Challenger Bergamo, Florianópolis, Guayaquil, Montemar, Yokohama, Sydney e Soma Bay: I risultati completi con il dettaglio del Day 2 (LIVE)

CHALLENGER Bergamo (Italia 🇮🇹) – 1° Turno, cemento (al coperto)
Center Court – ore 10:00
David Pichler
/ Filip Pieczonka
vs Alexey Vatutin
/ Beibit Zhukayev
ATP Bergamo
David Pichler / Filip Pieczonka [4]
0
0
Alexey Vatutin / Beibit Zhukayev
0
0
Shintaro Mochizuki vs Federico Arnaboldi
Il match deve ancora iniziare
Francesco Passaro vs Michele Ribecai
Il match deve ancora iniziare
Milos Karol vs Andrea Pellegrino
Il match deve ancora iniziare
Justin Engel vs Hamish Stewart (Non prima 18:00)
Il match deve ancora iniziare
Francesco Maestrelli vs Emil Ruusuvuori (Non prima 20:00)
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 10:00
Lorenzo Sciahbasi vs Viktor Durasovic
ATP Bergamo
Lorenzo Sciahbasi
0
0
Viktor Durasovic
0
0
Alexander Donski vs Fausto Tabacco
Il match deve ancora iniziare
Fabrizio Andaloro vs Nerman Fatic
Il match deve ancora iniziare
Viktor Durasovic / Lukas Hellum-Lilleengen vs Theo Arribage / Albano Olivetti (Non prima 14:00)
Il match deve ancora iniziare
Pierluigi Basile vs Buvaysar Gadamauri
Il match deve ancora iniziare
Andrea Guerrieri vs Billy Harris
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Florianopolis (Brasile 🇧🇷) – 1° Turno, terra battuta
Quadra 1 – ore 15:00
Gustavo Heide
vs Leonardo Storck Franca
Il match deve ancora iniziare
Eduardo Ribeiro vs Pedro Boscardin Dias
Il match deve ancora iniziare
Maximo Zeitune vs Jose Pereira (Non prima 19:00)
Il match deve ancora iniziare
Bruno Fernandez vs Valentin Basel
Il match deve ancora iniziare
Quadra 2 – ore 15:00
Matheus Pucinelli De Almeida vs Nicolas Kicker
Il match deve ancora iniziare
Pedro Sakamoto vs Genaro Alberto Olivieri
Il match deve ancora iniziare
Andrea Collarini vs Mariano Kestelboim (Non prima 19:00)
Il match deve ancora iniziare
Juan Carlos Prado Angelo vs Federico Zeballos
Il match deve ancora iniziare
Quadra 3 – ore 15:00
Christoph Negritu vs Facundo Diaz Acosta
Il match deve ancora iniziare
Nicolas Zanellato vs Gonzalo Villanueva
Il match deve ancora iniziare
Orlando Luz vs Carlos Maria Zarate (Non prima 19:00)
Il match deve ancora iniziare
Boris Arias / Johannes Ingildsen vs Bruno Oliveira / Joao Eduardo Schiessl
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Guayaquil (Ecuador 🇪🇨) – 1° Turno, terra battuta
CANCHA CENTRAL – ore 17:00
Paulo Andre Saraiva Dos Santos
vs Lucas Yunez
Il match deve ancora iniziare
Tomas Martinez vs Federico Agustin Gomez
Il match deve ancora iniziare
Luis David Martinez vs Mario Andre Galarraga
Il match deve ancora iniziare
Andres Andrade vs Sebastian Gima (Non prima 00:45)
Il match deve ancora iniziare
Emilio Camacho vs Alvaro Guillen Meza
Il match deve ancora iniziare
CANCHA RAUL VIVER – ore 17:00
Tristan McCormick vs Luciano Emanuel Ambrogi
Il match deve ancora iniziare
David Jorda Sanchis vs Arklon Huertas Del Pino Cordova
Il match deve ancora iniziare
CANCHA 2 – ore 17:00
Rodrigo Pacheco Mendez vs Facundo Mena
Il match deve ancora iniziare
Juan Carlos Aguilar vs Juan Pablo Varillas
Il match deve ancora iniziare
Gonzalo Bueno vs Federico Aguilar Cardozo
Il match deve ancora iniziare
Hernan Casanova / Arklon Huertas Del Pino Cordova vs David Jorda Sanchis / Paulo Andre Saraiva Dos Santos
Il match deve ancora iniziare
CANCHA 1 – ore 17:00
Lorenzo Joaquin Rodriguez
vs Juan Estevez
Il match deve ancora iniziare
Hady Habib vs Salvador Price
Il match deve ancora iniziare
Lucio Ratti vs Adolfo Daniel Vallejo
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Montemar (Spagna 🇪🇸) – 1° Turno, terra battuta
Ivan Navarro Court – ore 10:30
Filip Cristian Jianu
vs Marco Trungelliti
Il match deve ancora iniziare
Zdenek Kolar vs Javier Barranco Cosano
Il match deve ancora iniziare
Carlos Taberner vs Stefan Palosi (Non prima 18:00)
Il match deve ancora iniziare
Edas Butvilas vs Max Alcala Gurri
Il match deve ancora iniziare
Court 4 – ore 10:30
Gabriele Piraino vs Adrien Burdet
Il match deve ancora iniziare
Cezar Cretu vs Federico Bondioli
Il match deve ancora iniziare
Daniel Michalski vs Gianluca Cadenasso (Non prima 18:00)
Il match deve ancora iniziare
Geoffrey Blancaneaux vs Andres Santamarta Roig
Il match deve ancora iniziare
Court 10 – ore 10:30
Filippo Moroni vs Lorenzo Giustino
Il match deve ancora iniziare
Andrej Nedic vs Pol Martin Tiffon
Il match deve ancora iniziare
Jiri Barnat / Filip Duda vs Ivan Gakhov / Filip Cristian Jianu (Non prima 18:00)
Il match deve ancora iniziare
Svyatoslav Gulin vs Clement Tabur
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Soma Bay (Egitto 🇪🇬) – 1° Turno, cemento
Centre Court – ore 10:00
Radu Albot
vs Vladyslav Orlov
ATP Soma Bay
Radu Albot
0
0
Vladyslav Orlov
0
0
Amr Elsayed vs Charlie Robertson
Il match deve ancora iniziare
Sebastian Sorger vs Denis Yevseyev
Il match deve ancora iniziare
Mathys Erhard vs Matthew Summers
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 10:00
Pedro Vives Marcos vs Maxim Mrva
ATP Soma Bay
Pedro Vives Marcos
0
0
Maxim Mrva [7]
0
0
Dali Blanch vs Peter Fajta
Il match deve ancora iniziare
Jelle Sels vs Aziz Ouakaa
Il match deve ancora iniziare
Mert Alkaya vs Jannik Opitz
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – ore 10:00
Vadym Ursu
vs Egor Agafonov
ATP Soma Bay
Vadym Ursu
0
0
Egor Agafonov
0
0
Alexandr Binda vs Yurii Dzhavakian
Il match deve ancora iniziare
Dominik Kellovsky vs Petr Bar Biryukov
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Yokohama (Giappone 🇯🇵) – 1° Turno, cemento
COURT 3 – ore 03:00
Sanhui Shin
vs Lennon Roark Jones
ATP Yokohama
Lennon Roark Jones
6
1
2
Sanhui Shin
3
6
6
Vincitore: Shin
Servizio
Svolgimento
Set 3
S. Shin
40-30
15-0
30-0
30-15
40-15
2-5 → 2-6
L. Roark Jones
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-4 → 2-5
S. Shin
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-3 → 2-4
L. Roark Jones
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-3 → 2-3
S. Shin
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 1-3
L. Roark Jones
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
0-2 → 1-2
S. Shin
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Shin
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-5 → 1-6
L. Roark Jones
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
1-4 → 1-5
S. Shin
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-3 → 1-4
L. Roark Jones
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-2 → 1-3
S. Shin
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-2 → 1-2
L. Roark Jones
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
df
0-1 → 0-2
S. Shin
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Shin
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-1 → 4-2
L. Roark Jones
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-1 → 4-1
S. Shin
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
2-1 → 3-1
S. Shin
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
L. Roark Jones
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Kei Nishikori vs Taisei Ichikawa
ATP Yokohama
Kei Nishikori [1]
4
6
6
Taisei Ichikawa
6
1
1
Vincitore: Nishikori
Servizio
Svolgimento
Set 3
T. Ichikawa
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
5-1 → 6-1
K. Nishikori
0-15
0-30
15-30
15-40
df
30-40
40-40
A-40
4-1 → 5-1
T. Ichikawa
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-0 → 4-1
K. Nishikori
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-0 → 2-0
T. Ichikawa
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Ichikawa
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
4-1 → 5-1
K. Nishikori
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
3-1 → 4-1
T. Ichikawa
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-1 → 3-1
K. Nishikori
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
K. Nishikori
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-5 → 4-5
T. Ichikawa
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
3-4 → 3-5
K. Nishikori
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-4 → 3-4
T. Ichikawa
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-3 → 2-4
K. Nishikori
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
1-3 → 2-3
T. Ichikawa
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 1-3
K. Nishikori
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
0-2 → 1-2
T. Ichikawa
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Kaichi Uchida vs Hyeon Chung (Non prima 06:00)
ATP Yokohama
Hyeon Chung
3
0
Kaichi Uchida [8]
6
6
Vincitore: Uchida
Servizio
Svolgimento
Set 2
K. Uchida
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
0-3 → 0-4
H. Chung
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-2 → 0-3
K. Uchida
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 0-2
H. Chung
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
H. Chung
15-0
15-15
15-30
df
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
2-5 → 3-5
H. Chung
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-4 → 2-4
K. Uchida
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
ace
1-3 → 1-4
H. Chung
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
1-2 → 1-3
K. Uchida
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
df
40-40
40-A
40-40
40-A
df
0-2 → 1-2
H. Chung
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
df
0-1 → 0-2
K. Uchida
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
0-0 → 0-1
Oliver Crawford vs Igor Marcondes
ATP Yokohama
Oliver Crawford [4]
4
4
Igor Marcondes
6
6
Vincitore: Marcondes
Servizio
Svolgimento
Set 2
O. Crawford
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-5 → 4-5
I. Marcondes
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
ace
3-4 → 3-5
O. Crawford
15-0
15-15
30-15
30-30
df
30-40
3-3 → 3-4
I. Marcondes
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-2 → 3-3
O. Crawford
30-40
0-15
15-15
df
30-15
40-15
40-30
2-2 → 3-2
I. Marcondes
0-15
df
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
2-1 → 2-2
O. Crawford
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
1-1 → 2-1
I. Marcondes
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
ace
40-40
40-A
0-1 → 1-1
O. Crawford
0-15
15-15
ace
15-30
30-30
30-40
df
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
I. Marcondes
15-0
15-15
df
30-15
40-15
40-30
4-5 → 4-6
O. Crawford
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
40-40
40-A
df
4-4 → 4-5
I. Marcondes
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-3 → 4-4
O. Crawford
0-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
3-3 → 4-3
I. Marcondes
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
ace
3-2 → 3-3
O. Crawford
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-30
2-2 → 3-2
COURT 1 – ore 03:00
Yusuke Kusuhara vs Kokoro Isomura
ATP Yokohama
Kokoro Isomura
5
3
Yusuke Kusuhara
7
6
Vincitore: Kusuhara
Servizio
Svolgimento
Set 2
Y. Kusuhara
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
3-5 → 3-6
Y. Kusuhara
0-15
df
0-30
15-30
30-30
ace
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-4 → 2-5
K. Isomura
0-15
df
0-30
0-40
df
15-40
2-3 → 2-4
Y. Kusuhara
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
2-2 → 2-3
Y. Kusuhara
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
ace
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
K. Isomura
0-15
15-15
15-30
15-40
df
5-6 → 5-7
K. Isomura
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
4-5 → 5-5
Y. Kusuhara
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
ace
4-4 → 4-5
K. Isomura
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
df
4-3 → 4-4
Y. Kusuhara
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-2 → 4-3
Y. Kusuhara
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-1 → 3-2
Y. Kusuhara
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 2-1
K. Isomura
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
df
40-30
0-1 → 1-1
Y. Kusuhara
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
0-0 → 0-1
Kaylan Bigun vs Elias Ymer
ATP Yokohama
Kaylan Bigun
0
3
Elias Ymer [3]•
0
0
Vincitore: Bigun
Ryotaro Taguchi vs Maximus Jones (Non prima 06:00)
ATP Yokohama
Maximus Jones
6
2
Ryotaro Taguchi
7
6
Vincitore: Taguchi
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Jones
0-15
15-15
ace
15-30
15-40
30-40
2-5 → 2-6
R. Taguchi
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
2-4 → 2-5
M. Jones
0-15
30-15
ace
30-30
30-40
2-3 → 2-4
R. Taguchi
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
2-2 → 2-3
M. Jones
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
1-2 → 2-2
R. Taguchi
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
M. Jones
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
0-2*
1*-2
1*-3
2-3*
2-4*
2*-5
3*-5
3-6*
6-6 → 6-7
M. Jones
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
5-5 → 6-5
M. Jones
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
4-4 → 5-4
M. Jones
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-3 → 4-3
R. Taguchi
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
M. Jones
15-0
15-15
df
15-30
30-30
30-40
df
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
0-0 → 1-0
Jumpei Yamasaki vs Yuki Mochizuki
ATP Yokohama
Jumpei Yamasaki
4
6
Yuki Mochizuki
6
7
Vincitore: Mochizuki
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
1*-0
1*-1
1-2*
1-3*
1*-4
1*-5
2-5*
3-5*
4*-5
4*-6
df
5-6*
6-6 → 6-7
Y. Mochizuki
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
4-4 → 4-5
J. Yamasaki
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-4 → 4-4
Y. Mochizuki
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 3-4
Y. Mochizuki
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-0 → 2-1
J. Yamasaki
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 2-0
Y. Mochizuki
0-15
15-15
15-30
df
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Yamasaki
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
4-5 → 4-6
Y. Mochizuki
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
3-5 → 4-5
Y. Mochizuki
0-15
df
15-15
30-15
40-15
ace
2-4 → 2-5
J. Yamasaki
0-15
15-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-4 → 2-4
Y. Mochizuki
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
40-A
40-40
A-40
1-3 → 1-4
J. Yamasaki
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-3 → 1-3
Y. Mochizuki
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-2 → 0-3
J. Yamasaki
15-0
30-0
30-15
df
30-30
30-40
0-1 → 0-2
COURT 4 – ore 03:00
Rei Sakamoto
vs Kasidit Samrej
ATP Yokohama
Kasidit Samrej
4
6
Rei Sakamoto [2]
6
7
Vincitore: Sakamoto
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
1*-3
1-4*
1-5*
ace
1*-6
ace
6-6 → 6-7
K. Samrej
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-5 → 6-5
R. Sakamoto
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
5-4 → 5-5
K. Samrej
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
4-4 → 5-4
K. Samrej
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-3 → 2-3
R. Sakamoto
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
40-30
ace
1-2 → 1-3
R. Sakamoto
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
K. Samrej
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
df
40-40
40-A
4-4 → 4-5
R. Sakamoto
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
3-2 → 3-3
K. Samrej
0-15
15-15
ace
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
R. Sakamoto
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
1-0 → 1-1
K. Samrej
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Michael Vrbensky vs Woobin Shin
ATP Yokohama
Woobin Shin
3
3
Michael Vrbensky
6
6
Vincitore: Vrbensky
Servizio
Svolgimento
Set 2
W. Shin
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
3-5 → 3-6
W. Shin
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
2-4 → 3-4
M. Vrbensky
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-3 → 2-4
M. Vrbensky
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 1-3
M. Vrbensky
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Vrbensky
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-5 → 3-6
W. Shin
30-40
15-0
15-15
15-30
15-40
2-3 → 2-4
M. Vrbensky
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
W. Shin
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
M. Vrbensky
0-15
0-30
df
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
ace
1-1 → 1-2
M. Vrbensky
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Neil Oberleitner vs Yu Hsiou Hsu (Non prima 06:00)
ATP Yokohama
Neil Oberleitner
7
6
Yu Hsiou Hsu [5]
5
2
Vincitore: Oberleitner
Servizio
Svolgimento
Set 2
Y. Hsiou Hsu
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
5-1 → 5-2
N. Oberleitner
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
ace
4-1 → 5-1
N. Oberleitner
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Y. Hsiou Hsu
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
N. Oberleitner
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
0-1 → 1-1
Y. Hsiou Hsu
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
N. Oberleitner
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
6-5 → 7-5
Y. Hsiou Hsu
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
5-5 → 6-5
N. Oberleitner
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-5 → 5-5
N. Oberleitner
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
ace
A-40
3-4 → 4-4
Y. Hsiou Hsu
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
3-3 → 3-4
N. Oberleitner
0-15
0-30
df
15-30
30-30
ace
40-30
ace
2-3 → 3-3
N. Oberleitner
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
N. Oberleitner
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
0-1 → 1-1
Y. Hsiou Hsu
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
0-0 → 0-1
Max Basing vs Hikaru Shiraishi
ATP Yokohama
Max Basing
6
2
3
Hikaru Shiraishi
2
6
6
Vincitore: Shiraishi
Servizio
Svolgimento
Set 3
H. Shiraishi
0-15
0-30
15-30
ace
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-5 → 3-5
M. Basing
15-0
15-15
df
15-30
df
30-30
ace
30-40
40-40
40-A
2-4 → 2-5
H. Shiraishi
15-0
ace
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-2 → 1-3
M. Basing
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
df
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-2 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Basing
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-5 → 2-5
H. Shiraishi
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-4 → 1-5
M. Basing
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-3 → 1-4
H. Shiraishi
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
df
A-40
1-2 → 1-3
H. Shiraishi
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
df
40-30
df
0-1 → 0-2
M. Basing
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
df
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Basing
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-2 → 5-2
H. Shiraishi
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-1 → 4-2
M. Basing
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-1 → 4-1
M. Basing
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
H. Shiraishi
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-1 → 1-1
M. Basing
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
CHALLENGER Sydney (Australia 🇦🇺) – 1° Turno, cemento
Court 2 – ore 01:00
James Duckworth
vs Moerani Bouzige
ATP Sydney
James Duckworth [1]
6
6
Moerani Bouzige
4
1
Vincitore: Duckworth
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Bouzige
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
4-1 → 5-1
J. Duckworth
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
3-1 → 4-1
M. Bouzige
0-15
df
15-15
30-15
ace
30-30
30-40
2-1 → 3-1
J. Duckworth
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Bouzige
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-3 → 4-4
J. Duckworth
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
ace
3-3 → 4-3
M. Bouzige
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-2 → 3-3
M. Bouzige
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
df
40-40
A-40
2-1 → 2-2
J. Duckworth
0-15
df
15-15
30-15
ace
40-15
ace
1-1 → 2-1
M. Bouzige
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Hayato Matsuoka vs Bernard Tomic
ATP Sydney
Hayato Matsuoka
15
6
0
Bernard Tomic [3]•
0
4
0
Vincitore: Matsuoka
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
B. Tomic
0-15
df
15-15
30-15
30-30
df
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-3 → 5-4
H. Matsuoka
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
4-3 → 5-3
H. Matsuoka
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
ace
40-30
ace
2-1 → 3-1
B. Tomic
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-0 → 2-1
B. Tomic
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Alex Bolt vs Takuya Kumasaka
ATP Sydney
Takuya Kumasaka
3
4
Alex Bolt [7]
6
6
Vincitore: Bolt
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Bolt
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
4-5 → 4-6
T. Kumasaka
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-5 → 4-5
A. Bolt
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-4 → 3-5
A. Bolt
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
40-A
1-2 → 2-2
A. Bolt
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-1 → 0-2
T. Kumasaka
0-15
15-15
30-15
30-30
df
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
df
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Bolt
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-5 → 3-6
T. Kumasaka
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
3-4 → 3-5
A. Bolt
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-3 → 3-4
T. Kumasaka
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
40-30
2-3 → 3-3
A. Bolt
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
df
1-3 → 2-3
T. Kumasaka
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
40-40
40-A
df
1-2 → 1-3
T. Kumasaka
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
KRA – ore 01:00
Cruz Hewitt vs Omar Jasika
ATP Sydney
Cruz Hewitt
3
7
6
Omar Jasika
6
6
4
Vincitore: Hewitt
Servizio
Svolgimento
Set 3
O. Jasika
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-3 → 5-4
C. Hewitt
15-0
15-15
df
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-3 → 5-3
O. Jasika
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
3-3 → 4-3
O. Jasika
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
2-2 → 2-3
C. Hewitt
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-30
1-2 → 2-2
O. Jasika
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
O. Jasika
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
0-1*
0-2*
0*-3
1*-3
1-4*
df
1-5*
2*-5
3*-5
3-6*
4-6*
5*-6
6*-6
7-6*
6-6 → 7-6
C. Hewitt
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
30-40
40-40
A-40
ace
5-5 → 6-5
O. Jasika
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
4-5 → 5-5
O. Jasika
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
df
3-2 → 3-3
C. Hewitt
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
2-2 → 3-2
O. Jasika
0-15
15-15
15-30
15-40
df
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
C. Hewitt
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 2-1
O. Jasika
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
df
40-40
ace
A-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
O. Jasika
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-5 → 3-6
C. Hewitt
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-4 → 3-5
O. Jasika
0-15
0-30
15-30
15-40
df
30-40
2-4 → 3-4
C. Hewitt
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
df
40-A
2-3 → 2-4
O. Jasika
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 2-3
C. Hewitt
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
O. Jasika
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 1-2
O. Jasika
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Jason Kubler vs Pavle Marinkov
ATP Sydney
Jason Kubler [4]
6
1
6
Pavle Marinkov
3
6
2
Vincitore: Kubler
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Court 5 – ore 01:00
Dane Sweeny vs Christian Langmo
ATP Sydney
Christian Langmo•
0
0
Dane Sweeny [6]
0
2
Vincitore: Sweeny
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Langmo
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
30-40
df
0-0 → 0-1
Tung-Lin Wu vs Marc Polmans
ATP Sydney
Tung-Lin Wu
6
3
7
Marc Polmans
4
6
5
Vincitore: Wu
Servizio
Svolgimento
Set 3
M. Polmans
0-15
0-30
0-40
df
15-40
30-40
40-40
40-A
6-5 → 7-5
T. Wu
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-4 → 5-4
T. Wu
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
df
3-1 → 3-2
M. Polmans
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-1 → 3-1
T. Wu
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
1-1 → 2-1
M. Polmans
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Polmans
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
3-5 → 3-6
M. Polmans
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
40-30
2-4 → 2-5
T. Wu
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-4 → 2-4
M. Polmans
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-4 → 1-4
T. Wu
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
ace
40-A
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Polmans
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
5-3 → 5-4
M. Polmans
0-15
15-15
ace
15-30
30-30
40-30
ace
3-1 → 3-2
T. Wu
0-15
15-15
ace
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
M. Polmans
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 2-1
Rinky Hijikata vs Blaise Bicknell
ATP Sydney
Blaise Bicknell
4
7
2
Rinky Hijikata [2]
6
5
6
Vincitore: Hijikata
Servizio
Svolgimento
Set 3
R. Hijikata
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-5 → 2-6
R. Hijikata
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-3 → 2-4
B. Bicknell
0-15
15-15
ace
15-30
df
30-30
40-30
1-3 → 2-3
R. Hijikata
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-2 → 1-3
R. Hijikata
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
B. Bicknell
15-0
ace
30-0
ace
40-0
ace
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Hijikata
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
6-5 → 7-5
B. Bicknell
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-5 → 6-5
B. Bicknell
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
30-40
df
5-3 → 5-4
B. Bicknell
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
4-2 → 5-2
R. Hijikata
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-1 → 4-2
B. Bicknell
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
40-30
3-1 → 4-1
R. Hijikata
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
2-1 → 3-1
B. Bicknell
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
R. Hijikata
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Hijikata
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
ace
4-5 → 4-6
B. Bicknell
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
ace
3-5 → 4-5
R. Hijikata
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-4 → 3-5
B. Bicknell
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
ace
40-40
A-40
1-3 → 2-3
R. Hijikata
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 1-3
B. Bicknell
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
30-40
1-1 → 1-2
Philip Sekulic vs Emile Hudd
ATP Sydney
Philip Sekulic
6
2
6
Emile Hudd
3
6
3
Vincitore: Sekulic
Servizio
Svolgimento
Set 3
P. Sekulic
0-15
15-15
15-30
df
30-30
30-40
df
40-40
A-40
5-3 → 6-3
E. Hudd
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
40-30
ace
5-2 → 5-3
P. Sekulic
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-2 → 5-2
P. Sekulic
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
3-1 → 4-1
E. Hudd
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
2-1 → 3-1
P. Sekulic
15-0
15-15
15-30
15-40
A-40
1-1 → 2-1
E. Hudd
15-0
15-15
df
30-15
40-15
ace
1-0 → 1-1
P. Sekulic
0-15
15-15
ace
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
E. Hudd
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
2-5 → 2-6
E. Hudd
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
ace
A-40
2-3 → 2-4
P. Sekulic
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
2-2 → 2-3
E. Hudd
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
P. Sekulic
15-0
ace
30-0
40-0
ace
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
P. Sekulic
15-0
15-15
df
30-15
ace
30-30
df
40-30
3-2 → 4-2
E. Hudd
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
ace
40-40
A-40
3-1 → 3-2
E. Hudd
0-15
0-30
df
15-30
30-30
30-40
1-1 → 2-1
P. Sekulic
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
40-30
0-1 → 1-1
E. Hudd
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Court 6 – ore 01:00
Matthew Dellavedova vs Filip Peliwo
ATP Sydney
Filip Peliwo
2
2
Matthew Dellavedova
6
6
Vincitore: Dellavedova
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Peliwo
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-5 → 2-6
F. Peliwo
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
ace
1-4 → 2-4
F. Peliwo
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-2 → 1-3
F. Peliwo
15-0
30-15
ace
40-15
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Peliwo
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
2-5 → 2-6
M. Dellavedova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-4 → 2-5
F. Peliwo
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-3 → 1-3
F. Peliwo
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
df
40-40
40-A
0-1 → 0-2
M. Dellavedova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Carl Emil Overbeck vs Jake Delaney
ATP Sydney
Jake Delaney
3
2
Carl Emil Overbeck
6
6
Vincitore: Overbeck
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Emil Overbeck
2-5 → 2-6
C. Emil Overbeck
2-3 → 2-4
C. Emil Overbeck
2-1 → 2-2
J. Delaney
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
40-30
1-1 → 2-1
C. Emil Overbeck
15-0
15-15
df
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
J. Delaney
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
df
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Emil Overbeck
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-5 → 3-6
J. Delaney
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
2-5 → 3-5
C. Emil Overbeck
2-4 → 2-5
J. Delaney
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-4 → 2-4
C. Emil Overbeck
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-3 → 1-4
J. Delaney
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
30-40
df
1-2 → 1-3
C. Emil Overbeck
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
J. Delaney
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
C. Emil Overbeck
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Blake Ellis vs Shinji Hazawa
ATP Sydney
Blake Ellis
6
6
6
Shinji Hazawa
7
2
4
Vincitore: Ellis
Servizio
Svolgimento
Set 3
B. Ellis
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-4 → 6-4
B. Ellis
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-4 → 4-4
B. Ellis
15-0
ace
30-0
ace
30-15
df
40-15
2-3 → 3-3
S. Hazawa
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
B. Ellis
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
S. Hazawa
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Hazawa
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
4-2 → 5-2
B. Ellis
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
ace
3-2 → 4-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
0*-3
ace
0*-4
0-5*
0-6*
6-6 → 6-7
S. Hazawa
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
6-5 → 6-6
B. Ellis
0-15
df
15-15
30-15
ace
ace
4-4 → 5-4
S. Hazawa
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
4-3 → 4-4
S. Hazawa
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 3-3
S. Hazawa
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 2-2
B. Ellis
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
1-1 → 2-1
B. Ellis
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Marek Gengel vs Hayden Jones
ATP Sydney
Hayden Jones
7
4
5
Marek Gengel
5
6
7
Vincitore: Gengel
Servizio
Svolgimento
Set 3
H. Jones
15-15
15-30
df
30-30
30-40
40-40
40-A
5-6 → 5-7
M. Gengel
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-5 → 5-6
H. Jones
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
5-4 → 5-5
H. Jones
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
4-3 → 5-3
H. Jones
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-30
2-3 → 3-3
M. Gengel
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
df
A-40
2-2 → 2-3
H. Jones
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
M. Gengel
0-15
0-30
0-40
df
15-40
30-40
40-40
A-40
ace
1-1 → 1-2
H. Jones
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
M. Gengel
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Gengel
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
ace
4-4 → 4-5
M. Gengel
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-4 → 3-4
H. Jones
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
df
2-3 → 2-4
M. Gengel
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
2-2 → 2-3
H. Jones
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-2 → 2-2
M. Gengel
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Gengel
0-15
0-30
df
15-30
30-30
30-40
5-5 → 6-5
H. Jones
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
df
ace
4-5 → 5-5
H. Jones
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
4-3 → 4-4
H. Jones
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
2-3 → 3-3
M. Gengel
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 2-3
M. Gengel
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
H. Jones
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
df
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
0-1 → 1-1
M. Gengel
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-30
0-0 → 0-1
Shinji Hazawa / Leo Vithoontien vs Rio Noguchi / Naoki Tajima
ATP Sydney
Shinji Hazawa / Leo Vithoontien
7
2
10
Rio Noguchi / Naoki Tajima [2]
6
6
8
Vincitore: Hazawa / Vithoontien
Servizio
Svolgimento
Set 3
S. Hazawa / Vithoontien
1-0
1-1
1-2
1-3
2-3
df
3-3
4-3
5-3
5-4
5-5
5-6
5-7
5-8
6-8
7-8
8-8
9-8
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Hazawa / Vithoontien
15-0
15-15
30-15
30-30
40-40
2-5 → 2-6
R. Noguchi / Tajima
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-4 → 2-5
S. Hazawa / Vithoontien
1-4 → 2-4
R. Noguchi / Tajima
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
ace
40-30
1-3 → 1-4
S. Hazawa / Vithoontien
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
1-2 → 1-3
R. Noguchi / Tajima
1-1 → 1-2
S. Hazawa / Vithoontien
15-0
15-15
df
15-30
30-30
30-40
df
1-0 → 1-1
R. Noguchi / Tajima
0-15
df
0-30
0-40
15-40
df
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
2*-1
2*-2
2-3*
2-4*
2*-5
3*-5
4-5*
5-5*
6*-5
6-6 → 7-6
R. Noguchi / Tajima
6-5 → 6-6
S. Hazawa / Vithoontien
0-15
df
15-15
30-15
40-15
5-5 → 6-5
R. Noguchi / Tajima
5-4 → 5-5
S. Hazawa / Vithoontien
15-0
30-0
30-15
30-30
df
40-30
4-4 → 5-4
R. Noguchi / Tajima
4-3 → 4-4
S. Hazawa / Vithoontien
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-3 → 4-3
R. Noguchi / Tajima
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
S. Hazawa / Vithoontien
2-2 → 3-2
R. Noguchi / Tajima
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
2-1 → 2-2
S. Hazawa / Vithoontien
0-15
0-30
df
15-30
30-30
30-40
40-40
1-1 → 2-1
R. Noguchi / Tajima
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
df
40-40
1-0 → 1-1
S. Hazawa / Vithoontien
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
ace
0-0 → 1-0
