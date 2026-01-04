Fritz e il gesto polemico contro Báez (Video)
Oltre ai problemi fisici che ne stanno condizionando l’inizio di stagione, Taylor Fritz è finito al centro dell’attenzione anche per un episodio polemico avvenuto durante il match contro Sebastián Báez alla United Cup 2026.
Nel corso dell’incontro, dopo aver superato Báez con un pallonetto, Fritz si è lasciato andare a un gesto interpretato da molti come provocatorio: l’americano ha mimato con la mano un invito ironico verso l’avversario, accompagnandolo con un’espressione che suggeriva un riferimento alla statura del tennista argentino. Un atteggiamento che non è passato inosservato e che ha immediatamente acceso gli animi in campo.
La reazione più evidente è arrivata dalla panchina dell’Argentina, con il capitano che ha spronato Báez a reagire, incitandolo in modo acceso a rispondere sul campo alla provocazione. Le parole, colte dalle telecamere, hanno contribuito ad alimentare il clima di tensione in un match già carico di significati.
L’episodio si inserisce in un contesto delicato per Fritz, reduce (poi) da una sconfitta e alle prese con un problema al ginocchio che ne limita il rendimento. Il gesto ha diviso pubblico e addetti ai lavori, tra chi lo considera una semplice manifestazione di nervosismo e chi lo giudica fuori luogo, soprattutto in una competizione a squadre come la United Cup.
Marco Rossi
Poco elegante da parte di Taylor
Sfotto’ bello e buono. E poi, per rispondere ad Ozzastru, la palla era ben dentro il campo. Male, caro Fritz, hai pure perso.
Mah, in effetti sembra più uno sfottó dai, cosa c’entra la riga..
La mancanza di RISPETTO verso gli avversari (ancora di più, se possibile, quando questi sono chiaramente corretti) mi crea un senso di FASTIDIO davvero insopportabile!
Fritz, ma chi ca..volo pensi di essere?
Ormai sei lanciato verso i 30 anni (29 quest’anno) con giusto 10 titoli di cui solo 1 Masters 1000 in bacheca…
…non fare il FENOMENO!!
Scusa, in quale modo il chinarsi con il braccio teso verso terra ed il palmo rivolto verso il basso dovrebbe significare: “riga!”?
È chiaramente uno sfottó nei confronti dell’altezza di Baez. Un gesto antisportivo, fatto da un giocatore che ha l’apparenza di un bravo ragazzo quando le cose vanno bene, ma probabilmente omente appena sente di non avere più il tennis dei momenti migliori, si innervosisce e viene fuori il vero lui
Bah,mi sembra strano ,e sarebbe grave,che dia stato un gesto per deridere Baez.Piú probabile come già dello fosse riferito alla riga presa.
Un vizio degli Ammerigani: stessa cosa fece Tiafoe con Musetti al Mesters di Cincinnati, nel 2024. Visto com’è andata alla fine,direi che porta quasi bene a chi lo riceve… 🙂
Chi di pallonetto ferisce, col bassetto perisce!!
Io, che ho visto la partita,pensavo mimasse la riga presa col pallonetto…