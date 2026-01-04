United Cup, episodio curioso tra Wawrinka e Cobolli: pallina in campo, punto allo svizzero (Video)

La giornata di domenica alla United Cup 2026 è stata segnata da un episodio che ha acceso la polemica durante il match di singolare tra Stan Wawrinka e Flavio Cobolli.

Nel corso di uno scambio, al giovane tennista italiano è uscita una pallina dalla tasca dei pantaloncini, finendo in campo e costringendo a interrompere immediatamente il punto. L’azione ha generato confusione e una breve discussione, prima con il giudice di sedia e poi direttamente con Wawrinka, visibilmente coinvolto nella situazione.

Il regolamento, in questi casi, è chiaro: se una pallina cade dalla tasca di un giocatore durante lo scambio, il punto deve essere assegnato all’avversario. Un dettaglio che ha reso ancora più particolare l’episodio è stato il comportamento di Cobolli, che ha segnalato lui stesso l’infrazione, dimostrando grande correttezza sportiva. Proprio per questo motivo, il punto è stato assegnato a Wawrinka senza ulteriori discussioni.

L’episodio, pur risolvendosi rapidamente, ha acceso il dibattito tra pubblico e addetti ai lavori, soprattutto per l’importanza del match e per la tensione tipica di una competizione a squadre come la United Cup. Al di là della polemica, resta il gesto di fair play di Cobolli, che ha scelto di rispettare le regole anche a suo svantaggio, in un momento delicato della partita.

Un piccolo episodio che ricorda come, nel tennis di alto livello, attenzione ai dettagli e rispetto del regolamento possano risultare decisivi tanto quanto il colpo giocato dall’altra parte della rete.





Marco Rossi