WTA 250 Auckland: Il Tabellone Principale. Ostacolo americano per Elisabetta Cocciaretto

03/01/2026 09:23 9 commenti
Elisabetta Cocciaretto nella foto - Foto Getty Images
NZL WTA 250 Auckland – Tabellone Principale – hard
(1) Elina Svitolina UKR vs Varvara Gracheva FRA
(WC) Katie Boulter GBR vs Qualifier
(WC) Monique Barry NZL vs Ella Seidel GER
Sonay Kartal GBR vs (6) Janice Tjen INA

(3) Iva Jovic USA vs Qualifier
Panna Udvardy HUN vs Sara Bejlek CZE
Qualifier vs Qualifier
Qualifier vs (8) Peyton Stearns USA

(5) Magda Linette POL vs (WC) Venus Williams USA
Alycia Parks USA vs Elisabetta Cocciaretto ITA
Camila Osorio COL vs Petra Marcinko CRO
Donna Vekic CRO vs (4) Alexandra Eala PHI

(7) Xinyu Wang CHN vs Caty McNally USA
(WC) Sloane Stephens USA vs Renata Zarazua MEX
Qualifier vs Julia Grabher AUT
Francesca Jones GBR vs (2) Emma Navarro USA

romanu79 03-01-2026 14:11

SVITOLINA

NAVARRO

JOVIC
VEKIC

TJEN
STEARNS
COCCIARETTO
WANG

 9
IlMessia 03-01-2026 14:10

NAVARRO

SVITOLINA

STEARNS
EALA

BARRY
UDVARDY
LINETTE
WANG

 8
Dany 03-01-2026 12:13

SVITOLINA

NAVARRO

JOVIC
EALA

KARTAL
STEARNS
LINETTE
WANG

 7
brizz 03-01-2026 11:14

jovic

navarro

tjen
eala

svitolina
stearns
linette
x.wang

 6
muffa2016 03-01-2026 11:03

Svitolina

Navarro

Jovic
Eala

Tjen
Stearns
Linette
McNally

 5
 4
RuPert 03-01-2026 10:09

Svitolina
Navarro
Jovic
Eala
Tjen
Stearns
Linette
Stephens

 3
Markus1892 03-01-2026 10:01

SVITOLINA

NAVARRO

STEARNS
COCCIARETTO

KARTAL
JOVIC
VEKIC
MCNALLY

 2
miky85 03-01-2026 09:48

Tjen

Eala

Jovic
Navarro

Svitolina
Q
Parks
Wamg

 1
