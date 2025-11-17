ITF Petange e Trnava: I Main Draw
ITF PETANGE(Lux 75k cemento indoor)
[1] Oksana Selekhmeteva vs Julia Avdeeva
Oceane Dodin vs Noma Noha akugue
Veronika Podrez vs Jeline Vandromme
Samira De stefano vs [5] Hanne Vandewinkel
[3] Lucia Bronzetti vs Marie Weckerle
Mona Barthel vs Ekaterina Ovcharenko
Tessah Andrianjafitrimo vs Mina Hodzic
Maria Martinez vaquero vs [6] Maria Timofeeva
[8] Teodora Kostovic vs Chelsea Fontenel
Josy Daems vs Marina Bassols ribera
Polina Bakhmutkina vs Barbora Palicova
Georgina Garcia-perez vs [4] Petra Marcinko
[7] Daria Snigur vs Raluca Georgiana Serban
Arianne Hartono vs Anouck Vrancken peeters
Eva Bennemann vs Jasmijn Gimbrere
Kathinka Von deichmann vs [2] Elena Gabriela Ruse
ITF TRNAVA(Slo 50k cemento indoor)
[1] Sofia Costoulas vs Mia Ristic
Elena Ruxandra Bertea vs Cagla Buyukakcay
Aurora Zantedeschi vs TBD
[5] Camilla Rosatello vs TBD
[3] Jessika Ponchet vs Aliona Falei
TBD vs TBD
TBD vs TBD
Tessa Johanna Brockmann vs [7] Mimi Xu
[8] Anastasiia Sobolieva vs TBD
Elizara Yaneva vs Ekaterina Kazionova
Amarni Banks vs Weronika Falkowska
Ayla Aksu vs [4] Lina Gjorcheska
[6] Yuriko Lily Miyazaki vs Laura Masarykova
Silvia Husarova vs Adela Polakovicova
Mia Chudejova vs TBD
Kajsa Rinaldo persson vs [2] Tamara Korpatsch
GIOCO JULIUS ITF 2025
Itf Trnava
Orario Scadenza prono…Mercoledì 19 Novembre ore 10
Itf Petange
Orario Scadenza prono…Mercoledì 19 Novembre ore 10