WTA 250 Auckland: Il Tabellone Principale. Ostacolo americano per Elisabetta Cocciaretto
WTA 250 Auckland – Tabellone Principale – hard
(1) Elina Svitolina vs Varvara Gracheva
(WC) Katie Boulter vs Qualifier
(WC) Monique Barry vs Ella Seidel
Sonay Kartal vs (6) Janice Tjen
(3) Iva Jovic vs Qualifier
Panna Udvardy vs Sara Bejlek
Qualifier vs Qualifier
Qualifier vs (8) Peyton Stearns
(5) Magda Linette vs (WC) Venus Williams
Alycia Parks vs Elisabetta Cocciaretto
Camila Osorio vs Petra Marcinko
Donna Vekic vs (4) Alexandra Eala
(7) Xinyu Wang vs Caty McNally
(WC) Sloane Stephens vs Renata Zarazua
Qualifier vs Julia Grabher
Francesca Jones vs (2) Emma Navarro
