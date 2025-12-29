Joao Fonseca conquista anche Nalbandian: «Il suo dritto è migliore del mio»

A 19 anni, Joao Fonseca non è più soltanto una promessa, ma una realtà sempre più solida del circuito ATP. La sua rapida ascesa fino alla posizione numero 24 del ranking mondiale ha acceso i riflettori sul talento brasiliano, ormai considerato uno dei giovani con il potenziale più alto della sua generazione.

A rafforzare questa percezione è arrivato anche il parere di David Nalbandian, ex numero tre del mondo e uno dei riferimenti tecnici più autorevoli degli ultimi vent’anni. Intervenuto nel podcast New Balls Please, l’argentino ha analizzato il gioco di Fonseca con grande lucidità, soffermandosi sui suoi punti di forza.

«Il suo dritto è migliore del mio», ha dichiarato Nalbandian senza mezzi termini. «Il rovescio forse non ancora, ma è comunque un buon colpo. E poi ha un servizio davvero molto efficace: Joao serve molto bene». Un riconoscimento pesante, soprattutto se pronunciato da un giocatore che ha costruito la propria carriera su pulizia tecnica, anticipo e completezza di gioco.

L’analisi di Nalbandian evidenzia come Fonseca non sia soltanto un talento esplosivo, ma un tennista già strutturato, con fondamentali moderni e una base solida su cui costruire continuità. Il dritto, in particolare, appare già come un’arma di primissimo livello, mentre servizio e rovescio offrono margini di crescita che potrebbero renderlo ancora più competitivo nei grandi appuntamenti.

Nonostante l’attenzione crescente, Fonseca continua il suo percorso senza forzature, affrontando il circuito maggiore con un approccio progressivo e una maturità superiore alla media per la sua età. Le parole di Nalbandian non rappresentano una consacrazione definitiva, ma sono un segnale chiaro: il brasiliano ha già attirato l’attenzione di chi conosce profondamente cosa serva per restare ai vertici.

Il ranking racconta l’ascesa, le prestazioni confermano il valore, ma sarà la gestione del tempo e delle aspettative a determinare il vero salto di qualità. Intanto, Joao Fonseca si gode un presente promettente, con la consapevolezza che anche le grandi voci del tennis mondiale hanno iniziato a guardarlo con rispetto.





Francesco Paolo Villarico