Cruz Hewitt continua a stupire: rimonta e vittoria a Sydney
C’è un potenziale enorme, e lo sta dimostrando passo dopo passo. Cruz Hewitt, appena 16 anni, continua a far parlare di sé nel circuito professionistico: il giovane australiano ha conquistato il secondo successo in un tabellone principale di un torneo Challenger, un traguardo che molti coetanei possono solo sognare. Dopo la vittoria ottenuta la scorsa settimana a Brisbane, Hewitt ha concesso il bis a Sydney, mostrando una personalità e una solidità da giocatore molto più esperto.
Il figlio dell’ex numero 1 del mondo, Lleyton Hewitt, ha superato l’australiano Omar Jasika, 28 anni ed ex numero 177 del ranking ATP, in un incontro durissimo risolto al termine di una rimonta brillante: 3-6 7-6(6) 6-4. Un successo di grande prestigio, sia per l’avversario che per il modo in cui è arrivato dopo aver annullato anche dei match point, confermando una maturità competitiva che sorprende vista la sua giovanissima età.
A soli 16 anni, Cruz promette emozioni, talento e futuro. Adesso lo attende un’altra sfida impegnativa: affronterà il giapponese Matsuoka, un nuovo test per misurare i suoi progressi e capire fin dove può spingersi in questo momento della sua precoce carriera.
Le sensazioni, però, sono tutte positive: l’Australia potrebbe aver trovato il suo prossimo grande protagonista.
Marco Rossi
Le ha già ricevute e prometto comunque benissimo
@ Nevskij (#4526280)
Vero.
Se non infilate un commento da italioti provinciali non siete voi
bravo cruz Hewitt.
Appartenendo ad un paese panda,dovrà faticare e non poco per uscire dalle sabbie mobili dei tornei Itf e challenger…
Io mi tengo Vasamì e Cinà 🙂
i geni e il gioco sono quelli del padre.
non ha un vero colpo risolutore e non ha un gran peso di palla ma una tigna mica da ridere per un 16enne…
Tra l’altro in questi giorni ha conquistato il suo primo titolo ITF anche William Vinciguerra, classe 2007 ( in questo caso nipote d’arte).
Chissà che la Svezia non abbia trovato, se non un top player, almeno un buon giocatore da primi 50
In arrivo wild cards a palate… 🙄