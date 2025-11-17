Christopher Eubanks annuncia il ritiro dal tennis professionistico. Lleyton Hewitt torna in campo… insieme a suo figlio Cruz. Cincinnati fa marcia indietro: le finali tornano alla domenica. Alcaraz a Bologna e altre notizie

Christopher Eubanks annuncia il ritiro dal tennis professionistico

All’età di 29 anni, Christopher Eubanks ha deciso di dire addio al tennis professionistico. L’americano rimarrà nella memoria di molti tifosi per la straordinaria cavalcata a Wimbledon 2023, dove raggiunse i quarti di finale, conquistando il pubblico con il suo tennis spettacolare e la sua personalità brillante.

Purtroppo, una spirale interminabile di infortuni lo ha messo davanti a una scelta inevitabile. Eubanks, che già da tempo affiancava l’attività sportiva al ruolo di commentatore televisivo, ora si dedicherà completamente a quest’ultima.

Nel corso della sua carriera è stato numero 29 del mondo, ha partecipato ai Giochi Olimpici e ha vinto un titolo ATP: Mallorca 2023. Una carriera breve ma intensa, della quale il giocatore di Atlanta si dice profondamente grato.

Lleyton Hewitt torna in campo… insieme a suo figlio Cruz

Se il ritiro di Eubanks rappresenta un addio, la notizia che arriva dall’Australia è un tuffo al cuore per i nostalgici. Lleyton Hewitt, ex numero 1 del mondo e simbolo del tennis combattivo degli anni 2000, tornerà a competere a livello professionale.

Il campione australiano si è infatti iscritto al Challenger di Sydney 2025 nella disciplina del doppio, formando coppia con suo figlio Cruz Hewitt, uno dei giovani più promettenti del panorama mondiale a soli 16 anni.

Cruz è reduce dalla sua prima vittoria a livello Challenger ottenuta la settimana scorsa nel tabellone di singolare, e parteciperà anche al torneo di Sydney in singles. La presenza in doppio del duo padre-figlio sarà senza dubbio uno dei momenti più speciali della settimana tennistica.

Zverev svela la sua prima tappa del 2026 dopo Melbourne

Nonostante la stagione 2025 non sia ancora terminata del tutto, iniziano già ad emergere le prime scelte in vista del 2026. Alexander Zverev ha confermato la sua partecipazione all’ATP 500 di Rotterdam, in programma nel mese di febbraio.

Una decisione che segna un cambio significativo rispetto alla stagione attuale, quando il tedesco aveva optato per la tournée sudamericana su terra battuta. La scelta di Rotterdam suggerisce una pianificazione diversa, forse mirata a migliorare il rendimento nelle competizioni indoor.

Cincinnati fa marcia indietro: le finali tornano alla domenica

Dal Masters 1000 di Cincinnati arriva un annuncio importante: dopo aver spostato le finali al lunedì nella stagione 2025 per tentare di gestire un calendario sempre più compresso, gli organizzatori hanno confermato che dal 2026 le finali torneranno alla tradizionale collocazione della domenica.

Una vera e propria marcia indietro che riporta il torneo alla sua struttura storica e che risponde probabilmente alle esigenze di giocatori, media e tifosi.

Alcaraz è già a Bologna per le Davis Cup Finals

Nonostante nelle ultime ore siano circolati alcuni dubbi, la verità è che Carlos Alcaraz non ha mai realmente messo in discussione la sua presenza alle Davis Cup Finals di Bologna.

Il numero 1 del mondo è arrivato in sede dopo quattro ore di viaggio in auto, accolto dal resto della squadra spagnola in vista dei quarti di finale contro la Repubblica Ceca, in programma giovedì.

Sorridente e sereno, Alcaraz si è subito unito al gruppo, portando entusiasmo e fiducia. Non è ancora certo se scenderà in campo nel primo incontro, ma la sua presenza rappresenta già un enorme valore aggiunto per la Spagna.





Francesco Paolo Villarico