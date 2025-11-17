United Cup 2026: sei gironi, grandi stelle e una corsa ai quarti già infuocata
La stagione regolare ATP si è appena conclusa e già si respira aria di 2026. Tra poco più di un mese, il 2 gennaio, scatterà ufficialmente il nuovo anno tennistico con la United Cup 2026, la competizione mista per nazionali che si disputa tra Perth e Sydney. Nella notte è stato effettuato il sorteggio ufficiale che ha definito i sei gruppi da tre squadre ciascuno. Ai quarti di finale accederanno i sei vincitori dei gironi e i due migliori secondi.
L’interesse italiano era altissimo e il sorteggio ha riservato subito emozioni: l’Italia è finita in un gruppo competitivo, pronta a lottare sin da subito per passare la fase a gironi.
GRUPPI UNITED CUP 2026
PERTH – RAC Arena
GRUPPO A
🇺🇸 USA
🇪🇸 Spagna
🇦🇷 Argentina
GRUPPO C
🇮🇹 ITALIA
🇫🇷 Francia
🇨🇭 Svizzera
GRUPPO E
🇬🇧 Gran Bretagna
🇬🇷 Grecia
🇯🇵 Giappone
SYDNEY – Ken Rosewall Arena
GRUPPO B
🇨🇦 Canada
🇧🇪 Belgio
🇨🇳 Cina
GRUPPO D
🇦🇺 Australia
🇨🇿 Cechia
🇳🇴 Norvegia
GRUPPO F
🇩🇪 Germania
🇵🇱 Polonia
🇳🇱 Paesi Bassi
5 commenti
Insomma la United Cup ha preso il testimone della Hopman Cup.
Simile format e calendario.
Con molti nomi di rilievo che decidono di iniziare la stagione in questo torneo misto.
Speriamo che Flavio non abbia le stesse conseguenze di quella roba giocata a Bari.
Competizione da brividi.
Italia: Cobolli & Paolini
Francia: Rinderknech & Boisson
Svizzera: Wawrinka & Bencic
Il doppio misto Vavassori/Errani dovrebbe essere il migliore, ma anche in singolare non scherziamo
Praticamente un torneo di esibizione se non fosse che ti regalano qualche punticino utile per la classifica atp e wta… se fosse stato furbo ci sarebbe andato Lorenzo, visto che ha dovuto rinunciare alla gloria (Davis) per esaurimento totale di energie fisiche e mentali, ed ha finito la stagione davvero a una manciata di punti dalla quinta posizione nel ranking… comunque lo sappiamo tutti, la stagione comincia a Melbourne, con Alcaraz che è già sicuro di restare numero 1, anche se temo possa solo aumentare il suo vantaggio nel ranking su Jannik (per somma infelicità di quelli che dalla mattina alla sera si fanno i conticini della serva)