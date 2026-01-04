Fritz e il gesto polemico contro Báez (Video)

Oltre ai problemi fisici che ne stanno condizionando l’inizio di stagione, Taylor Fritz è finito al centro dell’attenzione anche per un episodio polemico avvenuto durante il match contro Sebastián Báez alla United Cup 2026.

Nel corso dell’incontro, dopo aver superato Báez con un pallonetto, Fritz si è lasciato andare a un gesto interpretato da molti come provocatorio: l’americano ha mimato con la mano un invito ironico verso l’avversario, accompagnandolo con un’espressione che suggeriva un riferimento alla statura del tennista argentino. Un atteggiamento che non è passato inosservato e che ha immediatamente acceso gli animi in campo.

La reazione più evidente è arrivata dalla panchina dell’Argentina, con il capitano che ha spronato Báez a reagire, incitandolo in modo acceso a rispondere sul campo alla provocazione. Le parole, colte dalle telecamere, hanno contribuito ad alimentare il clima di tensione in un match già carico di significati.

L’episodio si inserisce in un contesto delicato per Fritz, reduce (poi) da una sconfitta e alle prese con un problema al ginocchio che ne limita il rendimento. Il gesto ha diviso pubblico e addetti ai lavori, tra chi lo considera una semplice manifestazione di nervosismo e chi lo giudica fuori luogo, soprattutto in una competizione a squadre come la United Cup.





