United Cup, episodio curioso tra Wawrinka e Cobolli: pallina in campo, punto allo svizzero (Video)
La giornata di domenica alla United Cup 2026 è stata segnata da un episodio che ha acceso la polemica durante il match di singolare tra Stan Wawrinka e Flavio Cobolli.
Nel corso di uno scambio, al giovane tennista italiano è uscita una pallina dalla tasca dei pantaloncini, finendo in campo e costringendo a interrompere immediatamente il punto. L’azione ha generato confusione e una breve discussione, prima con il giudice di sedia e poi direttamente con Wawrinka, visibilmente coinvolto nella situazione.
Drama down under 👀#UnitedCup pic.twitter.com/KDDiyjwruN
— Tennis TV (@TennisTV) January 4, 2026
Il regolamento, in questi casi, è chiaro: se una pallina cade dalla tasca di un giocatore durante lo scambio, il punto deve essere assegnato all’avversario. Un dettaglio che ha reso ancora più particolare l’episodio è stato il comportamento di Cobolli, che ha segnalato lui stesso l’infrazione, dimostrando grande correttezza sportiva. Proprio per questo motivo, il punto è stato assegnato a Wawrinka senza ulteriori discussioni.
L’episodio, pur risolvendosi rapidamente, ha acceso il dibattito tra pubblico e addetti ai lavori, soprattutto per l’importanza del match e per la tensione tipica di una competizione a squadre come la United Cup. Al di là della polemica, resta il gesto di fair play di Cobolli, che ha scelto di rispettare le regole anche a suo svantaggio, in un momento delicato della partita.
Un piccolo episodio che ricorda come, nel tennis di alto livello, attenzione ai dettagli e rispetto del regolamento possano risultare decisivi tanto quanto il colpo giocato dall’altra parte della rete.
Marco Rossi
TAG: Flavio Cobolli, Stan Wawrinka
è la regola, ed è giusto che sia così, qualunque sia il motivo per cui è uscita la pallina di tasca, se è il giocatore che la perde.
ricordo una volta Gaston che stava perdendo un punto buttare apposta la pallina dalla tasca, per far ripetere il punto.
poi non ricordo se l’arbitro gli diede punto contro lo stesso o meno, ma il motivo per cui si perde il punto e invece non si ripete è quello, uno può avere la prontezza di buttare la pallina piuttosto che perdere il punto.
diverso il caso se la pallina la perde il raccattapalle, lì si ripete per forza.
ma cosa c’era da discutere? se il regolamento dice che il punto deve esser dato allo sfidante che cosa c’era da dire… falla finita lì e continua a giocare… comunque tra i due non saprei dire chi sia il più pallone gonfiato…