WTA 500 Brisbane, WTA 250 Auckland e WTA 125 Canberra: I risultati completi del Primo Turno e delle qualificazioni (LIVE)

🇦🇺 WTA 500 Brisbane (Australia) — 1° Turno , cemento
Pat Rafter Arena – ore 02:00
Daria Kasatkina
vs Anastasia Potapova Non prima 03:00
Il match deve ancora iniziare
Paula Badosa / Aryna Sabalenka vs Liudmila Samsonova / Shuai Zhang
Il match deve ancora iniziare
Show Court 1 – ore 02:00
Elsa Jacquemot vs Ajla Tomljanovic Inizio 02:00
Il match deve ancora iniziare
Sorana Cirstea vs Anastasia Pavlyuchenkova
Il match deve ancora iniziare
Sofia Kenin vs Elena-Gabriela Ruse
Il match deve ancora iniziare
Jaqueline Cristian vs Marie Bouzkova
Il match deve ancora iniziare
Show Court 2 – ore 02:00
Emiliana Arango
vs McCartney Kessler Inizio 02:00
Il match deve ancora iniziare
Kimberly Birrell / Talia Gibson vs (3) Cristina Bucsa / (3) Ellen Perez
Il match deve ancora iniziare
Hao-Ching Chan / Xinyu Jiang vs Ekaterina Alexandrova / Mirra Andreeva
Il match deve ancora iniziare
Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu vs Priscilla Hon / Karolina Muchova
Il match deve ancora iniziare
WTA 250 Auckland (Nuova Zelanda 🇳🇿) – Turno Qualificazione, cemento
Centre Court – ore 23:00
(2) Veronika Erjavec
vs (11) Sofia Costoulas Inizio 23:00
WTA Auckland
Veronika Erjavec [2]
30
3
6
3
Sofia Costoulas [11]•
15
6
4
4
Servizio
Svolgimento
Set 3
Veronika Erjavec
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-4 → 3-4
Veronika Erjavec
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
2-2 → 2-3
Veronika Erjavec
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Sofia Costoulas
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Veronika Erjavec
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Veronika Erjavec
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-4 → 5-4
Sofia Costoulas
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-3 → 4-4
Veronika Erjavec
3-3 → 4-3
Veronika Erjavec
2-2 → 3-2
Sofia Costoulas
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Veronika Erjavec
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
Veronika Erjavec
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Sofia Costoulas
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-5 → 3-6
Veronika Erjavec
3-4 → 3-5
Veronika Erjavec
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-3 → 3-3
Sofia Costoulas
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
Veronika Erjavec
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Sofia Costoulas
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Veronika Erjavec
0-1 → 1-1
(1) Darja Semenistaja vs (9) Whitney Osuigwe Non prima 01:00
Il match deve ancora iniziare
Grandstand – ore 23:00
Gabriela Knutson vs (7) Maja Chwalinska Inizio 23:00
WTA Auckland
Gabriela Knutson•
0
6
6
0
Maja Chwalinska [7]
0
3
2
0
Vincitore: Knutson
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Gabriela Knutson
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
5-2 → 6-2
Maja Chwalinska
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
4-2 → 5-2
Gabriela Knutson
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-2 → 4-2
Maja Chwalinska
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-1 → 3-2
Gabriela Knutson
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 3-1
Gabriela Knutson
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Maja Chwalinska
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Gabriela Knutson
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-3 → 6-3
Gabriela Knutson
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-3 → 4-3
Gabriela Knutson
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-2 → 2-3
Maja Chwalinska
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Gabriela Knutson
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-1 → 2-1
Gabriela Knutson
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
(4) Yuliia Starodubtseva vs (10) Lilli Tagger Non prima 02:00
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 23:00
(3) Sinja Kraus vs Kristina Mladenovic Inizio 23:00
WTA Auckland
Sinja Kraus [3]•
0
7
7
0
Kristina Mladenovic
0
5
5
0
Vincitore: Kraus
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Kristina Mladenovic
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
5-5 → 6-5
Sinja Kraus
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-5 → 5-5
Kristina Mladenovic
4-4 → 4-5
Kristina Mladenovic
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
2-4 → 3-4
Sinja Kraus
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-3 → 2-4
Kristina Mladenovic
2-2 → 2-3
Kristina Mladenovic
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Sinja Kraus
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Kristina Mladenovic
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Kristina Mladenovic
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
5-5 → 6-5
Sinja Kraus
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
5-4 → 5-5
Kristina Mladenovic
5-3 → 5-4
Sinja Kraus
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-3 → 5-3
Kristina Mladenovic
3-3 → 4-3
Kristina Mladenovic
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-3 → 2-3
Sinja Kraus
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-2 → 1-3
Kristina Mladenovic
0-2 → 1-2
Sinja Kraus
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-1 → 0-2
Kristina Mladenovic
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
(6) Kaitlin Quevedo vs Yeonwoo Ku
WTA Auckland
Kaitlin Quevedo [6]
0
1
Yeonwoo Ku•
0
3
Servizio
Svolgimento
Set 1
Kaitlin Quevedo
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
WTA 125 Canberra (Australia 🇦🇺), 1° turno Qualificazioni – cemento
Centre Court – ore 01:30
Renee Alame
vs (14) Miriam Bulgaru
Il match deve ancora iniziare
Stefani Webb vs (11) Ena Shibahara
Il match deve ancora iniziare
(7) Carson Branstine vs Vera Zvonareva
Il match deve ancora iniziare
Court 5 – ore 01:30
(1) Iryna Shymanovich
vs En-Shuo Liang Inizio 01:30
WTA Canberra 125
Iryna Shymanovich [1]
A
3
En-Shuo Liang•
40
3
Servizio
Svolgimento
Set 1
En-Shuo Liang
0-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
Iryna Shymanovich
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
3-2 → 3-3
En-Shuo Liang
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-1 → 3-2
Iryna Shymanovich
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Iryna Shymanovich
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Nuria Parrizas Diaz vs (16) Elvina Kalieva
Il match deve ancora iniziare
(8) Guiomar Maristany Zuleta De Reales vs Anastasia Gasanova
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 01:30
Mary Stoiana
vs (13) Alice Rame Inizio 01:30
WTA Canberra 125
Mary Stoiana
0
3
Alice Rame [13]•
0
4
Servizio
Svolgimento
Set 1
Alice Rame
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-3 → 3-4
Mary Stoiana
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
3-2 → 3-3
Mary Stoiana
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Alice Rame
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-0 → 2-1
Alice Rame
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
(3) Tamara Zidansek vs Sada Nahimana
Il match deve ancora iniziare
(4) Polina Iatcenko vs Sijia Wei
Il match deve ancora iniziare
(6) Ekaterine Gorgodze vs Selena Janicijevic
Il match deve ancora iniziare
Ayano Shimizu vs (9) Tatiana Prozorova
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 01:30
Mai Hontama
vs (15) Manon Leonard Inizio 01:30
WTA Canberra 125
Mai Hontama
0
1
1
Manon Leonard [15]•
0
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Manon Leonard
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Mai Hontama
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-5 → 1-6
Mai Hontama
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-3 → 1-4
(2) Himeno Sakatsume vs Carol Young Suh Lee
Il match deve ancora iniziare
Giselle Isabell Guillen vs (10) Elena Pridankina
Il match deve ancora iniziare
(5) Teodora Kostovic vs Camilla Rosatello
Il match deve ancora iniziare
Sarah Rokusek vs (12) Anouk Koevermans
Il match deve ancora iniziare
