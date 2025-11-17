Jannik Sinner, subito favorito per il tris agli Australian Open 2026: in quota sogno Grande Slam
Neanche il tempo di festeggiare il trionfo alle ATP Finals di Torino che per Jannik Sinner è già iniziata la corsa verso il 2026.
Il nuovo anno si aprirà con il primo Slam della stagione, gli Australian Open, in programma dal 12 gennaio (con le qualificazioni) al 1° febbraio, dove l’azzurro inseguirà uno storico terzo titolo consecutivo sul cemento di Melbourne.
Secondo i bookmaker — riporta Agipronews — le prospettive sono ancora una volta brillantissime:
il tris di Sinner agli Australian Open vale quota 1,90, confermandolo come principale favorito del torneo.
A insidiarlo, come sempre, ci sarà Carlos Alcaraz, secondo candidato al titolo a 2,14.
IL SOGNO GRANDE SLAM
L’obiettivo più ambizioso, quello che ogni tennista sogna da sempre, è la conquista del Grande Slam, ovvero vincere nello stesso anno Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e US Open.
Le quote fotografano bene la difficoltà dell’impresa:
– Sinner vincente in tutti e quattro gli Slam del 2026 è offerto a quota 20
– La vittoria di tre Slam su quattro scende a 2,75
– Due titoli Major sono proposti a 1,33
Un listino che conferma l’enorme fiducia riposta nel campione altoatesino: dopo aver chiuso un’altra stagione da protagonista, per i bookmaker il 2026 potrebbe trasformarsi in un anno ancora più storico.
TAG: Carlos Alcaraz, Jannik Sinner
Considerando che AO Carlos negli anni viene eliminato precocemente e da favorito, che RG Jannik aveva vinto al suo secondo torneo dopo la la farsa WADA e Wimbledon si è sempre mostrato superiore a Carlos, direi che la mia più grande incertezza è sull’ultimo Slam.
Ma se Jannik dovessere sentire odore di Slam lascerà diversi mille per strada o potrà inciampare inaspettatamente in un torneo perché distratto dalla Grande Preda. Dovremo accettarlo come abbiamo capito la rinuncia ad Olimpiadi e Davis.
A Parigi sarà importante il sorteggio sperando che eviti i pallettari del tour, per Wimbledon spero eviti Bublik e Draper.
Sì,per lui è l’obiettivo della carriera, inutile nasconderlo.
Mi accontenterei di Indian Wells, Roma, Roland Garros e Wimbledon. Mettiamoci anche Basilea, casa dello svizzero palancaro che ho sempre amato.
Io metterei la firma per 3 slam: AO che c’è da battere Nole, Wi per non essere da meno di Carlitos sull’erba 3 su 5 e RG per completare il Carrer slam, il tutto per eguagliare sempre Carlitos negli slam; al USO non ci penso al momento.
Ma non diciamo sciocchezze! Rientra kirgyos che lo asfalta!!! 😛
Io firmerei per vincere anche solo il RG, così da completare il career Slam. Ma Alvarez sullo Chatrier sarà durissimo da battere per le prossime 10 edizioni, non facciamoci trarre in inganno dalla finale di quest’anno. Sulla terra e 3 su 5 prevedo un dominio in stile Nadal.
Personalmente metterei la firma per 2 slam nel 2026. Magari wimbledon e l australian open come nel 2025
Belin, 3 Slam a 2,75 una cifra che da la misura di quanto i siti di scommesse credano in lui…
Due slam a 1,33?