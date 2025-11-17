Jannik Sinner, subito favorito per il tris agli Australian Open 2026: in quota sogno Grande Slam

Neanche il tempo di festeggiare il trionfo alle ATP Finals di Torino che per Jannik Sinner è già iniziata la corsa verso il 2026.

Il nuovo anno si aprirà con il primo Slam della stagione, gli Australian Open, in programma dal 12 gennaio (con le qualificazioni) al 1° febbraio, dove l’azzurro inseguirà uno storico terzo titolo consecutivo sul cemento di Melbourne.

Secondo i bookmaker — riporta Agipronews — le prospettive sono ancora una volta brillantissime:

il tris di Sinner agli Australian Open vale quota 1,90, confermandolo come principale favorito del torneo.

A insidiarlo, come sempre, ci sarà Carlos Alcaraz, secondo candidato al titolo a 2,14.

IL SOGNO GRANDE SLAM

L’obiettivo più ambizioso, quello che ogni tennista sogna da sempre, è la conquista del Grande Slam, ovvero vincere nello stesso anno Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e US Open.

Le quote fotografano bene la difficoltà dell’impresa:

– Sinner vincente in tutti e quattro gli Slam del 2026 è offerto a quota 20

– La vittoria di tre Slam su quattro scende a 2,75

– Due titoli Major sono proposti a 1,33

Un listino che conferma l’enorme fiducia riposta nel campione altoatesino: dopo aver chiuso un’altra stagione da protagonista, per i bookmaker il 2026 potrebbe trasformarsi in un anno ancora più storico.