Cruz Hewitt continua a stupire: rimonta e vittoria a Sydney

C’è un potenziale enorme, e lo sta dimostrando passo dopo passo. Cruz Hewitt, appena 16 anni, continua a far parlare di sé nel circuito professionistico: il giovane australiano ha conquistato il secondo successo in un tabellone principale di un torneo Challenger, un traguardo che molti coetanei possono solo sognare. Dopo la vittoria ottenuta la scorsa settimana a Brisbane, Hewitt ha concesso il bis a Sydney, mostrando una personalità e una solidità da giocatore molto più esperto.

Il figlio dell’ex numero 1 del mondo, Lleyton Hewitt, ha superato l’australiano Omar Jasika, 28 anni ed ex numero 177 del ranking ATP, in un incontro durissimo risolto al termine di una rimonta brillante: 3-6 7-6(6) 6-4. Un successo di grande prestigio, sia per l’avversario che per il modo in cui è arrivato dopo aver annullato anche dei match point, confermando una maturità competitiva che sorprende vista la sua giovanissima età.

A soli 16 anni, Cruz promette emozioni, talento e futuro. Adesso lo attende un’altra sfida impegnativa: affronterà il giapponese Matsuoka, un nuovo test per misurare i suoi progressi e capire fin dove può spingersi in questo momento della sua precoce carriera.

Le sensazioni, però, sono tutte positive: l’Australia potrebbe aver trovato il suo prossimo grande protagonista.





Marco Rossi