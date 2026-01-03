Circuito WTA Copertina, WTA

WTA 500 Brisbane, WTA 250 Auckland e WTA 125 Canberra: I risultati completi del Primo Turno e delle qualificazioni (LIVE)

03/01/2026 22:01 Nessun commento
Camilla Rosatello nella foto
🇦🇺 WTA 500 Brisbane (Australia) — 1° Turno , cemento

Pat Rafter Arena – ore 02:00
Daria Kasatkina AUS vs Anastasia Potapova AUT Non prima 03:00
Il match deve ancora iniziare

Paula Badosa ESP / Aryna Sabalenka BLR vs Liudmila Samsonova RUS / Shuai Zhang CHN

Il match deve ancora iniziare



Show Court 1 – ore 02:00
Elsa Jacquemot FRA vs Ajla Tomljanovic AUS Inizio 02:00

Il match deve ancora iniziare

Sorana Cirstea ROU vs Anastasia Pavlyuchenkova RUS

Il match deve ancora iniziare

Sofia Kenin USA vs Elena-Gabriela Ruse ROU

Il match deve ancora iniziare

Jaqueline Cristian ROU vs Marie Bouzkova CZE

Il match deve ancora iniziare



Show Court 2 – ore 02:00
Emiliana Arango COL vs McCartney Kessler USA Inizio 02:00
Il match deve ancora iniziare

Kimberly Birrell AUS / Talia Gibson AUS vs (3) Cristina Bucsa ESP / (3) Ellen Perez AUS

Il match deve ancora iniziare

Hao-Ching Chan TPE / Xinyu Jiang CHN vs Ekaterina Alexandrova RUS / Mirra Andreeva RUS

Il match deve ancora iniziare

Eri Hozumi JPN / Fang-Hsien Wu TPE vs Priscilla Hon AUS / Karolina Muchova CZE

Il match deve ancora iniziare





WTA 250 Auckland (Nuova Zelanda 🇳🇿) – Turno Qualificazione, cemento

Centre Court – ore 23:00
(2) Veronika Erjavec SLO vs (11) Sofia Costoulas BEL Inizio 23:00
WTA Auckland
Veronika Erjavec [2]
30
3
6
3
Sofia Costoulas [11]
15
6
4
4
Mostra dettagli

(1) Darja Semenistaja LAT vs (9) Whitney Osuigwe USA Non prima 01:00

Il match deve ancora iniziare



Grandstand – ore 23:00
Gabriela Knutson CZE vs (7) Maja Chwalinska POL Inizio 23:00

WTA Auckland
Gabriela Knutson
0
6
6
0
Maja Chwalinska [7]
0
3
2
0
Vincitore: Knutson
Mostra dettagli

(4) Yuliia Starodubtseva UKR vs (10) Lilli Tagger AUT Non prima 02:00

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 23:00
(3) Sinja Kraus AUT vs Kristina Mladenovic FRA Inizio 23:00

WTA Auckland
Sinja Kraus [3]
0
7
7
0
Kristina Mladenovic
0
5
5
0
Vincitore: Kraus
Mostra dettagli

(6) Kaitlin Quevedo ESP vs Yeonwoo Ku KOR

WTA Auckland
Kaitlin Quevedo [6]
0
1
Yeonwoo Ku
0
3
Mostra dettagli





WTA 125 Canberra (Australia 🇦🇺), 1° turno Qualificazioni – cemento

Centre Court – ore 01:30
Renee Alame AUS vs (14) Miriam Bulgaru ROU
Il match deve ancora iniziare

Stefani Webb AUS vs (11) Ena Shibahara JPN

Il match deve ancora iniziare

(7) Carson Branstine CAN vs Vera Zvonareva RUS

Il match deve ancora iniziare



Court 5 – ore 01:30
(1) Iryna Shymanovich BLR vs En-Shuo Liang TPE Inizio 01:30
WTA Canberra 125
Iryna Shymanovich [1]
A
3
En-Shuo Liang
40
3
Mostra dettagli

Nuria Parrizas Diaz ESP vs (16) Elvina Kalieva USA

Il match deve ancora iniziare

(8) Guiomar Maristany Zuleta De Reales ESP vs Anastasia Gasanova RUS

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 01:30
Mary Stoiana USA vs (13) Alice Rame FRA Inizio 01:30
WTA Canberra 125
Mary Stoiana
0
3
Alice Rame [13]
0
4
Mostra dettagli

(3) Tamara Zidansek SLO vs Sada Nahimana BDI

Il match deve ancora iniziare

(4) Polina Iatcenko RUS vs Sijia Wei CHN

Il match deve ancora iniziare

(6) Ekaterine Gorgodze GEO vs Selena Janicijevic FRA

Il match deve ancora iniziare

Ayano Shimizu JPN vs (9) Tatiana Prozorova RUS

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 01:30
Mai Hontama JPN vs (15) Manon Leonard FRA Inizio 01:30
WTA Canberra 125
Mai Hontama
0
1
1
Manon Leonard [15]
0
6
0
Mostra dettagli

(2) Himeno Sakatsume JPN vs Carol Young Suh Lee USA

Il match deve ancora iniziare

Giselle Isabell Guillen AUS vs (10) Elena Pridankina RUS

Il match deve ancora iniziare

(5) Teodora Kostovic SRB vs Camilla Rosatello ITA

Il match deve ancora iniziare

Sarah Rokusek AUS vs (12) Anouk Koevermans NED

Il match deve ancora iniziare

