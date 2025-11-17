Jannik Sinner vince anche in tv: 7 milioni di spettatori e share superiore alla nazionale di calcio

Più di un terzo degli italiani hanno seguito in tv la bellissima partita e grande vittoria di Jannik Sinner in finale alle ATP Finals 2025. Ascolti record, che addirittura segnano il sorpasso del tennis sulla nazionale di calcio a livello di share.

Secondo i dati diffusi stamattina da Auditel, Rai 2 ha trasmesso l’incontro di Torino e segnato il miglior dato di ascolto nel “preserale” con ben 5.597.000 spettatori (con il pre e post gara fino alle nove di sera con 4.147.000 spettatori). Agli ottimo dati della rete televisiva pubblica sono da aggiungere quelli della Pay TV Sky, che ha raccolto quasi un 1 milione e 458mila abbonati sintonizzati sulla partita Sinner – Alcaraz (sulle varie piattaforme). Quindi sommando le due emittenti, 7.045.000 di spettatori hanno seguito la finale delle ATP Finals di Torino. È la partita di tennis più vista in TV in Italia nella storia. Un risultato eccezionale per il nostro sport in TV che, trainato dalla forza del personaggio Jannik e classe del tennista, ha sdoganato il tennis come vera e propria passione di massa.

C’è un altro dato di ascolto davvero notevole, quello dello share. Sinner – Alcaraz, sesta sfida stagionale tra i due leader del tennis mondiale, ha registrato il 36.7% di share dalle 18:14 alle 20:33, superando così quello della nazionale di calcio (Italia – Norvegia) che ha raccolto uno share del 34.9%, match valido per la qualificazione ai Mondiali del prossimo anno.

Dati fantastici che confermano la “potenza” del personaggio Sinner è quanto il tennis sia sempre più amato e diffuso.

