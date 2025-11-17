Tornei ITF Copertina, WTA

ITF Petange e Trnava: I Main Draw

17/11/2025 21:18 1 commento
Lucia Bronzetti ITA, 10.12.1998 - Foto getty images
ITF PETANGE(Lux 75k cemento indoor)
[1] Oksana Selekhmeteva RUS vs Julia Avdeeva RUS
Oceane Dodin FRA vs Noma Noha akugue GER
Veronika Podrez UKR vs Jeline Vandromme BEL
Samira De stefano ITA vs [5] Hanne Vandewinkel BEL

[3] Lucia Bronzetti ITA vs Marie Weckerle LUX
Mona Barthel GER vs Ekaterina Ovcharenko RUS
Tessah Andrianjafitrimo FRA vs Mina Hodzic GER
Maria Martinez vaquero ESP vs [6] Maria Timofeeva UZB

[8] Teodora Kostovic SRB vs Chelsea Fontenel SUI
Josy Daems GER vs Marina Bassols ribera ESP
Polina Bakhmutkina BEL vs Barbora Palicova CZE
Georgina Garcia-perez ESP vs [4] Petra Marcinko CRO

[7] Daria Snigur UKR vs Raluca Georgiana Serban CYP
Arianne Hartono NED vs Anouck Vrancken peeters NED
Eva Bennemann GER vs Jasmijn Gimbrere NED
Kathinka Von deichmann LIE vs [2] Elena Gabriela Ruse ROU

ITF TRNAVA(Slo 50k cemento indoor)
[1] Sofia Costoulas BEL vs Mia Ristic SRB
Elena Ruxandra Bertea ROU vs Cagla Buyukakcay TUR
Aurora Zantedeschi ITA vs TBD
[5] Camilla Rosatello ITA vs TBD

[3] Jessika Ponchet FRA vs Aliona Falei BLR
TBD vs TBD
TBD vs TBD
Tessa Johanna Brockmann GER vs [7] Mimi Xu GBR

[8] Anastasiia Sobolieva UKR vs TBD
Elizara Yaneva BUL vs Ekaterina Kazionova RUS
Amarni Banks GBR vs Weronika Falkowska POL
Ayla Aksu TUR vs [4] Lina Gjorcheska MKD

[6] Yuriko Lily Miyazaki GBR vs Laura Masarykova SVK
Silvia Husarova SVK vs Adela Polakovicova SVK
Mia Chudejova SVK vs TBD
Kajsa Rinaldo persson SWE vs [2] Tamara Korpatsch GER

