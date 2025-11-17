United Cup 2026: sei gironi, grandi stelle e una corsa ai quarti già infuocata

La stagione regolare ATP si è appena conclusa e già si respira aria di 2026. Tra poco più di un mese, il 2 gennaio, scatterà ufficialmente il nuovo anno tennistico con la United Cup 2026, la competizione mista per nazionali che si disputa tra Perth e Sydney. Nella notte è stato effettuato il sorteggio ufficiale che ha definito i sei gruppi da tre squadre ciascuno. Ai quarti di finale accederanno i sei vincitori dei gironi e i due migliori secondi.

L’interesse italiano era altissimo e il sorteggio ha riservato subito emozioni: l’Italia è finita in un gruppo competitivo, pronta a lottare sin da subito per passare la fase a gironi.

GRUPPI UNITED CUP 2026

PERTH – RAC Arena

GRUPPO A

🇺🇸 USA

🇪🇸 Spagna

🇦🇷 Argentina

GRUPPO C

🇮🇹 ITALIA

🇫🇷 Francia

🇨🇭 Svizzera

GRUPPO E

🇬🇧 Gran Bretagna

🇬🇷 Grecia

🇯🇵 Giappone

🇨🇦 Canada🇧🇪 Belgio🇨🇳 Cina

GRUPPO D

🇦🇺 Australia

🇨🇿 Cechia

🇳🇴 Norvegia

GRUPPO F

🇩🇪 Germania

🇵🇱 Polonia

🇳🇱 Paesi Bassi