Best: 18
1
Francisco Cerundolo
ARG, 13-08-1998
2035
Punti
23
Tornei
21
Best: 8
-1
Tommy Paul
USA, 17-05-1997
2000
Punti
20
Tornei
22
Best: 17
--
0
Flavio Cobolli
ITA, 06-05-2002
1955
Punti
29
Tornei
23
Best: 10
--
0
Denis Shapovalov
CAN, 15-04-1999
1650
Punti
23
Tornei
24
Best: 24
--
0
Luciano Darderi
ITA, 14-02-2002
1579
Punti
33
Tornei
25
Best: 21
--
0
Tallon Griekspoor
NED, 02-07-1996
1565
Punti
28
Tornei
26
Best: 26
1
Arthur Rinderknech
FRA, 23-07-1995
1551
Punti
30
Tornei
27
Best: 26
-1
Learner Tien
USA, 02-12-2005
1540
Punti
25
Tornei
28
Best: 8
--
0
Cameron Norrie
GBR, 23-08-1995
1538
Punti
26
Tornei
29
Best: 29
4
Brandon Nakashima
USA, 03-08-2001
1535
Punti
29
Tornei
30
Best: 24
-1
Joao Fonseca
BRA, 21-08-2006
1510
Punti
20
Tornei
31
Best: 11
-1
Frances Tiafoe
USA, 20-01-1998
1500
Punti
22
Tornei
32
Best: 30
-1
Valentin Vacherot
MON, 16-11-1998
1469
Punti
23
Tornei
33
Best: 3
1
Stefanos Tsitsipas
GRE, 12-08-1998
1455
Punti
21
Tornei
34
Best: 31
-2
Corentin Moutet
FRA, 19-04-1999
1383
Punti
27
Tornei
35
Best: 22
--
0
Tomas Machac
CZE, 13-10-2000
1360
Punti
20
Tornei
36
Best: 18
--
0
Ugo Humbert
FRA, 26-06-1998
1355
Punti
23
Tornei
37
Best: 30
--
0
Alex Michelsen
USA, 25-08-2004
1350
Punti
26
Tornei
38
Best: 33
--
0
Jaume Munar
ESP, 05-05-1997
1295
Punti
25
Tornei
39
Best: 18
4
Sebastian Baez
ARG, 28-12-2000
1250
Punti
29
Tornei
40
Best: 35
-1
Lorenzo Sonego
ITA, 11-05-1995
1240
Punti
28
Tornei
41
Best: 33
-1
Gabriel Diallo
CAN, 24-09-2001
1215
Punti
24
Tornei
42
Best: 14
-1
Arthur Fils
FRA, 12-06-2004
1210
Punti
17
Tornei
43
Best: 39
-1
Zizou Bergs
BEL, 03-06-1999
1170
Punti
26
Tornei
44
Best: 44
--
0
Daniel Altmaier
GER, 12-09-1998
1123
Punti
31
Tornei
45
Best: 19
2
Grigor Dimitrov
BUL, 16-05-1991
1105
Punti
18
Tornei
46
Best: 30
-1
Nuno Borges
POR, 19-02-1997
1070
Punti
29
Tornei
47
Best: 43
1
Camilo Ugo Carabelli
ARG, 17-06-1999
1028
Punti
29
Tornei
48
Best: 48
1
Jenson Brooksby
USA, 26-10-2000
1017
Punti
22
Tornei
49
Best: 19
1
Alexei Popyrin
AUS, 05-08-1999
1000
Punti
25
Tornei
50
Best: 38
2
Alexandre Muller
FRA, 01-02-1997
980
Punti
30
Tornei
51
Best: 23
-5
Sebastian Korda
USA, 05-07-2000
975
Punti
23
Tornei
52
Best: 36
1
Fabian Marozsan
HUN, 08-10-1999
975
Punti
24
Tornei
53
Best: 6
30
Hubert Hurkacz
POL, 11-02-1997
965
Punti
20
Tornei
54
Best: 54
4
Aleksandar Kovacevic
USA, 29-08-1998
964
Punti
32
Tornei
55
Best: 53
-1
Marton Fucsovics
HUN, 08-02-1992
949
Punti
20
Tornei
56
Best: 6
-1
Matteo Berrettini
ITA, 12-04-1996
945
Punti
20
Tornei
57
Best: 56
-1
Valentin Royer
FRA, 29-05-2001
924
Punti
29
Tornei
58
Best: 58
1
Kamil Majchrzak
POL, 13-01-1996
918
Punti
21
Tornei
59
Best: 42
-8
Miomir Kecmanovic
SRB, 31-08-1999
910
Punti
29
Tornei
60
Best: 43
4
Marcos Giron
USA, 24-07-1993
895
Punti
28
Tornei
61
Best: 27
-4
Tomas Martin Etcheverry
ARG, 18-07-1999
895
Punti
32
Tornei
62
Best: 17
-2
Reilly Opelka
USA, 28-08-1997
873
Punti
26
Tornei
63
Best: 29
4
Giovanni Mpetshi Perricard
FRA, 08-07-2003
865
Punti
27
Tornei
64
Best: 61
-2
Terence Atmane
FRA, 09-01-2002
862
Punti
26
Tornei
65
Best: 29
-4
Matteo Arnaldi
ITA, 22-02-2001
858
Punti
25
Tornei
66
Best: 23
-1
Damir Dzumhur
BIH, 20-05-1992
837
Punti
31
Tornei
67
Best: 58
-4
Arthur Cazaux
FRA, 23-08-2002
830
Punti
21
Tornei
68
Best: 54
-2
Francisco Comesana
ARG, 06-10-2000
829
Punti
24
Tornei
69
Best: 53
-1
Adrian Mannarino
FRA, 29-06-1988
810
Punti
24
Tornei
70
Best: 3
--
0
Marin Cilic
CRO, 28-09-1988
790
Punti
20
Tornei
71
Best: 47
25
Pedro Martinez
ESP, 26-04-1997
768
Punti
31
Tornei
72
Best: 72
12
Raphael Collignon
BEL, 13-01-2002
767
Punti
23
Tornei
73
Best: 71
-2
Jesper de Jong
NED, 31-05-2000
763
Punti
24
Tornei
74
Best: 29
-2
Mariano Navone
ARG, 27-02-2001
760
Punti
29
Tornei
75
Best: 22
--
0
Botic van de Zandschulp
NED, 04-10-1995
759
Punti
26
Tornei
76
Best: 63
-3
Mattia Bellucci
ITA, 01-06-2001
758
Punti
25
Tornei
77
Best: 49
-3
Jacob Fearnley
GBR, 15-07-2001
752
Punti
25
Tornei
78
Best: 64
-2
Ethan Quinn
USA, 12-03-2004
733
Punti
25
Tornei
79
Best: 74
-2
Adam Walton
AUS, 17-04-1999
727
Punti
27
Tornei
80
Best: 17
-2
Cristian Garin
CHI, 30-05-1996
726
Punti
21
Tornei
81
Best: 55
--
0
Alejandro Tabilo
CHI, 02-06-1997
722
Punti
27
Tornei
82
Best: 79
-3
Filip Misolic
AUT, 08-08-2001
720
Punti
24
Tornei
83
Best: 71
2
Juan Manuel Cerundolo
ARG, 15-11-2001
700
Punti
26
Tornei
84
Best: 21
-2
Jan-Lennard Struff
GER, 25-04-1990
699
Punti
29
Tornei
85
Best: 46
6
Quentin Halys
FRA, 26-10-1996
697
Punti
30
Tornei
86
Best: 86
--
0
James Duckworth
AUS, 21-01-1992
694
Punti
27
Tornei
87
Best: 79
--
0
Aleksandar Vukic
AUS, 06-04-1996
693
Punti
30
Tornei
88
Best: 88
--
0
Emilio Nava
USA, 02-12-2001
677
Punti
29
Tornei
89
Best: 87
--
0
Eliot Spizzirri
USA, 23-12-2001
672
Punti
29
Tornei
90
Best: 9
--
0
Roberto Bautista Agut
ESP, 14-04-1988
670
Punti
23
Tornei
91
Best: 27
4
Laslo Djere
SRB, 02-06-1995
659
Punti
26
Tornei
92
Best: 89
--
0
Pablo Carreno Busta
ESP, 12-07-1991
656
Punti
25
Tornei
93
Best: 86
--
0
Dalibor Svrcina
CZE, 02-10-2002
655
Punti
25
Tornei
94
Best: 58
--
0
Hugo Gaston
FRA, 26-09-2000
653
Punti
29
Tornei
95
Best: 95
20
Alexander Blockx
BEL, 08-04-2005
653
Punti
27
Tornei
96
Best: 57
-16
Hamad Medjedovic
SRB, 18-07-2003
643
Punti
19
Tornei
97
Best: 95
--
0
Tristan Schoolkate
AUS, 26-02-2001
641
Punti
30
Tornei
98
Best: 83
--
0
Carlos Taberner
ESP, 08-08-1997
630
Punti
27
Tornei
99
Best: 99
1
Ignacio Buse
PER, 25-03-2004
627
Punti
26
Tornei
100
Best: 78
1
Vit Kopriva
CZE, 15-06-1997
626
Punti
28
Tornei
101
Best: 45
1
Yannick Hanfmann
GER, 13-11-1991
611
Punti
20
Tornei
102
Best: 90
1
Thiago Agustin Tirante
ARG, 10-04-2001
605
Punti
28
Tornei
103
Best: 103
1
Roman Andres Burruchaga
ARG, 23-01-2002
604
Punti
29
Tornei
104
Best: 45
2
Alexander Shevchenko
KAZ, 29-11-2000
597
Punti
26
Tornei
105
Best: 16
2
Nikoloz Basilashvili
GEO, 23-02-1992
573
Punti
23
Tornei
106
Best: 42
-7
Benjamin Bonzi
FRA, 09-06-1996
566
Punti
22
Tornei
107
Best: 107
1
Tomas Barrios Vera
CHI, 10-12-1997
565
Punti
29
Tornei
108
Best: 67
-3
Luca Nardi
ITA, 06-08-2003
561
Punti
24
Tornei
109
Best: 99
--
0
Brandon Holt
USA, 06-04-1998
553
Punti
30
Tornei
110
Best: 6
-41
Gael Monfils
FRA, 01-09-1986
550
Punti
18
Tornei
111
Best: 26
2
Jordan Thompson
AUS, 20-04-1994
548
Punti
22
Tornei
112
Best: 92
-2
Shintaro Mochizuki
JPN, 02-06-2003
547
Punti
27
Tornei
113
Best: 37
-1
Mackenzie McDonald
USA, 16-04-1995
546
Punti
26
Tornei
114
Best: 24
2
Yoshihito Nishioka
JPN, 27-09-1995
528
Punti
25
Tornei
115
Best: 62
-4
Rinky Hijikata
AUS, 23-02-2001
527
Punti
29
Tornei
116
Best: 116
2
Patrick Kypson
USA, 28-10-1999
527
Punti
17
Tornei
117
Best: 7
--
0
David Goffin
BEL, 07-12-1990
525
Punti
25
Tornei
118
Best: 77
-4
Christopher O\'Connell
AUS, 03-06-1994
521
Punti
24
Tornei
119
Best: 102
--
0
Elmer Moller
DEN, 09-07-2003
517
Punti
25
Tornei
120
Best: 64
--
0
Yunchaokete Bu
CHN, 19-01-2002
499
Punti
27
Tornei
121
Best: 101
6
Billy Harris
GBR, 25-01-1995
499
Punti
31
Tornei
122
Best: 83
-1
Chun-Hsin Tseng
TPE, 08-08-2001
498
Punti
23
Tornei
123
Best: 12
-1
Borna Coric
CRO, 14-11-1996
498
Punti
16
Tornei
124
Best: 123
-1
Jan Choinski
GBR, 10-06-1996
498
Punti
27
Tornei
125
Best: 23
--
0
Dusan Lajovic
SRB, 30-06-1990
497
Punti
29
Tornei
126
Best: 91
-2
Otto Virtanen
FIN, 21-06-2001
488
Punti
22
Tornei
127
Best: 115
-1
Dino Prizmic
CRO, 05-08-2005
481
Punti
14
Tornei
128
Best: 128
8
Kyrian Jacquet
FRA, 11-05-2001
477
Punti
22
Tornei
129
Best: 128
--
0
Vilius Gaubas
LTU, 29-12-2004
469
Punti
26
Tornei
130
Best: 112
--
0
Marco Trungelliti
ARG, 31-01-1990
468
Punti
24
Tornei
131
Best: 37
--
0
Sebastian Ofner
AUT, 12-05-1996
463
Punti
20
Tornei
132
Best: 132
18
Coleman Wong
HKG, 06-06-2004
456
Punti
23
Tornei
133
Best: 96
--
0
Nicolas Jarry
CHI, 11-10-1995
451
Punti
24
Tornei
134
Best: 134
--
0
Moez Echargui
TUN, 10-01-1993
448
Punti
28
Tornei
135
Best: 132
--
0
Nicolai Budkov Kjaer
NOR, 01-09-2006
446
Punti
27
Tornei
136
Best: 109
5
Lukas Klein
SVK, 22-03-1998
444
Punti
21
Tornei
137
Best: 79
1
Hugo Dellien
BOL, 16-06-1993
438
Punti
24
Tornei
138
Best: 126
1
Andrea Pellegrino
ITA, 23-03-1997
438
Punti
22
Tornei
139
Best: 3
17
Stan Wawrinka
SUI, 28-03-1985
437
Punti
25
Tornei
140
Best: 118
--
0
Francesco Passaro
ITA, 01-01-1900
436
Punti
25
Tornei
141
Best: 137
-4
Francesco Maestrelli
ITA, 21-12-2002
436
Punti
27
Tornei
142
Best: 142
2
Ugo Blanchet
FRA, 05-01-1999
435
Punti
26
Tornei
143
Best: 102
-1
Zachary Svajda
USA, 29-11-2002
431
Punti
18
Tornei
144
Best: 144
3
Sho Shimabukuro
JPN, 30-07-1997
430
Punti
23
Tornei
145
Best: 113
-13
Liam Draxl
CAN, 05-12-2001
429
Punti
23
Tornei
146
Best: 143
-3
Adolfo Daniel Vallejo
PAR, 28-04-2004
428
Punti
30
Tornei
147
Best: 49
-19
Roberto Carballes Baena
ESP, 23-03-1993
427
Punti
25
Tornei
148
Best: 133
-3
Colton Smith
USA, 05-03-2003
424
Punti
18
Tornei
149
Best: 110
-3
Martin Landaluce
ESP, 08-01-2006
420
Punti
24
Tornei
150
Best: 150
15
Rafael Jodar
ESP, 17-09-2006
418
Punti
16
Tornei
151
Best: 115
--
0
Jaime Faria
POR, 06-08-2003
413
Punti
22
Tornei
152
Best: 125
-4
Matteo Gigante
ITA, 04-01-2002
407
Punti
19
Tornei
153
Best: 145
-4
Mark Lajal
EST, 12-05-2003
407
Punti
25
Tornei
154
Best: 105
1
Daniel Elahi Galan
COL, 18-06-1996
405
Punti
23
Tornei
155
Best: 130
-3
Titouan Droguet
FRA, 15-06-2001
404
Punti
25
Tornei
156
Best: 151
-3
Giulio Zeppieri
ITA, 07-12-2001
402
Punti
23
Tornei
157
Best: 126
-3
Pierre-Hugues Herbert
FRA, 18-03-1991
399
Punti
22
Tornei
158
Best: 149
-1
Henrique Rocha
POR, 06-04-2004
394
Punti
28
Tornei
159
Best: 103
8
Harold Mayot
FRA, 04-02-2002
380
Punti
27
Tornei
160
Best: 147
-2
Guy Den Ouden
NED, 08-04-2002
372
Punti
15
Tornei
161
Best: 125
-2
Juan Pablo Ficovich
ARG, 24-01-1997
369
Punti
27
Tornei
162
Best: 147
-1
Yosuke Watanuki
JPN, 12-04-1998
364
Punti
20
Tornei
163
Best: 159
-3
Luka Mikrut
CRO, 16-04-2004
361
Punti
24
Tornei
164
Best: 163
-1
Daniel Merida
ESP, 26-09-2004
353
Punti
23
Tornei
165
Best: 63
-1
Luca Van Assche
FRA, 11-05-2004
352
Punti
24
Tornei
166
Best: 164
--
0
Vitaliy Sachko
UKR, 14-07-1997
349
Punti
23
Tornei
167
Best: 87
28
Jurij Rodionov
AUT, 16-05-1999
348
Punti
26
Tornei
168
Best: 158
11
Yibing Wu
CHN, 14-10-1999
347
Punti
11
Tornei
169
Best: 168
-1
Nicolas Mejia
COL, 11-02-2000
345
Punti
32
Tornei
170
Best: 151
-8
Zsombor Piros
HUN, 13-10-1999
341
Punti
15
Tornei
171
Best: 125
-2
Alex Bolt
AUS, 05-01-1993
339
Punti
18
Tornei
172
Best: 36
-2
Roman Safiullin
RUS, 07-08-1997
338
Punti
17
Tornei
173
Best: 164
15
James McCabe
AUS, 05-07-2003
337
Punti
29
Tornei
174
Best: 174
8
Michael Zheng
USA, 27-01-2004
337
Punti
13
Tornei
175
Best: 105
-4
Elias Ymer
SWE, 10-04-1996
337
Punti
27
Tornei
176
Best: 175
--
0
Zdenek Kolar
CZE, 09-10-1996
337
Punti
32
Tornei
177
Best: 173
-4
Martin Damm
USA, 30-09-2003
333
Punti
21
Tornei
178
Best: 174
-4
Jay Clarke
GBR, 27-07-1998
330
Punti
33
Tornei
179
Best: 95
-4
Hugo Grenier
FRA, 23-03-1996
327
Punti
29
Tornei
180
Best: 117
-3
Leandro Riedi
SUI, 27-01-2002
326
Punti
8
Tornei
181
Best: 106
-3
Tristan Boyer
USA, 21-04-2001
326
Punti
26
Tornei
182
Best: 181
1
Dane Sweeny
AUS, 12-02-2001
325
Punti
30
Tornei
183
Best: 180
-3
Justin Engel
GER, 01-10-2007
323
Punti
33
Tornei
184
Best: 17
3
Bernard Tomic
AUS, 21-10-1992
317
Punti
32
Tornei
185
Best: 185
--
0
Arthur Fery
GBR, 12-07-2002
316
Punti
17
Tornei
186
Best: 123
-5
Jerome Kym
SUI, 12-02-2003
315
Punti
15
Tornei
187
Best: 21
-3
Daniel Evans
GBR, 23-05-1990
314
Punti
21
Tornei
188
Best: 170
-2
Alex Barrena
ARG, 10-10-2002
312
Punti
27
Tornei
189
Best: 60
--
0
Stefano Travaglia
ITA, 18-12-1991
308
Punti
24
Tornei
190
Best: 133
--
0
Federico Agustin Gomez
ARG, 26-11-1996
306
Punti
21
Tornei
191
Best: 144
--
0
August Holmgren
DEN, 22-04-1998
305
Punti
22
Tornei
192
Best: 63
--
0
Jason Kubler
AUS, 19-05-1993
305
Punti
17
Tornei
193
Best: 175
--
0
Alvaro Guillen Meza
ECU, 02-01-2003
305
Punti
30
Tornei
194
Best: 138
--
0
Thiago Monteiro
BRA, 31-05-1994
304
Punti
23
Tornei
195
Best: 123
40
Timofey Skatov
KAZ, 21-01-2001
302
Punti
30
Tornei
196
Best: 177
5
Jack Pinnington Jones
GBR, 30-03-2003
300
Punti
17
Tornei
197
Best: 197
44
Arthur Gea
FRA, 02-01-2005
300
Punti
31
Tornei
198
Best: 193
-1
Sascha Gueymard Wayenburg
FRA, 01-08-2003
298
Punti
31
Tornei
199
Best: 191
-3
Daniil Glinka
EST, 12-05-2000
297
Punti
27
Tornei
200
Best: 194
-1
Dan Added
FRA, 13-04-1999
295
Punti
33
Tornei
201
Best: 198
5
Clement Tabur
FRA, 24-01-2000
294
Punti
24
Tornei
202
Best: 159
-2
Rei Sakamoto
JPN, 24-06-2006
292
Punti
23
Tornei
203
Best: 183
-5
Oliver Crawford
GBR, 30-04-1999
292
Punti
29
Tornei
204
Best: 159
-1
Mitchell Krueger
USA, 12-01-1994
287
Punti
21
Tornei
205
Best: 38
-3
Alex Molcan
SVK, 01-12-1997
286
Punti
17
Tornei
206
Best: 187
-2
Joao Lucas Reis Da Silva
BRA, 26-03-2000
284
Punti
30
Tornei
207
Best: 201
-2
Gilles Arnaud Bailly
BEL, 19-09-2005
283
Punti
29
Tornei
208
Best: 150
-1
Chris Rodesch
LUX, 18-07-2001
281
Punti
21
Tornei
209
Best: 208
-1
Juan Carlos Prado Angelo
BOL, 06-03-2005
279
Punti
31
Tornei
210
Best: 127
2
Lorenzo Giustino
ITA, 10-09-1991
279
Punti
34
Tornei
211
Best: 200
-2
George Loffhagen
GBR, 19-04-2001
278
Punti
23
Tornei
212
Best: 131
-1
Pablo Llamas Ruiz
ESP, 13-10-2002
274
Punti
18
Tornei
213
Best: 153
--
0
Alexis Galarneau
CAN, 02-03-1999
272
Punti
25
Tornei
214
Best: 205
--
0
Gonzalo Bueno
PER, 03-04-2004
271
Punti
33
Tornei
215
Best: 184
37
Clement Chidekh
FRA, 13-01-2001
264
Punti
35
Tornei
216
Best: 118
--
0
Thiago Seyboth Wild
BRA, 10-03-2000
263
Punti
22
Tornei
217
Best: 184
--
0
Luka Pavlovic
FRA, 30-03-2000
262
Punti
19
Tornei
218
Best: 212
15
Johannus Monday
GBR, 22-01-2002
261
Punti
27
Tornei
219
Best: 123
-1
Ryan Peniston
GBR, 10-11-1995
260
Punti
24
Tornei
220
Best: 158
-1
Yu Hsiou Hsu
TPE, 02-04-1999
257
Punti
28
Tornei
221
Best: 31
-1
Lloyd Harris
RSA, 24-02-1997
256
Punti
15
Tornei
222
Best: 170
-1
Dmitry Popko
KAZ, 24-10-1996
255
Punti
26
Tornei
223
Best: 191
-1
Nerman Fatic
BIH, 24-10-1994
254
Punti
19
Tornei
224
Best: 172
-9
Murphy Cassone
USA, 16-08-2002
252
Punti
27
Tornei
225
Best: 145
-2
Felipe Meligeni Alves
BRA, 19-02-1998
251
Punti
13
Tornei
226
Best: 157
4
Lukas Neumayer
AUT, 06-09-2002
251
Punti
27
Tornei
227
Best: 185
-3
Santiago Rodriguez Taverna
ARG, 16-07-1999
250
Punti
38
Tornei
228
Best: 228
57
Michael Mmoh
USA, 10-01-1998
247
Punti
17
Tornei
229
Best: 207
-4
Arthur Bouquier
FRA, 25-12-2000
247
Punti
19
Tornei
230
Best: 16
-4
Marco Cecchinato
ITA, 30-09-1992
247
Punti
24
Tornei
231
Best: 131
-3
Genaro Alberto Olivieri
ARG, 04-08-1998
247
Punti
30
Tornei
232
Best: 196
-3
Rodrigo Pacheco Mendez
MEX, 25-04-2005
247
Punti
33
Tornei
233
Best: 231
-2
Matej Dodig
CRO, 19-07-2005
244
Punti
26
Tornei
234
Best: 231
-2
Lautaro Midon
ARG, 29-03-2004
243
Punti
30
Tornei
235
Best: 202
-1
Federico Cina
ITA, 30-03-2007
240
Punti
22
Tornei
236
Best: 236
--
0
Marko Topo
GER, 13-09-2003
234
Punti
22
Tornei
237
Best: 4
1
Kei Nishikori
JPN, 29-12-1989
232
Punti
17
Tornei
238
Best: 225
1
Gustavo Heide
BRA, 28-02-2002
232
Punti
14
Tornei
239
Best: 99
-67
Nishesh Basavareddy
USA, 02-05-2005
230
Punti
21
Tornei
240
Best: 177
2
Andrea Collarini
ARG, 31-01-1992
228
Punti
31
Tornei
241
Best: 235
13
Joel Schwaerzler
AUT, 27-01-2006
225
Punti
25
Tornei
242
Best: 142
1
Alejandro Moro Canas
ESP, 07-12-2000
225
Punti
27
Tornei
243
Best: 186
-33
Facundo Diaz Acosta
ARG, 15-12-2000
224
Punti
19
Tornei
244
Best: 244
4
Yi Zhou
CHN, 14-03-2005
224
Punti
26
Tornei
245
Best: 162
-1
Hady Habib
LBN, 21-08-1998
223
Punti
23
Tornei
246
Best: 196
-19
Rio Noguchi
JPN, 28-12-1998
222
Punti
27
Tornei
247
Best: 245
-2
Max Houkes
NED, 03-07-2000
221
Punti
30
Tornei
248
Best: 248
13
Toby Samuel
GBR, 06-09-2002
218
Punti
21
Tornei
249
Best: 147
2
Kaichi Uchida
JPN, 23-08-1994
218
Punti
25
Tornei
250
Best: 97
-4
Kimmer Coppejans
BEL, 07-02-1994
218
Punti
29
Tornei
251
Best: 168
-4
Murkel Dellien
BOL, 16-09-1997
218
Punti
32
Tornei
252
Best: 161
-2
Marc-Andrea Huesler
SUI, 24-06-1996
216
Punti
17
Tornei
253
Best: 242
--
0
Juan Pablo Varillas
PER, 06-10-1995
213
Punti
19
Tornei
254
Best: 181
-17
Daniel Rincon
ESP, 07-01-2003
212
Punti
25
Tornei
255
Best: 239
--
0
Remy Bertola
SUI, 31-08-1998
212
Punti
27
Tornei
256
Best: 248
--
0
Geoffrey Blancaneaux
FRA, 08-08-1998
212
Punti
28
Tornei
257
Best: 78
--
0
Nicolas Kicker
ARG, 16-08-1992
210
Punti
27
Tornei
258
Best: 187
1
Benjamin Hassan
LBN, 04-02-1995
208
Punti
30
Tornei
259
Best: 116
1
Calvin Hemery
FRA, 28-01-1995
208
Punti
25
Tornei
260
Best: 243
-11
Daniel Michalski
POL, 11-01-2000
207
Punti
24
Tornei
261
Best: 142
-3
Ivan Gakhov
RUS, 04-11-1996
203
Punti
33
Tornei
262
Best: 168
1
Frederico Ferreira Silva
POR, 18-03-1995
202
Punti
24
Tornei
263
Best: 158
-1
Dimitar Kuzmanov
BUL, 28-07-1993
202
Punti
30
Tornei
264
Best: 260
1
Tiago Pereira
POR, 20-06-2004
202
Punti
39
Tornei
265
Best: 171
12
Beibit Zhukayev
KAZ, 12-10-2000
201
Punti
27
Tornei
266
Best: 192
--
0
Gauthier Onclin
BEL, 01-01-1900
200
Punti
28
Tornei
267
Best: 143
--
0
Federico Coria
ARG, 09-03-1992
200
Punti
14
Tornei
268
Best: 201
6
Fajing Sun
CHN, 03-10-1996
200
Punti
19
Tornei
269
Best: 252
-1
Tom Paris
FRA, 02-09-2002
200
Punti
24
Tornei
270
Best: 264
-1
Andres Martin
USA, 07-07-2001
200
Punti
28
Tornei
271
Best: 248
-1
Andres Andrade
ECU, 14-12-1998
200
Punti
28
Tornei
272
Best: 228
-1
Ilia Simakin
RUS, 27-10-2003
199
Punti
21
Tornei
273
Best: 217
-1
Edas Butvilas
LTU, 23-07-2004
199
Punti
27
Tornei
274
Best: 240
-10
Patrick Zahraj
GER, 17-07-1999
198
Punti
27
Tornei
275
Best: 268
-2
Pedro Boscardin Dias
BRA, 28-01-2003
197
Punti
30
Tornei
276
Best: 255
--
0
Henri Squire
GER, 27-09-2000
195
Punti
26
Tornei
277
Best: 267
42
Matteo Martineau
FRA, 16-01-1999
193
Punti
29
Tornei
278
Best: 210
--
0
Filip Cristian Jianu
ROU, 18-09-2001
191
Punti
38
Tornei
279
Best: 233
-4
Sumit Nagal
IND, 16-08-1997
190
Punti
23
Tornei
280
Best: 280
7
Stefan Kozlov
USA, 01-02-1998
190
Punti
14
Tornei
281
Best: 261
-2
Alex Rybakov
USA, 27-01-1997
189
Punti
25
Tornei
282
Best: 275
-2
Stefanos Sakellaridis
GRE, 13-09-2004
187
Punti
23
Tornei
283
Best: 269
6
Tom Gentzsch
GER, 05-09-2003
187
Punti
31
Tornei
284
Best: 72
9
Borna Gojo
CRO, 27-02-1998
186
Punti
16
Tornei
285
Best: 29
-3
Christopher Eubanks
USA, 05-05-1996
186
Punti
22
Tornei
286
Best: 237
-2
Saba Purtseladze
GEO, 20-08-2001
185
Punti
31
Tornei
287
Best: 212
8
Michael Geerts
BEL, 17-01-1995
184
Punti
35
Tornei
288
Best: 281
-7
Florent Bax
FRA, 16-06-1999
183
Punti
26
Tornei
289
Best: 287
-1
Andrej Nedic
BIH, 16-10-2004
182
Punti
20
Tornei
290
Best: 289
--
0
Fabrizio Andaloro
ITA, 31-01-2001
180
Punti
25
Tornei
291
Best: 181
--
0
Abdullah Shelbayh
JOR, 16-11-2003
179
Punti
26
Tornei
292
Best: 279
--
0
Garrett Johns
USA, 17-12-2000
179
Punti
33
Tornei
293
Best: 182
20
Mikhail Kukushkin
KAZ, 26-12-1987
178
Punti
21
Tornei
294
Best: 278
--
0
Tyler Zink
USA, 01-01-1900
178
Punti
30
Tornei
295
Best: 285
2
Darwin Blanch
USA, 28-09-2007
176
Punti
23
Tornei
296
Best: 93
7
Liam Broady
GBR, 04-01-1994
176
Punti
25
Tornei
297
Best: 275
1
Matheus Pucinelli De Almeida
BRA, 01-04-2001
176
Punti
26
Tornei
298
Best: 297
4
Robin Bertrand
FRA, 15-03-2003
176
Punti
37
Tornei
299
Best: 298
1
Jacopo Berrettini
ITA, 27-11-1998
175
Punti
21
Tornei
300
Best: 292
1
Hynek Barton
CZE, 05-04-2004
175
Punti
25
Tornei
301
Best: 170
3
James Trotter
JPN, 01-01-1900
173
Punti
19
Tornei
302
Best: 299
-3
Sandro Kopp
AUT, 26-05-2000
171
Punti
27
Tornei
303
Best: 243
-17
Marat Sharipov
RUS, 09-10-2002
170
Punti
24
Tornei
304
Best: 235
11
Charles Broom
GBR, 24-04-1998
169
Punti
24
Tornei
305
Best: 291
--
0
Nikolas Sanchez Izquierdo
ESP, 15-03-1999
169
Punti
31
Tornei
306
Best: 306
--
0
Petr Brunclik
CZE, 17-07-2006
168
Punti
23
Tornei
307
Best: 78
--
0
Yasutaka Uchiyama
JPN, 05-08-1992
167
Punti
21
Tornei
308
Best: 306
--
0
Lilian Marmousez
FRA, 03-01-2002
167
Punti
22
Tornei
309
Best: 208
--
0
Aziz Dougaz
TUN, 26-03-1997
166
Punti
20
Tornei
310
Best: 310
--
0
Gianluca Cadenasso
ITA, 29-09-2004
166
Punti
24
Tornei
311
Best: 47
95
Juncheng Shang
CHN, 02-02-2005
165
Punti
14
Tornei
312
Best: 237
-29
Alastair Gray
GBR, 22-06-1998
165
Punti
21
Tornei
313
Best: 263
-2
Eliakim Coulibaly
CIV, 05-05-2002
165
Punti
24
Tornei
314
Best: 314
--
0
Akira Santillan
JPN, 22-05-1997
165
Punti
28
Tornei
315
Best: 80
-19
Norbert Gombos
SVK, 13-08-1990
164
Punti
23
Tornei
316
Best: 312
-4
Harry Wendelken
GBR, 18-12-2001
164
Punti
28
Tornei
317
Best: 260
-1
Carlos Sanchez Jover
ESP, 21-07-2000
161
Punti
27
Tornei
318
Best: 317
-1
Miguel Damas
ESP, 21-12-1999
159
Punti
30
Tornei
319
Best: 165
-1
Richard Gasquet
FRA, 18-06-1986
158
Punti
6
Tornei
320
Best: 320
26
Cedrik-Marcel Stebe
GER, 09-10-1990
158
Punti
15
Tornei
321
Best: 254
-1
Mats Rosenkranz
GER, 23-08-1998
158
Punti
30
Tornei
322
Best: 208
-1
Facundo Mena
ARG, 22-09-1992
157
Punti
24
Tornei
323
Best: 222
-83
Viktor Durasovic
NOR, 19-03-1997
157
Punti
25
Tornei
324
Best: 302
-2
Renta Tokuda
JPN, 29-03-1998
157
Punti
27
Tornei
325
Best: 323
-2
Gabi Adrian Boitan
ROU, 11-07-1999
157
Punti
28
Tornei
326
Best: 307
-2
Philip Henning
RSA, 10-11-2000
156
Punti
22
Tornei
327
Best: 327
21
Diego Dedura
GER, 0
156
Punti
29
Tornei
328
Best: 267
-2
Petr Bar Biryukov
RUS, 28-02-2002
156
Punti
30
Tornei
329
Best: 249
-1
Mathys Erhard
FRA, 26-10-2001
156
Punti
31
Tornei
330
Best: 177
-3
Omar Jasika
AUS, 18-05-1997
155
Punti
26
Tornei
331
Best: 177
-2
Duje Ajdukovic
CRO, 05-02-2001
153
Punti
24
Tornei
332
Best: 332
8
Sergey Fomin
UZB, 01-02-2001
151
Punti
32
Tornei
333
Best: 331
-2
Oliver Tarvet
GBR, 29-10-2003
150
Punti
11
Tornei
334
Best: 93
-2
Andrej Martin
SVK, 20-09-1989
149
Punti
17
Tornei
335
Best: 108
-2
Franco Agamenone
ITA, 15-04-1993
149
Punti
22
Tornei
336
Best: 128
-2
Andrea Vavassori
ITA, 05-05-1995
147
Punti
4
Tornei
337
Best: 315
-1
Alfredo Perez
USA, 22-05-1997
147
Punti
28
Tornei
338
Best: 336
-1
Hamish Stewart
GBR, 30-07-1999
147
Punti
28
Tornei
339
Best: 325
-1
Daniel Dutra da Silva
BRA, 05-07-1988
146
Punti
32
Tornei
340
Best: 181
9
Yuta Shimizu
JPN, 09-06-1999
145
Punti
21
Tornei
341
Best: 341
1
Gabriele Piraino
ITA, 12-11-2003
144
Punti
20
Tornei
342
Best: 342
1
Maxim Mrva
CZE, 02-08-2007
144
Punti
24
Tornei
343
Best: 343
4
Martin Krumich
CZE, 26-12-2002
144
Punti
28
Tornei
344
Best: 268
--
0
Gonzalo Villanueva
ARG, 13-01-1995
144
Punti
30
Tornei
345
Best: 127
-10
Jelle Sels
NED, 10-08-1995
143
Punti
27
Tornei
346
Best: 336
4
Franco Roncadelli
URU, 06-02-2000
141
Punti
26
Tornei
347
Best: 318
11
Christian Langmo
USA, 01-06-1996
141
Punti
32
Tornei
348
Best: 336
3
Antoine Ghibaudo
FRA, 25-01-2005
140
Punti
17
Tornei
349
Best: 211
3
Javier Barranco Cosano
ESP, 17-11-1998
139
Punti
22
Tornei
350
Best: 304
-20
Giles Hussey
GBR, 26-05-1997
139
Punti
27
Tornei
351
Best: 229
64
Marek Gengel
CZE, 17-09-1995
137
Punti
28
Tornei
352
Best: 339
3
Andre Ilagan
USA, 16-11-2000
137
Punti
30
Tornei
353
Best: 319
3
Patrick Maloney
USA, 09-02-2000
136
Punti
25
Tornei
354
Best: 354
3
Sanhui Shin
KOR, 18-03-1997
136
Punti
26
Tornei
355
Best: 289
4
Adria Soriano Barrera
COL, 02-06-1999
135
Punti
19
Tornei
356
Best: 219
4
Nicolas Alvarez Varona
ESP, 18-05-2001
135
Punti
21
Tornei
357
Best: 202
5
Dominic Stricker
SUI, 16-08-2002
133
Punti
16
Tornei
358
Best: 283
5
Juan Bautista Torres
ARG, 02-04-2002
133
Punti
30
Tornei
359
Best: 263
9
Christoph Negritu
GER, 21-03-1994
132
Punti
30
Tornei
360
Best: 180
16
Paul Jubb
GBR, 31-10-1999
131
Punti
21
Tornei
361
Best: 158
18
Tung-Lin Wu
TPE, 12-05-1998
131
Punti
24
Tornei
362
Best: 31
102
Zhizhen Zhang
CHN, 16-10-1996
130
Punti
15
Tornei
363
Best: 161
2
Alibek Kachmazov
RUS, 17-08-2002
130
Punti
14
Tornei
364
Best: 299
2
Gastao Elias
POR, 24-11-1990
130
Punti
20
Tornei
365
Best: 221
2
Hernan Casanova
ARG, 06-02-1994
130
Punti
24
Tornei
366
Best: 357
3
Luca Potenza
ITA, 28-07-2000
130
Punti
32
Tornei
367
Best: 58
3
Taro Daniel
JPN, 27-01-1993
128
Punti
18
Tornei
368
Best: 288
-27
Jakub Paul
SUI, 22-03-1999
128
Punti
15
Tornei
369
Best: 369
2
Felix Gill
GBR, 01-06-2002
128
Punti
19
Tornei
370
Best: 370
2
Viacheslav Bielinskyi
UKR, 02-12-2003
128
Punti
21
Tornei
371
Best: 136
2
Alexey Vatutin
RUS, 27-10-1992
128
Punti
25
Tornei
372
Best: 344
2
Guido Ivan Justo
ARG, 17-12-1997
128
Punti
27
Tornei
373
Best: 197
2
Pol Martin Tiffon
ESP, 30-07-1999
127
Punti
19
Tornei
374
Best: 334
3
Kilian Feldbausch
SUI, 07-09-2005
127
Punti
22
Tornei
375
Best: 320
3
Pedro Sakamoto
BRA, 29-06-1993
127
Punti
22
Tornei
376
Best: 183
4
Federico Arnaboldi
ITA, 18-06-2000
127
Punti
25
Tornei
377
Best: 330
4
Cezar Cretu
ROU, 24-04-2001
126
Punti
24
Tornei
378
Best: 353
-24
Maximus Jones
THA, 05-09-2004
126
Punti
27
Tornei
379
Best: 153
3
Denis Yevseyev
KAZ, 22-05-1993
126
Punti
30
Tornei
380
Best: 380
3
Trevor Svajda
USA, 20-04-2006
124
Punti
11
Tornei
381
Best: 381
4
Max Alcala Gurri
ESP, 11-09-2002
124
Punti
26
Tornei
382
Best: 116
9
Marc Polmans
AUS, 02-05-1997
123
Punti
23
Tornei
383
Best: 257
5
Mili Poljicak
CRO, 13-07-2004
123
Punti
24
Tornei
384
Best: 384
3
Aidan McHugh
GBR, 09-07-2000
123
Punti
24
Tornei
385
Best: 385
4
David Jorda Sanchis
ESP, 14-06-1994
123
Punti
25
Tornei
386
Best: 240
4
Matias Soto
CHI, 27-04-1999
122
Punti
27
Tornei
387
Best: 387
54
Jonas Forejtek
CZE, 10-03-2001
121
Punti
18
Tornei
388
Best: 289
-43
Mika Brunold
SUI, 02-10-2004
121
Punti
20
Tornei
389
Best: 55
5
Facundo Bagnis
ARG, 27-02-1990
120
Punti
11
Tornei
390
Best: 160
-51
Li Tu
AUS, 27-05-1996
120
Punti
18
Tornei
391
Best: 391
4
Ioannis Xilas
GRE, 12-05-2001
120
Punti
20
Tornei
392
Best: 389
4
Carlo Alberto Caniato
ITA, 31-10-2005
120
Punti
21
Tornei
393
Best: 357
4
Andrea Picchione
ITA, 01-01-1900
119
Punti
23
Tornei
394
Best: 385
4
Aryan Shah
IND, 21-11-2005
119
Punti
29
Tornei
395
Best: 19
4
Albert Ramos-Vinolas
ESP, 17-01-1988
118
Punti
14
Tornei
396
Best: 258
4
Igor Marcondes
BRA, 16-06-1997
118
Punti
17
Tornei
397
Best: 369
4
Daniel Milavsky
USA, 12-09-2001
118
Punti
22
Tornei
398
Best: 321
4
Robert Strombachs
LAT, 15-09-1999
118
Punti
24
Tornei
399
Best: 295
-13
Corentin Denolly
FRA, 06-06-1997
118
Punti
27
Tornei
400
Best: 400
21
Dan Martin
CAN, 09-05-1999
117
Punti
28
Tornei
401
Best: 401
2
Raphael Perot
FRA, 30-06-2001
117
Punti
15
Tornei
402
Best: 244
2
Lucas Poullain
FRA, 05-12-1995
117
Punti
29
Tornei
403
Best: 347
-39
Samir Banerjee
USA, 02-10-2003
116
Punti
11
Tornei
404
Best: 48
1
Constant Lestienne
FRA, 23-05-1992
116
Punti
12
Tornei
405
Best: 360
-12
Hayato Matsuoka
JPN, 15-01-2005
116
Punti
27
Tornei
406
Best: 387
1
Mariano Kestelboim
ARG, 06-02-1996
115
Punti
23
Tornei
407
Best: 407
1
Mert Alkaya
TUR, 14-06-2000
115
Punti
26
Tornei
408
Best: 345
1
Inaki Montes-De La Torre
ESP, 03-10-2002
115
Punti
26
Tornei
409
Best: 409
1
Alex Hernandez
MEX, 23-06-1999
115
Punti
29
Tornei
410
Best: 318
1
Oriol Roca Batalla
ESP, 30-04-1993
114
Punti
17
Tornei
411
Best: 332
-27
Raul Brancaccio
ITA, 04-05-1997
114
Punti
25
Tornei
412
Best: 412
--
0
Alex Martinez
ESP, 19-03-2001
114
Punti
26
Tornei
413
Best: 346
3
Kasidit Samrej
THA, 20-01-2001
114
Punti
29
Tornei
414
Best: 414
73
Sean Cuenin
FRA, 16-02-2004
113
Punti
21
Tornei
415
Best: 381
-2
Stuart Parker
GBR, 30-07-1997
112
Punti
21
Tornei
416
Best: 414
-2
Florian Broska
GER, 01-01-1998
112
Punti
21
Tornei
417
Best: 281
-92
Jie Cui
CHN, 24-01-1998
112
Punti
23
Tornei
418
Best: 413
-1
Max Basing
GBR, 02-10-2002
111
Punti
13
Tornei
419
Best: 293
--
0
Maks Kasnikowski
POL, 06-07-2003
111
Punti
15
Tornei
420
Best: 420
--
0
Michele Ribecai
ITA, 04-02-2003
111
Punti
31
Tornei
421
Best: 400
1
Luca Castelnuovo
SUI, 29-01-1997
110
Punti
22
Tornei
422
Best: 415
3
Lorenzo Carboni
ITA, 27-02-2006
110
Punti
27
Tornei
423
Best: 361
-62
Hyeon Chung
KOR, 19-05-1996
109
Punti
19
Tornei
424
Best: 424
2
Keegan Smith
USA, 23-06-1998
109
Punti
24
Tornei
425
Best: 384
2
Neil Oberleitner
AUT, 05-08-1999
109
Punti
25
Tornei
426
Best: 421
-2
Hikaru Shiraishi
JPN, 22-05-2000
109
Punti
26
Tornei
427
Best: 299
1
Vadym Ursu
UKR, 01-01-1997
109
Punti
28
Tornei
428
Best: 416
1
Etienne Donnet
FRA, 16-02-2001
108
Punti
18
Tornei
429
Best: 39
1
Radu Albot
MDA, 11-11-1989
108
Punti
23
Tornei
430
Best: 430
1
Erik Arutiunian
BLR, 19-10-2004
108
Punti
23
Tornei
431
Best: 211
1
Roberto Cid Subervi
DOM, 30-08-1993
107
Punti
11
Tornei
432
Best: 313
-14
Ricardas Berankis
LTU, 21-06-1990
107
Punti
14
Tornei
433
Best: 428
--
0
Juan Manuel La Serna
ARG, 05-02-2004
107
Punti
21
Tornei
434
Best: 206
-11
Antoine Escoffier
FRA, 29-02-1992
107
Punti
25
Tornei
435
Best: 342
-1
Luciano Emanuel Ambrogi
ARG, 19-11-2003
107
Punti
27
Tornei
436
Best: 397
4
Arthur Weber
FRA, 09-05-1992
106
Punti
16
Tornei
437
Best: 307
-2
Oleg Prihodko
UKR, 03-10-1997
106
Punti
21
Tornei
438
Best: 418
-1
Mae Malige
FRA, 29-03-2006
106
Punti
25
Tornei
439
Best: 437
-1
Buvaysar Gadamauri
BEL, 10-07-2000
106
Punti
27
Tornei
440
Best: 382
-1
Federico Bondioli
ITA, 16-05-2005
106
Punti
32
Tornei
441
Best: 270
68
Blake Ellis
AUS, 06-01-1999
105
Punti
11
Tornei
442
Best: 417
--
0
Max Wiskandt
GER, 01-02-2002
105
Punti
23
Tornei
443
Best: 402
--
0
Olle Wallin
SWE, 22-10-2001
103
Punti
27
Tornei
444
Best: 444
--
0
Cyril Vandermeersch
FRA, 06-05-1999
103
Punti
27
Tornei
445
Best: 368
--
0
Alexandr Binda
ITA, 22-09-2001
103
Punti
28
Tornei
446
Best: 424
--
0
Lorenzo Joaquin Rodriguez
ARG, 29-09-1999
103
Punti
29
Tornei
447
Best: 356
-11
Milos Karol
SVK, 13-12-2002
102
Punti
22
Tornei
448
Best: 121
--
0
Stefano Napolitano
ITA, 11-04-1995
101
Punti
14
Tornei
449
Best: 383
--
0
Yanki Erel
TUR, 25-09-2000
101
Punti
17
Tornei
450
Best: 347
-58
Rudolf Molleker
GER, 26-10-2000
100
Punti
24
Tornei
451
Best: 451
19
Eric Vanshelboim
UKR, 15-07-2001
100
Punti
27
Tornei
452
Best: 433
-1
Dali Blanch
USA, 05-03-2003
100
Punti
28
Tornei
453
Best: 387
-1
Gianmarco Ferrari
ITA, 04-10-2000
100
Punti
28
Tornei
454
Best: 339
7
Andrey Chepelev
RUS, 02-08-1998
99
Punti
33
Tornei
455
Best: 358
-1
Svyatoslav Gulin
RUS, 04-12-2002
98
Punti
20
Tornei
456
Best: 372
-1
Giovanni Fonio
ITA, 07-05-1998
98
Punti
21
Tornei
457
Best: 455
-1
Olaf Pieczkowski
POL, 01-04-2004
98
Punti
23
Tornei
458
Best: 438
--
0
Andrew Fenty
USA, 01-01-1900
98
Punti
25
Tornei
459
Best: 287
--
0
Marvin Moeller
GER, 18-01-1999
97
Punti
25
Tornei
460
Best: 316
--
0
Mateus Alves
BRA, 23-01-2001
97
Punti
27
Tornei
461
Best: 461
1
Eduardo Ribeiro
BRA, 17-03-1998
96
Punti
18
Tornei
462
Best: 37
-15
Bernabe Zapata Miralles
ESP, 12-01-1997
96
Punti
20
Tornei
463
Best: 455
--
0
James Story
GBR, 05-03-2001
96
Punti
28
Tornei
464
Best: 464
1
Ognjen Milic
SRB, 0
95
Punti
17
Tornei
465
Best: 395
39
Tibo Colson
BEL, 12-07-2000
95
Punti
21
Tornei
466
Best: 449
-9
Maxim Zhukov
RUS, 30-01-2005
95
Punti
23
Tornei
467
Best: 314
18
Moerani Bouzige
AUS, 13-07-1999
95
Punti
33
Tornei
468
Best: 468
53
Dhakshineswar Suresh
IND, 29-03-2000
94
Punti
12
Tornei
469
Best: 353
-116
Henry Searle
GBR, 29-03-2006
94
Punti
23
Tornei
470
Best: 388
-4
Karan Singh
IND, 30-06-2003
94
Punti
26
Tornei
471
Best: 467
-4
Carlos Lopez Montagud
ESP, 06-07-2000
94
Punti
28
Tornei
472
Best: 449
-4
Takuya Kumasaka
JPN, 12-10-1998
93
Punti
24
Tornei
473
Best: 473
16
Eero Vasa
FIN, 01-02-1997
93
Punti
25
Tornei
474
Best: 469
-5
Juan Estevez
ARG, 22-09-2005
93
Punti
26
Tornei
475
Best: 457
2
Jake Delaney
AUS, 14-05-1997
93
Punti
28
Tornei
476
Best: 463
-5
Pedro Vives Marcos
ESP, 13-04-2001
92
Punti
11
Tornei
477
Best: 470
-5
Filippo Moroni
ITA, 01-02-2001
92
Punti
16
Tornei
478
Best: 161
-4
Filip Peliwo
POL, 30-01-1994
92
Punti
32
Tornei
479
Best: 167
-4
Laurent Lokoli
FRA, 18-10-1994
91
Punti
15
Tornei
480
Best: 459
-4
Nikolay Vylegzhanin
RUS, 18-04-2000
91
Punti
25
Tornei
481
Best: 74
-3
Mirza Basic
BIH, 12-07-1991
90
Punti
16
Tornei
482
Best: 478
-3
Pietro Fellin
ITA, 02-08-2001
90
Punti
23
Tornei
483
Best: 50
-3
Pavel Kotov
RUS, 18-11-1998
89
Punti
15
Tornei
484
Best: 52
-3
Soonwoo Kwon
KOR, 02-12-1997
89
Punti
8
Tornei
485
Best: 226
-3
Yan Bai
CHN, 21-05-1989
89
Punti
12
Tornei
486
Best: 429
-2
Tadeas Paroulek
CZE, 30-12-1999
89
Punti
27
Tornei
487
Best: 306
-1
Blaise Bicknell
JAM, 26-11-2001
88
Punti
20
Tornei
488
Best: 466
--
0
Joao Eduardo Schiessl
BRA, 19-08-2004
88
Punti
23
Tornei
489
Best: 285
1
Alexander Weis
ITA, 24-04-1997
88
Punti
24
Tornei
490
Best: 488
1
Jack Loge
BEL, 16-11-2004
88
Punti
30
Tornei
491
Best: 491
1
Lui Maxted
GBR, 01-01-1900
87
Punti
11
Tornei
492
Best: 433
1
Aristotelis Thanos
GRE, 07-04-2001
87
Punti
17
Tornei
493
Best: 454
1
Edward Winter
AUS, 15-09-2004
87
Punti
19
Tornei
494
Best: 448
1
Branko Djuric
SRB, 10-02-2005
87
Punti
25
Tornei
495
Best: 474
-12
Tsung-Hao Huang
TPE, 22-11-1999
87
Punti
25
Tornei
496
Best: 496
15
Andrea Guerrieri
ITA, 03-12-1998
86
Punti
16
Tornei
497
Best: 373
--
0
Bor Artnak
SLO, 04-06-2004
86
Punti
16
Tornei
498
Best: 404
39
Cannon Kingsley
USA, 06-05-2001
86
Punti
21
Tornei
499
Best: 499
57
Manas Dhamne
IND, 29-12-2007
86
Punti
27
Tornei
500
Best: 458
-1
Jay Friend
JPN, 22-12-2003
85
Punti
10
Tornei
501
Best: 457
-3
Vladyslav Orlov
UKR, 17-05-1995
85
Punti
28
Tornei
502
Best: 484
-2
Tristan McCormick
USA, 01-04-1999
85
Punti
32
Tornei
503
Best: 491
-2
Nicolas Arseneault
CAN, 18-01-2007
84
Punti
20
Tornei
504
Best: 238
-51
Yusuke Takahashi
JPN, 17-10-1997
84
Punti
23
Tornei
505
Best: 318
--
0
Alex Marti Pujolras
ESP, 10-02-1999
84
Punti
23
Tornei
506
Best: 296
--
0
Oleksandr Ovcharenko
UKR, 17-10-2001
84
Punti
26
Tornei
507
Best: 506
--
0
Stefan Palosi
ROU, 28-01-2000
84
Punti
27
Tornei
508
Best: 49
--
0
Dominik Koepfer
GER, 29-04-1994
83
Punti
5
Tornei
509
Best: 479
1
Henry Bernet
SUI, 25-01-2007
83
Punti
12
Tornei
510
Best: 176
8
Daniel Masur
GER, 06-11-1994
83
Punti
16
Tornei
511
Best: 78
2
Renzo Olivo
ARG, 15-03-1992
82
Punti
19
Tornei
512
Best: 424
2
Ryan Nijboer
NED, 28-07-1999
82
Punti
29
Tornei
513
Best: 99
-17
Alexander Ritschard
SUI, 24-03-1994
81
Punti
12
Tornei
514
Best: 514
10
Carl Emil Overbeck
DEN, 0
81
Punti
15
Tornei
515
Best: 364
-13
Hiroki Moriya
JPN, 16-10-1990
81
Punti
17
Tornei
516
Best: 516
-1
Thomas Faurel
FRA, 0
81
Punti
24
Tornei
517
Best: 513
-1
Stefan Adrian Andreescu
ROU, 24-12-2001
81
Punti
30
Tornei
518
Best: 402
-1
Matthew Dellavedova
AUS, 30-05-2000
81
Punti
32
Tornei
519
Best: 421
--
0
Philip Sekulic
AUS, 05-09-2003
80
Punti
18
Tornei
520
Best: 465
-8
Egor Agafonov
RUS, 05-09-2002
80
Punti
18
Tornei
521
Best: 384
1
Petr Nesterov
BUL, 07-03-2003
79
Punti
24
Tornei
522
Best: 522
1
Samuele Pieri
ITA, 28-02-2002
79
Punti
29
Tornei
523
Best: 428
2
Valerio Aboian
ARG, 14-06-2002
78
Punti
17
Tornei
524
Best: 315
-21
Enrico Dalla Valle
ITA, 21-03-1998
78
Punti
19
Tornei
525
Best: 468
1
Ryuki Matsuda
JPN, 28-12-1999
78
Punti
21
Tornei
526
Best: 229
-6
Mukund Sasikumar
IND, 14-01-1997
78
Punti
22
Tornei
527
Best: 526
--
0
Sergio Callejon Hernando
ESP, 16-09-2004
78
Punti
24
Tornei
528
Best: 426
--
0
Tommaso Compagnucci
ITA, 01-01-1900
78
Punti
24
Tornei
529
Best: 433
--
0
Maxime Janvier
FRA, 18-10-1996
78
Punti
26
Tornei
530
Best: 316
--
0
Alberto Barroso Campos
ESP, 04-06-1996
77
Punti
28
Tornei
531
Best: 526
--
0
Bruno Kuzuhara
USA, 01-04-2004
77
Punti
29
Tornei
532
Best: 383
-59
Lukas Pokorny
SVK, 28-02-2002
76
Punti
19
Tornei
533
Best: 334
--
0
Leo Borg
SWE, 15-05-2003
76
Punti
22
Tornei
534
Best: 340
1
Masamichi Imamura
JPN, 23-11-1998
76
Punti
25
Tornei
535
Best: 436
1
Sebastian Gima
ROU, 17-05-2002
76
Punti
32
Tornei
536
Best: 477
2
Peter Fajta
HUN, 23-05-2002
75
Punti
21
Tornei
537
Best: 537
2
Georgii Kravchenko
UKR, 28-07-2000
75
Punti
25
Tornei
538
Best: 525
2
Fares Zakaria
EGY, 13-05-2001
75
Punti
25
Tornei
539
Best: 483
2
Yuki Mochizuki
JPN, 23-11-1997
74
Punti
18
Tornei
540
Best: 385
2
Maximilian Neuchrist
AUT, 22-07-1991
74
Punti
20
Tornei
541
Best: 280
13
Dominik Palan
CZE, 30-09-2000
74
Punti
21
Tornei
542
Best: 535
1
Ivan Marrero Curbelo
ESP, 27-09-1998
74
Punti
21
Tornei
543
Best: 402
1
Gabriele Pennaforti
ITA, 14-09-2000
74
Punti
25
Tornei
544
Best: 284
1
Emil Ruusuvuori
FIN, 02-04-1999
73
Punti
19
Tornei
545
Best: 448
1
Aleksandre Bakshi
GEO, 15-07-1997
73
Punti
21
Tornei
546
Best: 517
1
Nino Ehrenschneider
GER, 31-03-2001
73
Punti
25
Tornei
547
Best: 181
-15
Tristan Lamasine
FRA, 05-03-1993
72
Punti
16
Tornei
548
Best: 256
2
Johan Nikles
SUI, 23-03-1997
72
Punti
21
Tornei
549
Best: 339
2
Govind Nanda
USA, 17-02-2001
71
Punti
14
Tornei
550
Best: 500
2
Elmar Ejupovic
GER, 01-02-1993
71
Punti
14
Tornei
551
Best: 483
8
Justin Boulais
CAN, 20-10-2001
71
Punti
22
Tornei
552
Best: 458
3
Maxwell Mckennon
USA, 17-05-2002
71
Punti
23
Tornei
553
Best: 519
4
Amr Elsayed
EGY, 04-03-1999
71
Punti
29
Tornei
554
Best: 533
6
Tomasz Berkieta
POL, 21-07-2006
70
Punti
23
Tornei
555
Best: 555
6
Pavle Marinkov
AUS, 04-02-2006
70
Punti
26
Tornei
556
Best: 552
6
Igor Gimenez
BRA, 20-02-2000
70
Punti
28
Tornei
557
Best: 424
-9
Kokoro Isomura
JPN, 22-01-2003
70
Punti
29
Tornei
558
Best: 558
37
Reda Bennani
MAR, 01-01-1900
69
Punti
15
Tornei
559
Best: 555
4
Sebastian Sorger
AUT, 19-12-2005
69
Punti
24
Tornei
560
Best: 438
4
Woobin Shin
KOR, 20-01-2004
69
Punti
24
Tornei
561
Best: 520
4
Dominik Kellovsky
CZE, 24-07-1996
69
Punti
24
Tornei
562
Best: 511
4
Dusan Obradovic
SRB, 23-03-2001
69
Punti
26
Tornei
563
Best: 559
4
Paulo Andre Saraiva Dos Santos
BRA, 23-06-2000
69
Punti
26
Tornei
564
Best: 438
-15
Ergi Kirkin
TUR, 27-01-1999
68
Punti
17
Tornei
565
Best: 410
3
Stefan Popovic
SRB, 25-05-2003
68
Punti
32
Tornei
566
Best: 477
3
Kirill Kivattsev
RUS, 10-10-1997
68
Punti
33
Tornei
567
Best: 541
3
Arda Azkara
TUR, 14-03-2003
67
Punti
14
Tornei
568
Best: 439
3
Oleksii Krutykh
UKR, 10-03-2000
67
Punti
19
Tornei
569
Best: 561
3
Filippo Romano
ITA, 07-07-2005
67
Punti
19
Tornei
570
Best: 560
3
Taha Baadi
MAR, 19-07-2001
67
Punti
26
Tornei
571
Best: 509
3
Radu Mihai Papoe
ROU, 28-08-2002
66
Punti
15
Tornei
572
Best: 549
4
Robin Catry
FRA, 06-03-2002
66
Punti
17
Tornei
573
Best: 573
4
Arthur Nagel
FRA, 14-04-2003
66
Punti
24
Tornei
574
Best: 191
4
Dragos Nicolae Madaras
SWE, 12-09-1997
65
Punti
8
Tornei
575
Best: 258
-22
Karue Sell
BRA, 13-11-1993
65
Punti
14
Tornei
576
Best: 227
3
Khumoyun Sultanov
UZB, 27-10-1998
65
Punti
16
Tornei
577
Best: 356
3
Maxime Chazal
FRA, 24-04-1993
65
Punti
21
Tornei
578
Best: 429
3
Alvin Nicholas Tudorica
CAN, 13-02-2002
65
Punti
22
Tornei
579
Best: 579
3
Michal Krajci
SVK, 14-01-2005
65
Punti
27
Tornei
580
Best: 10
3
Lucas Pouille
FRA, 23-02-1994
64
Punti
3
Tornei
581
Best: 469
3
Juan Sebastian Gomez
COL, 05-03-1992
64
Punti
7
Tornei
582
Best: 545
3
Filip Jeff Planinsek
SLO, 29-06-2001
64
Punti
15
Tornei
583
Best: 509
3
Manuel Mazza
ITA, 16-04-1999
64
Punti
18
Tornei
584
Best: 277
3
Michael Vrbensky
CZE, 26-12-1999
64
Punti
18
Tornei
585
Best: 399
-51
Dennis Novak
AUT, 28-08-1993
64
Punti
21
Tornei
586
Best: 586
14
Tai Sach
AUS, 16-09-2002
64
Punti
24
Tornei
587
Best: 389
1
Stefan Dostanic
USA, 04-11-2001
63
Punti
10
Tornei
588
Best: 144
1
Cem Ilkel
TUR, 21-08-1995
63
Punti
11
Tornei
589
Best: 451
1
Dan Alexandru Tomescu
ROU, 30-03-1999
63
Punti
12
Tornei
590
Best: 80
1
Jozef Kovalik
SVK, 04-11-1992
63
Punti
14
Tornei
591
Best: 591
16
Koki Matsuda
JPN, 31-10-2000
63
Punti
18
Tornei
592
Best: 544
--
0
Adhithya Ganesan
USA, 24-10-2005
63
Punti
21
Tornei
593
Best: 566
--
0
Miguel Tobon
COL, 01-01-1900
63
Punti
21
Tornei
594
Best: 462
--
0
Constantin Bittoun Kouzmine
FRA, 04-01-1999
63
Punti
34
Tornei
595
Best: 278
1
Lucas Gerch
GER, 20-12-1994
62
Punti
17
Tornei
596
Best: 485
1
Digvijaypratap Singh
IND, 02-06-2000
62
Punti
19
Tornei
597
Best: 597
1
Joaquin Aguilar Cardozo
URU, 08-04-2005
62
Punti
21
Tornei
598
Best: 591
1
Millen Hurrion
GBR, 22-06-1999
62
Punti
22
Tornei
599
Best: 599
2
Matthew William Donald
CZE, 08-11-2004
61
Punti
25
Tornei
600
Best: 542
2
Karl Poling
USA, 04-08-1999
61
Punti
28
Tornei
601
Best: 515
2
Emilien Demanet
BEL, 25-04-2005
61
Punti
30
Tornei
602
Best: 502
2
Adrian Oetzbach
GER, 29-10-1997
61
Punti
31
Tornei
603
Best: 603
2
Shunsuke Mitsui
JPN, 20-05-2002
60
Punti
12
Tornei
604
Best: 548
2
Nick Hardt
DOM, 20-09-2000
60
Punti
17
Tornei
605
Best: 605
3
Andres Santamarta Roig
ESP, 01-01-1900
60
Punti
19
Tornei
606
Best: 409
3
Juan Carlos Aguilar
CAN, 20-11-1998
60
Punti
20
Tornei
607
Best: 607
3
Lucio Ratti
ARG, 27-01-2004
60
Punti
22
Tornei
608
Best: 608
3
Carlos Maria Zarate
ARG, 0
60
Punti
22
Tornei
609
Best: 508
3
Loann Massard
FRA, 27-07-2005
60
Punti
23
Tornei
610
Best: 564
3
Louis Wessels
GER, 27-08-1998
60
Punti
29
Tornei
611
Best: 533
3
Luis Carlos Alvarez
MEX, 03-09-2004
59
Punti
10
Tornei
612
Best: 612
3
Max Schoenhaus
GER, 0
59
Punti
12
Tornei
613
Best: 599
3
Alan Fernando Rubio Fierros
MEX, 03-02-1999
59
Punti
15
Tornei
614
Best: 285
3
Aidan Mayo
USA, 14-05-2003
59
Punti
16
Tornei
615
Best: 526
3
Maxence Beauge
FRA, 08-06-2000
59
Punti
23
Tornei
616
Best: 431
3
Gerard Campana Lee
KOR, 01-10-2004
59
Punti
28
Tornei
617
Best: 351
3
Nicholas David Ionel
ROU, 12-10-2002
59
Punti
29
Tornei
618
Best: 230
-60
Max Hans Rehberg
GER, 13-09-2003
58
Punti
7
Tornei
619
Best: 619
2
Yassine Dlimi
MAR, 05-05-2003
58
Punti
15
Tornei
620
Best: 290
8
Shintaro Imai
JPN, 07-09-1993
58
Punti
15
Tornei
621
Best: 545
1
Damien Wenger
SUI, 17-03-2000
58
Punti
17
Tornei
622
Best: 622
7
Lorenzo Sciahbasi
ITA, 04-11-2005
58
Punti
21
Tornei
623
Best: 447
20
Kuan-Yi Lee
TPE, 09-09-1996
58
Punti
24
Tornei
624
Best: 612
-1
Mees Rottgering
NED, 07-07-2007
58
Punti
26
Tornei
625
Best: 575
-1
Mario Gonzalez Fernandez
ESP, 28-04-2002
58
Punti
27
Tornei
626
Best: 50
--
0
Mikael Ymer
SWE, 09-09-1998
57
Punti
10
Tornei
627
Best: 279
--
0
Jakub Nicod
CZE, 21-07-2004
57
Punti
14
Tornei
628
Best: 628
2
Yuta Kawahashi
JPN, 26-01-1998
57
Punti
20
Tornei
629
Best: 629
2
Juan Cruz Martin Manzano
ITA, 15-12-2004
57
Punti
21
Tornei
630
Best: 630
88
Felix Balshaw
FRA, 15-06-2006
57
Punti
24
Tornei
631
Best: 595
1
S D Prajwal Dev
IND, 27-05-1996
57
Punti
24
Tornei
632
Best: 603
24
Aziz Ouakaa
TUN, 07-08-1999
57
Punti
39
Tornei
633
Best: 107
63
Nicolas Moreno De Alboran
USA, 14-07-1997
56
Punti
6
Tornei
634
Best: 535
--
0
Kenta Miyoshi
JPN, 16-03-2004
56
Punti
10
Tornei
635
Best: 634
--
0
Alec Deckers
NED, 01-01-1900
56
Punti
12
Tornei
636
Best: 460
17
Arthur Reymond
FRA, 02-04-1999
56
Punti
22
Tornei
637
Best: 627
-1
Ryan Fishback
USA, 27-04-2002
56
Punti
25
Tornei
638
Best: 496
-1
Denis Klok
RUS, 26-05-1998
56
Punti
26
Tornei
639
Best: 450
-14
Yurii Dzhavakian
UKR, 07-05-1993
56
Punti
33
Tornei
640
Best: 501
-2
Christian Sigsgaard
DEN, 14-03-1997
55
Punti
11
Tornei
641
Best: 538
-2
Johan Alexander Rodriguez
COL, 26-09-2003
55
Punti
11
Tornei
642
Best: 642
-2
Daniel Siniakov
CZE, 0
55
Punti
12
Tornei
643
Best: 569
62
James Watt
NZL, 09-06-2000
55
Punti
16
Tornei
644
Best: 308
-3
Toby Kodat
USA, 13-01-2003
55
Punti
19
Tornei
645
Best: 527
-3
Ye Cong Mo
CHN, 26-06-2000
55
Punti
21
Tornei
646
Best: 563
-2
Andrew Paulson
CZE, 16-11-2001
54
Punti
8
Tornei
647
Best: 630
-2
Mate Valkusz
HUN, 13-08-1998
54
Punti
8
Tornei
648
Best: 638
-2
Yusuke Kusuhara
JPN, 09-08-1997
54
Punti
15
Tornei
649
Best: 395
-2
Rigele Te
CHN, 09-10-1997
54
Punti
17
Tornei
650
Best: 618
-2
Santiago De La Fuente
ARG, 06-02-2002
54
Punti
18
Tornei
651
Best: 625
-2
Igor Kudriashov
RUS, 27-09-2003
54
Punti
19
Tornei
652
Best: 628
-2
Massimo Giunta
ITA, 09-07-2004
54
Punti
27
Tornei
653
Best: 651
-2
Karol Filar
POL, 31-08-1998
53
Punti
18
Tornei
654
Best: 523
-2
Facundo Juarez
ITA, 23-09-1997
53
Punti
19
Tornei
655
Best: 640
--
0
Axel Garcian
FRA, 07-06-2002
53
Punti
23
Tornei
656
Best: 584
1
Kyle Kang
USA, 27-01-2005
52
Punti
9
Tornei
657
Best: 546
1
Aidan Kim
USA, 24-11-2004
52
Punti
11
Tornei
658
Best: 395
1
Alafia Ayeni
USA, 10-08-1999
52
Punti
18
Tornei
659
Best: 493
22
Alejo Sanchez Quilez
ESP, 25-06-2005
52
Punti
20
Tornei
660
Best: 362
--
0
Tim Handel
GER, 18-10-1996
52
Punti
29
Tornei
661
Best: 661
--
0
Duncan Chan
CAN, 0
51
Punti
7
Tornei
662
Best: 635
--
0
Jacopo Vasami
ITA, 01-01-1900
51
Punti
9
Tornei
663
Best: 432
--
0
Iliyan Radulov
BUL, 11-06-2005
51
Punti
13
Tornei
664
Best: 505
--
0
Stijn Slump
NED, 21-01-1999
51
Punti
19
Tornei
665
Best: 470
--
0
Imanol Lopez Morillo
ESP, 18-11-1999
51
Punti
23
Tornei
666
Best: 655
--
0
Giuseppe La Vela
ITA, 16-10-2000
51
Punti
26
Tornei
667
Best: 575
--
0
Luca Castagnola
ITA, 14-06-2002
51
Punti
26
Tornei
668
Best: 657
--
0
Quinn Vandecasteele
USA, 01-09-2002
51
Punti
26
Tornei
669
Best: 540
--
0
Giovanni Oradini
ITA, 14-09-1997
51
Punti
27
Tornei
670
Best: 139
-220
Thanasi Kokkinakis
AUS, 10-04-1996
50
Punti
3
Tornei
671
Best: 633
-1
Nick Kyrgios
AUS, 27-04-1995
50
Punti
7
Tornei
672
Best: 14
-39
Aslan Karatsev
RUS, 04-09-1993
50
Punti
8
Tornei
673
Best: 522
-2
Michael Agwi
IRL, 04-09-2003
50
Punti
16
Tornei
674
Best: 670
-2
Jan Kumstat
CZE, 01-01-1900
50
Punti
18
Tornei
675
Best: 652
-2
Radu David Turcanu
ROU, 01-01-1900
50
Punti
19
Tornei
676
Best: 676
-2
Daniel Antonio Nunez
CHI, 0
50
Punti
20
Tornei
677
Best: 677
6
Pierre Delage
FRA, 22-01-2001
50
Punti
21
Tornei
678
Best: 496
24
Niels Visker
NED, 05-10-2001
50
Punti
29
Tornei
679
Best: 628
-3
Alexander Donski
BUL, 01-08-1998
49
Punti
8
Tornei
680
Best: 151
-3
Enzo Couacaud
FRA, 01-03-1995
49
Punti
10
Tornei
681
Best: 677
-3
Francesco Forti
ITA, 26-07-1999
49
Punti
15
Tornei
682
Best: 675
-3
Matisse Bobichon
FRA, 01-01-1900
49
Punti
17
Tornei
683
Best: 515
-3
Felix Corwin
USA, 26-05-1996
49
Punti
19
Tornei
684
Best: 614
-2
Alejandro Manzanera Pertusa
ESP, 08-04-2003
49
Punti
20
Tornei
685
Best: 616
9
Sidharth Rawat
IND, 21-04-1993
49
Punti
20
Tornei
686
Best: 684
-2
Ryan Dickerson
USA, 08-05-1997
49
Punti
22
Tornei
687
Best: 680
-2
Abel Forger
NED, 25-07-2005
49
Punti
23
Tornei
688
Best: 451
-2
Pedro Cachin
ARG, 12-04-1995
48
Punti
10
Tornei
689
Best: 611
-2
Joshua Sheehy
USA, 28-01-1997
48
Punti
11
Tornei
690
Best: 687
-2
Braden Shick
USA, 24-10-2003
48
Punti
13
Tornei
691
Best: 673
-2
Blu Baker
GBR, 28-08-2001
48
Punti
14
Tornei
692
Best: 588
-2
Yuta Kikuchi
JPN, 27-09-1999
48
Punti
22
Tornei
693
Best: 689
-2
Rodrigo Alujas
MEX, 26-08-2002
48
Punti
23
Tornei
694
Best: 390
-2
Pedro Araujo
POR, 26-03-2002
48
Punti
26
Tornei
695
Best: 594
-2
Sergi Perez Contri
ESP, 20-01-1998
48
Punti
28
Tornei
696
Best: 447
-121
Anton Matusevich
GBR, 30-05-2001
47
Punti
16
Tornei
697
Best: 602
-22
Pawit Sornlaksup
THA, 24-08-1999
47
Punti
21
Tornei
698
Best: 605
76
Mitsuki Wei Kang Leong
MAS, 06-08-2004
47
Punti
24
Tornei
699
Best: 594
-4
Strong Kirchheimer
USA, 26-04-1995
47
Punti
28
Tornei
700
Best: 686
21
Leo Vithoontien
JPN, 18-08-1999
47
Punti
29
Tornei
701
Best: 660
-4
Cooper Williams
USA, 17-06-2005
46
Punti
7
Tornei
702
Best: 702
-4
Pierluigi Basile
ITA, 0
46
Punti
11
Tornei
703
Best: 666
-4
Tuncay Duran
TUR, 02-06-2004
46
Punti
13
Tornei
704
Best: 549
-4
Tianhui Zhang
CHN, 19-02-2006
46
Punti
20
Tornei
705
Best: 701
-4
Marcel Zielinski
POL, 27-10-2000
46
Punti
21
Tornei
706
Best: 407
-3
Kyle Edmund
GBR, 08-01-1995
45
Punti
7
Tornei
707
Best: 707
-3
Pablo Martinez Gomez
ESP, 0
45
Punti
9
Tornei
708
Best: 488
-2
Peter Bertran
DOM, 05-03-1996
45
Punti
15
Tornei
709
Best: 709
-1
Sora Fukuda
JPN, 0
45
Punti
18
Tornei
710
Best: 676
-1
Semen Pankin
RUS, 04-09-1999
45
Punti
19
Tornei
711
Best: 710
-1
Gabriel Ghetu
ROU, 07-11-2007
45
Punti
20
Tornei
712
Best: 654
-58
Chase Ferguson
AUS, 02-01-1999
45
Punti
22
Tornei
713
Best: 684
-2
Ali Yazdani
IRI, 09-09-2003
45
Punti
23
Tornei
714
Best: 443
-2
Federico Iannaccone
ITA, 26-03-1999
45
Punti
26
Tornei
715
Best: 62
-2
Kenny De Schepper
FRA, 29-05-1987
45
Punti
26
Tornei
716
Best: 632
-2
Guillaume Dalmasso
FRA, 14-10-2002
45
Punti
27
Tornei
717
Best: 690
-2
Kaylan Bigun
USA, 23-05-2006
44
Punti
15
Tornei
718
Best: 546
-2
Uisung Park
KOR, 27-09-2000
44
Punti
19
Tornei
719
Best: 578
-2
Jose Pereira
BRA, 26-01-1991
44
Punti
19
Tornei
720
Best: 546
-1
Diego Augusto Barreto Sanchez
ESP, 18-04-2002
44
Punti
28
Tornei
721
Best: 437
-1
Michiel De Krom
NED, 27-06-1998
44
Punti
29
Tornei
722
Best: 642
--
0
Pedro Rodrigues
BRA, 05-04-2006
43
Punti
12
Tornei
723
Best: 142
--
0
Joris De Loore
BEL, 21-04-1993
43
Punti
13
Tornei
724
Best: 327
-17
Naoki Nakagawa
JPN, 19-11-1996
43
Punti
15
Tornei
725
Best: 691
-1
Matthew Summers
GBR, 25-09-1998
43
Punti
23
Tornei
726
Best: 706
-1
Michael Bassem Sobhy
EGY, 07-05-2004
43
Punti
24
Tornei
727
Best: 726
-1
Dinko Dinev
BUL, 13-02-2004
43
Punti
25
Tornei
728
Best: 656
-1
Maik Steiner
GER, 19-06-1994
43
Punti
27
Tornei
729
Best: 520
--
0
Conner Huertas del Pino
PER, 20-12-1995
42
Punti
9
Tornei
730
Best: 659
--
0
JiSung Nam
KOR, 15-08-1993
42
Punti
13
Tornei
731
Best: 476
--
0
Ignacio Monzon
ARG, 05-01-1998
42
Punti
23
Tornei
732
Best: 700
--
0
Kai Wehnelt
GER, 27-11-1995
42
Punti
25
Tornei
733
Best: 733
1
Fausto Tabacco
ITA, 01-01-1900
42
Punti
27
Tornei
734
Best: 722
1
Cruz Hewitt
AUS, 11-12-2008
41
Punti
15
Tornei
735
Best: 735
18
Timofei Derepasko
RUS, 0
41
Punti
16
Tornei
736
Best: 557
--
0
John Echeverria
ESP, 30-11-2001
41
Punti
18
Tornei
737
Best: 703
--
0
Daniil Ostapenkov
BLR, 08-05-2003
41
Punti
19
Tornei
738
Best: 738
--
0
Nicolas Tepmahc
FRA, 23-05-2001
41
Punti
25
Tornei
739
Best: 563
19
Evan Zhu
USA, 15-08-1998
41
Punti
27
Tornei
740
Best: 739
-1
Mika Petkovic
GER, 29-12-2006
41
Punti
30
Tornei
741
Best: 733
10
Dimitris Sakellaridis
GRE, 30-04-2006
41
Punti
44
Tornei
742
Best: 45
-2
Maximilian Marterer
GER, 15-06-1995
40
Punti
3
Tornei
743
Best: 595
-1
Theo Papamalamis
FRA, 09-01-2006
40
Punti
13
Tornei
744
Best: 742
-1
Luca Staeheli
SUI, 08-03-2000
40
Punti
14
Tornei
745
Best: 486
-1
Alex Knaff
LUX, 26-11-1997
40
Punti
16
Tornei
746
Best: 456
-1
Alessandro Pecci
ITA, 23-03-2001
40
Punti
17
Tornei
747
Best: 447
-1
Tomas Farjat
ARG, 15-02-2001
40
Punti
19
Tornei
748
Best: 725
-1
Josip Simundza
CRO, 20-12-2004
40
Punti
23
Tornei
749
Best: 749
-1
Matteo Covato
ITA, 0
40
Punti
24
Tornei
750
Best: 694
-1
Maxence Bertimon
FRA, 20-09-1999
40
Punti
24
Tornei
751
Best: 622
-1
Amaury Raynel
FRA, 29-06-2002
40
Punti
24
Tornei
752
Best: 688
-19
Yanaki Milev
BUL, 15-04-2004
40
Punti
25
Tornei
753
Best: 606
6
Alexis Gautier
FRA, 07-04-1997
39
Punti
9
Tornei
754
Best: 728
-2
Cesar Bouchelaghem
FRA, 28-06-2004
39
Punti
12
Tornei
755
Best: 755
--
0
Samuel Alejandro Linde Palacios
COL, 0
39
Punti
21
Tornei
756
Best: 754
--
0
Samuel Heredia
COL, 07-06-2006
39
Punti
25
Tornei
757
Best: 729
--
0
Tomas Curras Abasolo
ESP, 02-05-2000
39
Punti
26
Tornei
758
Best: 704
3
Mwendwa Mbithi
USA, 10-01-1998
38
Punti
19
Tornei
759
Best: 720
3
Adrien Gobat
FRA, 10-07-2001
38
Punti
21
Tornei
760
Best: 752
3
Yanis Ghazouani Durand
FRA, 04-07-2000
38
Punti
23
Tornei
761
Best: 352
3
Gregoire Barrere
FRA, 16-02-1994
37
Punti
13
Tornei
762
Best: 762
-8
Tiago Torres
POR, 0
37
Punti
14
Tornei
763
Best: 400
2
Kris Van Wyk
RSA, 29-09-1996
37
Punti
18
Tornei
764
Best: 742
2
Leo Raquillet
FRA, 04-10-2005
37
Punti
19
Tornei
765
Best: 765
2
Luca Preda
ROU, 0
37
Punti
21
Tornei
766
Best: 733
2
Naoya Honda
JPN, 01-01-1900
37
Punti
25
Tornei
767
Best: 635
2
John Sperle
GER, 30-01-2002
37
Punti
25
Tornei
768
Best: 768
19
Oscar Jose Gutierrez
ESP, 25-04-1993
37
Punti
29
Tornei
769
Best: 769
1
Jack Anthrop
USA, 0
36
Punti
9
Tornei
770
Best: 770
1
Victor Lilov
USA, 11-02-2004
36
Punti
22
Tornei
771
Best: 675
1
Francisco Rocha
POR, 04-10-1999
36
Punti
23
Tornei
772
Best: 753
1
Matt Kuhar
USA, 17-06-1996
36
Punti
24
Tornei
773
Best: 636
2
Aleksandr Braynin
UKR, 29-08-1999
36
Punti
28
Tornei
774
Best: 605
2
Leonardo Rossi
ITA, 05-08-2002
36
Punti
31
Tornei
775
Best: 775
2
Lucas Andrade Da Silva
BRA, 0
35
Punti
4
Tornei
776
Best: 776
2
Roger Pascual Ferra
ESP, 0
35
Punti
9
Tornei
777
Best: 777
2
Karim Bennani
MAR, 0
35
Punti
10
Tornei
778
Best: 778
3
Matyas Fuele
HUN, 22-12-1998
35
Punti
13
Tornei
779
Best: 744
3
Attila Boros
HUN, 22-12-2003
35
Punti
16
Tornei
780
Best: 509
3
Alec Beckley
RSA, 18-06-2001
35
Punti
19
Tornei
781
Best: 520
44
Emile Hudd
GBR, 27-05-2000
35
Punti
19
Tornei
782
Best: 699
2
Martin Van Der Meerschen
BEL, 14-06-2000
35
Punti
22
Tornei
783
Best: 340
2
Colin Sinclair
NMI, 19-12-1994
35
Punti
23
Tornei
784
Best: 773
2
Menelaos Efstathiou
CYP, 02-03-1999
35
Punti
24
Tornei
785
Best: 709
15
Iannis Miletich
ITA, 27-08-2005
35
Punti
27
Tornei
786
Best: 659
2
Wishaya Trongcharoenchaikul
THA, 08-04-1995
35
Punti
30
Tornei
787
Best: 687
2
Samir Hamza Reguig
ALG, 19-01-2002
35
Punti
32
Tornei
788
Best: 788
2
Fryderyk Lechno-Wasiutynski
POL, 20-03-2005
34
Punti
7
Tornei
789
Best: 620
-29
Trey Hilderbrand
USA, 15-05-2000
34
Punti
8
Tornei
790
Best: 411
-49
Micah Braswell
USA, 04-11-2001
34
Punti
10
Tornei
791
Best: 762
--
0
Ilya Ivashka
BLR, 24-02-1994
34
Punti
11
Tornei
792
Best: 673
--
0
Gustavo Ribeiro De Almeida
BRA, 19-04-2006
34
Punti
14
Tornei
793
Best: 364
1
Mikalai Haliak
BLR, 14-08-1998
34
Punti
19
Tornei
794
Best: 717
1
Alan Magadan
MEX, 26-05-2001
34
Punti
19
Tornei
795
Best: 601
1
Bautista Vilicich
ARG, 05-10-2001
34
Punti
19
Tornei
796
Best: 637
1
Linang Xiao
CHN, 18-03-2000
34
Punti
20
Tornei
797
Best: 751
1
Joshua Charlton
AUS, 01-01-1900
34
Punti
23
Tornei
798
Best: 686
1
William Grant
USA, 13-02-2001
34
Punti
25
Tornei
799
Best: 403
3
J.J. Wolf
USA, 21-12-1998
33
Punti
2
Tornei
800
Best: 752
3
Oscar Weightman
GBR, 19-11-2001
33
Punti
5
Tornei
801
Best: 682
3
Albert Pedrico Kravtsov
ESP, 12-06-2005
33
Punti
8
Tornei
802
Best: 802
3
Nikita Bilozertsev
UKR, 0
33
Punti
10
Tornei
803
Best: 553
3
Pedro Rodenas
ESP, 30-03-2004
33
Punti
12
Tornei
804
Best: 211
3
Evgeny Karlovskiy
RUS, 07-08-1994
33
Punti
13
Tornei
805
Best: 805
3
Oliver Bonding
GBR, 0
33
Punti
14
Tornei
806
Best: 478
3
Lucas Bouquet
FRA, 05-08-1997
33
Punti
17
Tornei
807
Best: 530
-14
M Rifki Fitriadi
INA, 23-01-1999
33
Punti
17
Tornei
808
Best: 130
2
Duckhee Lee
KOR, 29-05-1998
33
Punti
19
Tornei
809
Best: 758
2
Shinji Hazawa
JPN, 12-04-1999
33
Punti
22
Tornei
810
Best: 801
2
Alejandro Juan Mano
ESP, 14-01-2005
33
Punti
23
Tornei
811
Best: 811
2
Toufik Sahtali
ALG, 0
33
Punti
24
Tornei
812
Best: 773
-11
Artur Kukasian
RUS, 21-03-2004
33
Punti
25
Tornei
813
Best: 716
1
Wilson Leite
BRA, 06-11-1991
33
Punti
25
Tornei
814
Best: 607
1
Jacob Brumm
USA, 30-11-1998
33
Punti
26
Tornei
815
Best: 552
1
Keisuke Saitoh
JPN, 29-04-2001
32
Punti
18
Tornei
816
Best: 816
1
Bruno Fernandez
BRA, 0
32
Punti
19
Tornei
817
Best: 655
2
Thanapet Chanta
THA, 09-09-1999
32
Punti
19
Tornei
818
Best: 417
--
0
Ajeet Rai
NZL, 18-01-1999
32
Punti
19
Tornei
819
Best: 812
1
Maximilian Homberg
GER, 25-01-2003
32
Punti
21
Tornei
820
Best: 403
1
Lorenzo Rottoli
ITA, 19-02-2002
32
Punti
21
Tornei
821
Best: 745
1
Taiyo Yamanaka
JPN, 05-09-2001
32
Punti
22
Tornei
822
Best: 669
34
Kosuke Ogura
JPN, 09-02-1996
32
Punti
26
Tornei
823
Best: 65
-43
Egor Gerasimov
BLR, 11-11-1992
31
Punti
11
Tornei
824
Best: 814
--
0
Petros Tsitsipas
GRE, 27-07-2000
31
Punti
16
Tornei
825
Best: 825
1
Amir Omarkhanov
KAZ, 17-11-2007
31
Punti
20
Tornei
826
Best: 820
1
Michel Hopp
GER, 01-01-1900
31
Punti
20
Tornei
827
Best: 821
1
Vincent Marysko
GER, 04-02-2006
31
Punti
21
Tornei
828
Best: 823
1
Benjamin Torrealba
CHI, 23-06-2005
31
Punti
21
Tornei
829
Best: 666
1
Niccolo Catini
ITA, 09-12-1997
31
Punti
22
Tornei
830
Best: 24
1
Martin Klizan
SVK, 11-07-1989
30
Punti
8
Tornei
831
Best: 826
1
Gian Luca Tanner
SUI, 12-01-2001
30
Punti
11
Tornei
832
Best: 817
1
Moise Kouame
FRA, 06-03-2009
30
Punti
13
Tornei
833
Best: 810
1
Kristijan Juhas
SRB, 04-06-2001
30
Punti
13
Tornei
834
Best: 801
1
Alejandro Turriziani Alvarez
ESP, 12-02-2003
30
Punti
16
Tornei
835
Best: 835
1
Maximo Zeitune
ARG, 0
30
Punti
18
Tornei
836
Best: 836
205
Yannik Kelm
GER, 01-01-1900
30
Punti
19
Tornei
837
Best: 774
--
0
Marlon Vankan
GER, 27-08-2000
30
Punti
24
Tornei
838
Best: 620
6
Ben Jones
GBR, 19-05-1998
30
Punti
27
Tornei
839
Best: 265
-1
Evgenii Tiurnev
RUS, 08-04-1997
29
Punti
12
Tornei
840
Best: 597
-1
Julio Cesar Porras
ARG, 25-02-1998
29
Punti
16
Tornei
841
Best: 841
-1
Jorge Plans
ESP, 0
29
Punti
17
Tornei
842
Best: 841
-1
Rafael Izquierdo Luque
ESP, 10-01-2000
29
Punti
17
Tornei
843
Best: 811
-1
Thiago Cigarran
ARG, 26-03-2000
29
Punti
21
Tornei
844
Best: 655
-1
Noah Schachter
USA, 06-09-1999
29
Punti
23
Tornei
845
Best: 837
--
0
Marko Maksimovic
SRB, 12-02-2006
29
Punti
27
Tornei
846
Best: 846
--
0
Dong Ju Kim
KOR, 0
28
Punti
8
Tornei
847
Best: 847
--
0
Patrick Schoen
SUI, 04-05-2005
28
Punti
9
Tornei
848
Best: 835
--
0
Matt Ponchet
FRA, 22-06-2004
28
Punti
10
Tornei
848
Best: 848
--
0
Hoyoung Roh
KOR, 0
28
Punti
10
Tornei
850
Best: 850
--
0
Marc Van Der Merwe
RSA, 0
28
Punti
10
Tornei
851
Best: 694
--
0
Xiaofei Wang
CHN, 10-01-2003
28
Punti
14
Tornei
852
Best: 852
--
0
Ivan Nedelko
RUS, 12-05-1986
28
Punti
17
Tornei
853
Best: 792
--
0
Mert Naci Turker
TUR, 16-08-1998
28
Punti
19
Tornei
854
Best: 854
--
0
Izan Almazan Valiente
ESP, 0
28
Punti
24
Tornei
855
Best: 756
--
0
Ignacio Parisca Romera
VEN, 20-08-2005
28
Punti
24
Tornei
856
Best: 714
1
Niklas Schell
GER, 03-01-1999
28
Punti
25
Tornei
857
Best: 653
31
Taisei Ichikawa
JPN, 21-12-2000
28
Punti
25
Tornei
858
Best: 688
--
0
Alexandre Aubriot
FRA, 06-06-1999
28
Punti
29
Tornei
859
Best: 859
--
0
Pierre Yves Bailly
BEL, 01-01-1900
27
Punti
4
Tornei
860
Best: 481
--
0
Ryan Seggerman
USA, 06-08-1999
27
Punti
7
Tornei
861
Best: 823
--
0
Luca Wiedenmann
GER, 01-01-1900
27
Punti
11
Tornei
862
Best: 714
1
Isaiah Strode
USA, 15-09-1997
27
Punti
13
Tornei
863
Best: 863
1
Charlie Robertson
GBR, 0
27
Punti
14
Tornei
864
Best: 814
1
Jeffrey Von Der Schulenburg
SUI, 13-02-2002
27
Punti
15
Tornei
865
Best: 599
1
Giorgio Tabacco
ITA, 06-08-2003
27
Punti
17
Tornei
866
Best: 866
27
Jumpei Yamasaki
JPN, 02-07-1997
27
Punti
17
Tornei
867
Best: 740
--
0
Lautaro Agustin Falabella
ARG, 19-01-1998
27
Punti
18
Tornei
868
Best: 736
--
0
Jakub Filip
CZE, 25-09-2005
27
Punti
19
Tornei
869
Best: 785
--
0
Amit Vales
ISR, 07-06-2005
27
Punti
22
Tornei
870
Best: 858
--
0
Manuel Plunger
ITA, 13-07-2002
26
Punti
6
Tornei
870
Best: 870
--
0
Emon Van Loben Sels
USA, 0
26
Punti
6
Tornei
872
Best: 479
-49
Jacob Bradshaw
AUS, 23-10-2002
26
Punti
11
Tornei
873
Best: 787
--
0
Kalin Ivanovski
MKD, 11-05-2004
26
Punti
12
Tornei
874
Best: 855
-2
Scott Jones
AUS, 01-01-1900
26
Punti
13
Tornei
875
Best: 839
-1
Nikola Slavic
SWE, 01-01-1900
26
Punti
17
Tornei
876
Best: 850
--
0
Matyas Cerny
CZE, 15-10-2001
26
Punti
18
Tornei
877
Best: 877
--
0
Joao Victor Couto Loureiro
BRA, 0
26
Punti
19
Tornei
878
Best: 878
--
0
Andrea Fiorentini
ITA, 02-02-2001
26
Punti
29
Tornei
879
Best: 551
--
0
Diego Schwartzman
ARG, 16-08-1992
25
Punti
2
Tornei
880
Best: 850
--
0
Nicolas Ian Kotzen
USA, 22-03-2003
25
Punti
6
Tornei
881
Best: 874
--
0
Arklon Huertas Del Pino Cordova
PER, 16-07-1994
25
Punti
8
Tornei
882
Best: 712
--
0
Aoran Wang
CHN, 05-02-1997
25
Punti
9
Tornei
883
Best: 395
--
0
Tiago Cacao
POR, 28-02-1998
25
Punti
9
Tornei
884
Best: 742
1
Aleksandr Lobanov
RUS, 01-04-2001
25
Punti
16
Tornei
885
Best: 776
-10
Daisuke Sumizawa
JPN, 31-01-1999
25
Punti
16
Tornei
886
Best: 808
--
0
Enzo Wallart
USA, 12-02-1997
25
Punti
16
Tornei
887
Best: 763
2
Dragos Nicolae Cazacu
ROU, 10-02-2004
25
Punti
31
Tornei
888
Best: 272
2
Orlando Luz
BRA, 08-02-1998
24
Punti
5
Tornei
889
Best: 479
2
Ilya Snitari
MDA, 20-03-2002
24
Punti
8
Tornei
890
Best: 887
2
Andreja Petrovic
NOR, 01-02-2000
24
Punti
10
Tornei
891
Best: 845
-7
Shunsuke Nakagawa
JPN, 07-03-2000
24
Punti
12
Tornei
892
Best: 883
2
Fernando Cavallo
ARG, 13-12-2005
24
Punti
17
Tornei
893
Best: 769
2
Miles Jones
USA, 26-12-2000
24
Punti
17
Tornei
894
Best: 894
2
Tomas Serrano Luis
POR, 0
24
Punti
18
Tornei
895
Best: 895
2
Anas Mazdrashki
BUL, 0
24
Punti
20
Tornei
896
Best: 896
15
Finn Murgett
GBR, 0
24
Punti
21
Tornei
897
Best: 610
-10
Dev Javia
IND, 16-03-2002
24
Punti
21
Tornei
898
Best: 749
--
0
Alexander Klintcharov
NZL, 25-08-1996
24
Punti
21
Tornei
899
Best: 870
--
0
Daniel De Jonge
NED, 17-08-1999
24
Punti
22
Tornei
900
Best: 735
--
0
Ezekiel Clark
USA, 19-07-1998
24
Punti
24
Tornei
901
Best: 832
--
0
Seydina Andre
SEN, 08-08-2003
24
Punti
25
Tornei
902
Best: 851
--
0
Nicolas Jadoun
FRA, 09-08-2002
24
Punti
25
Tornei
903
Best: 833
--
0
Jesse Delaney
AUS, 14-11-1998
24
Punti
27
Tornei
904
Best: 904
--
0
Anton Shepp
NZL, 0
23
Punti
11
Tornei
905
Best: 598
--
0
Mathias Bourgue
FRA, 18-01-1994
23
Punti
11
Tornei
905
Best: 905
--
0
Peter Makk
HUN, 0
23
Punti
11
Tornei
907
Best: 503
-45
Benoit Paire
FRA, 08-05-1989
23
Punti
12
Tornei
908
Best: 908
-1
Enzo Kohlmann De Freitas
BRA, 0
23
Punti
13
Tornei
909
Best: 909
-1
Kasra Rahmani
IRI, 0
23
Punti
16
Tornei
910
Best: 900
-1
Marcus Walters
GBR, 03-04-1998
23
Punti
17
Tornei
911
Best: 830
-1
Carles Hernandez
ESP, 25-04-2001
23
Punti
18
Tornei
912
Best: 774
--
0
Nitin Kumar Sinha
IND, 20-02-1999
23
Punti
20
Tornei
913
Best: 784
130
Stefano D\'Agostino
ITA, 03-11-2003
23
Punti
21
Tornei
914
Best: 791
-1
Nikita Mashtakov
UKR, 18-03-1999
23
Punti
22
Tornei
915
Best: 794
-1
Grigoriy Lomakin
KAZ, 18-03-1998
23
Punti
33
Tornei
916
Best: 916
-1
Matthew Forbes
USA, 0
22
Punti
5
Tornei
917
Best: 888
-1
Paul Inchauspe
FRA, 25-02-2004
22
Punti
5
Tornei
918
Best: 918
-1
Theodore Dean
USA, 0
22
Punti
6
Tornei
919
Best: 919
-1
Calvin Mueller
GER, 0
22
Punti
8
Tornei
920
Best: 920
-1
Pavel Lagutin
RUS, 0
22
Punti
10
Tornei
921
Best: 738
-1
Lorenzo Bocchi
ITA, 29-11-1997
22
Punti
14
Tornei
922
Best: 536
11
Ryotaro Taguchi
JPN, 30-06-2000
22
Punti
15
Tornei
923
Best: 839
-2
Yaojie Zeng
CHN, 30-01-2002
22
Punti
15
Tornei
924
Best: 911
-2
Salvador Price
COL, 19-02-2005
22
Punti
16
Tornei
925
Best: 925
-2
Adan Freire Da Silva
FRA, 0
22
Punti
19
Tornei
926
Best: 881
-2
Evan Bynoe
USA, 27-05-1999
22
Punti
21
Tornei
927
Best: 920
-2
Romain Faucon
BEL, 04-09-2002
22
Punti
21
Tornei
928
Best: 827
-2
Pietro Marino
ITA, 03-06-2001
22
Punti
24
Tornei
929
Best: 898
-2
Zoran Ludoski
SRB, 16-06-2005
21
Punti
4
Tornei
930
Best: 930
-2
Aleksa Ciric
SRB, 0
21
Punti
6
Tornei
931
Best: 666
-2
Rudy Quan
USA, 21-02-2006
21
Punti
9
Tornei
932
Best: 739
-2
Filip Pieczonka
POL, 09-04-2004
21
Punti
9
Tornei
933
Best: 759
-2
Pablo Masjuan Ginel
ESP, 01-01-1900
21
Punti
10
Tornei
934
Best: 925
-2
Stijn Paardekooper
NED, 29-08-2003
21
Punti
11
Tornei
935
Best: 935
-1
Marc Majdandzic
GER, 0
21
Punti
15
Tornei
936
Best: 866
-1
Juan Sebastian Osorio
COL, 14-10-1997
21
Punti
15
Tornei
937
Best: 937
-1
Benjamin Pietri
FRA, 0
21
Punti
16
Tornei
938
Best: 624
-1
Yaroslav Demin
RUS, 30-08-2005
21
Punti
19
Tornei
939
Best: 830
--
0
Mihai Razvan Marinescu
ROU, 09-09-2001
21
Punti
29
Tornei
940
Best: 560
--
0
Steven Diez
CAN, 17-03-1991
20
Punti
7
Tornei
941
Best: 233
--
0
Yun seong Chung
KOR, 27-03-1998
20
Punti
10
Tornei
942
Best: 942
--
0
Ivan Ivanov
BUL, 0
20
Punti
13
Tornei
943
Best: 927
--
0
Qian Sun
CHN, 12-07-2001
20
Punti
18
Tornei
944
Best: 886
--
0
Brian Bozemoj
NED, 30-11-2003
20
Punti
18
Tornei
945
Best: 940
--
0
Younes Lalami
MAR, 18-04-2001
20
Punti
19
Tornei
946
Best: 880
--
0
Kristjan Tamm
EST, 16-06-1998
20
Punti
20
Tornei
947
Best: 843
-9
Chirag Duhan
IND, 01-01-2004
20
Punti
21
Tornei
948
Best: 756
-1
Finn Bass
GBR, 09-10-1999
20
Punti
22
Tornei
949
Best: 905
-1
John Hallquist Lithen
SWE, 03-12-2001
20
Punti
23
Tornei
950
Best: 900
-1
Axel Nefve
USA, 22-07-2000
20
Punti
23
Tornei
951
Best: 652
-1
Diego Fernandez Flores
CHI, 07-10-2000
20
Punti
28
Tornei
952
Best: 912
-1
Michael Zhu
USA, 12-08-1992
20
Punti
30
Tornei
953
Best: 390
-1
David Pichler
AUT, 19-02-1996
19
Punti
3
Tornei
954
Best: 638
-1
Johannes Ingildsen
DEN, 01-07-1997
19
Punti
4
Tornei
955
Best: 955
-1
Georgi Georgiev
BUL, 0
19
Punti
6
Tornei
956
Best: 838
-1
Luca Pow
GBR, 01-02-2005
19
Punti
6
Tornei
957
Best: 773
-1
Ozan Baris
USA, 31-03-2004
19
Punti
7
Tornei
958
Best: 958
-1
Taym Al Azmeh
GER, 0
19
Punti
8
Tornei
959
Best: 777
-1
Matt Hulme
AUS, 17-02-1999
19
Punti
10
Tornei
960
Best: 836
-1
Jea Moon Lee
KOR, 02-07-1993
19
Punti
10
Tornei
961</