Cocciaretto avanza a Hobart: battuta Shimizu in due set, agli ottavi c’è Ann Li

Prosegue nel migliore dei modi il cammino di Elisabetta Cocciaretto al WTA 250 di Hobart, in Australia. Dopo aver superato le qualificazioni, l’azzurra centra anche la prima vittoria nel tabellone principale, battendo un’altra giocatrice proveniente dal tabellone cadetto, la giapponese Ayano Shimizu, con il punteggio di 6-3 6-4 in un’ora e 25 minuti. Agli ottavi di finale la marchigiana affronterà ora la testa di serie numero 4, l’americana Ann Li.

Il match si apre con una fase di studio piuttosto equilibrata. Cocciaretto deve subito fronteggiare un momento delicato nel terzo game del primo set, quando si trova ad annullare una palla break sul 30-40, riuscendo però a salvarsi ai vantaggi. L’equilibrio regge fino al 3-3, poi l’italiana cambia passo in maniera decisa: da quel momento vince dodici degli ultimi tredici punti della frazione, strappa il servizio a Shimizu nell’ottavo gioco e chiude il set 6-3 in 40 minuti.

Sull’onda dell’ottimo finale di primo parziale, Cocciaretto parte fortissimo anche nel secondo set. L’azzurra conquista otto dei primi nove punti e trova subito il break in apertura, portandosi sul 2-0. La pressione resta costante: nel terzo game in risposta sale sul 15-30 e, in quel frangente, il bilancio dei punti dall’ultima fase del primo set è impressionante, con 22 vinti su 25. Shimizu, però, non esce dal match e riesce a rimanere in scia fino al 3-1, per poi trovare il controbreak nel sesto gioco e ristabilire la parità sul 3-3.

La reazione di Cocciaretto è immediata. L’italiana strappa di nuovo la battuta alla giapponese rimontando da 30-0, infila quattro punti consecutivi e torna avanti 4-3. Nel game successivo deve ancora difendersi, annullando una palla break sul 30-40 prima di salire 5-3. Sul 5-4, chiamata a servire per il match, la marchigiana non trema: turno di battuta a zero e chiusura sul 6-4, che vale l’accesso agli ottavi di finale.

Una prova solida e continua per Cocciaretto, che conferma il buon momento di forma in questo avvio di stagione australiana e si prepara ora a un test più impegnativo contro Ann Li, con l’obiettivo di continuare a costruire fiducia e risultati in vista dei prossimi appuntamenti importanti.

WTA Hobart Ayano Shimizu Ayano Shimizu 0 3 4 0 Elisabetta Cocciaretto • Elisabetta Cocciaretto 0 6 6 0 Vincitore: Cocciaretto Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Elisabetta Cocciaretto 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Ayano Shimizu 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Ayano Shimizu 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-3 → 3-3 Ayano Shimizu 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Ayano Shimizu 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Ayano Shimizu 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Ayano Shimizu 0-15 0-30 0-40 15-40 3-4 → 3-5 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Ayano Shimizu 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Ayano Shimizu 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Ayano Shimizu 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1





Marco Rossi