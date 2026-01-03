Circuito ATP ATP, Copertina

ATP 250 Hong Kong: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Lorenzo Musetti guida il seeding ed è già al secondo turno. Al via anche Lorenzo Sonego. Nelle quali presente Maestrelli

03/01/2026 12:37 13 commenti
Lorenzo Musetti nella foto - Foto Getty Images
Lorenzo Musetti nella foto - Foto Getty Images

🇭🇰 ATP 250 Hong Kong – Tabellone Principale – hard
(1) Lorenzo Musetti ITA vs Bye
Tomas Martin Etcheverry ARG vs Valentin Royer FRA
(WC) Coleman Wong HKG vs Mariano Navone ARG
Jesper de Jong NED vs (6) Gabriel Diallo CAN

(3) Andrey Rublev RUS vs Bye
(WC) Yibing Wu CHN vs Fabian Marozsan HUN
Marin Cilic CRO vs Adrian Mannarino FRA
Damir Dzumhur BIH vs (8) Nuno Borges POR

(7) Alexandre Muller FRA vs Miomir Kecmanovic SRB
Qualifier vs Marcos Giron USA
Qualifier vs Qualifier
Bye vs (4) Karen Khachanov RUS

(5) Lorenzo Sonego ITA vs (NG) Rei Sakamoto JPN
(WC) Juncheng Shang CHN vs Francisco Comesana ARG
Qualifier vs Botic van de Zandschulp NED
Bye vs (2) Alexander Bublik KAZ

🇭🇰 ATP 250 Hong Kong – Tabellone Qualificazione – hard
(Alt) (1) Cristian Garin CHI vs (PR) Michael Mmoh USA
Vitaliy Sachko UKR vs (6) Patrick Kypson USA

(2) Alejandro Tabilo CHI vs Luca Van Assche FRA
(WC) Yi Zhou CHN vs (8) Francesco Maestrelli ITA

(3) Jan-Lennard Struff GER vs Zsombor Piros HUN
Nishesh Basavareddy USA vs (7) Yunchaokete Bu CHN

(4) Emilio Nava USA vs (WC) Kai Thompson HKG
Elias Ymer SWE vs (5) Laslo Djere SRB

Center Court – ore 05:00
Yi Zhou CHN vs Francesco Maestrelli ITA
Cristian Garin CHI vs Michael Mmoh USA
Nishesh Basavareddy USA vs Yunchaokete Bu CHN

Court 1 – ore 05:00
Alejandro Tabilo CHI vs Luca Van Assche FRA
Emilio Nava USA vs Kai Thompson HKG
Jan-Lennard Struff GER vs Zsombor Piros HUN

Court 2 – ore 05:00
Elias Ymer SWE vs Laslo Djere SRB
Vitaliy Sachko UKR vs Patrick Kypson USA

TAG: , , ,

13 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

zedarioz 03-01-2026 13:28

Tabellone in crescendo per Musetti, in teoria Etcheverry, Diallo,Rublev sulla strada per la finale.

 13
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Lore_LjubO 03-01-2026 12:32

RUBLEV

KHACHANOV

DIALLO
BUBLIK

MUSETTI
CILIC
KECMANOVIC
SHANG

 12
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Dany 03-01-2026 12:05

KHACHANOV

RUBLEV

MUSETTI
BUBLIK

DIALLO
CILIC
KECMANOVIC
SHANG

 11
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
no Sinner no Party (Guest) 03-01-2026 11:39

Sonego non ha un esordio semplice, contro il talentuoso “junior” giapponese, che giocherà come in una finale!

Spero di vedere gli effetti (positivi) della “cura” di Santopadre.

Forza Sonny!!!!

 10
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M.
Loleo 03-01-2026 11:25

Khachanov

Musetti

Rublev
Bublik

Navone
Borges
Kecmanovic
Shang

 9
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
brizz 03-01-2026 11:19

musetti

bublik

rublev
khachanov

diallo
cilic
kecmanovic
sonego

 8
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
muffa2016 03-01-2026 10:57

Rublev

Bublik

Diallo
Khachanov

Royer
Borges
Kecmanovic
Sonego

 7
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
muffa2016 03-01-2026 10:57

Rublev

Bublik

Diallo
Khachanov

Royer
Borges
Kecmanovic
Sonego

 6
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
IlMessia 03-01-2026 10:36

RUBLEV

BUBLIK

MUSETTI
KHACHANOV

NAVONE
BORGES
GIRON
SONEGO

 5
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piet64 03-01-2026 10:08

sonego

musetti

mannarino
khachanov

wong
wu
kecmanovic
bublik

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Markus1892 03-01-2026 09:53

KHACHANOV

MUSETTI

RUBLEV
BUBLIK

DIALLO
MANNARINO
MULLER
SONEGO

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
miky85 03-01-2026 09:41

Khachanov

Musetti

Rublev
Bublik

Wong
Mannarino
Giron
Sonego

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JOA20 (Guest) 03-01-2026 09:00

Sonego deve cercare di fare punti sia a Hong Kong sia ad Auckland in vista della corposa cambiale di Melbourne (400 punti). Ha ancora una possibilità di essere testa di serie agli AO26 ma deve fare almeno finale la prossima settimana… Musetti perlomeno è sicuro di essere tra le prime otto teste di serie dello Slam

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!