Challenger Bergamo, Florianópolis, Guayaquil, Montemar, Yokohama, Sydney e Soma Bay: I risultati completi con il dettaglio del Day 2 (LIVE)

Michele Ribecai nella foto - Foto Antonio Milesi
CHALLENGER Bergamo (Italia 🇮🇹) – 1° Turno, cemento (al coperto)

Center Court – ore 10:00
David Pichler AUT / Filip Pieczonka POL vs Alexey Vatutin RUS / Beibit Zhukayev KAZ
ATP Bergamo
David Pichler / Filip Pieczonka [4]
0
0
Alexey Vatutin / Beibit Zhukayev
0
0
Mostra dettagli

Shintaro Mochizuki JPN vs Federico Arnaboldi ITA

Il match deve ancora iniziare

Francesco Passaro ITA vs Michele Ribecai ITA

Il match deve ancora iniziare

Milos Karol SVK vs Andrea Pellegrino ITA

Il match deve ancora iniziare

Justin Engel GER vs Hamish Stewart GBR (Non prima 18:00)

Il match deve ancora iniziare

Francesco Maestrelli ITA vs Emil Ruusuvuori FIN (Non prima 20:00)

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 10:00
Lorenzo Sciahbasi ITA vs Viktor Durasovic NOR

ATP Bergamo
Lorenzo Sciahbasi
0
0
Viktor Durasovic
0
0
Mostra dettagli

Alexander Donski BUL vs Fausto Tabacco ITA

Il match deve ancora iniziare

Fabrizio Andaloro ITA vs Nerman Fatic BIH

Il match deve ancora iniziare

Viktor Durasovic NOR / Lukas Hellum-Lilleengen NOR vs Theo Arribage FRA / Albano Olivetti FRA (Non prima 14:00)

Il match deve ancora iniziare

Pierluigi Basile ITA vs Buvaysar Gadamauri BEL

Il match deve ancora iniziare

Andrea Guerrieri ITA vs Billy Harris GBR

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Florianopolis (Brasile 🇧🇷) – 1° Turno, terra battuta

Quadra 1 – ore 15:00
Gustavo Heide BRA vs Leonardo Storck Franca BRA
Il match deve ancora iniziare

Eduardo Ribeiro BRA vs Pedro Boscardin Dias BRA

Il match deve ancora iniziare

Maximo Zeitune ARG vs Jose Pereira BRA (Non prima 19:00)

Il match deve ancora iniziare

Bruno Fernandez BRA vs Valentin Basel ARG

Il match deve ancora iniziare



Quadra 2 – ore 15:00
Matheus Pucinelli De Almeida BRA vs Nicolas Kicker ARG

Il match deve ancora iniziare

Pedro Sakamoto BRA vs Genaro Alberto Olivieri ARG

Il match deve ancora iniziare

Andrea Collarini ARG vs Mariano Kestelboim ARG (Non prima 19:00)

Il match deve ancora iniziare

Juan Carlos Prado Angelo BOL vs Federico Zeballos BOL

Il match deve ancora iniziare



Quadra 3 – ore 15:00
Christoph Negritu GER vs Facundo Diaz Acosta ARG

Il match deve ancora iniziare

Nicolas Zanellato BRA vs Gonzalo Villanueva ARG

Il match deve ancora iniziare

Orlando Luz BRA vs Carlos Maria Zarate ARG (Non prima 19:00)

Il match deve ancora iniziare

Boris Arias BOL / Johannes Ingildsen DEN vs Bruno Oliveira BRA / Joao Eduardo Schiessl BRA

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Guayaquil (Ecuador 🇪🇨) – 1° Turno, terra battuta

CANCHA CENTRAL – ore 17:00
Paulo Andre Saraiva Dos Santos BRA vs Lucas Yunez ECU
Il match deve ancora iniziare

Tomas Martinez ARG vs Federico Agustin Gomez ARG

Il match deve ancora iniziare

Luis David Martinez VEN vs Mario Andre Galarraga ECU

Il match deve ancora iniziare

Andres Andrade ECU vs Sebastian Gima ROU (Non prima 00:45)

Il match deve ancora iniziare

Emilio Camacho ECU vs Alvaro Guillen Meza ECU

Il match deve ancora iniziare



CANCHA RAUL VIVER – ore 17:00
Tristan McCormick USA vs Luciano Emanuel Ambrogi ARG

Il match deve ancora iniziare

David Jorda Sanchis ESP vs Arklon Huertas Del Pino Cordova PER

Il match deve ancora iniziare



CANCHA 2 – ore 17:00
Rodrigo Pacheco Mendez MEX vs Facundo Mena ARG

Il match deve ancora iniziare

Juan Carlos Aguilar CAN vs Juan Pablo Varillas PER

Il match deve ancora iniziare

Gonzalo Bueno PER vs Federico Aguilar Cardozo URU

Il match deve ancora iniziare

Hernan Casanova ARG / Arklon Huertas Del Pino Cordova PER vs David Jorda Sanchis ESP / Paulo Andre Saraiva Dos Santos BRA

Il match deve ancora iniziare



CANCHA 1 – ore 17:00
Lorenzo Joaquin Rodriguez ARG vs Juan Estevez ARG
Il match deve ancora iniziare

Hady Habib LBN vs Salvador Price COL

Il match deve ancora iniziare

Lucio Ratti ARG vs Adolfo Daniel Vallejo PAR

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Montemar (Spagna 🇪🇸) – 1° Turno, terra battuta

Ivan Navarro Court – ore 10:30
Filip Cristian Jianu ROU vs Marco Trungelliti ARG
Il match deve ancora iniziare

Zdenek Kolar CZE vs Javier Barranco Cosano ESP

Il match deve ancora iniziare

Carlos Taberner ESP vs Stefan Palosi ROU (Non prima 18:00)

Il match deve ancora iniziare

Edas Butvilas LTU vs Max Alcala Gurri ESP

Il match deve ancora iniziare



Court 4 – ore 10:30
Gabriele Piraino ITA vs Adrien Burdet SUI

Il match deve ancora iniziare

Cezar Cretu ROU vs Federico Bondioli ITA

Il match deve ancora iniziare

Daniel Michalski POL vs Gianluca Cadenasso ITA (Non prima 18:00)

Il match deve ancora iniziare

Geoffrey Blancaneaux FRA vs Andres Santamarta Roig ESP

Il match deve ancora iniziare



Court 10 – ore 10:30
Filippo Moroni ITA vs Lorenzo Giustino ITA

Il match deve ancora iniziare

Andrej Nedic BIH vs Pol Martin Tiffon ESP

Il match deve ancora iniziare

Jiri Barnat CZE / Filip Duda CZE vs Ivan Gakhov RUS / Filip Cristian Jianu ROU (Non prima 18:00)

Il match deve ancora iniziare

Svyatoslav Gulin RUS vs Clement Tabur FRA

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Soma Bay (Egitto 🇪🇬) – 1° Turno, cemento

Centre Court – ore 10:00
Radu Albot MDA vs Vladyslav Orlov UKR
ATP Soma Bay
Radu Albot
0
0
Vladyslav Orlov
0
0
Mostra dettagli

Amr Elsayed EGY vs Charlie Robertson GBR

Il match deve ancora iniziare

Sebastian Sorger AUT vs Denis Yevseyev KAZ

Il match deve ancora iniziare

Mathys Erhard FRA vs Matthew Summers GBR

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 10:00
Pedro Vives Marcos ESP vs Maxim Mrva CZE

ATP Soma Bay
Pedro Vives Marcos
0
0
Maxim Mrva [7]
0
0
Mostra dettagli

Dali Blanch USA vs Peter Fajta HUN

Il match deve ancora iniziare

Jelle Sels NED vs Aziz Ouakaa TUN

Il match deve ancora iniziare

Mert Alkaya TUR vs Jannik Opitz GER

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 10:00
Vadym Ursu UKR vs Egor Agafonov RUS
ATP Soma Bay
Vadym Ursu
0
0
Egor Agafonov
0
0
Mostra dettagli

Alexandr Binda ITA vs Yurii Dzhavakian UKR

Il match deve ancora iniziare

Dominik Kellovsky CZE vs Petr Bar Biryukov RUS

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Yokohama (Giappone 🇯🇵) – 1° Turno, cemento

COURT 3 – ore 03:00
Sanhui Shin KOR vs Lennon Roark Jones JPN
ATP Yokohama
Lennon Roark Jones
6
1
2
Sanhui Shin
3
6
6
Vincitore: Shin
Mostra dettagli

Kei Nishikori JPN vs Taisei Ichikawa JPN

ATP Yokohama
Kei Nishikori [1]
4
6
6
Taisei Ichikawa
6
1
1
Vincitore: Nishikori
Mostra dettagli

Kaichi Uchida JPN vs Hyeon Chung KOR (Non prima 06:00)

ATP Yokohama
Hyeon Chung
3
0
Kaichi Uchida [8]
6
6
Vincitore: Uchida
Mostra dettagli

Oliver Crawford GBR vs Igor Marcondes BRA

ATP Yokohama
Oliver Crawford [4]
4
4
Igor Marcondes
6
6
Vincitore: Marcondes
Mostra dettagli



COURT 1 – ore 03:00
Yusuke Kusuhara JPN vs Kokoro Isomura JPN

ATP Yokohama
Kokoro Isomura
5
3
Yusuke Kusuhara
7
6
Vincitore: Kusuhara
Mostra dettagli

Kaylan Bigun USA vs Elias Ymer SWE

ATP Yokohama
Kaylan Bigun
0
3
Elias Ymer [3]
0
0
Vincitore: Bigun
Mostra dettagli

Ryotaro Taguchi JPN vs Maximus Jones THA (Non prima 06:00)

ATP Yokohama
Maximus Jones
6
2
Ryotaro Taguchi
7
6
Vincitore: Taguchi
Mostra dettagli

Jumpei Yamasaki JPN vs Yuki Mochizuki JPN

ATP Yokohama
Jumpei Yamasaki
4
6
Yuki Mochizuki
6
7
Vincitore: Mochizuki
Mostra dettagli



COURT 4 – ore 03:00
Rei Sakamoto JPN vs Kasidit Samrej THA
ATP Yokohama
Kasidit Samrej
4
6
Rei Sakamoto [2]
6
7
Vincitore: Sakamoto
Mostra dettagli

Michael Vrbensky CZE vs Woobin Shin KOR

ATP Yokohama
Woobin Shin
3
3
Michael Vrbensky
6
6
Vincitore: Vrbensky
Mostra dettagli

Neil Oberleitner AUT vs Yu Hsiou Hsu TPE (Non prima 06:00)

ATP Yokohama
Neil Oberleitner
7
6
Yu Hsiou Hsu [5]
5
2
Vincitore: Oberleitner
Mostra dettagli

Max Basing GBR vs Hikaru Shiraishi JPN

ATP Yokohama
Max Basing
6
2
3
Hikaru Shiraishi
2
6
6
Vincitore: Shiraishi
Mostra dettagli





CHALLENGER Sydney (Australia 🇦🇺) – 1° Turno, cemento

Court 2 – ore 01:00
James Duckworth AUS vs Moerani Bouzige AUS
ATP Sydney
James Duckworth [1]
6
6
Moerani Bouzige
4
1
Vincitore: Duckworth
Mostra dettagli

Hayato Matsuoka JPN vs Bernard Tomic AUS

ATP Sydney
Hayato Matsuoka
15
6
0
Bernard Tomic [3]
0
4
0
Vincitore: Matsuoka
Mostra dettagli

Alex Bolt AUS vs Takuya Kumasaka JPN

ATP Sydney
Takuya Kumasaka
3
4
Alex Bolt [7]
6
6
Vincitore: Bolt
Mostra dettagli



KRA – ore 01:00
Cruz Hewitt AUS vs Omar Jasika AUS

ATP Sydney
Cruz Hewitt
3
7
6
Omar Jasika
6
6
4
Vincitore: Hewitt
Mostra dettagli

Jason Kubler AUS vs Pavle Marinkov AUS

ATP Sydney
Jason Kubler [4]
6
1
6
Pavle Marinkov
3
6
2
Vincitore: Kubler
Mostra dettagli



Court 5 – ore 01:00
Dane Sweeny AUS vs Christian Langmo USA

ATP Sydney
Christian Langmo
0
0
Dane Sweeny [6]
0
2
Vincitore: Sweeny
Mostra dettagli

Tung-Lin Wu TPE vs Marc Polmans AUS

ATP Sydney
Tung-Lin Wu
6
3
7
Marc Polmans
4
6
5
Vincitore: Wu
Mostra dettagli

Rinky Hijikata AUS vs Blaise Bicknell JAM

ATP Sydney
Blaise Bicknell
4
7
2
Rinky Hijikata [2]
6
5
6
Vincitore: Hijikata
Mostra dettagli

Philip Sekulic AUS vs Emile Hudd GBR

ATP Sydney
Philip Sekulic
6
2
6
Emile Hudd
3
6
3
Vincitore: Sekulic
Mostra dettagli



Court 6 – ore 01:00
Matthew Dellavedova AUS vs Filip Peliwo POL

ATP Sydney
Filip Peliwo
2
2
Matthew Dellavedova
6
6
Vincitore: Dellavedova
Mostra dettagli

Carl Emil Overbeck DEN vs Jake Delaney AUS

ATP Sydney
Jake Delaney
3
2
Carl Emil Overbeck
6
6
Vincitore: Overbeck
Mostra dettagli

Blake Ellis AUS vs Shinji Hazawa JPN

ATP Sydney
Blake Ellis
6
6
6
Shinji Hazawa
7
2
4
Vincitore: Ellis
Mostra dettagli

Marek Gengel CZE vs Hayden Jones AUS

ATP Sydney
Hayden Jones
7
4
5
Marek Gengel
5
6
7
Vincitore: Gengel
Mostra dettagli

Shinji Hazawa JPN / Leo Vithoontien JPN vs Rio Noguchi JPN / Naoki Tajima JPN

ATP Sydney
Shinji Hazawa / Leo Vithoontien
7
2
10
Rio Noguchi / Naoki Tajima [2]
6
6
8
Vincitore: Hazawa / Vithoontien
Mostra dettagli

