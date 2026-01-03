ATP 250 Hong Kong: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Lorenzo Musetti guida il seeding ed è già al secondo turno. Al via anche Lorenzo Sonego. Nelle quali presente Maestrelli
🇭🇰 ATP 250 Hong Kong – Tabellone Principale – hard
(1) Lorenzo Musetti vs Bye
Tomas Martin Etcheverry vs Valentin Royer
(WC) Coleman Wong vs Mariano Navone
Jesper de Jong vs (6) Gabriel Diallo
(3) Andrey Rublev vs Bye
(WC) Yibing Wu vs Fabian Marozsan
Marin Cilic vs Adrian Mannarino
Damir Dzumhur vs (8) Nuno Borges
(7) Alexandre Muller vs Miomir Kecmanovic
Qualifier vs Marcos Giron
Qualifier vs Qualifier
Bye vs (4) Karen Khachanov
(5) Lorenzo Sonego vs (NG) Rei Sakamoto
(WC) Juncheng Shang vs Francisco Comesana
Qualifier vs Botic van de Zandschulp
Bye vs (2) Alexander Bublik
🇭🇰 ATP 250 Hong Kong – Tabellone Qualificazione – hard
(Alt) (1) Cristian Garin vs (PR) Michael Mmoh
Vitaliy Sachko vs (6) Patrick Kypson
(2) Alejandro Tabilo vs Luca Van Assche
(WC) Yi Zhou vs (8) Francesco Maestrelli
(3) Jan-Lennard Struff vs Zsombor Piros
Nishesh Basavareddy vs (7) Yunchaokete Bu
(4) Emilio Nava vs (WC) Kai Thompson
Elias Ymer vs (5) Laslo Djere
Center Court – ore 05:00
Yi Zhou vs Francesco Maestrelli
Cristian Garin vs Michael Mmoh
Nishesh Basavareddy vs Yunchaokete Bu
Court 1 – ore 05:00
Alejandro Tabilo vs Luca Van Assche
Emilio Nava vs Kai Thompson
Jan-Lennard Struff vs Zsombor Piros
Court 2 – ore 05:00
Elias Ymer vs Laslo Djere
Vitaliy Sachko vs Patrick Kypson
Tabellone in crescendo per Musetti, in teoria Etcheverry, Diallo,Rublev sulla strada per la finale.
Sonego deve cercare di fare punti sia a Hong Kong sia ad Auckland in vista della corposa cambiale di Melbourne (400 punti). Ha ancora una possibilità di essere testa di serie agli AO26 ma deve fare almeno finale la prossima settimana… Musetti perlomeno è sicuro di essere tra le prime otto teste di serie dello Slam