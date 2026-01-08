Davidovich Fokina “saluta” Mantilla: Mariano Puerta è il suo nuovo coach

Continuano a “frullare” le porte girevoli dei coach. Dalla Spagna, dopo Alcaraz, arriva al notizia che anche Alejandro Davidovich Fokina ha scelto di interrompere la collaborazione con Félix Mantilla, scegliendo come nuovo coach per il 2026 l’argentino Mariano Puerta. Il potente tennista di Malaga ha vissuto un 2025 di ottimi risultati, arrivando al proprio best ranking di n.14 ATP (toccato il 3 novembre e tutt’ora mantenuto) con una stagione da ben 44 vittorie. Tuttavia continua a mancare il primo titolo in un torneo, con 4 finali disputate lo scorso anno (Delray Beach, Acapulco, Washington e Basilea) e cinque complessive in carriera, con la casella dei tornei vinti ancora vuota. È anche il giocatore con il più alto ranking ATP senza aver vinto un titolo, e chissà che proprio questo non abbia pesato nella sua scelta di interrompere una collaborazione che aveva comunque fruttato una crescita importante, visto che nel gennaio scorso navigava intorno alla 60esima posizione, con oltre 40 posti conquistati e un livello di gioco assai migliorato sotto la guida di Mantilla.

In Spagna c’è stupore per questo cambio di coach, tanto che si ipotizza un qualche tipo di frizione tra i due visto che i risultati nel periodo trascorso assieme, un anno dalla off-season 2024, sono stati i migliori della carriera di Alejandro. Dopo un periodo trascorso a fianco di Verdasco, Davidovich scelse di voltare pagina e si affidò a Mantilla, ex vincitore a Roma e “terraiolo doc” nella covata che portò al successo connazionali come Corretja, Costa e Moya. Una svolta che lo portò a cambiare tutto: staff dei preparatori, metodologia di lavoro e anche la residenza. Un anno di crescita importante con risultati più che positivi, ma non è bastato a convincerlo a continuare e da qua l’addio e ingaggio di Puerta per il 2026.

L’argentino, ex finalista a Roland Garros 2005 (battuto da Nadal al suo primissimo titolo a Parigi), fu protagonista di una brutta vicenda di doping seguente a quella finale, il più grande risultato in carriera. Dopo aver lottato per la sua innocenza, tornò senza avvicinarsi a quel livello di gioco e dopo poco si ritirò. In seguito ha confessato di aver mentito ai tempi del processo: “La spiegazione che usai come strategia difensiva era una menzogna. Ma non ne ho ricavato vantaggi e non voglio essere più visto come un bugiardo”, raccontò in un’intervista a cuore aperto a La Nacion nel 2020.

Recentemente Puerta ha assistito per un periodo Brandon Nakashima. Curiosamente, proprio Nakashima ha eliminato Davidovich all’esordio nel 2026 in quel di Brisbane al primo turno. Quando si dice, il destino…

