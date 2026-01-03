Medvedev: “Se Alcaraz e Sinner manterranno il livello dell’anno scorso, sarà quasi impossibile avvicinarli”
Sta per scattare la stagione 2026 e sulla scia dell’anno scorso due sono i giocatori da battere: Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. I due talenti hanno dominato gli Slam 2025 e non solo, e tutto lascia pensare che se manterranno il livello mostrato negli ultimi 12 mesi per tutti gli altri resteranno molto lontani. Ne è convinto Daniil Medvedev, che si appresa a disputare il 250 di Brisbane da leader del seeding, chiamato all’esordio contro Fucsovics. Il russo ha disputato la finale nel torneo del Queensland nel 2019 (battuto da Nishikori) e spera di poter vivere un anno migliore del precedente, forte della ritrovata vittoria ad Almaty lo scorso ottobre. Fatta tabula rasa del team che per anni l’ha seguito, ottenendo grandi successi e il n.1 del mondo, Medvedev è convinto di poter ancora dire la sua, ma se Carlos e Jannik giocheranno come l’anno scorso li considera inavvicinabili.
“Alcaraz e Sinner sono migliori di tutti gli altri”, riflette Daniil, “la loro potenza di palla è superiore, si muovono con la stessa intensità di tutti gli altri o ancora di più, e i loro servizi sono fantastici… Se riuscissero a replicare la costanza mostrata l’anno scorso, sarebbe quasi impossibile per chiunque raggiungere il loro livello. L’importante è affrontarli il più spesso possibile. Se li affronti 10 volte, sei destinato a batterli almeno una volta” afferma sorridendo da Brisbane.
Relativamente alle proprie ambizioni, Medvedev così si è espresso: “Le mie prestazioni sono migliorate verso la fine dell’anno scorso e penso sia importante aver mantenuto lo stesso staff tecnico con cui ho iniziato qualche mese fa. Il mio team è soddisfatto del mio stile di gioco e si stanno concentrando sull’aggiunta di dettagli che mi renderanno un giocatore migliore. Abbiamo lavorato molto sulla volée e sul servizio nella preparazione alla nuova stagione”.
Medvedev riparte da n.13, a poco meno di 300 punti dalla decima posizione occupata da Draper (assente a Melbourne). A vantaggio del campione di US Open 2021 gli scarsi risultati ottenuti nella prima parte dell’anno scorso dove potrà accumulare molti punti con buone prestazioni, a partire dagli Australian Open, torneo nel quale ha quasi sempre giocato un ottimo tennis.
Marco Mazzoni
TAG: Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Jannik Sinner
Il problema principale è che NESSUNO crede seriamente di batterli.
Tra proclami irrealistici e ammissioni di inferiorità siamo destinati a tornei dall’ esito scontato, sperando inbuan bella finale.
Propongo di ripristinare il challenge round! A partire dalle semifinali però
mantenendo? sinner sta crescendo costantemente, non dimentichiamo che l’anno scorso con tre mesi di stop è stato veramente a un millesimo di passo dal vincere 3 slam, poi è giusto quel che dice, su tante partite una volta che lo becchi influenzato e vinci può capitare
uno dei tuoi commenti più sagaci e nessuno ti quota… è il destino dei migliori: se fai commenti intelligenti quasi ti ignorano… secondo me sono le poppe che ti ha hanno fregato… ci sarebbe l’occhiolino ma tanto già so che qui gli emoticon sono outlaw
Medvedev può risultare antipatico, basti ricordare lo sbadiglio in faccia a Sinner, ma sicuramente le sue considerazioni non sono mai banali.
Condivido in pieno che oggi il massimo cui un tennista può aspirare è arrivare ad affrontare i due fenomeni e sperare, magari, che siano in giornata storta o abbiano qualche acciacco, solo così può accadere il miracolo.
Secondo me pensano troppo a Carlos e Jannik e poco ai match che perdono da altri, potrei capire Zverev , ma non capisco chi ha problemi di ranking ed avversari modesti.
Oh finalmente uno realista.
Uno realista allora c’è.
Hai voglia a dire che stai alzando il livello e a spiegare come sia possibile introdursi nell’attuale duopolio, la verità è che se non calano loro nessuno, al momento, può infastidirli.
Bella quella che se li incontri spesso magari una volta può arrivare la vittoria, bisognerebbe parlarne con De Minaur.
Può essere che qualcuno quest’anno faccia il colpaccio, col vento a favore, cazzando la randa, preferendo le poppe alla prua, tutto può succedere.
Lo faranno!