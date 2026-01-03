Lehečka: «La differenza con Alcaraz e Sinner è la costanza»

Nel corso del ATP 250 Brisbane 2026, Jiri Lehečka si è presentato in conferenza stampa affrontando anche un tema centrale per la sua crescita: il margine che separa i giocatori di alta classifica dall’élite assoluta del tennis mondiale.

Interrogato su quale sia l’aspetto su cui deve lavorare maggiormente per compiere un ulteriore salto di qualità, il tennista ceco ha offerto un’analisi lucida e diretta. Secondo Lehečka, il livello di gioco tra i tennisti collocati tra la 30ª e la 40ª posizione del ranking è spesso molto simile a quello dei migliori, ma la differenza reale emerge nella continuità. «Possiamo raggiungere tutti un livello di tennis praticamente identico – ha spiegato – ma ciò che fa la differenza è la capacità di mantenerlo nel tempo, di essere costanti e di vincere anche quando non stai giocando bene».

Nel suo ragionamento, Lehečka ha citato come riferimento due dei protagonisti assoluti del circuito, Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, indicando proprio in questa qualità il loro principale punto di forza. La loro superiorità, secondo il ceco, non risiede solo nei picchi di gioco, ma nella capacità di reggere la pressione e portare a casa i match anche nelle giornate meno brillanti.

Consapevole di questo limite, Lehečka ha sottolineato come il suo lavoro quotidiano sia sempre più orientato a colmare quel divario. «Sto investendo molto per migliorare sotto questo aspetto», ha concluso, lasciando intendere che la crescita mentale e la gestione dei momenti difficili rappresentino la chiave per avvicinarsi stabilmente ai migliori del mondo.





Francesco Paolo Villarico