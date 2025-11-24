Ranking ATP: La situazione di questa settimana. +19 per James Duckworth che enterà di diritto nel Md Australian Open
24/11/2025 18:34 1 commento
Classifica Atp Entry System Singolo (24-11-2025)
1
Best: 1
--
0
Carlos Alcaraz
ESP, 05-05-2003
12050
Punti
19
Tornei
2
Best: 1
--
0
Jannik Sinner
ITA, 16-08-2001
11500
Punti
18
Tornei
3
Best: 2
--
0
Alexander Zverev
GER, 20-04-1997
5160
Punti
24
Tornei
4
Best: 1
--
0
Novak Djokovic
SRB, 22-05-1987
4830
Punti
20
Tornei
5
Best: 5
--
0
Felix Auger-Aliassime
CAN, 08-08-2000
4245
Punti
28
Tornei
6
Best: 4
--
0
Taylor Fritz
USA, 28-10-1997
4135
Punti
23
Tornei
7
Best: 6
--
0
Alex de Minaur
AUS, 17-02-1999
4135
Punti
23
Tornei
8
Best: 6
--
0
Lorenzo Musetti
ITA, 03-03-2002
4040
Punti
23
Tornei
9
Best: 5
--
0
Ben Shelton
USA, 09-10-2002
3970
Punti
23
Tornei
10
Best: 4
--
0
Jack Draper
GBR, 22-12-2001
2990
Punti
17
Tornei
11
Best: 11
--
0
Alexander Bublik
KAZ, 17-06-1997
2870
Punti
29
Tornei
12
Best: 9
--
0
Casper Ruud
NOR, 22-12-1998
2835
Punti
21
Tornei
13
Best: 1
--
0
Daniil Medvedev
RUS, 11-02-1996
2760
Punti
24
Tornei
14
Best: 14
--
0
Alejandro Davidovich Fokina
ESP, 05-06-1999
2635
Punti
26
Tornei
15
Best: 4
--
0
Holger Rune
DEN, 29-04-2003
2590
Punti
21
Tornei
16
Best: 10
--
0
Andrey Rublev
RUS, 20-10-1997
2520
Punti
26
Tornei
17
Best: 16
--
0
Jiri Lehecka
CZE, 08-11-2001
2325
Punti
23
Tornei
18
Best: 9
--
0
Karen Khachanov
RUS, 21-05-1996
2320
Punti
24
Tornei
19
Best: 16
--
0
Jakub Mensik
CZE, 01-09-2005
2180
Punti
23
Tornei
20
Best: 8
--
0
Tommy Paul
USA, 17-05-1997
2100
Punti
20
Tornei
21
Best: 18
--
0
Francisco Cerundolo
ARG, 13-08-1998
2085
Punti
24
Tornei
22
Best: 17
--
0
Flavio Cobolli
ITA, 06-05-2002
2025
Punti
30
Tornei
23
Best: 10
--
0
Denis Shapovalov
CAN, 15-04-1999
1675
Punti
24
Tornei
24
Best: 24
--
0
Joao Fonseca
BRA, 21-08-2006
1635
Punti
21
Tornei
25
Best: 21
--
0
Tallon Griekspoor
NED, 02-07-1996
1615
Punti
27
Tornei
26
Best: 26
--
0
Luciano Darderi
ITA, 14-02-2002
1609
Punti
35
Tornei
27
Best: 8
--
0
Cameron Norrie
GBR, 23-08-1995
1573
Punti
27
Tornei
28
Best: 28
--
0
Learner Tien
USA, 02-12-2005
1550
Punti
25
Tornei
29
Best: 27
--
0
Arthur Rinderknech
FRA, 23-07-1995
1540
Punti
31
Tornei
30
Best: 11
--
0
Frances Tiafoe
USA, 20-01-1998
1510
Punti
22
Tornei
31
Best: 30
--
0
Valentin Vacherot
MON, 16-11-1998
1483
Punti
23
Tornei
32
Best: 22
--
0
Tomas Machac
CZE, 13-10-2000
1445
Punti
20
Tornei
33
Best: 29
--
0
Brandon Nakashima
USA, 03-08-2001
1430
Punti
30
Tornei
34
Best: 3
--
0
Stefanos Tsitsipas
GRE, 12-08-1998
1425
Punti
21
Tornei
35
Best: 31
--
0
Corentin Moutet
FRA, 19-04-1999
1408
Punti
27
Tornei
36
Best: 36
--
0
Jaume Munar
ESP, 05-05-1997
1395
Punti
25
Tornei
37
Best: 18
--
0
Ugo Humbert
FRA, 26-06-1998
1380
Punti
23
Tornei
38
Best: 30
--
0
Alex Michelsen
USA, 25-08-2004
1325
Punti
27
Tornei
39
Best: 35
--
0
Lorenzo Sonego
ITA, 11-05-1995
1265
Punti
29
Tornei
40
Best: 14
--
0
Arthur Fils
FRA, 12-06-2004
1260
Punti
18
Tornei
41
Best: 33
--
0
Gabriel Diallo
CAN, 24-09-2001
1253
Punti
25
Tornei
42
Best: 38
--
0
Alexandre Muller
FRA, 01-02-1997
1230
Punti
30
Tornei
43
Best: 39
--
0
Zizou Bergs
BEL, 03-06-1999
1218
Punti
27
Tornei
44
Best: 19
--
0
Grigor Dimitrov
BUL, 16-05-1991
1180
Punti
18
Tornei
45
Best: 18
--
0
Sebastian Baez
ARG, 28-12-2000
1155
Punti
29
Tornei
46
Best: 46
--
0
Daniel Altmaier
GER, 12-09-1998
1148
Punti
31
Tornei
47
Best: 30
--
0
Nuno Borges
POR, 19-02-1997
1145
Punti
30
Tornei
48
Best: 23
--
0
Sebastian Korda
USA, 05-07-2000
1100
Punti
23
Tornei
49
Best: 43
--
0
Camilo Ugo Carabelli
ARG, 17-06-1999
1078
Punti
29
Tornei
50
Best: 17
--
0
Reilly Opelka
USA, 28-08-1997
1026
Punti
26
Tornei
51
Best: 36
--
0
Fabian Marozsan
HUN, 08-10-1999
1025
Punti
24
Tornei
52
Best: 42
--
0
Miomir Kecmanovic
SRB, 31-08-1999
1025
Punti
30
Tornei
53
Best: 51
--
0
Jenson Brooksby
USA, 26-10-2000
1017
Punti
22
Tornei
54
Best: 19
--
0
Alexei Popyrin
AUS, 05-08-1999
1000
Punti
25
Tornei
55
Best: 53
--
0
Marton Fucsovics
HUN, 08-02-1992
963
Punti
20
Tornei
56
Best: 6
--
0
Matteo Berrettini
ITA, 12-04-1996
945
Punti
21
Tornei
57
Best: 23
--
0
Damir Dzumhur
BIH, 20-05-1992
937
Punti
32
Tornei
58
Best: 56
--
0
Valentin Royer
FRA, 29-05-2001
936
Punti
28
Tornei
59
Best: 29
--
0
Giovanni Mpetshi Perricard
FRA, 08-07-2003
925
Punti
27
Tornei
60
Best: 27
--
0
Tomas Martin Etcheverry
ARG, 18-07-1999
920
Punti
33
Tornei
61
Best: 61
▲
1
Aleksandar Kovacevic
USA, 29-08-1998
890
Punti
33
Tornei
62
Best: 29
▲
1
Matteo Arnaldi
ITA, 22-02-2001
883
Punti
25
Tornei
63
Best: 61
▲
1
Kamil Majchrzak
POL, 13-01-1996
861
Punti
20
Tornei
64
Best: 61
▲
1
Terence Atmane
FRA, 09-01-2002
855
Punti
25
Tornei
65
Best: 43
▲
1
Marcos Giron
USA, 24-07-1993
855
Punti
28
Tornei
66
Best: 58
▲
1
Arthur Cazaux
FRA, 23-08-2002
848
Punti
22
Tornei
67
Best: 54
▼
-6
Francisco Comesana
ARG, 06-10-2000
845
Punti
25
Tornei
68
Best: 6
--
0
Gael Monfils
FRA, 01-09-1986
825
Punti
20
Tornei
69
Best: 53
--
0
Adrian Mannarino
FRA, 29-06-1988
817
Punti
25
Tornei
70
Best: 64
--
0
Ethan Quinn
USA, 12-03-2004
802
Punti
25
Tornei
71
Best: 49
--
0
Jacob Fearnley
GBR, 15-07-2001
787
Punti
26
Tornei
72
Best: 29
--
0
Mariano Navone
ARG, 27-02-2001
785
Punti
30
Tornei
73
Best: 6
--
0
Hubert Hurkacz
POL, 11-02-1997
775
Punti
20
Tornei
74
Best: 63
--
0
Mattia Bellucci
ITA, 01-06-2001
766
Punti
27
Tornei
75
Best: 3
--
0
Marin Cilic
CRO, 28-09-1988
765
Punti
19
Tornei
76
Best: 76
--
0
Jesper de Jong
NED, 31-05-2000
763
Punti
24
Tornei
77
Best: 22
--
0
Botic van de Zandschulp
NED, 04-10-1995
756
Punti
25
Tornei
78
Best: 74
--
0
Adam Walton
AUS, 17-04-1999
740
Punti
28
Tornei
79
Best: 79
--
0
Filip Misolic
AUT, 08-08-2001
726
Punti
25
Tornei
80
Best: 17
--
0
Cristian Garin
CHI, 30-05-1996
726
Punti
21
Tornei
81
Best: 55
--
0
Alejandro Tabilo
CHI, 02-06-1997
721
Punti
28
Tornei
82
Best: 79
--
0
Aleksandar Vukic
AUS, 06-04-1996
718
Punti
31
Tornei
83
Best: 57
--
0
Hamad Medjedovic
SRB, 18-07-2003
718
Punti
20
Tornei
84
Best: 21
--
0
Jan-Lennard Struff
GER, 25-04-1990
711
Punti
29
Tornei
85
Best: 71
--
0
Juan Manuel Cerundolo
ARG, 15-11-2001
704
Punti
25
Tornei
86
Best: 73
--
0
Raphael Collignon
BEL, 13-01-2002
704
Punti
23
Tornei
87
Best: 87
▲
19
James Duckworth
AUS, 21-01-1992
690
Punti
26
Tornei
88
Best: 88
--
0
Emilio Nava
USA, 02-12-2001
684
Punti
28
Tornei
89
Best: 89
--
0
Pablo Carreno Busta
ESP, 12-07-1991
681
Punti
26
Tornei
90
Best: 87
▲
1
Eliot Spizzirri
USA, 23-12-2001
680
Punti
29
Tornei
91
Best: 46
▲
1
Quentin Halys
FRA, 26-10-1996
679
Punti
29
Tornei
92
Best: 9
▲
1
Roberto Bautista Agut
ESP, 14-04-1988
670
Punti
24
Tornei
93
Best: 92
▲
1
Shintaro Mochizuki
JPN, 02-06-2003
669
Punti
28
Tornei
94
Best: 47
▲
1
Pedro Martinez
ESP, 26-04-1997
668
Punti
32
Tornei
95
Best: 42
▲
1
Benjamin Bonzi
FRA, 09-06-1996
667
Punti
24
Tornei
96
Best: 45
▲
1
Alexander Shevchenko
KAZ, 29-11-2000
662
Punti
27
Tornei
97
Best: 86
▼
-7
Dalibor Svrcina
CZE, 02-10-2002
661
Punti
26
Tornei
98
Best: 58
--
0
Hugo Gaston
FRA, 26-09-2000
653
Punti
30
Tornei
99
Best: 27
--
0
Laslo Djere
SRB, 02-06-1995
652
Punti
25
Tornei
100
Best: 95
--
0
Tristan Schoolkate
AUS, 26-02-2001
649
Punti
32
Tornei
101
Best: 78
▲
1
Vit Kopriva
CZE, 15-06-1997
636
Punti
28
Tornei
102
Best: 83
▲
1
Carlos Taberner
ESP, 08-08-1997
636
Punti
27
Tornei
103
Best: 45
▲
1
Yannick Hanfmann
GER, 13-11-1991
631
Punti
22
Tornei
104
Best: 104
▲
1
Ignacio Buse
PER, 25-03-2004
627
Punti
26
Tornei
105
Best: 105
▲
2
Roman Andres Burruchaga
ARG, 23-01-2002
615
Punti
30
Tornei
106
Best: 90
▼
-5
Thiago Agustin Tirante
ARG, 10-04-2001
612
Punti
28
Tornei
107
Best: 67
▼
-20
Luca Nardi
ITA, 06-08-2003
599
Punti
24
Tornei
108
Best: 26
--
0
Jordan Thompson
AUS, 20-04-1994
586
Punti
22
Tornei
109
Best: 16
▲
1
Nikoloz Basilashvili
GEO, 23-02-1992
573
Punti
23
Tornei
110
Best: 107
▼
-1
Tomas Barrios Vera
CHI, 10-12-1997
571
Punti
29
Tornei
111
Best: 24
--
0
Yoshihito Nishioka
JPN, 27-09-1995
566
Punti
27
Tornei
112
Best: 37
--
0
Mackenzie McDonald
USA, 16-04-1995
559
Punti
27
Tornei
113
Best: 99
--
0
Brandon Holt
USA, 06-04-1998
559
Punti
30
Tornei
114
Best: 77
--
0
Christopher O\'Connell
AUS, 03-06-1994
546
Punti
25
Tornei
115
Best: 101
▲
1
Alexander Blockx
BEL, 08-04-2005
542
Punti
26
Tornei
116
Best: 12
▼
-1
Borna Coric
CRO, 14-11-1996
538
Punti
17
Tornei
117
Best: 117
--
0
Patrick Kypson
USA, 28-10-1999
533
Punti
17
Tornei
118
Best: 7
--
0
David Goffin
BEL, 07-12-1990
525
Punti
27
Tornei
119
Best: 23
--
0
Dusan Lajovic
SRB, 30-06-1990
519
Punti
29
Tornei
120
Best: 64
--
0
Yunchaokete Bu
CHN, 19-01-2002
509
Punti
29
Tornei
121
Best: 96
--
0
Nicolas Jarry
CHI, 11-10-1995
501
Punti
24
Tornei
122
Best: 83
▲
2
Chun-Hsin Tseng
TPE, 08-08-2001
498
Punti
23
Tornei
123
Best: 118
▲
5
Francesco Passaro
ITA, 01-01-1900
491
Punti
27
Tornei
124
Best: 101
▲
1
Billy Harris
GBR, 25-01-1995
490
Punti
31
Tornei
125
Best: 62
▲
2
Rinky Hijikata
AUS, 23-02-2001
489
Punti
29
Tornei
126
Best: 91
--
0
Otto Virtanen
FIN, 21-06-2001
488
Punti
22
Tornei
127
Best: 115
▼
-5
Dino Prizmic
CRO, 05-08-2005
487
Punti
15
Tornei
128
Best: 126
▲
1
Jan Choinski
GBR, 10-06-1996
484
Punti
26
Tornei
129
Best: 113
▼
-6
Liam Draxl
CAN, 05-12-2001
483
Punti
25
Tornei
130
Best: 128
--
0
Vilius Gaubas
LTU, 29-12-2004
478
Punti
27
Tornei
131
Best: 112
▲
4
Marco Trungelliti
ARG, 31-01-1990
474
Punti
25
Tornei
132
Best: 49
▲
1
Roberto Carballes Baena
ESP, 23-03-1993
469
Punti
26
Tornei
133
Best: 132
▼
-1
Nicolai Budkov Kjaer
NOR, 01-09-2006
464
Punti
28
Tornei
134
Best: 37
--
0
Sebastian Ofner
AUT, 12-05-1996
463
Punti
19
Tornei
135
Best: 110
▼
-4
Martin Landaluce
ESP, 08-01-2006
455
Punti
25
Tornei
136
Best: 136
--
0
Moez Echargui
TUN, 10-01-1993
452
Punti
32
Tornei
137
Best: 137
--
0
Kyrian Jacquet
FRA, 11-05-2001
442
Punti
21
Tornei
138
Best: 138
▲
19
Francesco Maestrelli
ITA, 21-12-2002
442
Punti
28
Tornei
139
Best: 79
▼
-1
Hugo Dellien
BOL, 16-06-1993
438
Punti
24
Tornei
140
Best: 126
▼
-1
Andrea Pellegrino
ITA, 23-03-1997
438
Punti
22
Tornei
141
Best: 109
▼
-1
Lukas Klein
SVK, 22-03-1998
436
Punti
20
Tornei
142
Best: 102
▼
-1
Zachary Svajda
USA, 29-11-2002
431
Punti
18
Tornei
143
Best: 143
▲
20
Adolfo Daniel Vallejo
PAR, 28-04-2004
431
Punti
31
Tornei
144
Best: 142
▼
-2
Ugo Blanchet
FRA, 05-01-1999
427
Punti
25
Tornei
145
Best: 133
▼
-1
Colton Smith
USA, 05-03-2003
424
Punti
17
Tornei
146
Best: 145
▼
-1
Sho Shimabukuro
JPN, 30-07-1997
420
Punti
23
Tornei
147
Best: 102
▲
5
Elmer Moller
DEN, 09-07-2003
417
Punti
25
Tornei
148
Best: 145
▼
-2
Mark Lajal
EST, 12-05-2003
413
Punti
24
Tornei
149
Best: 143
▼
-6
Coleman Wong
HKG, 06-06-2004
412
Punti
24
Tornei
150
Best: 130
▼
-3
Titouan Droguet
FRA, 15-06-2001
410
Punti
25
Tornei
151
Best: 125
▼
-3
Matteo Gigante
ITA, 04-01-2002
407
Punti
19
Tornei
152
Best: 115
▼
-3
Jaime Faria
POR, 06-08-2003
405
Punti
21
Tornei
153
Best: 105
▼
-3
Daniel Elahi Galan
COL, 18-06-1996
405
Punti
23
Tornei
154
Best: 151
▼
-3
Giulio Zeppieri
ITA, 07-12-2001
405
Punti
23
Tornei
155
Best: 149
▼
-2
Henrique Rocha
POR, 06-04-2004
401
Punti
27
Tornei
156
Best: 126
▼
-2
Pierre-Hugues Herbert
FRA, 18-03-1991
399
Punti
21
Tornei
157
Best: 4
▲
1
Kei Nishikori
JPN, 29-12-1989
397
Punti
17
Tornei
158
Best: 3
▼
-2
Stan Wawrinka
SUI, 28-03-1985
397
Punti
24
Tornei
159
Best: 159
▲
17
Rei Sakamoto
JPN, 24-06-2006
393
Punti
24
Tornei
160
Best: 147
▼
-1
Yosuke Watanuki
JPN, 12-04-1998
380
Punti
21
Tornei
161
Best: 147
▼
-1
Guy Den Ouden
NED, 08-04-2002
372
Punti
15
Tornei
162
Best: 159
▼
-1
Luka Mikrut
CRO, 16-04-2004
367
Punti
25
Tornei
163
Best: 103
▼
-1
Harold Mayot
FRA, 04-02-2002
361
Punti
27
Tornei
164
Best: 151
▲
1
Zsombor Piros
HUN, 13-10-1999
353
Punti
16
Tornei
165
Best: 63
▲
2
Luca Van Assche
FRA, 11-05-2004
352
Punti
25
Tornei
166
Best: 99
▼
-11
Nishesh Basavareddy
USA, 02-05-2005
349
Punti
22
Tornei
167
Best: 166
▲
1
Rafael Jodar
ESP, 17-09-2006
349
Punti
15
Tornei
168
Best: 164
▼
-2
Vitaliy Sachko
UKR, 14-07-1997
349
Punti
23
Tornei
169
Best: 125
▼
-5
Juan Pablo Ficovich
ARG, 24-01-1997
347
Punti
26
Tornei
170
Best: 163
▲
2
Daniel Merida
ESP, 26-09-2004
342
Punti
24
Tornei
171
Best: 36
▼
-1
Roman Safiullin
RUS, 07-08-1997
338
Punti
19
Tornei
172
Best: 105
▼
-3
Elias Ymer
SWE, 10-04-1996
335
Punti
27
Tornei
173
Best: 95
--
0
Hugo Grenier
FRA, 23-03-1996
334
Punti
29
Tornei
174
Best: 170
--
0
Alex Barrena
ARG, 10-10-2002
333
Punti
29
Tornei
175
Best: 175
▲
47
Zdenek Kolar
CZE, 09-10-1996
331
Punti
36
Tornei
176
Best: 173
▼
-1
Martin Damm
USA, 30-09-2003
330
Punti
20
Tornei
177
Best: 87
--
0
Jurij Rodionov
AUT, 16-05-1999
329
Punti
26
Tornei
178
Best: 162
--
0
Hady Habib
LBN, 21-08-1998
328
Punti
24
Tornei
179
Best: 117
--
0
Leandro Riedi
SUI, 27-01-2002
326
Punti
8
Tornei
180
Best: 106
--
0
Tristan Boyer
USA, 21-04-2001
326
Punti
26
Tornei
181
Best: 158
--
0
Yibing Wu
CHN, 14-10-1999
322
Punti
10
Tornei
182
Best: 182
▲
13
Justin Engel
GER, 01-10-2007
320
Punti
33
Tornei
183
Best: 17
▼
-1
Bernard Tomic
AUS, 21-10-1992
319
Punti
31
Tornei
184
Best: 21
▼
-1
Daniel Evans
GBR, 23-05-1990
317
Punti
22
Tornei
185
Best: 125
▲
3
Alex Bolt
AUS, 05-01-1993
317
Punti
17
Tornei
186
Best: 123
▼
-2
Jerome Kym
SUI, 12-02-2003
315
Punti
16
Tornei
187
Best: 180
▼
-2
Michael Zheng
USA, 27-01-2004
315
Punti
12
Tornei
188
Best: 63
▲
2
Jason Kubler
AUS, 19-05-1993
315
Punti
17
Tornei
189
Best: 144
▼
-18
August Holmgren
DEN, 22-04-1998
312
Punti
23
Tornei
190
Best: 175
▲
7
Alvaro Guillen Meza
ECU, 02-01-2003
312
Punti
31
Tornei
191
Best: 187
▼
-4
Joao Lucas Reis Da Silva
BRA, 26-03-2000
309
Punti
30
Tornei
192
Best: 60
▲
15
Stefano Travaglia
ITA, 18-12-1991
308
Punti
24
Tornei
193
Best: 138
▼
-7
Thiago Monteiro
BRA, 31-05-1994
304
Punti
24
Tornei
194
Best: 164
▲
2
James McCabe
AUS, 05-07-2003
303
Punti
29
Tornei
195
Best: 191
▼
-4
Daniil Glinka
EST, 12-05-2000
300
Punti
26
Tornei
196
Best: 183
▼
-4
Oliver Crawford
GBR, 30-04-1999
300
Punti
30
Tornei
197
Best: 193
▼
-4
Sascha Gueymard Wayenburg
FRA, 01-08-2003
297
Punti
30
Tornei
198
Best: 194
▼
-4
Dan Added
FRA, 13-04-1999
296
Punti
33
Tornei
199
Best: 198
▲
2
Clement Tabur
FRA, 24-01-2000
292
Punti
25
Tornei
200
Best: 185
▲
13
Jay Clarke
GBR, 27-07-1998
292
Punti
32
Tornei
201
Best: 196
▼
-3
Arthur Fery
GBR, 12-07-2002
288
Punti
15
Tornei
202
Best: 177
▼
-3
Jack Pinnington Jones
GBR, 30-03-2003
287
Punti
16
Tornei
203
Best: 123
▼
-3
Ryan Peniston
GBR, 10-11-1995
287
Punti
28
Tornei
204
Best: 38
▼
-2
Alex Molcan
SVK, 01-12-1997
286
Punti
17
Tornei
205
Best: 153
▼
-2
Alexis Galarneau
CAN, 02-03-1999
285
Punti
26
Tornei
206
Best: 201
▼
-2
Gilles Arnaud Bailly
BEL, 19-09-2005
285
Punti
29
Tornei
207
Best: 159
▼
-2
Mitchell Krueger
USA, 12-01-1994
284
Punti
21
Tornei
208
Best: 127
▲
12
Lorenzo Giustino
ITA, 10-09-1991
284
Punti
35
Tornei
209
Best: 194
▲
6
Dane Sweeny
AUS, 12-02-2001
281
Punti
30
Tornei
210
Best: 150
▼
-4
Chris Rodesch
LUX, 18-07-2001
280
Punti
21
Tornei
211
Best: 200
▼
-3
George Loffhagen
GBR, 19-04-2001
280
Punti
23
Tornei
212
Best: 191
▲
2
Nerman Fatic
BIH, 24-10-1994
279
Punti
20
Tornei
213
Best: 205
▼
-4
Gonzalo Bueno
PER, 03-04-2004
277
Punti
34
Tornei
214
Best: 131
▼
-4
Pablo Llamas Ruiz
ESP, 13-10-2002
274
Punti
18
Tornei
215
Best: 172
▼
-4
Murphy Cassone
USA, 16-08-2002
274
Punti
28
Tornei
216
Best: 197
▼
-4
Nicolas Mejia
COL, 11-02-2000
273
Punti
30
Tornei
217
Best: 217
▲
11
Juan Carlos Prado Angelo
BOL, 06-03-2005
271
Punti
31
Tornei
218
Best: 118
▼
-1
Thiago Seyboth Wild
BRA, 10-03-2000
263
Punti
21
Tornei
219
Best: 158
--
0
Yu Hsiou Hsu
TPE, 02-04-1999
263
Punti
29
Tornei
220
Best: 184
▲
1
Luka Pavlovic
FRA, 30-03-2000
262
Punti
19
Tornei
221
Best: 186
▲
5
Facundo Diaz Acosta
ARG, 15-12-2000
261
Punti
19
Tornei
222
Best: 157
▼
-33
Lukas Neumayer
AUT, 06-09-2002
258
Punti
27
Tornei
223
Best: 31
▲
1
Lloyd Harris
RSA, 24-02-1997
256
Punti
14
Tornei
224
Best: 170
▲
3
Dmitry Popko
KAZ, 24-10-1996
255
Punti
25
Tornei
225
Best: 97
▼
-2
Kimmer Coppejans
BEL, 07-02-1994
255
Punti
31
Tornei
226
Best: 226
▲
3
Arthur Gea
FRA, 02-01-2005
255
Punti
32
Tornei
227
Best: 145
▼
-9
Felipe Meligeni Alves
BRA, 19-02-1998
251
Punti
13
Tornei
228
Best: 196
▼
-12
Rodrigo Pacheco Mendez
MEX, 25-04-2005
251
Punti
32
Tornei
229
Best: 192
▲
1
Gauthier Onclin
BEL, 01-01-1900
250
Punti
29
Tornei
230
Best: 16
▲
1
Marco Cecchinato
ITA, 30-09-1992
250
Punti
24
Tornei
231
Best: 131
▲
1
Genaro Alberto Olivieri
ARG, 04-08-1998
249
Punti
31
Tornei
232
Best: 207
▲
2
Arthur Bouquier
FRA, 25-12-2000
248
Punti
19
Tornei
233
Best: 185
▲
2
Santiago Rodriguez Taverna
ARG, 16-07-1999
247
Punti
38
Tornei
234
Best: 202
▼
-9
Federico Cina
ITA, 30-03-2007
246
Punti
24
Tornei
235
Best: 235
▲
1
Matej Dodig
CRO, 19-07-2005
244
Punti
26
Tornei
236
Best: 212
▲
1
Johannus Monday
GBR, 22-01-2002
243
Punti
27
Tornei
237
Best: 181
▲
2
Daniel Rincon
ESP, 07-01-2003
241
Punti
27
Tornei
238
Best: 142
▲
2
Alejandro Moro Canas
ESP, 07-12-2000
241
Punti
29
Tornei
239
Best: 123
▲
2
Timofey Skatov
KAZ, 21-01-2001
238
Punti
30
Tornei
240
Best: 240
▲
42
Marko Topo
GER, 13-09-2003
236
Punti
24
Tornei
241
Best: 196
▲
1
Rio Noguchi
JPN, 28-12-1998
236
Punti
27
Tornei
242
Best: 222
▼
-4
Viktor Durasovic
NOR, 19-03-1997
235
Punti
27
Tornei
243
Best: 177
▲
29
Andrea Collarini
ARG, 31-01-1992
234
Punti
31
Tornei
244
Best: 225
▲
65
Gustavo Heide
BRA, 28-02-2002
232
Punti
13
Tornei
245
Best: 161
▼
-1
Marc-Andrea Huesler
SUI, 24-06-1996
229
Punti
18
Tornei
246
Best: 147
▲
42
Kaichi Uchida
JPN, 23-08-1994
228
Punti
26
Tornei
247
Best: 187
▼
-14
Benjamin Hassan
LBN, 04-02-1995
226
Punti
31
Tornei
248
Best: 143
▼
-3
Federico Coria
ARG, 09-03-1992
225
Punti
15
Tornei
249
Best: 184
--
0
Clement Chidekh
FRA, 13-01-2001
221
Punti
35
Tornei
250
Best: 133
▲
19
Federico Agustin Gomez
ARG, 26-11-1996
219
Punti
21
Tornei
251
Best: 239
▼
-1
Remy Bertola
SUI, 31-08-1998
219
Punti
29
Tornei
252
Best: 251
▼
-1
Yi Zhou
CHN, 14-03-2005
217
Punti
25
Tornei
253
Best: 168
▼
-10
Frederico Ferreira Silva
POR, 18-03-1995
217
Punti
26
Tornei
254
Best: 252
▼
-2
Tom Paris
FRA, 02-09-2002
216
Punti
26
Tornei
255
Best: 47
▼
-2
Juncheng Shang
CHN, 02-02-2005
215
Punti
14
Tornei
256
Best: 235
▼
-1
Joel Schwaerzler
AUT, 27-01-2006
213
Punti
24
Tornei
257
Best: 142
▲
6
Ivan Gakhov
RUS, 04-11-1996
213
Punti
34
Tornei
258
Best: 243
▼
-2
Daniel Michalski
POL, 11-01-2000
212
Punti
24
Tornei
259
Best: 78
--
0
Nicolas Kicker
ARG, 16-08-1992
212
Punti
28
Tornei
260
Best: 158
▼
-13
Dimitar Kuzmanov
BUL, 28-07-1993
212
Punti
31
Tornei
261
Best: 116
▼
-4
Calvin Hemery
FRA, 28-01-1995
211
Punti
26
Tornei
262
Best: 168
▲
3
Murkel Dellien
BOL, 16-09-1997
209
Punti
31
Tornei
263
Best: 254
▼
-9
Mats Rosenkranz
GER, 23-08-1998
208
Punti
31
Tornei
264
Best: 248
▼
-16
Geoffrey Blancaneaux
FRA, 08-08-1998
207
Punti
30
Tornei
265
Best: 260
▼
-5
Tiago Pereira
POR, 20-06-2004
206
Punti
41
Tornei
266
Best: 256
▼
-4
Lautaro Midon
ARG, 29-03-2004
204
Punti
30
Tornei
267
Best: 264
▼
-3
Andres Martin
USA, 07-07-2001
203
Punti
29
Tornei
268
Best: 29
▼
-2
Christopher Eubanks
USA, 05-05-1996
202
Punti
23
Tornei
269
Best: 240
▼
-2
Patrick Zahraj
GER, 17-07-1999
202
Punti
29
Tornei
270
Best: 242
▲
57
Juan Pablo Varillas
PER, 06-10-1995
201
Punti
18
Tornei
271
Best: 268
▼
-3
Pedro Boscardin Dias
BRA, 28-01-2003
201
Punti
30
Tornei
272
Best: 248
▲
9
Andres Andrade
ECU, 14-12-1998
200
Punti
27
Tornei
273
Best: 217
▼
-12
Edas Butvilas
LTU, 23-07-2004
199
Punti
29
Tornei
274
Best: 245
▼
-4
Max Houkes
NED, 03-07-2000
197
Punti
27
Tornei
275
Best: 201
▼
-4
Fajing Sun
CHN, 03-10-1996
196
Punti
19
Tornei
276
Best: 233
▼
-3
Sumit Nagal
IND, 16-08-1997
195
Punti
24
Tornei
277
Best: 255
▼
-3
Henri Squire
GER, 27-09-2000
195
Punti
27
Tornei
278
Best: 275
▼
-3
Stefanos Sakellaridis
GRE, 13-09-2004
194
Punti
26
Tornei
279
Best: 171
▲
4
Beibit Zhukayev
KAZ, 12-10-2000
193
Punti
27
Tornei
280
Best: 243
▼
-4
Marat Sharipov
RUS, 09-10-2002
193
Punti
27
Tornei
281
Best: 228
▼
-4
Ilia Simakin
RUS, 27-10-2003
190
Punti
22
Tornei
282
Best: 261
▼
-2
Alex Rybakov
USA, 27-01-1997
189
Punti
25
Tornei
283
Best: 170
▲
1
James Trotter
JPN, 01-01-1900
186
Punti
20
Tornei
284
Best: 284
▲
3
Michael Mmoh
USA, 10-01-1998
184
Punti
16
Tornei
285
Best: 285
--
0
Darwin Blanch
USA, 28-09-2007
184
Punti
24
Tornei
286
Best: 210
▲
3
Filip Cristian Jianu
ROU, 18-09-2001
184
Punti
37
Tornei
287
Best: 237
▲
3
Saba Purtseladze
GEO, 20-08-2001
183
Punti
29
Tornei
288
Best: 269
▼
-2
Tom Gentzsch
GER, 05-09-2003
183
Punti
31
Tornei
289
Best: 289
▲
7
Fabrizio Andaloro
ITA, 31-01-2001
182
Punti
25
Tornei
290
Best: 181
▼
-12
Abdullah Shelbayh
JOR, 16-11-2003
179
Punti
28
Tornei
291
Best: 72
--
0
Borna Gojo
CRO, 27-02-1998
178
Punti
15
Tornei
292
Best: 80
--
0
Norbert Gombos
SVK, 13-08-1990
178
Punti
23
Tornei
293
Best: 278
--
0
Tyler Zink
USA, 01-01-1900
178
Punti
29
Tornei
294
Best: 182
--
0
Mikhail Kukushkin
KAZ, 26-12-1987
177
Punti
21
Tornei
295
Best: 292
--
0
Hynek Barton
CZE, 05-04-2004
177
Punti
25
Tornei
296
Best: 279
▼
-17
Garrett Johns
USA, 17-12-2000
177
Punti
33
Tornei
297
Best: 275
--
0
Matheus Pucinelli De Almeida
BRA, 01-04-2001
176
Punti
25
Tornei
298
Best: 298
--
0
Jacopo Berrettini
ITA, 27-11-1998
175
Punti
21
Tornei
299
Best: 208
▲
2
Aziz Dougaz
TUN, 26-03-1997
174
Punti
21
Tornei
300
Best: 263
▼
-1
Christoph Negritu
GER, 21-03-1994
173
Punti
29
Tornei
301
Best: 291
▲
2
Nikolas Sanchez Izquierdo
ESP, 15-03-1999
173
Punti
31
Tornei
302
Best: 302
--
0
Renta Tokuda
JPN, 29-03-1998
172
Punti
30
Tornei
303
Best: 297
▲
2
Robin Bertrand
FRA, 15-03-2003
171
Punti
35
Tornei
304
Best: 304
▲
2
Stefan Kozlov
USA, 01-02-1998
170
Punti
12
Tornei
305
Best: 108
▲
3
Franco Agamenone
ITA, 15-04-1993
170
Punti
26
Tornei
306
Best: 237
▲
38
Alastair Gray
GBR, 22-06-1998
169
Punti
21
Tornei
307
Best: 289
--
0
Mika Brunold
SUI, 02-10-2004
168
Punti
23
Tornei
308
Best: 93
▲
2
Liam Broady
GBR, 04-01-1994
168
Punti
24
Tornei
309
Best: 78
▲
21
Yasutaka Uchiyama
JPN, 05-08-1992
167
Punti
21
Tornei
310
Best: 310
▲
85
Gianluca Cadenasso
ITA, 29-09-2004
167
Punti
23
Tornei
311
Best: 165
--
0
Richard Gasquet
FRA, 18-06-1986
165
Punti
7
Tornei
312
Best: 229
▲
11
Marek Gengel
CZE, 17-09-1995
165
Punti
31
Tornei
313
Best: 160
▼
-55
Li Tu
AUS, 27-05-1996
164
Punti
20
Tornei
314
Best: 314
--
0
Sandro Kopp
AUT, 26-05-2000
164
Punti
26
Tornei
315
Best: 267
--
0
Petr Bar Biryukov
RUS, 28-02-2002
164
Punti
29
Tornei
316
Best: 314
▲
1
Moerani Bouzige
AUS, 13-07-1999
164
Punti
36
Tornei
317
Best: 281
▲
2
Jie Cui
CHN, 24-01-1998
163
Punti
25
Tornei
318
Best: 318
▲
30
Akira Santillan
JPN, 22-05-1997
163
Punti
26
Tornei
319
Best: 319
▲
19
Andrej Nedic
BIH, 16-10-2004
162
Punti
21
Tornei
320
Best: 303
--
0
Florent Bax
FRA, 16-06-1999
162
Punti
23
Tornei
321
Best: 177
--
0
Duje Ajdukovic
CRO, 05-02-2001
161
Punti
24
Tornei
322
Best: 177
▼
-9
Omar Jasika
AUS, 18-05-1997
161
Punti
26
Tornei
323
Best: 267
▼
-1
Matteo Martineau
FRA, 16-01-1999
161
Punti
29
Tornei
324
Best: 263
▲
12
Eliakim Coulibaly
CIV, 05-05-2002
160
Punti
24
Tornei
325
Best: 325
▲
32
Daniel Dutra da Silva
BRA, 05-07-1988
160
Punti
32
Tornei
326
Best: 323
▼
-1
Harry Wendelken
GBR, 18-12-2001
159
Punti
27
Tornei
327
Best: 326
▼
-1
Gabi Adrian Boitan
ROU, 11-07-1999
159
Punti
29
Tornei
328
Best: 328
▲
1
Miguel Damas
ESP, 21-12-1999
157
Punti
30
Tornei
329
Best: 329
▲
107
Toby Samuel
GBR, 06-09-2002
154
Punti
19
Tornei
330
Best: 319
▲
1
Petr Brunclik
CZE, 17-07-2006
154
Punti
22
Tornei
331
Best: 181
▼
-85
Yuta Shimizu
JPN, 09-06-1999
153
Punti
21
Tornei
332
Best: 235
▲
1
Charles Broom
GBR, 24-04-1998
153
Punti
22
Tornei
333
Best: 304
▲
1
Giles Hussey
GBR, 26-05-1997
153
Punti
29
Tornei
334
Best: 249
▼
-18
Mathys Erhard
FRA, 26-10-2001
153
Punti
30
Tornei
335
Best: 318
▼
-11
Christian Langmo
USA, 01-06-1996
153
Punti
31
Tornei
336
Best: 260
▼
-8
Carlos Sanchez Jover
ESP, 21-07-2000
152
Punti
26
Tornei
337
Best: 335
--
0
Oliver Tarvet
GBR, 29-10-2003
150
Punti
11
Tornei
338
Best: 289
▼
-26
Adria Soriano Barrera
COL, 02-06-1999
150
Punti
19
Tornei
339
Best: 339
▲
1
Hamish Stewart
GBR, 30-07-1999
150
Punti
28
Tornei
340
Best: 315
▼
-8
Alfredo Perez
USA, 22-05-1997
149
Punti
29
Tornei
341
Best: 127
▲
11
Jelle Sels
NED, 10-08-1995
149
Punti
30
Tornei
342
Best: 288
▼
-7
Jakub Paul
SUI, 22-03-1999
148
Punti
17
Tornei
343
Best: 128
▼
-2
Andrea Vavassori
ITA, 05-05-1995
147
Punti
4
Tornei
344
Best: 219
▼
-2
Nicolas Alvarez Varona
ESP, 18-05-2001
146
Punti
22
Tornei
345
Best: 221
▲
11
Hernan Casanova
ARG, 06-02-1994
145
Punti
25
Tornei
346
Best: 268
--
0
Gonzalo Villanueva
ARG, 13-01-1995
145
Punti
30
Tornei
347
Best: 345
▲
24
Gabriele Piraino
ITA, 12-11-2003
144
Punti
20
Tornei
348
Best: 348
▲
13
Maxim Mrva
CZE, 02-08-2007
144
Punti
24
Tornei
349
Best: 344
▲
16
Guido Ivan Justo
ARG, 17-12-1997
144
Punti
29
Tornei
350
Best: 339
▼
-11
Andre Ilagan
USA, 16-11-2000
144
Punti
32
Tornei
351
Best: 345
▼
-6
Martin Krumich
CZE, 26-12-2002
143
Punti
27
Tornei
352
Best: 347
▼
-5
Cedrik-Marcel Stebe
GER, 09-10-1990
142
Punti
14
Tornei
353
Best: 334
▼
-10
Kilian Feldbausch
SUI, 07-09-2005
142
Punti
24
Tornei
354
Best: 48
▼
-36
Constant Lestienne
FRA, 23-05-1992
141
Punti
13
Tornei
355
Best: 342
▼
-6
Lilian Marmousez
FRA, 03-01-2002
141
Punti
21
Tornei
356
Best: 336
▼
-6
Franco Roncadelli
URU, 06-02-2000
141
Punti
26
Tornei
357
Best: 353
▼
-4
Maximus Jones
THA, 05-09-2004
141
Punti
31
Tornei
358
Best: 358
▲
47
Sergey Fomin
UZB, 01-02-2001
141
Punti
31
Tornei
359
Best: 336
▼
-4
Antoine Ghibaudo
FRA, 25-01-2005
140
Punti
16
Tornei
360
Best: 328
▲
3
Philip Henning
RSA, 10-11-2000
140
Punti
21
Tornei
361
Best: 211
▼
-3
Javier Barranco Cosano
ESP, 17-11-1998
139
Punti
22
Tornei
362
Best: 319
▼
-3
Patrick Maloney
USA, 09-02-2000
139
Punti
26
Tornei
363
Best: 363
▲
10
Henry Searle
GBR, 29-03-2006
138
Punti
23
Tornei
364
Best: 357
▼
-2
Luca Potenza
ITA, 28-07-2000
138
Punti
31
Tornei
365
Best: 240
▼
-65
Matias Soto
CHI, 27-04-1999
137
Punti
29
Tornei
366
Best: 366
▲
8
Sanhui Shin
KOR, 18-03-1997
136
Punti
24
Tornei
367
Best: 367
▼
-3
Diego Dedura
GER, 0
136
Punti
27
Tornei
368
Best: 368
▲
115
Hayato Matsuoka
JPN, 15-01-2005
136
Punti
28
Tornei
369
Best: 208
▲
20
Facundo Mena
ARG, 22-09-1992
135
Punti
23
Tornei
370
Best: 197
▼
-66
Pol Martin Tiffon
ESP, 30-07-1999
134
Punti
21
Tornei
371
Best: 364
▼
-5
Hyeon Chung
KOR, 19-05-1996
134
Punti
21
Tornei
372
Best: 212
▼
-5
Michael Geerts
BEL, 17-01-1995
134
Punti
35
Tornei
373
Best: 202
▼
-5
Dominic Stricker
SUI, 16-08-2002
133
Punti
17
Tornei
374
Best: 369
▼
-5
Daniel Milavsky
USA, 12-09-2001
133
Punti
22
Tornei
375
Best: 283
▼
-5
Juan Bautista Torres
ARG, 02-04-2002
133
Punti
30
Tornei
376
Best: 19
▼
-16
Albert Ramos-Vinolas
ESP, 17-01-1988
132
Punti
15
Tornei
377
Best: 347
▼
-23
Samir Banerjee
USA, 02-10-2003
132
Punti
12
Tornei
378
Best: 14
▼
-6
Aslan Karatsev
RUS, 04-09-1993
131
Punti
10
Tornei
379
Best: 211
▼
-3
Roberto Cid Subervi
DOM, 30-08-1993
130
Punti
13
Tornei
380
Best: 161
▼
-3
Alibek Kachmazov
RUS, 17-08-2002
130
Punti
14
Tornei
381
Best: 299
▼
-1
Gastao Elias
POR, 24-11-1990
130
Punti
20
Tornei
382
Best: 321
▼
-4
Robert Strombachs
LAT, 15-09-1999
130
Punti
24
Tornei
383
Best: 295
▼
-4
Corentin Denolly
FRA, 06-06-1997
130
Punti
28
Tornei
384
Best: 58
▼
-3
Taro Daniel
JPN, 27-01-1993
128
Punti
19
Tornei
385
Best: 373
▼
-3
Viacheslav Bielinskyi
UKR, 02-12-2003
128
Punti
21
Tornei
386
Best: 330
▲
17
Cezar Cretu
ROU, 24-04-2001
128
Punti
25
Tornei
387
Best: 180
▼
-3
Paul Jubb
GBR, 31-10-1999
127
Punti
20
Tornei
388
Best: 320
▲
9
Pedro Sakamoto
BRA, 29-06-1993
127
Punti
23
Tornei
389
Best: 183
▲
19
Federico Arnaboldi
ITA, 18-06-2000
126
Punti
25
Tornei
390
Best: 383
▼
-5
Yanki Erel
TUR, 25-09-2000
125
Punti
20
Tornei
391
Best: 358
▼
-16
Svyatoslav Gulin
RUS, 04-12-2002
125
Punti
23
Tornei
392
Best: 385
▼
-6
Trevor Svajda
USA, 20-04-2006
124
Punti
11
Tornei
393
Best: 93
▼
-6
Andrej Martin
SVK, 20-09-1989
124
Punti
18
Tornei
394
Best: 332
▼
-6
Raul Brancaccio
ITA, 04-05-1997
124
Punti
26
Tornei
395
Best: 158
▼
-5
Tung-Lin Wu
TPE, 12-05-1998
123
Punti
24
Tornei
396
Best: 257
▼
-5
Mili Poljicak
CRO, 13-07-2004
123
Punti
25
Tornei
397
Best: 389
▼
-5
Carlo Alberto Caniato
ITA, 31-10-2005
121
Punti
20
Tornei
398
Best: 382
▲
2
Federico Bondioli
ITA, 16-05-2005
121
Punti
33
Tornei
399
Best: 55
▼
-5
Facundo Bagnis
ARG, 27-02-1990
120
Punti
11
Tornei
400
Best: 357
▼
-7
Andrea Picchione
ITA, 01-01-1900
120
Punti
23
Tornei
401
Best: 401
▲
15
David Jorda Sanchis
ESP, 14-06-1994
119
Punti
23
Tornei
402
Best: 387
▼
-4
Mariano Kestelboim
ARG, 06-02-1996
119
Punti
24
Tornei
403
Best: 385
▼
-4
Aryan Shah
IND, 21-11-2005
119
Punti
29
Tornei
404
Best: 153
▼
-3
Denis Yevseyev
KAZ, 22-05-1993
119
Punti
32
Tornei
405
Best: 258
▲
64
Igor Marcondes
BRA, 16-06-1997
118
Punti
17
Tornei
406
Best: 347
▲
18
Rudolf Molleker
GER, 26-10-2000
118
Punti
24
Tornei
407
Best: 244
▼
-3
Lucas Poullain
FRA, 05-12-1995
118
Punti
29
Tornei
408
Best: 405
▼
-2
Raphael Perot
FRA, 30-06-2001
117
Punti
15
Tornei
409
Best: 407
▼
-2
Aidan McHugh
GBR, 09-07-2000
117
Punti
22
Tornei
410
Best: 345
▼
-59
Inaki Montes-De La Torre
ESP, 03-10-2002
117
Punti
27
Tornei
411
Best: 293
▼
-2
Maks Kasnikowski
POL, 06-07-2003
116
Punti
15
Tornei
412
Best: 400
▼
-2
Luca Castelnuovo
SUI, 29-01-1997
116
Punti
24
Tornei
413
Best: 136
▼
-30
Alexey Vatutin
RUS, 27-10-1992
116
Punti
25
Tornei
414
Best: 31
▼
-3
Zhizhen Zhang
CHN, 16-10-1996
115
Punti
16
Tornei
415
Best: 116
▲
6
Marc Polmans
AUS, 02-05-1997
115
Punti
21
Tornei
416
Best: 381
▼
-4
Stuart Parker
GBR, 30-07-1997
115
Punti
23
Tornei
417
Best: 413
▼
-4
Max Basing
GBR, 02-10-2002
114
Punti
14
Tornei
418
Best: 346
▼
-4
Kasidit Samrej
THA, 20-01-2001
114
Punti
29
Tornei
419
Best: 402
▲
4
Matthew Dellavedova
AUS, 30-05-2000
114
Punti
34
Tornei
420
Best: 384
▲
22
Neil Oberleitner
AUT, 05-08-1999
113
Punti
26
Tornei
421
Best: 382
▼
-4
Max Alcala Gurri
ESP, 11-09-2002
113
Punti
27
Tornei
422
Best: 368
▲
12
Alexandr Binda
ITA, 22-09-2001
113
Punti
31
Tornei
423
Best: 419
▼
-4
Dan Martin
CAN, 09-05-1999
111
Punti
29
Tornei
424
Best: 313
▼
-4
Ricardas Berankis
LTU, 21-06-1990
111
Punti
15
Tornei
425
Best: 415
▼
-10
Lorenzo Carboni
ITA, 27-02-2006
111
Punti
28
Tornei
426
Best: 206
▼
-1
Antoine Escoffier
FRA, 29-02-1992
110
Punti
27
Tornei
427
Best: 424
▲
3
Lorenzo Joaquin Rodriguez
ARG, 29-09-1999
110
Punti
27
Tornei
428
Best: 238
▼
-1
Yusuke Takahashi
JPN, 17-10-1997
109
Punti
26
Tornei
429
Best: 342
▲
31
Luciano Emanuel Ambrogi
ARG, 19-11-2003
109
Punti
28
Tornei
430
Best: 415
▼
-12
Alex Hernandez
MEX, 23-06-1999
109
Punti
29
Tornei
431
Best: 421
▲
2
Michele Ribecai
ITA, 04-02-2003
109
Punti
30
Tornei
432
Best: 416
▼
-4
Etienne Donnet
FRA, 16-02-2001
108
Punti
19
Tornei
433
Best: 39
▲
15
Radu Albot
MDA, 11-11-1989
108
Punti
22
Tornei
434
Best: 356
▲
15
Milos Karol
SVK, 13-12-2002
108
Punti
23
Tornei
435
Best: 429
▼
-6
Alex Martinez
ESP, 19-03-2001
108
Punti
24
Tornei
436
Best: 436
▲
5
Hikaru Shiraishi
JPN, 22-05-2000
108
Punti
27
Tornei
437
Best: 78
▼
-15
Renzo Olivo
ARG, 15-03-1992
107
Punti
20
Tornei
438
Best: 372
▼
-7
Giovanni Fonio
ITA, 07-05-1998
106
Punti
22
Tornei
439
Best: 418
▼
-7
Mae Malige
FRA, 29-03-2006
106
Punti
24
Tornei
440
Best: 437
--
0
Jonas Forejtek
CZE, 10-03-2001
105
Punti
18
Tornei
441
Best: 417
▼
-4
Max Wiskandt
GER, 01-02-2002
104
Punti
22
Tornei
442
Best: 227
▼
-46
Khumoyun Sultanov
UZB, 27-10-1998
103
Punti
19
Tornei
443
Best: 443
▲
48
Felix Gill
GBR, 01-06-2002
102
Punti
17
Tornei
444
Best: 37
▼
-18
Bernabe Zapata Miralles
ESP, 12-01-1997
102
Punti
20
Tornei
445
Best: 307
▼
-43
Oleg Prihodko
UKR, 03-10-1997
102
Punti
22
Tornei
446
Best: 299
▲
6
Vadym Ursu
UKR, 01-01-1997
102
Punti
29
Tornei
447
Best: 121
▲
43
Stefano Napolitano
ITA, 11-04-1995
101
Punti
13
Tornei
448
Best: 447
▼
-1
Ioannis Xilas
GRE, 12-05-2001
101
Punti
19
Tornei
449
Best: 449
▲
6
Maxim Zhukov
RUS, 30-01-2005
101
Punti
25
Tornei
450
Best: 438
▼
-5
Andrew Fenty
USA, 01-01-1900
101
Punti
28
Tornei
451
Best: 433
▼
-7
Dali Blanch
USA, 05-03-2003
101
Punti
29
Tornei
452
Best: 139
▼
-6
Thanasi Kokkinakis
AUS, 10-04-1996
100
Punti
4
Tornei
453
Best: 387
▲
51
Gianmarco Ferrari
ITA, 04-10-2000
100
Punti
27
Tornei
454
Best: 450
▼
-4
Erik Arutiunian
BLR, 19-10-2004
99
Punti
27
Tornei
455
Best: 455
▲
59
Olaf Pieczkowski
POL, 01-04-2004
98
Punti
22
Tornei
456
Best: 287
▼
-5
Marvin Moeller
GER, 18-01-1999
98
Punti
24
Tornei
457
Best: 441
▼
-4
Juan Manuel La Serna
ARG, 05-02-2004
97
Punti
21
Tornei
458
Best: 316
▲
18
Mateus Alves
BRA, 23-01-2001
97
Punti
27
Tornei
459
Best: 50
▼
-5
Pavel Kotov
RUS, 18-11-1998
96
Punti
16
Tornei
460
Best: 402
▼
-4
Olle Wallin
SWE, 22-10-2001
96
Punti
27
Tornei
461
Best: 457
▼
-4
Vladyslav Orlov
UKR, 17-05-1995
96
Punti
30
Tornei
462
Best: 457
▼
-1
Jake Delaney
AUS, 14-05-1997
96
Punti
31
Tornei
463
Best: 458
▼
-5
Jay Friend
JPN, 22-12-2003
95
Punti
12
Tornei
464
Best: 383
▼
-5
Lukas Pokorny
SVK, 28-02-2002
95
Punti
21
Tornei
465
Best: 455
▼
-2
James Story
GBR, 05-03-2001
94
Punti
25
Tornei
466
Best: 463
▲
6
Eric Vanshelboim
UKR, 15-07-2001
94
Punti
25
Tornei
467
Best: 161
▼
-3
Filip Peliwo
POL, 30-01-1994
94
Punti
36
Tornei
468
Best: 454
▼
-3
Edward Winter
AUS, 15-09-2004
93
Punti
21
Tornei
469
Best: 463
▼
-1
Pedro Vives Marcos
ESP, 13-04-2001
92
Punti
11
Tornei
470
Best: 470
▲
17
Filippo Moroni
ITA, 01-02-2001
92
Punti
15
Tornei
471
Best: 364
▼
-1
Hiroki Moriya
JPN, 16-10-1990
92
Punti
18
Tornei
472
Best: 315
▼
-1
Enrico Dalla Valle
ITA, 21-03-1998
92
Punti
20
Tornei
473
Best: 469
--
0
Mert Alkaya
TUR, 14-06-2000
92
Punti
26
Tornei
474
Best: 339
▲
12
Andrey Chepelev
RUS, 02-08-1998
92
Punti
35
Tornei
475
Best: 167
▼
-1
Laurent Lokoli
FRA, 18-10-1994
91
Punti
15
Tornei
476
Best: 459
▲
35
Arthur Weber
FRA, 09-05-1992
91
Punti
15
Tornei
477
Best: 449
▼
-2
Takuya Kumasaka
JPN, 12-10-1998
91
Punti
24
Tornei
478
Best: 478
▲
15
Pietro Fellin
ITA, 02-08-2001
91
Punti
25
Tornei
479
Best: 388
▼
-12
Karan Singh
IND, 30-06-2003
91
Punti
25
Tornei
480
Best: 421
▼
-18
Philip Sekulic
AUS, 05-09-2003
90
Punti
17
Tornei
481
Best: 474
▼
-2
Tsung-Hao Huang
TPE, 22-11-1999
90
Punti
26
Tornei
482
Best: 429
▼
-2
Tadeas Paroulek
CZE, 30-12-1999
90
Punti
28
Tornei
483
Best: 52
▼
-2
Soonwoo Kwon
KOR, 02-12-1997
89
Punti
8
Tornei
484
Best: 226
▼
-2
Yan Bai
CHN, 21-05-1989
89
Punti
13
Tornei
485
Best: 485
▲
66
Eduardo Ribeiro
BRA, 17-03-1998
89
Punti
17
Tornei
486
Best: 285
▼
-8
Alexander Weis
ITA, 24-04-1997
89
Punti
24
Tornei
487
Best: 448
▼
-3
Branko Djuric
SRB, 10-02-2005
89
Punti
27
Tornei
488
Best: 488
▲
7
Jack Loge
BEL, 16-11-2004
89
Punti
29
Tornei
489
Best: 389
▼
-51
Stefan Dostanic
USA, 04-11-2001
88
Punti
11
Tornei
490
Best: 466
▼
-24
Joao Eduardo Schiessl
BRA, 19-08-2004
88
Punti
22
Tornei
491
Best: 318
▼
-48
Alex Marti Pujolras
ESP, 10-02-1999
88
Punti
24
Tornei
492
Best: 433
▼
-53
Aristotelis Thanos
GRE, 07-04-2001
87
Punti
16
Tornei
493
Best: 484
▲
4
Florian Broska
GER, 01-01-1998
87
Punti
19
Tornei
494
Best: 459
▲
9
Nikolay Vylegzhanin
RUS, 18-04-2000
87
Punti
25
Tornei
495
Best: 491
▼
-1
Eero Vasa
FIN, 01-02-1997
87
Punti
25
Tornei
496
Best: 433
--
0
Maxime Janvier
FRA, 18-10-1996
87
Punti
28
Tornei
497
Best: 270
▼
-62
Blake Ellis
AUS, 06-01-1999
86
Punti
11
Tornei
498
Best: 373
--
0
Bor Artnak
SLO, 04-06-2004
86
Punti
17
Tornei
499
Best: 296
▲
1
Oleksandr Ovcharenko
UKR, 17-10-2001
86
Punti
24
Tornei
500
Best: 500
▲
73
Andrea Guerrieri
ITA, 03-12-1998
85
Punti
16
Tornei
501
Best: 462
--
0
Sean Cuenin
FRA, 16-02-2004
85
Punti
21
Tornei
502
Best: 395
--
0
Tibo Colson
BEL, 12-07-2000
85
Punti
21
Tornei
503
Best: 424
▲
2
Ryan Nijboer
NED, 28-07-1999
85
Punti
30
Tornei
504
Best: 491
▲
2
Nicolas Arseneault
CAN, 18-01-2007
84
Punti
20
Tornei
505
Best: 318
▲
2
Oriol Roca Batalla
ESP, 30-04-1993
84
Punti
15
Tornei
506
Best: 306
▲
7
Blaise Bicknell
JAM, 26-11-2001
84
Punti
19
Tornei
507
Best: 483
▼
-18
Keegan Smith
USA, 23-06-1998
84
Punti
24
Tornei
508
Best: 429
--
0
Alvin Nicholas Tudorica
CAN, 13-02-2002
84
Punti
25
Tornei
509
Best: 49
--
0
Dominik Koepfer
GER, 29-04-1994
83
Punti
6
Tornei
510
Best: 479
--
0
Henry Bernet
SUI, 25-01-2007
83
Punti
11
Tornei
511
Best: 465
▼
-12
Egor Agafonov
RUS, 05-09-2002
83
Punti
19
Tornei
512
Best: 483
▲
22
Yuki Mochizuki
JPN, 23-11-1997
83
Punti
20
Tornei
513
Best: 409
▲
4
Juan Carlos Aguilar
CAN, 20-11-1998
83
Punti
21
Tornei
514
Best: 514
▲
36
Buvaysar Gadamauri
BEL, 10-07-2000
83
Punti
26
Tornei
515
Best: 74
▼
-3
Mirza Basic
BIH, 12-07-1991
82
Punti
15
Tornei
516
Best: 484
▼
-31
Tristan McCormick
USA, 01-04-1999
82
Punti
32
Tornei
517
Best: 352
▼
-2
Gregoire Barrere
FRA, 16-02-1994
81
Punti
14
Tornei
518
Best: 509
--
0
Manuel Mazza
ITA, 16-04-1999
81
Punti
21
Tornei
519
Best: 439
▼
-31
Oleksii Krutykh
UKR, 10-03-2000
81
Punti
23
Tornei
520
Best: 520
▲
9
Nino Ehrenschneider
GER, 31-03-2001
81
Punti
27
Tornei
521
Best: 176
▼
-29
Daniel Masur
GER, 06-11-1994
80
Punti
16
Tornei
522
Best: 229
▼
-3
Mukund Sasikumar
IND, 14-01-1997
80
Punti
22
Tornei
523
Best: 519
▲
1
Dhakshineswar Suresh
IND, 29-03-2000
79
Punti
12
Tornei
524
Best: 426
▲
2
Tommaso Compagnucci
ITA, 01-01-1900
79
Punti
24
Tornei
525
Best: 525
▲
2
Fares Zakaria
EGY, 13-05-2001
79
Punti
26
Tornei
526
Best: 526
▲
13
Stefan Palosi
ROU, 28-01-2000
79
Punti
26
Tornei
527
Best: 99
▲
3
Alexander Ritschard
SUI, 24-03-1994
78
Punti
11
Tornei
528
Best: 526
▲
7
Bruno Kuzuhara
USA, 01-04-2004
78
Punti
29
Tornei
529
Best: 436
▲
32
Sebastian Gima
ROU, 17-05-2002
78
Punti
31
Tornei
530
Best: 477
▲
33
Peter Fajta
HUN, 23-05-2002
77
Punti
22
Tornei
531
Best: 500
▼
-6
Elmar Ejupovic
GER, 01-02-1993
76
Punti
16
Tornei
532
Best: 181
▲
4
Tristan Lamasine
FRA, 05-03-1993
76
Punti
17
Tornei
533
Best: 468
▲
4
Ryuki Matsuda
JPN, 28-12-1999
76
Punti
22
Tornei
534
Best: 399
▼
-2
Dennis Novak
AUT, 28-08-1993
76
Punti
22
Tornei
535
Best: 535
▲
5
Stefan Adrian Andreescu
ROU, 24-12-2001
76
Punti
32
Tornei
536
Best: 438
▼
-59
Ergi Kirkin
TUR, 27-01-1999
75
Punti
19
Tornei
537
Best: 404
▲
5
Cannon Kingsley
USA, 06-05-2001
75
Punti
20
Tornei
538
Best: 448
--
0
Aleksandre Bakshi
GEO, 15-07-1997
75
Punti
23
Tornei
539
Best: 402
▼
-19
Gabriele Pennaforti
ITA, 14-09-2000
75
Punti
25
Tornei
540
Best: 424
▲
3
Kokoro Isomura
JPN, 22-01-2003
75
Punti
30
Tornei
541
Best: 451
▼
-10
Dan Alexandru Tomescu
ROU, 30-03-1999
74
Punti
14
Tornei
542
Best: 432
▼
-21
Iliyan Radulov
BUL, 11-06-2005
74
Punti
15
Tornei
543
Best: 385
▲
2
Maximilian Neuchrist
AUT, 22-07-1991
74
Punti
20
Tornei
544
Best: 340
▼
-22
Masamichi Imamura
JPN, 23-11-1998
74
Punti
26
Tornei
545
Best: 410
▼
-1
Stefan Popovic
SRB, 25-05-2003
74
Punti
34
Tornei
546
Best: 284
▲
1
Emil Ruusuvuori
FIN, 02-04-1999
73
Punti
19
Tornei
547
Best: 541
▼
-6
Arda Azkara
TUR, 14-03-2003
73
Punti
14
Tornei
548
Best: 285
▼
-32
Aidan Mayo
USA, 14-05-2003
73
Punti
18
Tornei
549
Best: 334
--
0
Leo Borg
SWE, 15-05-2003
73
Punti
22
Tornei
550
Best: 550
▲
94
Juan Estevez
ARG, 22-09-2005
73
Punti
27
Tornei
551
Best: 519
▼
-5
Carlos Lopez Montagud
ESP, 06-07-2000
72
Punti
26
Tornei
552
Best: 519
▲
2
Amr Elsayed
EGY, 04-03-1999
72
Punti
29
Tornei
553
Best: 10
▲
2
Lucas Pouille
FRA, 23-02-1994
71
Punti
4
Tornei
554
Best: 339
▲
2
Govind Nanda
USA, 17-02-2001
71
Punti
14
Tornei
555
Best: 258
▲
2
Karue Sell
BRA, 13-11-1993
71
Punti
15
Tornei
556
Best: 280
▲
2
Dominik Palan
CZE, 30-09-2000
71
Punti
22
Tornei
557
Best: 557
▲
11
Sergio Callejon Hernando
ESP, 16-09-2004
71
Punti
24
Tornei
558
Best: 552
▲
1
Igor Gimenez
BRA, 20-02-2000
71
Punti
28
Tornei
559
Best: 230
▼
-26
Max Hans Rehberg
GER, 13-09-2003
70
Punti
8
Tornei
560
Best: 483
▲
2
Justin Boulais
CAN, 20-10-2001
70
Punti
21
Tornei
561
Best: 533
▲
4
Tomasz Berkieta
POL, 21-07-2006
70
Punti
24
Tornei
562
Best: 555
▲
2
Sebastian Sorger
AUT, 19-12-2005
70
Punti
24
Tornei
563
Best: 559
▲
4
Paulo Andre Saraiva Dos Santos
BRA, 23-06-2000
70
Punti
26
Tornei
564
Best: 560
▼
-4
Taha Baadi
MAR, 19-07-2001
70
Punti
28
Tornei
565
Best: 428
▲
32
Valerio Aboian
ARG, 14-06-2002
69
Punti
14
Tornei
566
Best: 438
▲
3
Woobin Shin
KOR, 20-01-2004
69
Punti
25
Tornei
567
Best: 477
▲
11
Kirill Kivattsev
RUS, 10-10-1997
69
Punti
32
Tornei
568
Best: 447
▲
8
Anton Matusevich
GBR, 30-05-2001
68
Punti
16
Tornei
569
Best: 549
▲
2
Robin Catry
FRA, 06-03-2002
68
Punti
17
Tornei
570
Best: 458
▼
-17
Maxwell Mckennon
USA, 17-05-2002
68
Punti
23
Tornei
571
Best: 544
▼
-5
Adhithya Ganesan
USA, 24-10-2005
68
Punti
24
Tornei
572
Best: 572
▲
31
Ivan Marrero Curbelo
ESP, 27-09-1998
67
Punti
22
Tornei
573
Best: 561
▼
-3
Cyril Vandermeersch
FRA, 06-05-1999
67
Punti
24
Tornei
574
Best: 384
▼
-2
Petr Nesterov
BUL, 07-03-2003
67
Punti
25
Tornei
575
Best: 351
▼
-52
Nicholas David Ionel
ROU, 12-10-2002
67
Punti
28
Tornei
576
Best: 509
▲
33
Radu Mihai Papoe
ROU, 28-08-2002
66
Punti
13
Tornei
577
Best: 545
▼
-2
Filip Jeff Planinsek
SLO, 29-06-2001
66
Punti
15
Tornei
578
Best: 561
▼
-4
Filippo Romano
ITA, 07-07-2005
66
Punti
17
Tornei
579
Best: 356
▼
-2
Maxime Chazal
FRA, 24-04-1993
66
Punti
21
Tornei
580
Best: 520
▲
24
Dominik Kellovsky
CZE, 24-07-1996
66
Punti
23
Tornei
581
Best: 511
--
0
Dusan Obradovic
SRB, 23-03-2001
66
Punti
26
Tornei
582
Best: 582
▲
2
Michal Krajci
SVK, 14-01-2005
66
Punti
27
Tornei
583
Best: 576
▼
-4
Ognjen Milic
SRB, 22-06-2007
65
Punti
15
Tornei
584
Best: 256
▼
-2
Johan Nikles
SUI, 23-03-1997
65
Punti
21
Tornei
585
Best: 585
▼
-5
Thomas Faurel
FRA, 0
65
Punti
22
Tornei
586
Best: 277
▲
50
Michael Vrbensky
CZE, 26-12-1999
64
Punti
19
Tornei
587
Best: 523
▼
-4
Facundo Juarez
ITA, 23-09-1997
64
Punti
22
Tornei
588
Best: 588
▲
4
Pavle Marinkov
AUS, 04-02-2006
64
Punti
27
Tornei
589
Best: 151
▼
-4
Enzo Couacaud
FRA, 01-03-1995
63
Punti
11
Tornei
590
Best: 144
▼
-4
Cem Ilkel
TUR, 21-08-1995
63
Punti
12
Tornei
591
Best: 80
▼
-4
Jozef Kovalik
SVK, 04-11-1992
63
Punti
14
Tornei
592
Best: 566
▼
-4
Miguel Tobon
COL, 01-01-1900
63
Punti
20
Tornei
593
Best: 591
▼
-2
Millen Hurrion
GBR, 22-06-1999
63
Punti
25
Tornei
594
Best: 390
▼
-66
Pedro Araujo
POR, 26-03-2002
63
Punti
27
Tornei
595
Best: 515
▼
-1
Emilien Demanet
BEL, 25-04-2005
63
Punti
30
Tornei
596
Best: 589
▼
-7
Lui Maxted
GBR, 01-01-1900
62
Punti
9
Tornei
597
Best: 597
▲
52
Carl Emil Overbeck
DEN, 0
62
Punti
13
Tornei
598
Best: 278
▼
-8
Lucas Gerch
GER, 20-12-1994
62
Punti
17
Tornei
599
Best: 599
▲
83
Alan Fernando Rubio Fierros
MEX, 03-02-1999
62
Punti
18
Tornei
600
Best: 417
▲
1
Ajeet Rai
NZL, 18-01-1999
62
Punti
21
Tornei
601
Best: 316
▲
5
Alberto Barroso Campos
ESP, 04-06-1996
62
Punti
26
Tornei
602
Best: 575
▼
-9
Mario Gonzalez Fernandez
ESP, 28-04-2002
62
Punti
27
Tornei
603
Best: 502
▼
-8
Adrian Oetzbach
GER, 29-10-1997
62
Punti
33
Tornei
604
Best: 460
▼
-6
Arthur Reymond
FRA, 02-04-1999
61
Punti
22
Tornei
605
Best: 605
▲
80
Matthew William Donald
CZE, 08-11-2004
61
Punti
23
Tornei
606
Best: 520
▼
-6
Conner Huertas del Pino
PER, 20-12-1995
60
Punti
10
Tornei
607
Best: 548
▼
-55
Nick Hardt
DOM, 20-09-2000
60
Punti
17
Tornei
608
Best: 608
▲
7
Koki Matsuda
JPN, 31-10-2000
60
Punti
17
Tornei
609
Best: 526
▼
-4
Maxence Beauge
FRA, 08-06-2000
60
Punti
23
Tornei
610
Best: 508
▼
-8
Loann Massard
FRA, 27-07-2005
60
Punti
23
Tornei
611
Best: 564
▼
-4
Louis Wessels
GER, 27-08-1998
60
Punti
30
Tornei
612
Best: 462
▲
7
Constantin Bittoun Kouzmine
FRA, 04-01-1999
60
Punti
33
Tornei
613
Best: 450
▼
-14
Yurii Dzhavakian
UKR, 07-05-1993
60
Punti
33
Tornei
614
Best: 533
▼
-66
Luis Carlos Alvarez
MEX, 03-09-2004
59
Punti
11
Tornei
615
Best: 608
▼
-7
Shunsuke Mitsui
JPN, 20-05-2002
59
Punti
11
Tornei
616
Best: 598
▼
-6
Manas Dhamne
IND, 29-12-2007
59
Punti
23
Tornei
617
Best: 612
▼
-5
Mees Rottgering
NED, 07-07-2007
59
Punti
27
Tornei
618
Best: 545
▼
-2
Damien Wenger
SUI, 17-03-2000
58
Punti
17
Tornei
619
Best: 618
▲
6
Santiago De La Fuente
ARG, 06-02-2002
58
Punti
21
Tornei
620
Best: 610
▼
-3
Arthur Nagel
FRA, 14-04-2003
58
Punti
22
Tornei
621
Best: 542
▼
-8
Karl Poling
USA, 04-08-1999
58
Punti
28
Tornei
622
Best: 50
▼
-2
Mikael Ymer
SWE, 09-09-1998
57
Punti
10
Tornei
623
Best: 279
▼
-2
Jakub Nicod
CZE, 21-07-2004
57
Punti
14
Tornei
624
Best: 290
▼
-2
Shintaro Imai
JPN, 07-09-1993
57
Punti
14
Tornei
625
Best: 308
▼
-2
Toby Kodat
USA, 13-01-2003
57
Punti
18
Tornei
626
Best: 626
▲
34
Lorenzo Sciahbasi
ITA, 04-11-2005
57
Punti
20
Tornei
627
Best: 627
▲
27
Joaquin Aguilar Cardozo
URU, 08-04-2005
57
Punti
22
Tornei
628
Best: 628
▲
91
Georgii Kravchenko
UKR, 28-07-2000
57
Punti
24
Tornei
629
Best: 535
▼
-5
Kenta Miyoshi
JPN, 16-03-2004
56
Punti
10
Tornei
630
Best: 443
▼
-19
Federico Iannaccone
ITA, 26-03-1999
56
Punti
25
Tornei
631
Best: 527
▼
-4
Ye Cong Mo
CHN, 26-06-2000
55
Punti
21
Tornei
632
Best: 505
▼
-6
Stijn Slump
NED, 21-01-1999
55
Punti
22
Tornei
633
Best: 588
▲
9
Yuta Kikuchi
JPN, 27-09-1999
55
Punti
26
Tornei
634
Best: 628
▼
-6
Massimo Giunta
ITA, 09-07-2004
55
Punti
29
Tornei
635
Best: 563
▼
-4
Andrew Paulson
CZE, 16-11-2001
54
Punti
8
Tornei
636
Best: 630
▼
-4
Mate Valkusz
HUN, 13-08-1998
54
Punti
8
Tornei
637
Best: 501
▼
-4
Christian Sigsgaard
DEN, 14-03-1997
54
Punti
12
Tornei
638
Best: 638
▲
106
Yusuke Kusuhara
JPN, 09-08-1997
54
Punti
16
Tornei
639
Best: 625
▼
-5
Igor Kudriashov
RUS, 27-09-2003
54
Punti
18
Tornei
640
Best: 395
▼
-5
Rigele Te
CHN, 09-10-1997
54
Punti
18
Tornei
641
Best: 431
▼
-23
Gerard Campana Lee
KOR, 01-10-2004
54
Punti
25
Tornei
642
Best: 437
▲
1
Michiel De Krom
NED, 27-06-1998
54
Punti
26
Tornei
643
Best: 538
▼
-6
Johan Alexander Rodriguez
COL, 26-09-2003
53
Punti
11
Tornei
644
Best: 644
▲
180
Max Schoenhaus
GER, 0
53
Punti
14
Tornei
645
Best: 645
▲
20
Juan Cruz Martin Manzano
ITA, 15-12-2004
53
Punti
18
Tornei
646
Best: 496
▼
-7
Denis Klok
RUS, 26-05-1998
53
Punti
22
Tornei
647
Best: 647
▲
65
Tai Sach
AUS, 16-09-2002
53
Punti
22
Tornei
648
Best: 648
▲
26
Carlos Maria Zarate
ARG, 0
53
Punti
22
Tornei
649
Best: 640
▼
-9
Axel Garcian
FRA, 07-06-2002
53
Punti
23
Tornei
650
Best: 594
▼
-20
Sergi Perez Contri
ESP, 20-01-1998
53
Punti
29
Tornei
651
Best: 584
▼
-5
Kyle Kang
USA, 27-01-2005
52
Punti
9
Tornei
652
Best: 647
▼
-5
Alec Deckers
NED, 01-01-1900
52
Punti
10
Tornei
653
Best: 546
▼
-57
Aidan Kim
USA, 24-11-2004
52
Punti
11
Tornei
654
Best: 654
▲
97
Reda Bennani
MAR, 01-01-1900
52
Punti
11
Tornei
655
Best: 655
▲
1
Giuseppe La Vela
ITA, 16-10-2000
52
Punti
26
Tornei
656
Best: 575
▼
-11
Luca Castagnola
ITA, 14-06-2002
52
Punti
26
Tornei
657
Best: 657
▼
-7
Duncan Chan
CAN, 0
51
Punti
7
Tornei
658
Best: 635
▼
-10
Jacopo Vasami
ITA, 01-01-1900
51
Punti
9
Tornei
659
Best: 659
▼
-8
Pierluigi Basile
ITA, 0
51
Punti
11
Tornei
660
Best: 327
▼
-7
Naoki Nakagawa
JPN, 19-11-1996
51
Punti
17
Tornei
661
Best: 614
▼
-20
Alejandro Manzanera Pertusa
ESP, 08-04-2003
51
Punti
23
Tornei
662
Best: 657
▼
-5
Quinn Vandecasteele
USA, 01-09-2002
51
Punti
26
Tornei
663
Best: 540
▼
-5
Giovanni Oradini
ITA, 14-09-1997
51
Punti
27
Tornei
664
Best: 496
▲
33
Niels Visker
NED, 05-10-2001
51
Punti
29
Tornei
665
Best: 603
▲
11
Aziz Ouakaa
TUN, 07-08-1999
51
Punti
36
Tornei
666
Best: 633
▼
-7
Nick Kyrgios
AUS, 27-04-1995
50
Punti
7
Tornei
667
Best: 651
▼
-15
Yassine Dlimi
MAR, 05-05-2003
50
Punti
13
Tornei
668
Best: 611
▼
-30
Joshua Sheehy
USA, 28-01-1997
50
Punti
13
Tornei
669
Best: 652
▼
-8
Radu David Turcanu
ROU, 01-01-1900
50
Punti
19
Tornei
670
Best: 557
▼
-8
John Echeverria
ESP, 30-11-2001
50
Punti
19
Tornei
671
Best: 671
▲
100
Yuta Kawahashi
JPN, 26-01-1998
50
Punti
20
Tornei
672
Best: 616
▼
-8
Sidharth Rawat
IND, 21-04-1993
50
Punti
20
Tornei
673
Best: 447
▼
-10
Kuan-Yi Lee
TPE, 09-09-1996
50
Punti
21
Tornei
674
Best: 672
▲
20
Andres Santamarta Roig
ESP, 01-01-1900
49
Punti
18
Tornei
675
Best: 675
▲
14
Lucio Ratti
ARG, 27-01-2004
49
Punti
21
Tornei
676
Best: 400
▼
-21
Kris Van Wyk
RSA, 29-09-1996
49
Punti
21
Tornei
677
Best: 602
▼
-11
Pawit Sornlaksup
THA, 24-08-1999
49
Punti
22
Tornei
678
Best: 628
▲
53
Alexander Donski
BUL, 01-08-1998
48
Punti
8
Tornei
679
Best: 451
▼
-10
Pedro Cachin
ARG, 12-04-1995
48
Punti
10
Tornei
680
Best: 673
▼
-7
Blu Baker
GBR, 28-08-2001
48
Punti
14
Tornei
681
Best: 671
▼
-10
Ryan Fishback
USA, 27-04-2002
48
Punti
25
Tornei
682
Best: 673
▲
8
Samuele Pieri
ITA, 28-02-2002
48
Punti
25
Tornei
683
Best: 546
▼
-11
Diego Augusto Barreto Sanchez
ESP, 18-04-2002
48
Punti
30
Tornei
684
Best: 522
▼
-70
Michael Agwi
IRL, 04-09-2003
47
Punti
15
Tornei
685
Best: 515
▲
17
Felix Corwin
USA, 26-05-1996
47
Punti
18
Tornei
686
Best: 686
▲
5
Leo Vithoontien
JPN, 18-08-1999
47
Punti
29
Tornei
687
Best: 107
▼
-10
Nicolas Moreno De Alboran
USA, 14-07-1997
46
Punti
5
Tornei
688
Best: 660
▼
-10
Cooper Williams
USA, 17-06-2005
46
Punti
7
Tornei
689
Best: 677
▼
-10
Francesco Forti
ITA, 26-07-1999
46
Punti
14
Tornei
690
Best: 666
▼
-10
Tuncay Duran
TUR, 02-06-2004
46
Punti
14
Tornei
691
Best: 569
▼
-8
James Watt
NZL, 09-06-2000
46
Punti
18
Tornei
692
Best: 493
▼
-22
Alejo Sanchez Quilez
ESP, 25-06-2005
46
Punti
18
Tornei
693
Best: 549
▼
-9
Tianhui Zhang
CHN, 19-02-2006
46
Punti
20
Tornei
694
Best: 632
▼
-27
Guillaume Dalmasso
FRA, 14-10-2002
46
Punti
27
Tornei
695
Best: 62
▼
-27
Kenny De Schepper
FRA, 29-05-1987
46
Punti
27
Tornei
696
Best: 407
▼
-9
Kyle Edmund
GBR, 08-01-1995
45
Punti
7
Tornei
697
Best: 697
▼
-9
Pablo Martinez Gomez
ESP, 0
45
Punti
9
Tornei
698
Best: 470
▲
5
Imanol Lopez Morillo
ESP, 18-11-1999
45
Punti
20
Tornei
699
Best: 692
▼
-3
Chase Ferguson
AUS, 02-01-1999
45
Punti
21
Tornei
700
Best: 700
▲
199
Jack Anthrop
USA, 0
44
Punti
10
Tornei
701
Best: 690
▲
42
Kaylan Bigun
USA, 23-05-2006
44
Punti
15
Tornei
702
Best: 673
▼
-9
Gustavo Ribeiro De Almeida
BRA, 19-04-2006
44
Punti
16
Tornei
703
Best: 488
▼
-22
Peter Bertran
DOM, 05-03-1996
44
Punti
16
Tornei
704
Best: 684
▲
4
Ali Yazdani
IRI, 09-09-2003
44
Punti
18
Tornei
705
Best: 546
▼
-10
Uisung Park
KOR, 27-09-2000
44
Punti
19
Tornei
706
Best: 703
▲
4
Daniil Ostapenkov
BLR, 08-05-2003
44
Punti
21
Tornei
707
Best: 563
▼
-78
Evan Zhu
USA, 15-08-1998
44
Punti
28
Tornei
708
Best: 642
▼
-10
Pedro Rodrigues
BRA, 05-04-2006
43
Punti
12
Tornei
709
Best: 142
▼
-10
Joris De Loore
BEL, 21-04-1993
43
Punti
13
Tornei
710
Best: 710
▼
-10
Sora Fukuda
JPN, 0
43
Punti
17
Tornei
711
Best: 695
▼
-10
Jan Kumstat
CZE, 01-01-1900
43
Punti
17
Tornei
712
Best: 691
▲
16
Matthew Summers
GBR, 25-09-1998
43
Punti
22
Tornei
713
Best: 713
▲
37
Rodrigo Alujas
MEX, 26-08-2002
43
Punti
23
Tornei
714
Best: 688
▼
-9
Yanaki Milev
BUL, 15-04-2004
43
Punti
27
Tornei
715
Best: 134
▼
-9
Manuel Guinard
FRA, 15-11-1995
42
Punti
5
Tornei
716
Best: 659
▼
-24
JiSung Nam
KOR, 15-08-1993
42
Punti
13
Tornei
717
Best: 486
▼
-13
Alex Knaff
LUX, 26-11-1997
42
Punti
18
Tornei
718
Best: 709
▼
-9
Marcel Zielinski
POL, 27-10-2000
42
Punti
18
Tornei
719
Best: 520
▲
28
Emile Hudd
GBR, 27-05-2000
42
Punti
21
Tornei
720
Best: 709
▼
-7
Felix Balshaw
FRA, 15-06-2006
42
Punti
22
Tornei
721
Best: 594
▼
-46
Strong Kirchheimer
USA, 26-04-1995
42
Punti
25
Tornei
722
Best: 722
▲
37
Cruz Hewitt
AUS, 11-12-2008
41
Punti
15
Tornei
723
Best: 595
▼
-16
Theo Papamalamis
FRA, 09-01-2006
41
Punti
15
Tornei
724
Best: 715
▼
-9
Gabriel Ghetu
ROU, 07-11-2007
41
Punti
19
Tornei
725
Best: 509
▼
-9
Alec Beckley
RSA, 18-06-2001
41
Punti
20
Tornei
726
Best: 718
▼
-8
Ryan Dickerson
USA, 08-05-1997
41
Punti
20
Tornei
727
Best: 706
▲
37
Michael Bassem Sobhy
EGY, 07-05-2004
41
Punti
25
Tornei
728
Best: 622
▼
-6
Amaury Raynel
FRA, 29-06-2002
41
Punti
26
Tornei
729
Best: 45
▼
-5
Maximilian Marterer
GER, 15-06-1995
40
Punti
3
Tornei
730
Best: 456
▼
-5
Alessandro Pecci
ITA, 23-03-2001
40
Punti
17
Tornei
731
Best: 395
▼
-4
Alafia Ayeni
USA, 10-08-1999
40
Punti
20
Tornei
732
Best: 725
▼
-2
Josip Simundza
CRO, 20-12-2004
40
Punti
24
Tornei
733
Best: 694
▼
-13
Maxence Bertimon
FRA, 20-09-1999
40
Punti
24
Tornei
734
Best: 700
▲
1
Kai Wehnelt
GER, 27-11-1995
40
Punti
25
Tornei
735
Best: 362
▼
-21
Tim Handel
GER, 18-10-1996
40
Punti
29
Tornei
736
Best: 736
▼
-4
Daniel Siniakov
CZE, 0
39
Punti
11
Tornei
737
Best: 728
▼
-4
Cesar Bouchelaghem
FRA, 28-06-2004
39
Punti
12
Tornei
738
Best: 714
▼
-12
Isaiah Strode
USA, 15-09-1997
39
Punti
17
Tornei
739
Best: 478
▼
-5
Lucas Bouquet
FRA, 05-08-1997
39
Punti
21
Tornei
740
Best: 476
▼
-11
Ignacio Monzon
ARG, 05-01-1998
39
Punti
22
Tornei
741
Best: 605
▼
-3
Mitsuki Wei Kang Leong
MAS, 06-08-2004
39
Punti
26
Tornei
742
Best: 607
▼
-56
Jacob Brumm
USA, 30-11-1998
39
Punti
29
Tornei
743
Best: 606
▼
-4
Alexis Gautier
FRA, 07-04-1997
38
Punti
9
Tornei
744
Best: 620
▼
-4
Trey Hilderbrand
USA, 15-05-2000
38
Punti
9
Tornei
745
Best: 24
▼
-4
Martin Klizan
SVK, 11-07-1989
38
Punti
10
Tornei
746
Best: 676
▼
-1
Semen Pankin
RUS, 04-09-1999
38
Punti
19
Tornei
747
Best: 130
▼
-1
Duckhee Lee
KOR, 29-05-1998
38
Punti
21
Tornei
748
Best: 720
--
0
Adrien Gobat
FRA, 10-07-2001
38
Punti
21
Tornei
749
Best: 741
--
0
Nicolas Tepmahc
FRA, 23-05-2001
38
Punti
23
Tornei
750
Best: 635
▼
-27
John Sperle
GER, 30-01-2002
38
Punti
25
Tornei
751
Best: 751
▲
6
Joshua Charlton
AUS, 01-01-1900
38
Punti
26
Tornei
752
Best: 605
▲
6
Leonardo Rossi
ITA, 05-08-2002
38
Punti
29
Tornei
753
Best: 411
▼
-1
Micah Braswell
USA, 04-11-2001
37
Punti
10
Tornei
754
Best: 265
▼
-12
Evgenii Tiurnev
RUS, 08-04-1997
37
Punti
13
Tornei
755
Best: 741
▼
-1
Pierre Delage
FRA, 22-01-2001
37
Punti
18
Tornei
756
Best: 742
--
0
Leo Raquillet
FRA, 04-10-2005
37
Punti
20
Tornei
757
Best: 743
▼
-2
Dinko Dinev
BUL, 13-02-2004
37
Punti
21
Tornei
758
Best: 758
▲
33
Shinji Hazawa
JPN, 12-04-1999
37
Punti
23
Tornei
759
Best: 733
▼
-22
Naoya Honda
JPN, 01-01-1900
37
Punti
25
Tornei
760
Best: 686
▼
-39
William Grant
USA, 13-02-2001
37
Punti
25
Tornei
761
Best: 653
▲
32
Taisei Ichikawa
JPN, 21-12-2000
37
Punti
26
Tornei
762
Best: 704
▼
-9
Mwendwa Mbithi
USA, 10-01-1998
36
Punti
18
Tornei
763
Best: 578
▲
71
Jose Pereira
BRA, 26-01-1991
36
Punti
18
Tornei
764
Best: 764
▼
-4
Samuel Alejandro Linde Palacios
COL, 0
36
Punti
20
Tornei
765
Best: 765
▼
-3
Luca Preda
ROU, 0
36
Punti
20
Tornei
766
Best: 755
▼
-3
Yanis Ghazouani Durand
FRA, 04-07-2000
36
Punti
22
Tornei
767
Best: 675
▼
-31
Francisco Rocha
POR, 04-10-1999
36
Punti
23
Tornei
768
Best: 656
▼
-3
Maik Steiner
GER, 19-06-1994
36
Punti
25
Tornei
769
Best: 669
▼
-3
Kosuke Ogura
JPN, 09-02-1996
36
Punti
27
Tornei
770
Best: 770
▼
-3
Lucas Andrade Da Silva
BRA, 0
35
Punti
4
Tornei
771
Best: 771
▼
-3
Roger Pascual Ferra
ESP, 0
35
Punti
9
Tornei
772
Best: 772
▲
30
Luca Staeheli
SUI, 08-03-2000
35
Punti
12
Tornei
773
Best: 65
▼
-4
Egor Gerasimov
BLR, 11-11-1992
35
Punti
12
Tornei
774
Best: 744
▼
-4
Attila Boros
HUN, 22-12-2003
35
Punti
16
Tornei
775
Best: 595
▼
-3
S D Prajwal Dev
IND, 27-05-1996
35
Punti
23
Tornei
776
Best: 773
▼
-3
Menelaos Efstathiou
CYP, 02-03-1999
35
Punti
23
Tornei
777
Best: 777
▲
22
Tomas Curras Abasolo
ESP, 02-05-2000
35
Punti
25
Tornei
778
Best: 771
▼
-2
Mika Petkovic
GER, 29-12-2006
35
Punti
28
Tornei
779
Best: 776
▲
4
Oscar Jose Gutierrez
ESP, 25-04-1993
35
Punti
28
Tornei
780
Best: 774
▲
4
Dimitris Sakellaridis
GRE, 30-04-2006
35
Punti
40
Tornei
781
Best: 762
▼
-4
Ilya Ivashka
BLR, 24-02-1994
34
Punti
11
Tornei
782
Best: 503
▼
-2
Benoit Paire
FRA, 08-05-1989
34
Punti
14
Tornei
783
Best: 783
▼
-4
Tiago Torres
POR, 0
34
Punti
14
Tornei
784
Best: 364
▼
-23
Mikalai Haliak
BLR, 14-08-1998
34
Punti
19
Tornei
785
Best: 717
▼
-68
Alan Magadan
MEX, 26-05-2001
34
Punti
19
Tornei
786
Best: 786
▲
19
Victor Lilov
USA, 11-02-2004
34
Punti
19
Tornei
787
Best: 637
▼
-6
Linang Xiao
CHN, 18-03-2000
34
Punti
20
Tornei
788
Best: 699
▼
-77
Martin Van Der Meerschen
BEL, 14-06-2000
34
Punti
21
Tornei
789
Best: 743
▲
3
Abel Forger
NED, 25-07-2005
34
Punti
23
Tornei
790
Best: 340
▼
-16
Colin Sinclair
NMI, 19-12-1994
34
Punti
23
Tornei
791
Best: 745
▲
7
Taiyo Yamanaka
JPN, 05-09-2001
34
Punti
25
Tornei
792
Best: 709
▼
-17
Iannis Miletich
ITA, 27-08-2005
34
Punti
26
Tornei
793
Best: 636
▼
-11
Aleksandr Braynin
UKR, 29-08-1999
34
Punti
28
Tornei
794
Best: 403
▼
-9
J.J. Wolf
USA, 21-12-1998
33
Punti
3
Tornei
795
Best: 752
▼
-9
Oscar Weightman
GBR, 19-11-2001
33
Punti
5
Tornei
796
Best: 682
▼
-9
Albert Pedrico Kravtsov
ESP, 12-06-2005
33
Punti
8
Tornei
797
Best: 797
▲
20
Timofei Derepasko
RUS, 0
33
Punti
13
Tornei
798
Best: 211
▼
-3
Evgeny Karlovskiy
RUS, 07-08-1994
33
Punti
13
Tornei
799
Best: 597
▼
-11
Julio Cesar Porras
ARG, 25-02-1998
33
Punti
17
Tornei
800
Best: 742
▼
-11
Aleksandr Lobanov
RUS, 01-04-2001
33
Punti
19
Tornei
801
Best: 801
▲
162
Alejandro Juan Mano
ESP, 14-01-2005
33
Punti
22
Tornei
802
Best: 687
▲
10
Samir Hamza Reguig
ALG, 19-01-2002
33
Punti
31
Tornei
803
Best: 803
▲
28
Karol Filar
POL, 31-08-1998
32
Punti
15
Tornei
804
Best: 795
▼
-8
Matisse Bobichon
FRA, 01-01-1900
32
Punti
16
Tornei
805
Best: 536
▲
97
Ryotaro Taguchi
JPN, 30-06-2000
32
Punti
17
Tornei
806
Best: 530
▼
-9
M Rifki Fitriadi
INA, 23-01-1999
32
Punti
19
Tornei
807
Best: 807
▲
49
Bruno Fernandez
BRA, 0
32
Punti
20
Tornei
808
Best: 666
▼
-14
Niccolo Catini
ITA, 09-12-1997
32
Punti
26
Tornei
809
Best: 716
▲
29
Wilson Leite
BRA, 06-11-1991
32
Punti
26
Tornei
810
Best: 659
▲
1
Wishaya Trongcharoenchaikul
THA, 08-04-1995
32
Punti
30
Tornei
811
Best: 811
▼
-10
Pierre Yves Bailly
BEL, 0
31
Punti
2
Tornei
812
Best: 598
▼
-9
Mathias Bourgue
FRA, 18-01-1994
31
Punti
12
Tornei
813
Best: 801
▼
-9
Alejandro Turriziani Alvarez
ESP, 12-02-2003
31
Punti
15
Tornei
814
Best: 814
▲
73
Petros Tsitsipas
GRE, 27-07-2000
31
Punti
16
Tornei
815
Best: 585
▼
-8
Ewen Lumsden
GBR, 17-02-2000
31
Punti
21
Tornei
816
Best: 791
▼
-7
Nikita Mashtakov
UKR, 18-03-1999
31
Punti
24
Tornei
817
Best: 655
▼
-17
Noah Schachter
USA, 06-09-1999
31
Punti
24
Tornei
818
Best: 774
▼
-8
Marlon Vankan
GER, 27-08-2000
31
Punti
26
Tornei
819
Best: 819
▲
21
Fryderyk Lechno-Wasiutynski
POL, 20-03-2005
30
Punti
5
Tornei
820
Best: 810
▼
-2
Kristijan Juhas
SRB, 04-06-2001
30
Punti
13
Tornei
821
Best: 821
▲
188
Vincent Marysko
GER, 04-02-2006
30
Punti
19
Tornei
822
Best: 822
▲
103
Maximo Zeitune
ARG, 0
30
Punti
19
Tornei
823
Best: 552
▼
-3
Keisuke Saitoh
JPN, 29-04-2001
30
Punti
19
Tornei
824
Best: 403
▼
-3
Lorenzo Rottoli
ITA, 19-02-2002
30
Punti
20
Tornei
825
Best: 825
▼
-35
Daniel Antonio Nunez
CHI, 0
30
Punti
20
Tornei
826
Best: 610
▼
-18
Dev Javia
IND, 16-03-2002
30
Punti
21
Tornei
827
Best: 811
▼
-2
Thiago Cigarran
ARG, 26-03-2000
30
Punti
23
Tornei
828
Best: 553
▲
15
Pedro Rodenas
ESP, 30-03-2004
29
Punti
11
Tornei
829
Best: 479
▼
-13
Jacob Bradshaw
AUS, 23-10-2002
29
Punti
11
Tornei
830
Best: 769
▼
-24
Miles Jones
USA, 26-12-2000
29
Punti
18
Tornei
831
Best: 773
▼
-9
Artur Kukasian
RUS, 21-03-2004
29
Punti
24
Tornei
832
Best: 832
▲
31
Nikita Bilozertsev
UKR, 0
28
Punti
8
Tornei
833
Best: 833
▼
-4
Hoyoung Roh
KOR, 0
28
Punti
10
Tornei
834
Best: 694
▼
-1
Xiaofei Wang
CHN, 10-01-2003
28
Punti
14
Tornei
835
Best: 599
--
0
Giorgio Tabacco
ITA, 06-08-2003
28
Punti
20
Tornei
836
Best: 740
▲
14
Lautaro Agustin Falabella
ARG, 19-01-1998
28
Punti
20
Tornei
837
Best: 756
▲
83
Ignacio Parisca Romera
VEN, 20-08-2005
28
Punti
24
Tornei
838
Best: 620
▼
-2
Ben Jones
GBR, 19-05-1998
28
Punti
25
Tornei
839
Best: 714
▼
-12
Niklas Schell
GER, 03-01-1999
28
Punti
26
Tornei
840
Best: 284
▼
-27
Gonzalo Oliveira
VEN, 17-02-1995
27
Punti
3
Tornei
841
Best: 481
--
0
Ryan Seggerman
USA, 06-08-1999
27
Punti
7
Tornei
842
Best: 835
--
0
Matt Ponchet
FRA, 22-06-2004
27
Punti
9
Tornei
843
Best: 843
▲
2
Oliver Bonding
GBR, 0
27
Punti
12
Tornei
844
Best: 479
--
0
Ilya Snitari
MDA, 20-03-2002
27
Punti
12
Tornei
845
Best: 845
▲
1
Shunsuke Nakagawa
JPN, 07-03-2000
27
Punti
13
Tornei
846
Best: 814
▼
-27
Jeffrey Von Der Schulenburg
SUI, 13-02-2002
27
Punti
15
Tornei
847
Best: 847
--
0
Jorge Plans
ESP, 0
27
Punti
15
Tornei
848
Best: 848
▲
90
Rafael Izquierdo Luque
ESP, 10-01-2000
27
Punti
15
Tornei
849
Best: 811
▼
-1
Oliver Anderson
AUS, 01-01-1900
27
Punti
18
Tornei
850
Best: 850
▼
-1
Toufik Sahtali
ALG, 0
27
Punti
21
Tornei
851
Best: 749
▼
-28
Alexander Klintcharov
NZL, 25-08-1996
27
Punti
24
Tornei
852
Best: 837
▼
-15
Marko Maksimovic
SRB, 12-02-2006
27
Punti
26
Tornei
853
Best: 735
▼
-2
Ezekiel Clark
USA, 19-07-1998
27
Punti
26
Tornei
854
Best: 832
▼
-15
Seydina Andre
SEN, 08-08-2003
27
Punti
27
Tornei
855
Best: 688
▲
29
Alexandre Aubriot
FRA, 06-06-1999
27
Punti
28
Tornei
856
Best: 856
▼
-4
Emon Van Loben Sels
USA, 0
26
Punti
6
Tornei
857
Best: 272
▲
130
Orlando Luz
BRA, 08-02-1998
26
Punti
6
Tornei
858
Best: 858
▲
1280
Manuel Plunger
ITA, 13-07-2002
26
Punti
7
Tornei
859
Best: 859
▲
38
Gian Luca Tanner
SUI, 12-01-2001
26
Punti
9
Tornei
860
Best: 796
▼
-6
Gilbert Klier Junior
BRA, 16-05-2000
26
Punti
11
Tornei
861
Best: 852
▼
-8
Matyas Fuele
HUN, 22-12-1998
26
Punti
11
Tornei
862
Best: 787
▼
-30
Kalin Ivanovski
MKD, 11-05-2004
26
Punti
13
Tornei
863
Best: 855
▼
-8
Scott Jones
AUS, 01-01-1900
26
Punti
14
Tornei
864
Best: 839
▲
4
Nikola Slavic
SWE, 01-01-1900
26
Punti
17
Tornei
865
Best: 776
▼
-8
Daisuke Sumizawa
JPN, 31-01-1999
26
Punti
19
Tornei
866
Best: 850
▼
-8
Matyas Cerny
CZE, 15-10-2001
26
Punti
20
Tornei
867
Best: 867
▼
-8
Adan Freire Da Silva
FRA, 0
26
Punti
21
Tornei
868
Best: 851
▲
93
Maximilian Homberg
GER, 25-01-2003
26
Punti
21
Tornei
869
Best: 551
▼
-8
Diego Schwartzman
ARG, 16-08-1992
25
Punti
2
Tornei
870
Best: 850
▼
-8
Nicolas Ian Kotzen
USA, 22-03-2003
25
Punti
6
Tornei
871
Best: 871
▼
-8
Karim Bennani
MAR, 0
25
Punti
7
Tornei
872
Best: 712
▼
-7
Aoran Wang
CHN, 05-02-1997
25
Punti
9
Tornei
873
Best: 866
▼
-7
Braden Shick
USA, 24-10-2003
25
Punti
11
Tornei
874
Best: 324
▼
-7
Adrian Andreev
BUL, 12-05-2001
25
Punti
13
Tornei
875
Best: 601
▼
-6
Bautista Vilicich
ARG, 05-10-2001
25
Punti
17
Tornei
876
Best: 876
▲
38
Jumpei Yamasaki
JPN, 02-07-1997
25
Punti
17
Tornei
877
Best: 792
▼
-7
Mert Naci Turker
TUR, 16-08-1998
25
Punti
19
Tornei
878
Best: 741
▼
-52
Fausto Tabacco
ITA, 01-01-1900
25
Punti
25
Tornei
879
Best: 879
▲
14
Andrea Fiorentini
ITA, 02-02-2001
25
Punti
27
Tornei
880
Best: 851
▼
-9
Nicolas Jadoun
FRA, 09-08-2002
25
Punti
28
Tornei
881
Best: 763
▼
-21
Dragos Nicolae Cazacu
ROU, 10-02-2004
25
Punti
30
Tornei
882
Best: 556
▼
-10
Savriyan Danilov
RUS, 03-06-2000
24
Punti
8
Tornei
883
Best: 817
▼
-10
Moise Kouame
FRA, 06-03-2009
24
Punti
10
Tornei
884
Best: 884
▲
264
Charlie Robertson
GBR, 0
24
Punti
13
Tornei
885
Best: 808
▼
-11
Enzo Wallart
USA, 12-02-1997
24
Punti
15
Tornei
886
Best: 886
▼
-11
Tomas Serrano Luis
POR, 0
24
Punti
17
Tornei
887
Best: 883
▲
2
Fernando Cavallo
ARG, 13-12-2005
24
Punti
17
Tornei
888
Best: 877
▼
-11
Michel Hopp
GER, 01-01-1900
24
Punti
18
Tornei
889
Best: 785
▼
-9
Amit Vales
ISR, 07-06-2005
24
Punti
20
Tornei
890
Best: 843
▼
-11
Chirag Duhan
IND, 01-01-2004
24
Punti
21
Tornei
891
Best: 870
▼
-10
Daniel De Jonge
NED, 17-08-1999
24
Punti
22
Tornei
892
Best: 881
▼
-10
Evan Bynoe
USA, 27-05-1999
24
Punti
24
Tornei
893
Best: 844
▼
-10
Matt Kuhar
USA, 17-06-1996
24
Punti
24
Tornei
894
Best: 827
▲
12
Pietro Marino
ITA, 03-06-2001
24
Punti
25
Tornei
895
Best: 895
▲
38
Arklon Huertas Del Pino Cordova
PER, 16-07-1994
23
Punti
7
Tornei
896
Best: 759
▼
-11
Pablo Masjuan Ginel
ESP, 01-01-1900
23
Punti
10
Tornei
897
Best: 897
▼
-11
Peter Makk
HUN, 0
23
Punti
11
Tornei
898
Best: 736
▼
-10
Jakub Filip
CZE, 25-09-2005
23
Punti
17
Tornei
898
Best: 898
▼
-22
Kasra Rahmani
IRI, 0
23
Punti
17
Tornei
900
Best: 900
▲
15
Marcus Walters
GBR, 03-04-1998
23
Punti
18
Tornei
901
Best: 873
▼
-10
Benjamin Torrealba
CHI, 23-06-2005
23
Punti
19
Tornei
902
Best: 902
▼
-12
Joao Victor Couto Loureiro
BRA, 0
23
Punti
19
Tornei
903
Best: 903
▲
15
Finn Murgett
GBR, 0
23
Punti
20
Tornei
904
Best: 857
▼
-12
Samuel Heredia
COL, 07-06-2006
23
Punti
23
Tornei
905
Best: 833
▼
-11
Jesse Delaney
AUS, 14-11-1998
23
Punti
27
Tornei
906
Best: 906
▼
-10
Matthew Forbes
USA, 0
22
Punti
5
Tornei
907
Best: 888
▼
-12
Paul Inchauspe
FRA, 25-02-2004
22
Punti
5
Tornei
908
Best: 560
▼
-10
Steven Diez
CAN, 17-03-1991
22
Punti
8
Tornei
909
Best: 739
▼
-9
Filip Pieczonka
POL, 09-04-2004
22
Punti
11
Tornei
910
Best: 738
▲
2
Lorenzo Bocchi
ITA, 29-11-1997
22
Punti
14
Tornei
911
Best: 911
▲
44
Salvador Price
COL, 19-02-2005
22
Punti
15
Tornei
912
Best: 839
▼
-11
Yaojie Zeng
CHN, 30-01-2002
22
Punti
15
Tornei
913
Best: 913
▼
-10
Anas Mazdrashki
BUL, 0
22
Punti
18
Tornei
914
Best: 866
▼
-36
Juan Sebastian Osorio
COL, 14-10-1997
22
Punti
18
Tornei
915
Best: 655
▼
-11
Thanapet Chanta
THA, 09-09-1999
22
Punti
19
Tornei
916
Best: 898
▼
-9
Zoran Ludoski
SRB, 16-06-2005
21
Punti
4
Tornei
917
Best: 62
▼
-8
Gianluca Mager
ITA, 01-12-1994
21
Punti
5
Tornei
918
Best: 918
▼
-8
Aleksa Ciric
SRB, 0
21
Punti
6
Tornei
919
Best: 666
▼
-8
Rudy Quan
USA, 21-02-2006
21
Punti
9
Tornei
920
Best: 830
▼
-7
Carles Hernandez
ESP, 25-04-2001
21
Punti
16
Tornei
921
Best: 447
▼
-5
Tomas Farjat
ARG, 15-02-2001
21
Punti
18
Tornei
922
Best: 877
▼
-5
Thomas Braithwaite
AUS, 09-12-1999
21
Punti
18
Tornei
923
Best: 880
▼
-18
Kristjan Tamm
EST, 16-06-1998
21
Punti
20
Tornei
924
Best: 114
▼
-3
Gijs Brouwer
NED, 14-03-1996
20
Punti
3
Tornei
925
Best: 925
▲
418
Alex Kuperstein
USA, 0
20
Punti
6
Tornei
926
Best: 926
▲
6
Calvin Mueller
GER, 0
20
Punti
6
Tornei
927
Best: 927
▼
-5
Georgi Georgiev
BUL, 0
20
Punti
7
Tornei
928
Best: 928
▼
-5
Pavel Lagutin
RUS, 0
20
Punti
8
Tornei
929
Best: 929
▲
22
Ivan Ivanov
BUL, 0
20
Punti
12
Tornei
930
Best: 361
▼
-100
Bogdan Bobrov
RUS, 16-09-1997
20
Punti
13
Tornei
931
Best: 453
▼
-7
Leonardo Aboian
ARG, 20-04-1998
20
Punti
15
Tornei
932
Best: 916
▼
-6
Simeon Stankovic
SRB, 01-01-1900
20
Punti
17
Tornei
933
Best: 927
▼
-5
Qian Sun
CHN, 12-07-2001
20
Punti
19
Tornei
934
Best: 934
▲
102
Tomas Martinez
ARG, 0
20
Punti
19
Tornei
935
Best: 929
▼
-6
Hayden Jones
AUS, 30-08-2006
20
Punti
20
Tornei
936
Best: 900
▼
-17
Axel Nefve
USA, 22-07-2000
20
Punti
22
Tornei
937
Best: 912
▼
-6
Michael Zhu
USA, 12-08-1992
20
Punti
31
Tornei
938
Best: 390
▼
-30
David Pichler
AUT, 19-02-1996
19
Punti
3
Tornei
939
Best: 638
▲
27
Johannes Ingildsen
DEN, 01-07-1997
19
Punti
4
Tornei
940
Best: 838
▼
-6
Luca Pow
GBR, 01-02-2005
19
Punti
6
Tornei
941
Best: 777
▼
-5
Matt Hulme
AUS, 17-02-1999
19
Punti
10
Tornei
942
Best: 942
▲
31
Stijn Paardekooper
NED, 29-08-2003
19
Punti
10
Tornei
943
Best: 943
▼
-8
Marc Van Der Merwe
RSA, 0
19
Punti
10
Tornei
944
Best: 836
▼
-7
Jea Moon Lee
KOR, 02-07-1993
19
Punti
10
Tornei
945
Best: 810
▼
-130
Patrick Brady
GBR, 14-11-2004
19
Punti
10
Tornei
946
Best: 729
▲
8
Karlis Ozolins
LAT, 15-06-2002
19
Punti
14
Tornei
947
Best: 377
▼
-7
Marcello Serafini
ITA, 25-08-2002
19
Punti
18
Tornei
948
Best: 948
▲
11
Justin Schlageter
GER, 0
19
Punti
19
Tornei
949
Best: 949
▼
-10
Bekkhan Atlangeriev
RUS, 0
19
Punti
19
Tornei
950
Best: 923
▼
-8
Sam Ryan Ziegann
AUS, 25-07-1998
19
Punti
22
Tornei
951
Best: 905
▼
-10
John Hallquist Lithen
SWE, 03-12-2001
19
Punti
22
Tornei
952
Best: 906
▼
-22
Jeremy Gschwendtner
GBR, 01-01-1900
19
Punti
23
Tornei
953
Best: 953
▲
64
Izan Almazan Valiente
ESP, 0
19
Punti
23
Tornei
954
Best: 830
▲
10
Mihai Razvan Marinescu
ROU, 09-09-2001
19
Punti
27
Tornei
955
Best: 881
▼
-11
Pavlos Tsitsipas
GRE, 23-07-2005
19
Punti
29
Tornei
956
Best: 956
▼
-10
Taym Al Azmeh
GER, 0
18
Punti
6
Tornei
957
Best: 957
▲
147
Christopher Li
PER, 0
18
Punti
7
Tornei
958
Best: 958
▼
-11
Spencer Johnson
USA, 0
18
Punti
7
Tornei
959
Best: 595
▼
-11
Mateo Barreiros Reyes
BRA, 14-12-2000
18
Punti
10
Tornei
960
Best: 960
▼
-11
Ryo Tabata
JPN, 0
18
Punti
11
Tornei
961
Best: 377
▼
-11
Alejo Lorenzo Lingua Lavallen
ARG, 09-03-2001
18
Punti
11
Tornei
962
Best: 539
▼
-184
Blake Mott
AUS, 21-04-1996<