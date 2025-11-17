Ranking ATP: La situazione di questa settimana. Jannik Sinner è a 550 punti da Carlos Alcaraz
Classifica Atp Entry System Singolo (17-11-2025)
1
Best: 1
--
0
Carlos Alcaraz
ESP, 05-05-2003
12050
Punti
19
Tornei
2
Best: 1
--
0
Jannik Sinner
ITA, 16-08-2001
11500
Punti
18
Tornei
3
Best: 2
--
0
Alexander Zverev
GER, 20-04-1997
5160
Punti
24
Tornei
4
Best: 1
--
0
Novak Djokovic
SRB, 22-05-1987
4830
Punti
20
Tornei
5
Best: 5
▲
3
Felix Auger-Aliassime
CAN, 08-08-2000
4245
Punti
28
Tornei
6
Best: 4
--
0
Taylor Fritz
USA, 28-10-1997
4135
Punti
23
Tornei
7
Best: 6
--
0
Alex de Minaur
AUS, 17-02-1999
4135
Punti
23
Tornei
8
Best: 6
▲
1
Lorenzo Musetti
ITA, 03-03-2002
4040
Punti
23
Tornei
9
Best: 5
▼
-4
Ben Shelton
USA, 09-10-2002
3970
Punti
23
Tornei
10
Best: 4
--
0
Jack Draper
GBR, 22-12-2001
2990
Punti
17
Tornei
11
Best: 11
--
0
Alexander Bublik
KAZ, 17-06-1997
2870
Punti
29
Tornei
12
Best: 9
--
0
Casper Ruud
NOR, 22-12-1998
2835
Punti
21
Tornei
13
Best: 1
--
0
Daniil Medvedev
RUS, 11-02-1996
2760
Punti
24
Tornei
14
Best: 14
--
0
Alejandro Davidovich Fokina
ESP, 05-06-1999
2635
Punti
26
Tornei
15
Best: 4
--
0
Holger Rune
DEN, 29-04-2003
2590
Punti
21
Tornei
16
Best: 10
--
0
Andrey Rublev
RUS, 20-10-1997
2520
Punti
26
Tornei
17
Best: 16
--
0
Jiri Lehecka
CZE, 08-11-2001
2325
Punti
23
Tornei
18
Best: 9
--
0
Karen Khachanov
RUS, 21-05-1996
2320
Punti
24
Tornei
19
Best: 16
--
0
Jakub Mensik
CZE, 01-09-2005
2180
Punti
23
Tornei
20
Best: 8
--
0
Tommy Paul
USA, 17-05-1997
2100
Punti
20
Tornei
21
Best: 18
--
0
Francisco Cerundolo
ARG, 13-08-1998
2085
Punti
24
Tornei
22
Best: 17
--
0
Flavio Cobolli
ITA, 06-05-2002
2025
Punti
30
Tornei
23
Best: 10
--
0
Denis Shapovalov
CAN, 15-04-1999
1675
Punti
24
Tornei
24
Best: 24
--
0
Joao Fonseca
BRA, 21-08-2006
1635
Punti
21
Tornei
25
Best: 21
--
0
Tallon Griekspoor
NED, 02-07-1996
1615
Punti
27
Tornei
26
Best: 26
--
0
Luciano Darderi
ITA, 14-02-2002
1609
Punti
35
Tornei
27
Best: 8
--
0
Cameron Norrie
GBR, 23-08-1995
1573
Punti
27
Tornei
28
Best: 28
--
0
Learner Tien
USA, 02-12-2005
1550
Punti
25
Tornei
29
Best: 27
--
0
Arthur Rinderknech
FRA, 23-07-1995
1540
Punti
31
Tornei
30
Best: 11
--
0
Frances Tiafoe
USA, 20-01-1998
1510
Punti
22
Tornei
31
Best: 30
--
0
Valentin Vacherot
MON, 16-11-1998
1483
Punti
23
Tornei
32
Best: 22
--
0
Tomas Machac
CZE, 13-10-2000
1445
Punti
20
Tornei
33
Best: 29
--
0
Brandon Nakashima
USA, 03-08-2001
1430
Punti
30
Tornei
34
Best: 3
--
0
Stefanos Tsitsipas
GRE, 12-08-1998
1425
Punti
21
Tornei
35
Best: 31
--
0
Corentin Moutet
FRA, 19-04-1999
1408
Punti
27
Tornei
36
Best: 36
--
0
Jaume Munar
ESP, 05-05-1997
1395
Punti
25
Tornei
37
Best: 18
--
0
Ugo Humbert
FRA, 26-06-1998
1380
Punti
23
Tornei
38
Best: 30
--
0
Alex Michelsen
USA, 25-08-2004
1325
Punti
27
Tornei
39
Best: 35
--
0
Lorenzo Sonego
ITA, 11-05-1995
1265
Punti
29
Tornei
40
Best: 14
--
0
Arthur Fils
FRA, 12-06-2004
1260
Punti
18
Tornei
41
Best: 33
--
0
Gabriel Diallo
CAN, 24-09-2001
1253
Punti
25
Tornei
42
Best: 38
--
0
Alexandre Muller
FRA, 01-02-1997
1230
Punti
30
Tornei
43
Best: 39
--
0
Zizou Bergs
BEL, 03-06-1999
1218
Punti
27
Tornei
44
Best: 19
--
0
Grigor Dimitrov
BUL, 16-05-1991
1180
Punti
18
Tornei
45
Best: 18
--
0
Sebastian Baez
ARG, 28-12-2000
1155
Punti
29
Tornei
46
Best: 46
--
0
Daniel Altmaier
GER, 12-09-1998
1148
Punti
31
Tornei
47
Best: 30
--
0
Nuno Borges
POR, 19-02-1997
1145
Punti
30
Tornei
48
Best: 23
--
0
Sebastian Korda
USA, 05-07-2000
1100
Punti
23
Tornei
49
Best: 43
--
0
Camilo Ugo Carabelli
ARG, 17-06-1999
1078
Punti
29
Tornei
50
Best: 17
--
0
Reilly Opelka
USA, 28-08-1997
1026
Punti
26
Tornei
51
Best: 36
--
0
Fabian Marozsan
HUN, 08-10-1999
1025
Punti
24
Tornei
52
Best: 42
--
0
Miomir Kecmanovic
SRB, 31-08-1999
1025
Punti
30
Tornei
53
Best: 51
--
0
Jenson Brooksby
USA, 26-10-2000
1017
Punti
22
Tornei
54
Best: 19
--
0
Alexei Popyrin
AUS, 05-08-1999
1000
Punti
25
Tornei
55
Best: 53
--
0
Marton Fucsovics
HUN, 08-02-1992
963
Punti
20
Tornei
56
Best: 6
--
0
Matteo Berrettini
ITA, 12-04-1996
945
Punti
21
Tornei
57
Best: 23
--
0
Damir Dzumhur
BIH, 20-05-1992
937
Punti
33
Tornei
58
Best: 56
--
0
Valentin Royer
FRA, 29-05-2001
936
Punti
28
Tornei
59
Best: 29
--
0
Giovanni Mpetshi Perricard
FRA, 08-07-2003
925
Punti
27
Tornei
60
Best: 27
--
0
Tomas Martin Etcheverry
ARG, 18-07-1999
920
Punti
33
Tornei
61
Best: 54
--
0
Francisco Comesana
ARG, 06-10-2000
904
Punti
26
Tornei
62
Best: 62
--
0
Aleksandar Kovacevic
USA, 29-08-1998
890
Punti
34
Tornei
63
Best: 29
--
0
Matteo Arnaldi
ITA, 22-02-2001
883
Punti
25
Tornei
64
Best: 61
▲
2
Kamil Majchrzak
POL, 13-01-1996
861
Punti
20
Tornei
65
Best: 61
--
0
Terence Atmane
FRA, 09-01-2002
855
Punti
25
Tornei
66
Best: 43
▲
1
Marcos Giron
USA, 24-07-1993
855
Punti
28
Tornei
67
Best: 58
▲
1
Arthur Cazaux
FRA, 23-08-2002
848
Punti
22
Tornei
68
Best: 6
▲
1
Gael Monfils
FRA, 01-09-1986
825
Punti
20
Tornei
69
Best: 53
▲
1
Adrian Mannarino
FRA, 29-06-1988
817
Punti
25
Tornei
70
Best: 64
▼
-6
Ethan Quinn
USA, 12-03-2004
802
Punti
25
Tornei
71
Best: 49
--
0
Jacob Fearnley
GBR, 15-07-2001
787
Punti
26
Tornei
72
Best: 29
--
0
Mariano Navone
ARG, 27-02-2001
785
Punti
30
Tornei
73
Best: 6
▲
2
Hubert Hurkacz
POL, 11-02-1997
775
Punti
20
Tornei
74
Best: 63
▼
-1
Mattia Bellucci
ITA, 01-06-2001
766
Punti
28
Tornei
75
Best: 3
▲
1
Marin Cilic
CRO, 28-09-1988
765
Punti
19
Tornei
76
Best: 76
▲
1
Jesper de Jong
NED, 31-05-2000
763
Punti
24
Tornei
77
Best: 22
▲
1
Botic van de Zandschulp
NED, 04-10-1995
756
Punti
25
Tornei
78
Best: 74
▲
1
Adam Walton
AUS, 17-04-1999
740
Punti
28
Tornei
79
Best: 79
▲
1
Filip Misolic
AUT, 08-08-2001
726
Punti
25
Tornei
80
Best: 17
▲
25
Cristian Garin
CHI, 30-05-1996
726
Punti
21
Tornei
81
Best: 55
--
0
Alejandro Tabilo
CHI, 02-06-1997
721
Punti
28
Tornei
82
Best: 79
--
0
Aleksandar Vukic
AUS, 06-04-1996
718
Punti
31
Tornei
83
Best: 57
--
0
Hamad Medjedovic
SRB, 18-07-2003
718
Punti
20
Tornei
84
Best: 21
▲
16
Jan-Lennard Struff
GER, 25-04-1990
711
Punti
29
Tornei
85
Best: 71
▼
-1
Juan Manuel Cerundolo
ARG, 15-11-2001
704
Punti
25
Tornei
86
Best: 73
▼
-12
Raphael Collignon
BEL, 13-01-2002
704
Punti
24
Tornei
87
Best: 67
▼
-2
Luca Nardi
ITA, 06-08-2003
699
Punti
25
Tornei
88
Best: 88
--
0
Emilio Nava
USA, 02-12-2001
684
Punti
28
Tornei
89
Best: 89
--
0
Pablo Carreno Busta
ESP, 12-07-1991
681
Punti
27
Tornei
90
Best: 86
▼
-4
Dalibor Svrcina
CZE, 02-10-2002
680
Punti
28
Tornei
91
Best: 87
▼
-4
Eliot Spizzirri
USA, 23-12-2001
680
Punti
29
Tornei
92
Best: 46
▼
-2
Quentin Halys
FRA, 26-10-1996
679
Punti
29
Tornei
93
Best: 9
▼
-2
Roberto Bautista Agut
ESP, 14-04-1988
670
Punti
24
Tornei
94
Best: 92
▼
-2
Shintaro Mochizuki
JPN, 02-06-2003
669
Punti
28
Tornei
95
Best: 47
▼
-2
Pedro Martinez
ESP, 26-04-1997
668
Punti
32
Tornei
96
Best: 42
▼
-2
Benjamin Bonzi
FRA, 09-06-1996
667
Punti
24
Tornei
97
Best: 45
▼
-2
Alexander Shevchenko
KAZ, 29-11-2000
662
Punti
27
Tornei
98
Best: 58
▼
-2
Hugo Gaston
FRA, 26-09-2000
653
Punti
30
Tornei
99
Best: 27
--
0
Laslo Djere
SRB, 02-06-1995
652
Punti
25
Tornei
100
Best: 95
▼
-3
Tristan Schoolkate
AUS, 26-02-2001
649
Punti
32
Tornei
101
Best: 90
▼
-3
Thiago Agustin Tirante
ARG, 10-04-2001
649
Punti
29
Tornei
102
Best: 78
--
0
Vit Kopriva
CZE, 15-06-1997
636
Punti
28
Tornei
103
Best: 83
▲
1
Carlos Taberner
ESP, 08-08-1997
636
Punti
27
Tornei
104
Best: 45
▼
-1
Yannick Hanfmann
GER, 13-11-1991
631
Punti
22
Tornei
105
Best: 105
▲
5
Ignacio Buse
PER, 25-03-2004
627
Punti
26
Tornei
106
Best: 94
--
0
James Duckworth
AUS, 21-01-1992
615
Punti
25
Tornei
107
Best: 105
--
0
Roman Andres Burruchaga
ARG, 23-01-2002
615
Punti
30
Tornei
108
Best: 26
--
0
Jordan Thompson
AUS, 20-04-1994
586
Punti
22
Tornei
109
Best: 107
▲
2
Tomas Barrios Vera
CHI, 10-12-1997
585
Punti
30
Tornei
110
Best: 16
▼
-1
Nikoloz Basilashvili
GEO, 23-02-1992
579
Punti
24
Tornei
111
Best: 24
▲
1
Yoshihito Nishioka
JPN, 27-09-1995
566
Punti
27
Tornei
112
Best: 37
▲
1
Mackenzie McDonald
USA, 16-04-1995
559
Punti
27
Tornei
113
Best: 99
▲
1
Brandon Holt
USA, 06-04-1998
559
Punti
30
Tornei
114
Best: 77
▲
2
Christopher O\'Connell
AUS, 03-06-1994
546
Punti
25
Tornei
115
Best: 12
--
0
Borna Coric
CRO, 14-11-1996
545
Punti
18
Tornei
116
Best: 101
▼
-15
Alexander Blockx
BEL, 08-04-2005
542
Punti
27
Tornei
117
Best: 117
--
0
Patrick Kypson
USA, 28-10-1999
533
Punti
17
Tornei
118
Best: 7
--
0
David Goffin
BEL, 07-12-1990
525
Punti
27
Tornei
119
Best: 23
--
0
Dusan Lajovic
SRB, 30-06-1990
519
Punti
29
Tornei
120
Best: 64
▲
1
Yunchaokete Bu
CHN, 19-01-2002
509
Punti
29
Tornei
121
Best: 96
▲
1
Nicolas Jarry
CHI, 11-10-1995
501
Punti
24
Tornei
122
Best: 115
▲
1
Dino Prizmic
CRO, 05-08-2005
501
Punti
16
Tornei
123
Best: 113
▼
-3
Liam Draxl
CAN, 05-12-2001
501
Punti
26
Tornei
124
Best: 83
▲
7
Chun-Hsin Tseng
TPE, 08-08-2001
498
Punti
23
Tornei
125
Best: 101
▼
-1
Billy Harris
GBR, 25-01-1995
490
Punti
30
Tornei
126
Best: 91
--
0
Otto Virtanen
FIN, 21-06-2001
488
Punti
21
Tornei
127
Best: 62
--
0
Rinky Hijikata
AUS, 23-02-2001
485
Punti
28
Tornei
128
Best: 118
--
0
Francesco Passaro
ITA, 01-01-1900
485
Punti
27
Tornei
129
Best: 126
--
0
Jan Choinski
GBR, 10-06-1996
484
Punti
25
Tornei
130
Best: 128
▲
3
Vilius Gaubas
LTU, 29-12-2004
478
Punti
28
Tornei
131
Best: 110
▼
-1
Martin Landaluce
ESP, 08-01-2006
474
Punti
26
Tornei
132
Best: 132
--
0
Nicolai Budkov Kjaer
NOR, 01-09-2006
473
Punti
29
Tornei
133
Best: 49
▲
1
Roberto Carballes Baena
ESP, 23-03-1993
469
Punti
26
Tornei
134
Best: 37
▲
1
Sebastian Ofner
AUT, 12-05-1996
463
Punti
19
Tornei
135
Best: 112
▲
1
Marco Trungelliti
ARG, 31-01-1990
458
Punti
25
Tornei
136
Best: 136
▲
1
Moez Echargui
TUN, 10-01-1993
452
Punti
32
Tornei
137
Best: 137
▲
1
Kyrian Jacquet
FRA, 11-05-2001
449
Punti
22
Tornei
138
Best: 79
▼
-13
Hugo Dellien
BOL, 16-06-1993
438
Punti
24
Tornei
139
Best: 126
▲
1
Andrea Pellegrino
ITA, 23-03-1997
438
Punti
22
Tornei
140
Best: 109
▲
1
Lukas Klein
SVK, 22-03-1998
436
Punti
20
Tornei
141
Best: 102
▲
2
Zachary Svajda
USA, 29-11-2002
431
Punti
18
Tornei
142
Best: 142
--
0
Ugo Blanchet
FRA, 05-01-1999
427
Punti
25
Tornei
143
Best: 143
▲
2
Coleman Wong
HKG, 06-06-2004
424
Punti
25
Tornei
144
Best: 133
▲
2
Colton Smith
USA, 05-03-2003
424
Punti
17
Tornei
145
Best: 145
▲
2
Sho Shimabukuro
JPN, 30-07-1997
420
Punti
24
Tornei
146
Best: 145
▲
3
Mark Lajal
EST, 12-05-2003
412
Punti
23
Tornei
147
Best: 130
▲
3
Titouan Droguet
FRA, 15-06-2001
410
Punti
25
Tornei
148
Best: 125
▲
3
Matteo Gigante
ITA, 04-01-2002
407
Punti
19
Tornei
149
Best: 115
▲
3
Jaime Faria
POR, 06-08-2003
405
Punti
21
Tornei
150
Best: 105
▲
3
Daniel Elahi Galan
COL, 18-06-1996
405
Punti
23
Tornei
151
Best: 151
▲
3
Giulio Zeppieri
ITA, 07-12-2001
405
Punti
23
Tornei
152
Best: 102
▼
-4
Elmer Moller
DEN, 09-07-2003
405
Punti
24
Tornei
153
Best: 149
▲
2
Henrique Rocha
POR, 06-04-2004
401
Punti
27
Tornei
154
Best: 126
▲
2
Pierre-Hugues Herbert
FRA, 18-03-1991
399
Punti
22
Tornei
155
Best: 99
▼
-16
Nishesh Basavareddy
USA, 02-05-2005
399
Punti
23
Tornei
156
Best: 3
▲
1
Stan Wawrinka
SUI, 28-03-1985
397
Punti
24
Tornei
157
Best: 149
▲
1
Francesco Maestrelli
ITA, 21-12-2002
392
Punti
28
Tornei
158
Best: 4
▲
1
Kei Nishikori
JPN, 29-12-1989
385
Punti
16
Tornei
159
Best: 147
▲
23
Yosuke Watanuki
JPN, 12-04-1998
380
Punti
21
Tornei
160
Best: 147
▲
1
Guy Den Ouden
NED, 08-04-2002
372
Punti
16
Tornei
161
Best: 159
▲
1
Luka Mikrut
CRO, 16-04-2004
372
Punti
27
Tornei
162
Best: 103
▲
1
Harold Mayot
FRA, 04-02-2002
361
Punti
27
Tornei
163
Best: 163
▲
6
Adolfo Daniel Vallejo
PAR, 28-04-2004
356
Punti
30
Tornei
164
Best: 125
▲
1
Juan Pablo Ficovich
ARG, 24-01-1997
353
Punti
27
Tornei
165
Best: 151
▲
1
Zsombor Piros
HUN, 13-10-1999
353
Punti
16
Tornei
166
Best: 164
▼
-2
Vitaliy Sachko
UKR, 14-07-1997
353
Punti
24
Tornei
167
Best: 63
▲
1
Luca Van Assche
FRA, 11-05-2004
352
Punti
25
Tornei
168
Best: 166
▼
-1
Rafael Jodar
ESP, 17-09-2006
349
Punti
15
Tornei
169
Best: 105
▲
22
Elias Ymer
SWE, 10-04-1996
341
Punti
27
Tornei
170
Best: 36
--
0
Roman Safiullin
RUS, 07-08-1997
338
Punti
19
Tornei
171
Best: 144
--
0
August Holmgren
DEN, 22-04-1998
337
Punti
24
Tornei
172
Best: 163
--
0
Daniel Merida
ESP, 26-09-2004
336
Punti
23
Tornei
173
Best: 95
▲
4
Hugo Grenier
FRA, 23-03-1996
334
Punti
29
Tornei
174
Best: 170
▲
2
Alex Barrena
ARG, 10-10-2002
333
Punti
29
Tornei
175
Best: 173
▼
-1
Martin Damm
USA, 30-09-2003
330
Punti
20
Tornei
176
Best: 174
▲
4
Rei Sakamoto
JPN, 24-06-2006
330
Punti
24
Tornei
177
Best: 87
▼
-17
Jurij Rodionov
AUT, 16-05-1999
329
Punti
27
Tornei
178
Best: 162
▼
-5
Hady Habib
LBN, 21-08-1998
328
Punti
24
Tornei
179
Best: 117
▼
-1
Leandro Riedi
SUI, 27-01-2002
326
Punti
8
Tornei
180
Best: 106
▼
-36
Tristan Boyer
USA, 21-04-2001
326
Punti
26
Tornei
181
Best: 158
--
0
Yibing Wu
CHN, 14-10-1999
322
Punti
10
Tornei
182
Best: 17
▲
4
Bernard Tomic
AUS, 21-10-1992
319
Punti
31
Tornei
183
Best: 21
--
0
Daniel Evans
GBR, 23-05-1990
317
Punti
22
Tornei
184
Best: 123
--
0
Jerome Kym
SUI, 12-02-2003
315
Punti
16
Tornei
185
Best: 180
--
0
Michael Zheng
USA, 27-01-2004
315
Punti
12
Tornei
186
Best: 138
▼
-7
Thiago Monteiro
BRA, 31-05-1994
310
Punti
25
Tornei
187
Best: 187
--
0
Joao Lucas Reis Da Silva
BRA, 26-03-2000
307
Punti
31
Tornei
188
Best: 125
▲
50
Alex Bolt
AUS, 05-01-1993
305
Punti
17
Tornei
189
Best: 157
▼
-1
Lukas Neumayer
AUT, 06-09-2002
302
Punti
28
Tornei
190
Best: 63
--
0
Jason Kubler
AUS, 19-05-1993
301
Punti
17
Tornei
191
Best: 191
▲
56
Daniil Glinka
EST, 12-05-2000
300
Punti
26
Tornei
192
Best: 183
▲
1
Oliver Crawford
GBR, 30-04-1999
300
Punti
29
Tornei
193
Best: 193
▲
2
Sascha Gueymard Wayenburg
FRA, 01-08-2003
297
Punti
30
Tornei
194
Best: 194
▲
16
Dan Added
FRA, 13-04-1999
296
Punti
33
Tornei
195
Best: 188
▲
1
Justin Engel
GER, 01-10-2007
295
Punti
33
Tornei
196
Best: 164
▼
-4
James McCabe
AUS, 05-07-2003
293
Punti
29
Tornei
197
Best: 175
▲
3
Alvaro Guillen Meza
ECU, 02-01-2003
293
Punti
31
Tornei
198
Best: 196
▲
6
Arthur Fery
GBR, 12-07-2002
288
Punti
15
Tornei
199
Best: 177
▼
-5
Jack Pinnington Jones
GBR, 30-03-2003
287
Punti
16
Tornei
200
Best: 123
▼
-3
Ryan Peniston
GBR, 10-11-1995
287
Punti
28
Tornei
201
Best: 198
▼
-3
Clement Tabur
FRA, 24-01-2000
286
Punti
24
Tornei
202
Best: 38
▼
-3
Alex Molcan
SVK, 01-12-1997
286
Punti
17
Tornei
203
Best: 153
▼
-14
Alexis Galarneau
CAN, 02-03-1999
285
Punti
26
Tornei
204
Best: 201
▼
-3
Gilles Arnaud Bailly
BEL, 19-09-2005
285
Punti
29
Tornei
205
Best: 159
▼
-3
Mitchell Krueger
USA, 12-01-1994
284
Punti
21
Tornei
206
Best: 150
▼
-31
Chris Rodesch
LUX, 18-07-2001
284
Punti
22
Tornei
207
Best: 60
▼
-4
Stefano Travaglia
ITA, 18-12-1991
283
Punti
24
Tornei
208
Best: 200
▼
-1
George Loffhagen
GBR, 19-04-2001
280
Punti
23
Tornei
209
Best: 205
▼
-3
Gonzalo Bueno
PER, 03-04-2004
279
Punti
35
Tornei
210
Best: 131
▲
1
Pablo Llamas Ruiz
ESP, 13-10-2002
274
Punti
18
Tornei
211
Best: 172
▲
34
Murphy Cassone
USA, 16-08-2002
274
Punti
28
Tornei
212
Best: 197
--
0
Nicolas Mejia
COL, 11-02-2000
273
Punti
30
Tornei
213
Best: 185
--
0
Jay Clarke
GBR, 27-07-1998
273
Punti
32
Tornei
214
Best: 191
--
0
Nerman Fatic
BIH, 24-10-1994
272
Punti
19
Tornei
215
Best: 194
▲
16
Dane Sweeny
AUS, 12-02-2001
270
Punti
30
Tornei
216
Best: 196
▼
-7
Rodrigo Pacheco Mendez
MEX, 25-04-2005
270
Punti
33
Tornei
217
Best: 118
--
0
Thiago Seyboth Wild
BRA, 10-03-2000
263
Punti
21
Tornei
218
Best: 145
▼
-10
Felipe Meligeni Alves
BRA, 19-02-1998
263
Punti
14
Tornei
219
Best: 158
▲
1
Yu Hsiou Hsu
TPE, 02-04-1999
263
Punti
28
Tornei
220
Best: 127
▼
-4
Lorenzo Giustino
ITA, 10-09-1991
263
Punti
35
Tornei
221
Best: 184
▼
-6
Luka Pavlovic
FRA, 30-03-2000
262
Punti
19
Tornei
222
Best: 216
▲
2
Zdenek Kolar
CZE, 09-10-1996
260
Punti
35
Tornei
223
Best: 97
▼
-18
Kimmer Coppejans
BEL, 07-02-1994
258
Punti
32
Tornei
224
Best: 31
▼
-2
Lloyd Harris
RSA, 24-02-1997
256
Punti
14
Tornei
225
Best: 202
▼
-2
Federico Cina
ITA, 30-03-2007
256
Punti
25
Tornei
226
Best: 186
▼
-1
Facundo Diaz Acosta
ARG, 15-12-2000
255
Punti
18
Tornei
227
Best: 170
▼
-1
Dmitry Popko
KAZ, 24-10-1996
255
Punti
24
Tornei
228
Best: 226
--
0
Juan Carlos Prado Angelo
BOL, 06-03-2005
255
Punti
31
Tornei
229
Best: 227
--
0
Arthur Gea
FRA, 02-01-2005
255
Punti
32
Tornei
230
Best: 192
▼
-11
Gauthier Onclin
BEL, 01-01-1900
253
Punti
30
Tornei
231
Best: 16
▲
2
Marco Cecchinato
ITA, 30-09-1992
250
Punti
24
Tornei
232
Best: 131
▼
-11
Genaro Alberto Olivieri
ARG, 04-08-1998
249
Punti
30
Tornei
233
Best: 187
▼
-15
Benjamin Hassan
LBN, 04-02-1995
248
Punti
32
Tornei
234
Best: 207
▼
-2
Arthur Bouquier
FRA, 25-12-2000
248
Punti
19
Tornei
235
Best: 185
▼
-1
Santiago Rodriguez Taverna
ARG, 16-07-1999
248
Punti
39
Tornei
236
Best: 236
▲
6
Matej Dodig
CRO, 19-07-2005
244
Punti
26
Tornei
237
Best: 212
▼
-2
Johannus Monday
GBR, 22-01-2002
243
Punti
27
Tornei
238
Best: 222
▲
5
Viktor Durasovic
NOR, 19-03-1997
241
Punti
27
Tornei
239
Best: 181
▼
-3
Daniel Rincon
ESP, 07-01-2003
241
Punti
28
Tornei
240
Best: 142
▼
-1
Alejandro Moro Canas
ESP, 07-12-2000
241
Punti
30
Tornei
241
Best: 123
▼
-4
Timofey Skatov
KAZ, 21-01-2001
238
Punti
30
Tornei
242
Best: 196
▼
-2
Rio Noguchi
JPN, 28-12-1998
236
Punti
27
Tornei
243
Best: 168
▼
-2
Frederico Ferreira Silva
POR, 18-03-1995
236
Punti
27
Tornei
244
Best: 161
▲
8
Marc-Andrea Huesler
SUI, 24-06-1996
229
Punti
18
Tornei
245
Best: 143
▼
-15
Federico Coria
ARG, 09-03-1992
225
Punti
15
Tornei
246
Best: 181
▲
3
Yuta Shimizu
JPN, 09-06-1999
222
Punti
21
Tornei
247
Best: 158
▲
3
Dimitar Kuzmanov
BUL, 28-07-1993
222
Punti
32
Tornei
248
Best: 248
▲
6
Geoffrey Blancaneaux
FRA, 08-08-1998
221
Punti
30
Tornei
249
Best: 184
▲
2
Clement Chidekh
FRA, 13-01-2001
221
Punti
35
Tornei
250
Best: 239
▼
-6
Remy Bertola
SUI, 31-08-1998
219
Punti
30
Tornei
251
Best: 251
▲
2
Yi Zhou
CHN, 14-03-2005
217
Punti
25
Tornei
252
Best: 252
▲
8
Tom Paris
FRA, 02-09-2002
216
Punti
26
Tornei
253
Best: 47
▲
2
Juncheng Shang
CHN, 02-02-2005
215
Punti
14
Tornei
254
Best: 254
▲
5
Mats Rosenkranz
GER, 23-08-1998
214
Punti
32
Tornei
255
Best: 235
▼
-7
Joel Schwaerzler
AUT, 27-01-2006
213
Punti
24
Tornei
256
Best: 243
▲
1
Daniel Michalski
POL, 11-01-2000
212
Punti
23
Tornei
257
Best: 116
▼
-30
Calvin Hemery
FRA, 28-01-1995
211
Punti
26
Tornei
258
Best: 160
▼
-2
Li Tu
AUS, 27-05-1996
208
Punti
21
Tornei
259
Best: 78
▲
5
Nicolas Kicker
ARG, 16-08-1992
206
Punti
28
Tornei
260
Best: 260
▲
18
Tiago Pereira
POR, 20-06-2004
206
Punti
40
Tornei
261
Best: 217
▲
2
Edas Butvilas
LTU, 23-07-2004
205
Punti
29
Tornei
262
Best: 256
▼
-4
Lautaro Midon
ARG, 29-03-2004
204
Punti
31
Tornei
263
Best: 142
▲
2
Ivan Gakhov
RUS, 04-11-1996
204
Punti
34
Tornei
264
Best: 264
▲
4
Andres Martin
USA, 07-07-2001
203
Punti
30
Tornei
265
Best: 168
▼
-3
Murkel Dellien
BOL, 16-09-1997
203
Punti
30
Tornei
266
Best: 29
▼
-5
Christopher Eubanks
USA, 05-05-1996
202
Punti
23
Tornei
267
Best: 240
▼
-21
Patrick Zahraj
GER, 17-07-1999
202
Punti
29
Tornei
268
Best: 268
▲
16
Pedro Boscardin Dias
BRA, 28-01-2003
201
Punti
31
Tornei
269
Best: 133
▲
1
Federico Agustin Gomez
ARG, 26-11-1996
197
Punti
21
Tornei
270
Best: 245
▲
2
Max Houkes
NED, 03-07-2000
197
Punti
27
Tornei
271
Best: 201
▲
3
Fajing Sun
CHN, 03-10-1996
196
Punti
19
Tornei
272
Best: 177
▲
1
Andrea Collarini
ARG, 31-01-1992
196
Punti
30
Tornei
273
Best: 233
▲
2
Sumit Nagal
IND, 16-08-1997
195
Punti
25
Tornei
274
Best: 255
▼
-7
Henri Squire
GER, 27-09-2000
195
Punti
27
Tornei
275
Best: 275
▲
1
Stefanos Sakellaridis
GRE, 13-09-2004
194
Punti
27
Tornei
276
Best: 243
▲
1
Marat Sharipov
RUS, 09-10-2002
193
Punti
27
Tornei
277
Best: 228
▼
-6
Ilia Simakin
RUS, 27-10-2003
191
Punti
21
Tornei
278
Best: 181
▲
1
Abdullah Shelbayh
JOR, 16-11-2003
191
Punti
29
Tornei
279
Best: 279
▲
1
Garrett Johns
USA, 17-12-2000
191
Punti
34
Tornei
280
Best: 261
▼
-11
Alex Rybakov
USA, 27-01-1997
189
Punti
25
Tornei
281
Best: 248
▲
2
Andres Andrade
ECU, 14-12-1998
188
Punti
26
Tornei
282
Best: 255
▲
3
Marko Topo
GER, 13-09-2003
187
Punti
24
Tornei
283
Best: 171
▼
-1
Beibit Zhukayev
KAZ, 12-10-2000
186
Punti
26
Tornei
284
Best: 170
▼
-18
James Trotter
JPN, 01-01-1900
186
Punti
20
Tornei
285
Best: 285
▲
12
Darwin Blanch
USA, 28-09-2007
185
Punti
25
Tornei
286
Best: 269
--
0
Tom Gentzsch
GER, 05-09-2003
185
Punti
31
Tornei
287
Best: 287
▲
3
Michael Mmoh
USA, 10-01-1998
184
Punti
16
Tornei
288
Best: 147
▲
21
Kaichi Uchida
JPN, 23-08-1994
184
Punti
25
Tornei
289
Best: 210
▲
4
Filip Cristian Jianu
ROU, 18-09-2001
184
Punti
37
Tornei
290
Best: 237
▼
-3
Saba Purtseladze
GEO, 20-08-2001
183
Punti
30
Tornei
291
Best: 72
▼
-2
Borna Gojo
CRO, 27-02-1998
178
Punti
15
Tornei
292
Best: 80
▼
-1
Norbert Gombos
SVK, 13-08-1990
178
Punti
23
Tornei
293
Best: 278
▲
5
Tyler Zink
USA, 01-01-1900
178
Punti
29
Tornei
294
Best: 182
▲
23
Mikhail Kukushkin
KAZ, 26-12-1987
177
Punti
21
Tornei
295
Best: 292
▲
1
Hynek Barton
CZE, 05-04-2004
177
Punti
25
Tornei
296
Best: 294
▼
-2
Fabrizio Andaloro
ITA, 31-01-2001
176
Punti
24
Tornei
297
Best: 275
▲
34
Matheus Pucinelli De Almeida
BRA, 01-04-2001
176
Punti
25
Tornei
298
Best: 298
▲
39
Jacopo Berrettini
ITA, 27-11-1998
175
Punti
21
Tornei
299
Best: 263
▼
-4
Christoph Negritu
GER, 21-03-1994
175
Punti
29
Tornei
300
Best: 240
▼
-19
Matias Soto
CHI, 27-04-1999
175
Punti
31
Tornei
301
Best: 208
▼
-13
Aziz Dougaz
TUN, 26-03-1997
174
Punti
22
Tornei
302
Best: 302
▲
6
Renta Tokuda
JPN, 29-03-1998
172
Punti
30
Tornei
303
Best: 291
▼
-4
Nikolas Sanchez Izquierdo
ESP, 15-03-1999
172
Punti
32
Tornei
304
Best: 197
▼
-4
Pol Martin Tiffon
ESP, 30-07-1999
171
Punti
22
Tornei
305
Best: 297
▼
-4
Robin Bertrand
FRA, 15-03-2003
171
Punti
35
Tornei
306
Best: 306
▲
152
Stefan Kozlov
USA, 01-02-1998
170
Punti
12
Tornei
307
Best: 289
▼
-4
Mika Brunold
SUI, 02-10-2004
170
Punti
23
Tornei
308
Best: 108
▼
-1
Franco Agamenone
ITA, 15-04-1993
170
Punti
25
Tornei
309
Best: 225
▼
-5
Gustavo Heide
BRA, 28-02-2002
169
Punti
13
Tornei
310
Best: 93
▲
81
Liam Broady
GBR, 04-01-1994
168
Punti
24
Tornei
311
Best: 165
▼
-1
Richard Gasquet
FRA, 18-06-1986
165
Punti
7
Tornei
312
Best: 289
▼
-6
Adria Soriano Barrera
COL, 02-06-1999
165
Punti
20
Tornei
313
Best: 177
▼
-2
Omar Jasika
AUS, 18-05-1997
165
Punti
26
Tornei
314
Best: 314
▲
4
Sandro Kopp
AUT, 26-05-2000
164
Punti
25
Tornei
315
Best: 267
▼
-3
Petr Bar Biryukov
RUS, 28-02-2002
164
Punti
28
Tornei
316
Best: 249
▼
-3
Mathys Erhard
FRA, 26-10-2001
164
Punti
30
Tornei
317
Best: 314
▼
-3
Moerani Bouzige
AUS, 13-07-1999
164
Punti
36
Tornei
318
Best: 48
▼
-16
Constant Lestienne
FRA, 23-05-1992
163
Punti
14
Tornei
319
Best: 281
▼
-4
Jie Cui
CHN, 24-01-1998
163
Punti
25
Tornei
320
Best: 303
▼
-4
Florent Bax
FRA, 16-06-1999
162
Punti
23
Tornei
321
Best: 177
▲
1
Duje Ajdukovic
CRO, 05-02-2001
161
Punti
24
Tornei
322
Best: 267
▼
-3
Matteo Martineau
FRA, 16-01-1999
161
Punti
29
Tornei
323
Best: 229
▲
4
Marek Gengel
CZE, 17-09-1995
161
Punti
31
Tornei
324
Best: 318
▼
-4
Christian Langmo
USA, 01-06-1996
160
Punti
31
Tornei
325
Best: 323
▼
-2
Harry Wendelken
GBR, 18-12-2001
159
Punti
28
Tornei
326
Best: 326
▲
7
Gabi Adrian Boitan
ROU, 11-07-1999
159
Punti
30
Tornei
327
Best: 242
▼
-3
Juan Pablo Varillas
PER, 06-10-1995
157
Punti
17
Tornei
328
Best: 260
▲
40
Carlos Sanchez Jover
ESP, 21-07-2000
157
Punti
26
Tornei
329
Best: 329
▲
5
Miguel Damas
ESP, 21-12-1999
157
Punti
31
Tornei
330
Best: 78
▼
-25
Yasutaka Uchiyama
JPN, 05-08-1992
155
Punti
21
Tornei
331
Best: 319
▼
-5
Petr Brunclik
CZE, 17-07-2006
154
Punti
23
Tornei
332
Best: 315
▼
-11
Alfredo Perez
USA, 22-05-1997
154
Punti
30
Tornei
333
Best: 235
▲
37
Charles Broom
GBR, 24-04-1998
153
Punti
22
Tornei
334
Best: 304
▼
-2
Giles Hussey
GBR, 26-05-1997
153
Punti
28
Tornei
335
Best: 288
▼
-7
Jakub Paul
SUI, 22-03-1999
152
Punti
18
Tornei
336
Best: 263
▼
-44
Eliakim Coulibaly
CIV, 05-05-2002
152
Punti
23
Tornei
337
Best: 335
▼
-2
Oliver Tarvet
GBR, 29-10-2003
150
Punti
11
Tornei
338
Best: 329
▼
-9
Andrej Nedic
BIH, 16-10-2004
150
Punti
20
Tornei
339
Best: 339
▲
3
Andre Ilagan
USA, 16-11-2000
150
Punti
33
Tornei
340
Best: 340
--
0
Hamish Stewart
GBR, 30-07-1999
148
Punti
26
Tornei
341
Best: 128
--
0
Andrea Vavassori
ITA, 05-05-1995
147
Punti
4
Tornei
342
Best: 219
▼
-4
Nicolas Alvarez Varona
ESP, 18-05-2001
146
Punti
22
Tornei
343
Best: 334
▼
-4
Kilian Feldbausch
SUI, 07-09-2005
146
Punti
25
Tornei
344
Best: 237
▼
-1
Alastair Gray
GBR, 22-06-1998
144
Punti
20
Tornei
345
Best: 345
▲
13
Martin Krumich
CZE, 26-12-2002
143
Punti
27
Tornei
346
Best: 268
▼
-1
Gonzalo Villanueva
ARG, 13-01-1995
143
Punti
30
Tornei
347
Best: 347
▲
48
Cedrik-Marcel Stebe
GER, 09-10-1990
142
Punti
14
Tornei
348
Best: 348
▲
4
Akira Santillan
JPN, 22-05-1997
142
Punti
25
Tornei
349
Best: 342
▼
-3
Lilian Marmousez
FRA, 03-01-2002
141
Punti
21
Tornei
350
Best: 336
▲
16
Franco Roncadelli
URU, 06-02-2000
141
Punti
25
Tornei
351
Best: 345
▼
-4
Inaki Montes-De La Torre
ESP, 03-10-2002
141
Punti
28
Tornei
352
Best: 127
▼
-4
Jelle Sels
NED, 10-08-1995
141
Punti
29
Tornei
353
Best: 353
▲
11
Maximus Jones
THA, 05-09-2004
141
Punti
31
Tornei
354
Best: 347
▼
-5
Samir Banerjee
USA, 02-10-2003
140
Punti
13
Tornei
355
Best: 336
▼
-19
Antoine Ghibaudo
FRA, 25-01-2005
140
Punti
16
Tornei
356
Best: 221
▼
-3
Hernan Casanova
ARG, 06-02-1994
140
Punti
24
Tornei
357
Best: 329
▲
3
Daniel Dutra da Silva
BRA, 05-07-1988
140
Punti
32
Tornei
358
Best: 211
▲
5
Javier Barranco Cosano
ESP, 17-11-1998
139
Punti
22
Tornei
359
Best: 319
▼
-15
Patrick Maloney
USA, 09-02-2000
139
Punti
26
Tornei
360
Best: 19
▼
-5
Albert Ramos-Vinolas
ESP, 17-01-1988
138
Punti
16
Tornei
361
Best: 355
▼
-4
Maxim Mrva
CZE, 02-08-2007
137
Punti
24
Tornei
362
Best: 357
▼
-1
Luca Potenza
ITA, 28-07-2000
137
Punti
31
Tornei
363
Best: 328
▼
-1
Philip Henning
RSA, 10-11-2000
136
Punti
20
Tornei
364
Best: 364
▼
-5
Diego Dedura
GER, 0
136
Punti
27
Tornei
365
Best: 344
▲
4
Guido Ivan Justo
ARG, 17-12-1997
135
Punti
29
Tornei
366
Best: 364
▲
13
Hyeon Chung
KOR, 19-05-1996
134
Punti
20
Tornei
367
Best: 212
▼
-11
Michael Geerts
BEL, 17-01-1995
134
Punti
34
Tornei
368
Best: 202
▼
-1
Dominic Stricker
SUI, 16-08-2002
133
Punti
17
Tornei
369
Best: 369
▲
15
Daniel Milavsky
USA, 12-09-2001
133
Punti
23
Tornei
370
Best: 283
▼
-16
Juan Bautista Torres
ARG, 02-04-2002
133
Punti
30
Tornei
371
Best: 345
▼
-20
Gabriele Piraino
ITA, 12-11-2003
132
Punti
20
Tornei
372
Best: 14
▼
-1
Aslan Karatsev
RUS, 04-09-1993
131
Punti
10
Tornei
373
Best: 373
▲
1
Henry Searle
GBR, 29-03-2006
131
Punti
23
Tornei
374
Best: 366
▼
-2
Sanhui Shin
KOR, 18-03-1997
131
Punti
23
Tornei
375
Best: 358
▼
-2
Svyatoslav Gulin
RUS, 04-12-2002
131
Punti
23
Tornei
376
Best: 211
▼
-1
Roberto Cid Subervi
DOM, 30-08-1993
130
Punti
13
Tornei
377
Best: 161
▼
-1
Alibek Kachmazov
RUS, 17-08-2002
130
Punti
14
Tornei
378
Best: 321
--
0
Robert Strombachs
LAT, 15-09-1999
130
Punti
24
Tornei
379
Best: 295
▼
-2
Corentin Denolly
FRA, 06-06-1997
130
Punti
28
Tornei
380
Best: 299
▼
-30
Gastao Elias
POR, 24-11-1990
129
Punti
19
Tornei
381
Best: 58
▼
-51
Taro Daniel
JPN, 27-01-1993
128
Punti
19
Tornei
382
Best: 373
▼
-2
Viacheslav Bielinskyi
UKR, 02-12-2003
128
Punti
21
Tornei
383
Best: 136
▼
-1
Alexey Vatutin
RUS, 27-10-1992
128
Punti
25
Tornei
384
Best: 180
▼
-1
Paul Jubb
GBR, 31-10-1999
126
Punti
19
Tornei
385
Best: 383
--
0
Yanki Erel
TUR, 25-09-2000
125
Punti
21
Tornei
386
Best: 385
▲
1
Trevor Svajda
USA, 20-04-2006
124
Punti
11
Tornei
387
Best: 93
▲
1
Andrej Martin
SVK, 20-09-1989
124
Punti
18
Tornei
388
Best: 332
▲
5
Raul Brancaccio
ITA, 04-05-1997
124
Punti
26
Tornei
389
Best: 208
▲
12
Facundo Mena
ARG, 22-09-1992
123
Punti
22
Tornei
390
Best: 158
▲
128
Tung-Lin Wu
TPE, 12-05-1998
123
Punti
24
Tornei
391
Best: 257
▼
-1
Mili Poljicak
CRO, 13-07-2004
123
Punti
25
Tornei
392
Best: 389
▼
-3
Carlo Alberto Caniato
ITA, 31-10-2005
122
Punti
21
Tornei
393
Best: 357
▼
-1
Andrea Picchione
ITA, 01-01-1900
121
Punti
24
Tornei
394
Best: 55
--
0
Facundo Bagnis
ARG, 27-02-1990
120
Punti
11
Tornei
395
Best: 365
▼
-30
Gianluca Cadenasso
ITA, 29-09-2004
120
Punti
22
Tornei
396
Best: 227
▲
1
Khumoyun Sultanov
UZB, 27-10-1998
119
Punti
20
Tornei
397
Best: 320
▲
14
Pedro Sakamoto
BRA, 29-06-1993
119
Punti
22
Tornei
398
Best: 387
--
0
Mariano Kestelboim
ARG, 06-02-1996
119
Punti
24
Tornei
399
Best: 385
▼
-13
Aryan Shah
IND, 21-11-2005
119
Punti
29
Tornei
400
Best: 382
▲
12
Federico Bondioli
ITA, 16-05-2005
119
Punti
31
Tornei
401
Best: 153
▼
-1
Denis Yevseyev
KAZ, 22-05-1993
119
Punti
31
Tornei
402
Best: 307
▼
-21
Oleg Prihodko
UKR, 03-10-1997
118
Punti
22
Tornei
403
Best: 330
▼
-4
Cezar Cretu
ROU, 24-04-2001
118
Punti
24
Tornei
404
Best: 244
▼
-1
Lucas Poullain
FRA, 05-12-1995
118
Punti
29
Tornei
405
Best: 404
▼
-1
Sergey Fomin
UZB, 01-02-2001
118
Punti
30
Tornei
406
Best: 405
▼
-1
Raphael Perot
FRA, 30-06-2001
117
Punti
15
Tornei
407
Best: 407
▲
58
Aidan McHugh
GBR, 09-07-2000
117
Punti
22
Tornei
408
Best: 183
▼
-2
Federico Arnaboldi
ITA, 18-06-2000
117
Punti
25
Tornei
409
Best: 293
▲
154
Maks Kasnikowski
POL, 06-07-2003
116
Punti
15
Tornei
410
Best: 400
▼
-8
Luca Castelnuovo
SUI, 29-01-1997
116
Punti
24
Tornei
411
Best: 31
▼
-3
Zhizhen Zhang
CHN, 16-10-1996
115
Punti
16
Tornei
412
Best: 381
▼
-3
Stuart Parker
GBR, 30-07-1997
115
Punti
23
Tornei
413
Best: 413
▲
3
Max Basing
GBR, 02-10-2002
114
Punti
13
Tornei
414
Best: 346
▼
-7
Kasidit Samrej
THA, 20-01-2001
114
Punti
28
Tornei
415
Best: 415
▲
10
Lorenzo Carboni
ITA, 27-02-2006
114
Punti
29
Tornei
416
Best: 404
▲
5
David Jorda Sanchis
ESP, 14-06-1994
113
Punti
22
Tornei
417
Best: 382
▼
-7
Max Alcala Gurri
ESP, 11-09-2002
113
Punti
28
Tornei
418
Best: 415
▲
1
Alex Hernandez
MEX, 23-06-1999
113
Punti
29
Tornei
419
Best: 419
▲
30
Dan Martin
CAN, 09-05-1999
111
Punti
29
Tornei
420
Best: 313
▼
-7
Ricardas Berankis
LTU, 21-06-1990
111
Punti
15
Tornei
421
Best: 116
▲
9
Marc Polmans
AUS, 02-05-1997
111
Punti
20
Tornei
422
Best: 78
▼
-8
Renzo Olivo
ARG, 15-03-1992
111
Punti
21
Tornei
423
Best: 402
▼
-8
Matthew Dellavedova
AUS, 30-05-2000
111
Punti
34
Tornei
424
Best: 347
▼
-7
Rudolf Molleker
GER, 26-10-2000
110
Punti
22
Tornei
425
Best: 206
▼
-7
Antoine Escoffier
FRA, 29-02-1992
110
Punti
27
Tornei
426
Best: 37
▼
-6
Bernabe Zapata Miralles
ESP, 12-01-1997
109
Punti
21
Tornei
427
Best: 238
▲
1
Yusuke Takahashi
JPN, 17-10-1997
109
Punti
25
Tornei
428
Best: 416
▼
-6
Etienne Donnet
FRA, 16-02-2001
108
Punti
19
Tornei
429
Best: 429
▲
26
Alex Martinez
ESP, 19-03-2001
108
Punti
24
Tornei
430
Best: 424
▼
-6
Lorenzo Joaquin Rodriguez
ARG, 29-09-1999
107
Punti
26
Tornei
431
Best: 372
▼
-4
Giovanni Fonio
ITA, 07-05-1998
106
Punti
23
Tornei
432
Best: 418
▼
-1
Mae Malige
FRA, 29-03-2006
106
Punti
24
Tornei
433
Best: 421
▼
-4
Michele Ribecai
ITA, 04-02-2003
106
Punti
30
Tornei
434
Best: 368
▼
-38
Alexandr Binda
ITA, 22-09-2001
106
Punti
31
Tornei
435
Best: 270
▲
10
Blake Ellis
AUS, 06-01-1999
105
Punti
11
Tornei
436
Best: 404
▲
45
Toby Samuel
GBR, 06-09-2002
104
Punti
18
Tornei
437
Best: 417
▼
-11
Max Wiskandt
GER, 01-02-2002
104
Punti
22
Tornei
438
Best: 389
▼
-4
Stefan Dostanic
USA, 04-11-2001
103
Punti
12
Tornei
439
Best: 433
▼
-3
Aristotelis Thanos
GRE, 07-04-2001
103
Punti
17
Tornei
440
Best: 437
▼
-3
Jonas Forejtek
CZE, 10-03-2001
103
Punti
17
Tornei
441
Best: 437
▼
-2
Hikaru Shiraishi
JPN, 22-05-2000
103
Punti
26
Tornei
442
Best: 384
▼
-10
Neil Oberleitner
AUT, 05-08-1999
103
Punti
26
Tornei
443
Best: 318
▼
-5
Alex Marti Pujolras
ESP, 10-02-1999
102
Punti
25
Tornei
444
Best: 433
▼
-2
Dali Blanch
USA, 05-03-2003
101
Punti
29
Tornei
445
Best: 438
▼
-5
Andrew Fenty
USA, 01-01-1900
101
Punti
29
Tornei
446
Best: 139
▼
-3
Thanasi Kokkinakis
AUS, 10-04-1996
100
Punti
4
Tornei
447
Best: 447
▲
51
Ioannis Xilas
GRE, 12-05-2001
100
Punti
18
Tornei
448
Best: 39
▼
-4
Radu Albot
MDA, 11-11-1989
100
Punti
21
Tornei
449
Best: 356
▼
-26
Milos Karol
SVK, 13-12-2002
99
Punti
23
Tornei
450
Best: 450
▲
59
Erik Arutiunian
BLR, 19-10-2004
99
Punti
27
Tornei
451
Best: 287
▼
-1
Marvin Moeller
GER, 18-01-1999
98
Punti
23
Tornei
452
Best: 299
▼
-1
Vadym Ursu
UKR, 01-01-1997
98
Punti
27
Tornei
453
Best: 441
▼
-12
Juan Manuel La Serna
ARG, 05-02-2004
97
Punti
21
Tornei
454
Best: 50
▼
-2
Pavel Kotov
RUS, 18-11-1998
96
Punti
16
Tornei
455
Best: 455
▲
12
Maxim Zhukov
RUS, 30-01-2005
96
Punti
25
Tornei
456
Best: 402
▼
-23
Olle Wallin
SWE, 22-10-2001
96
Punti
27
Tornei
457
Best: 457
--
0
Vladyslav Orlov
UKR, 17-05-1995
96
Punti
29
Tornei
458
Best: 458
▲
21
Jay Friend
JPN, 22-12-2003
95
Punti
12
Tornei
459
Best: 383
--
0
Lukas Pokorny
SVK, 28-02-2002
95
Punti
22
Tornei
460
Best: 342
▼
-12
Luciano Emanuel Ambrogi
ARG, 19-11-2003
95
Punti
27
Tornei
461
Best: 457
▲
43
Jake Delaney
AUS, 14-05-1997
95
Punti
31
Tornei
462
Best: 421
▼
-8
Philip Sekulic
AUS, 05-09-2003
94
Punti
17
Tornei
463
Best: 455
▼
-3
James Story
GBR, 05-03-2001
94
Punti
25
Tornei
464
Best: 161
▼
-3
Filip Peliwo
POL, 30-01-1994
94
Punti
36
Tornei
465
Best: 454
▼
-3
Edward Winter
AUS, 15-09-2004
93
Punti
21
Tornei
466
Best: 466
▲
30
Joao Eduardo Schiessl
BRA, 19-08-2004
93
Punti
23
Tornei
467
Best: 388
▼
-11
Karan Singh
IND, 30-06-2003
93
Punti
25
Tornei
468
Best: 463
▼
-5
Pedro Vives Marcos
ESP, 13-04-2001
92
Punti
10
Tornei
469
Best: 258
▲
16
Igor Marcondes
BRA, 16-06-1997
92
Punti
16
Tornei
470
Best: 364
▼
-17
Hiroki Moriya
JPN, 16-10-1990
92
Punti
17
Tornei
471
Best: 315
▼
-5
Enrico Dalla Valle
ITA, 21-03-1998
92
Punti
21
Tornei
472
Best: 463
▼
-4
Eric Vanshelboim
UKR, 15-07-2001
92
Punti
25
Tornei
473
Best: 469
▼
-4
Mert Alkaya
TUR, 14-06-2000
92
Punti
26
Tornei
474
Best: 167
▼
-3
Laurent Lokoli
FRA, 18-10-1994
91
Punti
15
Tornei
475
Best: 449
▲
7
Takuya Kumasaka
JPN, 12-10-1998
91
Punti
23
Tornei
476
Best: 316
▼
-29
Mateus Alves
BRA, 23-01-2001
91
Punti
27
Tornei
477
Best: 438
▼
-5
Ergi Kirkin
TUR, 27-01-1999
90
Punti
20
Tornei
478
Best: 285
▼
-3
Alexander Weis
ITA, 24-04-1997
90
Punti
25
Tornei
479
Best: 474
▼
-5
Tsung-Hao Huang
TPE, 22-11-1999
90
Punti
25
Tornei
480
Best: 429
▼
-4
Tadeas Paroulek
CZE, 30-12-1999
90
Punti
28
Tornei
481
Best: 52
▼
-3
Soonwoo Kwon
KOR, 02-12-1997
89
Punti
8
Tornei
482
Best: 226
▼
-12
Yan Bai
CHN, 21-05-1989
89
Punti
13
Tornei
483
Best: 483
▲
106
Hayato Matsuoka
JPN, 15-01-2005
89
Punti
27
Tornei
484
Best: 448
▲
8
Branko Djuric
SRB, 10-02-2005
89
Punti
27
Tornei
485
Best: 484
▲
20
Tristan McCormick
USA, 01-04-1999
89
Punti
32
Tornei
486
Best: 339
▼
-2
Andrey Chepelev
RUS, 02-08-1998
89
Punti
35
Tornei
487
Best: 480
▼
-7
Filippo Moroni
ITA, 01-02-2001
88
Punti
14
Tornei
488
Best: 439
▼
-15
Oleksii Krutykh
UKR, 10-03-2000
88
Punti
23
Tornei
489
Best: 483
▼
-6
Keegan Smith
USA, 23-06-1998
88
Punti
25
Tornei
490
Best: 121
▼
-4
Stefano Napolitano
ITA, 11-04-1995
87
Punti
12
Tornei
491
Best: 491
▲
3
Felix Gill
GBR, 01-06-2002
87
Punti
16
Tornei
492
Best: 176
▼
-46
Daniel Masur
GER, 06-11-1994
87
Punti
17
Tornei
493
Best: 478
▼
-4
Pietro Fellin
ITA, 02-08-2001
87
Punti
23
Tornei
494
Best: 491
▼
-3
Eero Vasa
FIN, 01-02-1997
87
Punti
25
Tornei
495
Best: 491
▼
-2
Jack Loge
BEL, 16-11-2004
87
Punti
28
Tornei
496
Best: 433
▼
-19
Maxime Janvier
FRA, 18-10-1996
87
Punti
28
Tornei
497
Best: 484
▼
-2
Florian Broska
GER, 01-01-1998
86
Punti
18
Tornei
498
Best: 373
▼
-34
Bor Artnak
SLO, 04-06-2004
86
Punti
18
Tornei
499
Best: 465
▼
-12
Egor Agafonov
RUS, 05-09-2002
86
Punti
19
Tornei
500
Best: 296
▲
2
Oleksandr Ovcharenko
UKR, 17-10-2001
86
Punti
23
Tornei
501
Best: 462
▼
-1
Sean Cuenin
FRA, 16-02-2004
85
Punti
21
Tornei
502
Best: 395
▼
-1
Tibo Colson
BEL, 12-07-2000
85
Punti
21
Tornei
503
Best: 459
▼
-13
Nikolay Vylegzhanin
RUS, 18-04-2000
85
Punti
24
Tornei
504
Best: 387
▲
56
Gianmarco Ferrari
ITA, 04-10-2000
85
Punti
26
Tornei
505
Best: 424
▼
-2
Ryan Nijboer
NED, 28-07-1999
85
Punti
29
Tornei
506
Best: 491
--
0
Nicolas Arseneault
CAN, 18-01-2007
84
Punti
20
Tornei
507
Best: 318
--
0
Oriol Roca Batalla
ESP, 30-04-1993
84
Punti
16
Tornei
508
Best: 429
▼
-11
Alvin Nicholas Tudorica
CAN, 13-02-2002
84
Punti
25
Tornei
509
Best: 49
▲
1
Dominik Koepfer
GER, 29-04-1994
83
Punti
6
Tornei
510
Best: 479
▲
1
Henry Bernet
SUI, 25-01-2007
83
Punti
10
Tornei
511
Best: 459
▲
2
Arthur Weber
FRA, 09-05-1992
83
Punti
15
Tornei
512
Best: 74
▲
4
Mirza Basic
BIH, 12-07-1991
82
Punti
15
Tornei
513
Best: 306
▲
16
Blaise Bicknell
JAM, 26-11-2001
82
Punti
18
Tornei
514
Best: 471
▲
3
Olaf Pieczkowski
POL, 01-04-2004
82
Punti
21
Tornei
515
Best: 352
▼
-80
Gregoire Barrere
FRA, 16-02-1994
81
Punti
14
Tornei
516
Best: 285
▼
-191
Aidan Mayo
USA, 14-05-2003
81
Punti
19
Tornei
517
Best: 409
▼
-18
Juan Carlos Aguilar
CAN, 20-11-1998
81
Punti
20
Tornei
518
Best: 509
▲
4
Manuel Mazza
ITA, 16-04-1999
81
Punti
21
Tornei
519
Best: 229
▲
1
Mukund Sasikumar
IND, 14-01-1997
81
Punti
23
Tornei
520
Best: 402
▼
-12
Gabriele Pennaforti
ITA, 14-09-2000
81
Punti
25
Tornei
521
Best: 432
--
0
Iliyan Radulov
BUL, 11-06-2005
80
Punti
17
Tornei
522
Best: 340
▼
-3
Masamichi Imamura
JPN, 23-11-1998
80
Punti
26
Tornei
523
Best: 351
▼
-8
Nicholas David Ionel
ROU, 12-10-2002
80
Punti
28
Tornei
524
Best: 519
▼
-1
Dhakshineswar Suresh
IND, 29-03-2000
79
Punti
12
Tornei
525
Best: 500
▲
107
Elmar Ejupovic
GER, 01-02-1993
79
Punti
17
Tornei
526
Best: 426
▼
-2
Tommaso Compagnucci
ITA, 01-01-1900
79
Punti
24
Tornei
527
Best: 525
▼
-2
Fares Zakaria
EGY, 13-05-2001
79
Punti
25
Tornei
528
Best: 390
▼
-2
Pedro Araujo
POR, 26-03-2002
79
Punti
27
Tornei
529
Best: 529
▲
56
Nino Ehrenschneider
GER, 31-03-2001
79
Punti
27
Tornei
530
Best: 99
▼
-3
Alexander Ritschard
SUI, 24-03-1994
78
Punti
12
Tornei
531
Best: 451
▼
-3
Dan Alexandru Tomescu
ROU, 30-03-1999
78
Punti
15
Tornei
532
Best: 399
▼
-2
Dennis Novak
AUT, 28-08-1993
78
Punti
23
Tornei
533
Best: 230
▼
-2
Max Hans Rehberg
GER, 13-09-2003
77
Punti
9
Tornei
534
Best: 483
▼
-1
Yuki Mochizuki
JPN, 23-11-1997
77
Punti
20
Tornei
535
Best: 526
▼
-1
Bruno Kuzuhara
USA, 01-04-2004
77
Punti
27
Tornei
536
Best: 181
▼
-1
Tristan Lamasine
FRA, 05-03-1993
76
Punti
17
Tornei
537
Best: 468
▼
-1
Ryuki Matsuda
JPN, 28-12-1999
76
Punti
22
Tornei
538
Best: 448
▲
3
Aleksandre Bakshi
GEO, 15-07-1997
76
Punti
23
Tornei
539
Best: 537
▼
-2
Stefan Palosi
ROU, 28-01-2000
76
Punti
26
Tornei
540
Best: 540
▲
13
Stefan Adrian Andreescu
ROU, 24-12-2001
76
Punti
31
Tornei
541
Best: 541
▲
23
Arda Azkara
TUR, 14-03-2003
75
Punti
15
Tornei
542
Best: 404
▲
29
Cannon Kingsley
USA, 06-05-2001
75
Punti
20
Tornei
543
Best: 424
▼
-4
Kokoro Isomura
JPN, 22-01-2003
75
Punti
29
Tornei
544
Best: 410
▼
-6
Stefan Popovic
SRB, 25-05-2003
75
Punti
34
Tornei
545
Best: 385
▼
-5
Maximilian Neuchrist
AUT, 22-07-1991
74
Punti
20
Tornei
546
Best: 519
▼
-3
Carlos Lopez Montagud
ESP, 06-07-2000
74
Punti
27
Tornei
547
Best: 284
▼
-3
Emil Ruusuvuori
FIN, 02-04-1999
73
Punti
18
Tornei
548
Best: 533
▼
-3
Luis Carlos Alvarez
MEX, 03-09-2004
73
Punti
12
Tornei
549
Best: 334
▼
-3
Leo Borg
SWE, 15-05-2003
73
Punti
22
Tornei
550
Best: 515
▲
5
Buvaysar Gadamauri
BEL, 10-07-2000
73
Punti
25
Tornei
551
Best: 490
▼
-19
Eduardo Ribeiro
BRA, 17-03-1998
72
Punti
17
Tornei
552
Best: 548
▼
-4
Nick Hardt
DOM, 20-09-2000
72
Punti
18
Tornei
553
Best: 458
▼
-2
Maxwell Mckennon
USA, 17-05-2002
72
Punti
24
Tornei
554
Best: 519
▼
-7
Amr Elsayed
EGY, 04-03-1999
72
Punti
29
Tornei
555
Best: 10
▼
-1
Lucas Pouille
FRA, 23-02-1994
71
Punti
4
Tornei
556
Best: 339
▼
-44
Govind Nanda
USA, 17-02-2001
71
Punti
14
Tornei
557
Best: 258
▼
-43
Karue Sell
BRA, 13-11-1993
71
Punti
15
Tornei
558
Best: 280
▼
-70
Dominik Palan
CZE, 30-09-2000
71
Punti
22
Tornei
559
Best: 552
▼
-3
Igor Gimenez
BRA, 20-02-2000
71
Punti
28
Tornei
560
Best: 560
▲
92
Taha Baadi
MAR, 19-07-2001
71
Punti
29
Tornei
561
Best: 436
▼
-4
Sebastian Gima
ROU, 17-05-2002
71
Punti
30
Tornei
562
Best: 483
▼
-13
Justin Boulais
CAN, 20-10-2001
70
Punti
21
Tornei
563
Best: 477
▼
-13
Peter Fajta
HUN, 23-05-2002
70
Punti
21
Tornei
564
Best: 555
▼
-5
Sebastian Sorger
AUT, 19-12-2005
70
Punti
23
Tornei
565
Best: 533
▲
18
Tomasz Berkieta
POL, 21-07-2006
70
Punti
24
Tornei
566
Best: 544
▲
22
Adhithya Ganesan
USA, 24-10-2005
70
Punti
25
Tornei
567
Best: 559
▼
-5
Paulo Andre Saraiva Dos Santos
BRA, 23-06-2000
70
Punti
26
Tornei
568
Best: 565
▼
-3
Sergio Callejon Hernando
ESP, 16-09-2004
69
Punti
22
Tornei
569
Best: 438
▼
-3
Woobin Shin
KOR, 20-01-2004
69
Punti
24
Tornei
570
Best: 561
▼
-9
Cyril Vandermeersch
FRA, 06-05-1999
69
Punti
25
Tornei
571
Best: 549
▼
-13
Robin Catry
FRA, 06-03-2002
68
Punti
17
Tornei
572
Best: 384
▲
12
Petr Nesterov
BUL, 07-03-2003
68
Punti
25
Tornei
573
Best: 503
▼
-3
Andrea Guerrieri
ITA, 03-12-1998
67
Punti
15
Tornei
574
Best: 561
▼
-2
Filippo Romano
ITA, 07-07-2005
67
Punti
18
Tornei
575
Best: 545
▼
-7
Filip Jeff Planinsek
SLO, 29-06-2001
66
Punti
14
Tornei
576
Best: 447
▼
-2
Anton Matusevich
GBR, 30-05-2001
66
Punti
15
Tornei
577
Best: 356
▼
-8
Maxime Chazal
FRA, 24-04-1993
66
Punti
21
Tornei
578
Best: 477
▼
-3
Kirill Kivattsev
RUS, 10-10-1997
66
Punti
32
Tornei
579
Best: 576
▼
-3
Ognjen Milic
SRB, 22-06-2007
65
Punti
15
Tornei
580
Best: 580
▼
-3
Thomas Faurel
FRA, 0
65
Punti
23
Tornei
581
Best: 511
▼
-3
Dusan Obradovic
SRB, 23-03-2001
65
Punti
26
Tornei
582
Best: 256
▼
-1
Johan Nikles
SUI, 23-03-1997
64
Punti
20
Tornei
583
Best: 523
▼
-1
Facundo Juarez
ITA, 23-09-1997
64
Punti
22
Tornei
584
Best: 584
▲
37
Michal Krajci
SVK, 14-01-2005
64
Punti
26
Tornei
585
Best: 151
▲
1
Enzo Couacaud
FRA, 01-03-1995
63
Punti
11
Tornei
586
Best: 144
▼
-6
Cem Ilkel
TUR, 21-08-1995
63
Punti
13
Tornei
587
Best: 80
--
0
Jozef Kovalik
SVK, 04-11-1992
63
Punti
14
Tornei
588
Best: 566
▼
-15
Miguel Tobon
COL, 01-01-1900
63
Punti
19
Tornei
589
Best: 589
▲
17
Lui Maxted
GBR, 01-01-1900
62
Punti
9
Tornei
590
Best: 278
--
0
Lucas Gerch
GER, 20-12-1994
62
Punti
17
Tornei
591
Best: 591
▲
44
Millen Hurrion
GBR, 22-06-1999
62
Punti
24
Tornei
592
Best: 591
▼
-1
Pavle Marinkov
AUS, 04-02-2006
62
Punti
27
Tornei
593
Best: 575
▼
-1
Mario Gonzalez Fernandez
ESP, 28-04-2002
62
Punti
27
Tornei
594
Best: 515
▼
-1
Emilien Demanet
BEL, 25-04-2005
62
Punti
30
Tornei
595
Best: 502
▼
-1
Adrian Oetzbach
GER, 29-10-1997
62
Punti
33
Tornei
596
Best: 546
▼
-1
Aidan Kim
USA, 24-11-2004
61
Punti
11
Tornei
597
Best: 428
▼
-1
Valerio Aboian
ARG, 14-06-2002
61
Punti
14
Tornei
598
Best: 460
▼
-1
Arthur Reymond
FRA, 02-04-1999
61
Punti
22
Tornei
599
Best: 450
▼
-20
Yurii Dzhavakian
UKR, 07-05-1993
61
Punti
33
Tornei
600
Best: 520
▼
-2
Conner Huertas del Pino
PER, 20-12-1995
60
Punti
10
Tornei
601
Best: 417
▼
-2
Ajeet Rai
NZL, 18-01-1999
60
Punti
21
Tornei
602
Best: 508
▼
-50
Loann Massard
FRA, 27-07-2005
60
Punti
22
Tornei
603
Best: 603
▲
16
Ivan Marrero Curbelo
ESP, 27-09-1998
60
Punti
22
Tornei
604
Best: 520
▼
-4
Dominik Kellovsky
CZE, 24-07-1996
60
Punti
22
Tornei
605
Best: 526
▼
-63
Maxence Beauge
FRA, 08-06-2000
60
Punti
23
Tornei
606
Best: 316
▼
-4
Alberto Barroso Campos
ESP, 04-06-1996
60
Punti
25
Tornei
607
Best: 564
▲
86
Louis Wessels
GER, 27-08-1998
60
Punti
30
Tornei
608
Best: 608
▲
16
Shunsuke Mitsui
JPN, 20-05-2002
59
Punti
11
Tornei
609
Best: 509
▼
-5
Radu Mihai Papoe
ROU, 28-08-2002
59
Punti
13
Tornei
610
Best: 598
▼
-9
Manas Dhamne
IND, 29-12-2007
59
Punti
24
Tornei
611
Best: 443
▼
-6
Federico Iannaccone
ITA, 26-03-1999
59
Punti
25
Tornei
612
Best: 612
▲
36
Mees Rottgering
NED, 07-07-2007
59
Punti
27
Tornei
613
Best: 542
▼
-2
Karl Poling
USA, 04-08-1999
59
Punti
29
Tornei
614
Best: 522
▼
-7
Michael Agwi
IRL, 04-09-2003
58
Punti
16
Tornei
615
Best: 608
▼
-7
Koki Matsuda
JPN, 31-10-2000
58
Punti
16
Tornei
616
Best: 545
▼
-7
Damien Wenger
SUI, 17-03-2000
58
Punti
17
Tornei
617
Best: 610
▼
-7
Arthur Nagel
FRA, 14-04-2003
58
Punti
22
Tornei
618
Best: 431
▼
-15
Gerard Campana Lee
KOR, 01-10-2004
58
Punti
26
Tornei
619
Best: 462
▼
-7
Constantin Bittoun Kouzmine
FRA, 04-01-1999
58
Punti
32
Tornei
620
Best: 50
▼
-7
Mikael Ymer
SWE, 09-09-1998
57
Punti
10
Tornei
621
Best: 279
▼
-7
Jakub Nicod
CZE, 21-07-2004
57
Punti
14
Tornei
622
Best: 290
▼
-7
Shintaro Imai
JPN, 07-09-1993
57
Punti
14
Tornei
623
Best: 308
▼
-7
Toby Kodat
USA, 13-01-2003
57
Punti
17
Tornei
624
Best: 535
▼
-7
Kenta Miyoshi
JPN, 16-03-2004
56
Punti
10
Tornei
625
Best: 618
▼
-7
Santiago De La Fuente
ARG, 06-02-2002
56
Punti
20
Tornei
626
Best: 505
▼
-6
Stijn Slump
NED, 21-01-1999
56
Punti
23
Tornei
627
Best: 527
▼
-1
Ye Cong Mo
CHN, 26-06-2000
55
Punti
21
Tornei
628
Best: 628
▲
21
Massimo Giunta
ITA, 09-07-2004
55
Punti
28
Tornei
629
Best: 563
▼
-62
Evan Zhu
USA, 15-08-1998
55
Punti
28
Tornei
630
Best: 594
▼
-2
Sergi Perez Contri
ESP, 20-01-1998
55
Punti
30
Tornei
631
Best: 563
▼
-2
Andrew Paulson
CZE, 16-11-2001
54
Punti
8
Tornei
632
Best: 630
▼
-2
Mate Valkusz
HUN, 13-08-1998
54
Punti
8
Tornei
633
Best: 501
▼
-2
Christian Sigsgaard
DEN, 14-03-1997
54
Punti
12
Tornei
634
Best: 625
▼
-9
Igor Kudriashov
RUS, 27-09-2003
54
Punti
17
Tornei
635
Best: 395
▼
-2
Rigele Te
CHN, 09-10-1997
54
Punti
18
Tornei
636
Best: 277
▼
-2
Michael Vrbensky
CZE, 26-12-1999
54
Punti
18
Tornei
637
Best: 538
▲
1
Johan Alexander Rodriguez
COL, 26-09-2003
53
Punti
12
Tornei
638
Best: 611
▲
1
Joshua Sheehy
USA, 28-01-1997
53
Punti
14
Tornei
639
Best: 496
▲
2
Denis Klok
RUS, 26-05-1998
53
Punti
21
Tornei
640
Best: 640
▲
3
Axel Garcian
FRA, 07-06-2002
53
Punti
23
Tornei
641
Best: 614
▲
3
Alejandro Manzanera Pertusa
ESP, 08-04-2003
53
Punti
24
Tornei
642
Best: 588
▲
4
Yuta Kikuchi
JPN, 27-09-1999
53
Punti
25
Tornei
643
Best: 437
▲
2
Michiel De Krom
NED, 27-06-1998
53
Punti
25
Tornei
644
Best: 557
▼
-17
Juan Estevez
ARG, 22-09-2005
53
Punti
26
Tornei
645
Best: 575
▲
2
Luca Castagnola
ITA, 14-06-2002
53
Punti
27
Tornei
646
Best: 584
▲
4
Kyle Kang
USA, 27-01-2005
52
Punti
9
Tornei
647
Best: 647
▲
4
Alec Deckers
NED, 01-01-1900
52
Punti
10
Tornei
648
Best: 635
▼
-11
Jacopo Vasami
ITA, 01-01-1900
52
Punti
10
Tornei
649
Best: 649
▲
98
Carl Emil Overbeck
DEN, 0
52
Punti
12
Tornei
650
Best: 650
▲
790
Duncan Chan
CAN, 0
51
Punti
7
Tornei
651
Best: 651
▲
2
Pierluigi Basile
ITA, 0
51
Punti
10
Tornei
652
Best: 651
▲
7
Yassine Dlimi
MAR, 05-05-2003
51
Punti
14
Tornei
653
Best: 327
▲
1
Naoki Nakagawa
JPN, 19-11-1996
51
Punti
17
Tornei
654
Best: 654
▲
21
Joaquin Aguilar Cardozo
URU, 08-04-2005
51
Punti
21
Tornei
655
Best: 400
▼
-13
Kris Van Wyk
RSA, 29-09-1996
51
Punti
22
Tornei
656
Best: 656
--
0
Giuseppe La Vela
ITA, 16-10-2000
51
Punti
26
Tornei
657
Best: 657
▲
10
Quinn Vandecasteele
USA, 01-09-2002
51
Punti
26
Tornei
658
Best: 540
▼
-1
Giovanni Oradini
ITA, 14-09-1997
51
Punti
28
Tornei
659
Best: 633
▼
-1
Nick Kyrgios
AUS, 27-04-1995
50
Punti
7
Tornei
660
Best: 660
--
0
Lorenzo Sciahbasi
ITA, 04-11-2005
50
Punti
19
Tornei
661
Best: 652
--
0
Radu David Turcanu
ROU, 01-01-1900
50
Punti
19
Tornei
662
Best: 557
▲
1
John Echeverria
ESP, 30-11-2001
50
Punti
19
Tornei
663
Best: 447
▲
1
Kuan-Yi Lee
TPE, 09-09-1996
50
Punti
21
Tornei
664
Best: 616
▼
-9
Sidharth Rawat
IND, 21-04-1993
50
Punti
21
Tornei
665
Best: 655
▼
-3
Juan Cruz Martin Manzano
ITA, 15-12-2004
49
Punti
18
Tornei
666
Best: 602
--
0
Pawit Sornlaksup
THA, 24-08-1999
49
Punti
22
Tornei
667
Best: 632
▲
9
Guillaume Dalmasso
FRA, 14-10-2002
49
Punti
28
Tornei
668
Best: 62
▼
-45
Kenny De Schepper
FRA, 29-05-1987
49
Punti
28
Tornei
669
Best: 451
--
0
Pedro Cachin
ARG, 12-04-1995
48
Punti
10
Tornei
670
Best: 493
▲
1
Alejo Sanchez Quilez
ESP, 25-06-2005
48
Punti
19
Tornei
671
Best: 671
▲
37
Ryan Fishback
USA, 27-04-2002
48
Punti
25
Tornei
672
Best: 546
--
0
Diego Augusto Barreto Sanchez
ESP, 18-04-2002
48
Punti
30
Tornei
673
Best: 673
▲
6
Blu Baker
GBR, 28-08-2001
47
Punti
13
Tornei
674
Best: 674
--
0
Carlos Maria Zarate
ARG, 0
47
Punti
20
Tornei
675
Best: 594
▼
-53
Strong Kirchheimer
USA, 26-04-1995
47
Punti
26
Tornei
676
Best: 603
▼
-8
Aziz Ouakaa
TUN, 07-08-1999
47
Punti
34
Tornei
677
Best: 107
--
0
Nicolas Moreno De Alboran
USA, 14-07-1997
46
Punti
5
Tornei
678
Best: 660
--
0
Cooper Williams
USA, 17-06-2005
46
Punti
7
Tornei
679
Best: 677
▲
1
Francesco Forti
ITA, 26-07-1999
46
Punti
14
Tornei
680
Best: 666
▲
1
Tuncay Duran
TUR, 02-06-2004
46
Punti
15
Tornei
681
Best: 488
▲
24
Peter Bertran
DOM, 05-03-1996
46
Punti
17
Tornei
682
Best: 682
▲
138
Alan Fernando Rubio Fierros
MEX, 03-02-1999
46
Punti
18
Tornei
683
Best: 569
--
0
James Watt
NZL, 09-06-2000
46
Punti
19
Tornei
684
Best: 549
--
0
Tianhui Zhang
CHN, 19-02-2006
46
Punti
20
Tornei
685
Best: 610
▼
-49
Matthew William Donald
CZE, 08-11-2004
46
Punti
23
Tornei
686
Best: 607
▲
1
Jacob Brumm
USA, 30-11-1998
46
Punti
30
Tornei
687
Best: 407
▼
-1
Kyle Edmund
GBR, 08-01-1995
45
Punti
7
Tornei
688
Best: 688
▲
25
Pablo Martinez Gomez
ESP, 0
45
Punti
9
Tornei
689
Best: 689
▲
134
Lucio Ratti
ARG, 27-01-2004
45
Punti
20
Tornei
690
Best: 673
▼
-5
Samuele Pieri
ITA, 28-02-2002
45
Punti
25
Tornei
691
Best: 691
▲
55
Leo Vithoontien
JPN, 18-08-1999
45
Punti
28
Tornei
692
Best: 659
▲
27
JiSung Nam
KOR, 15-08-1993
44
Punti
13
Tornei
693
Best: 673
▼
-11
Gustavo Ribeiro De Almeida
BRA, 19-04-2006
44
Punti
17
Tornei
694
Best: 672
▼
-5
Andres Santamarta Roig
ESP, 01-01-1900
44
Punti
18
Tornei
695
Best: 546
▼
-5
Uisung Park
KOR, 27-09-2000
44
Punti
19
Tornei
696
Best: 692
▼
-4
Chase Ferguson
AUS, 02-01-1999
44
Punti
21
Tornei
697
Best: 496
▼
-9
Niels Visker
NED, 05-10-2001
44
Punti
28
Tornei
698
Best: 642
▲
4
Pedro Rodrigues
BRA, 05-04-2006
43
Punti
12
Tornei
699
Best: 142
▼
-5
Joris De Loore
BEL, 21-04-1993
43
Punti
13
Tornei
700
Best: 700
▼
-4
Sora Fukuda
JPN, 0
43
Punti
17
Tornei
701
Best: 695
▼
-6
Jan Kumstat
CZE, 01-01-1900
43
Punti
17
Tornei
702
Best: 515
▼
-32
Felix Corwin
USA, 26-05-1996
43
Punti
18
Tornei
703
Best: 470
▼
-6
Imanol Lopez Morillo
ESP, 18-11-1999
43
Punti
19
Tornei
704
Best: 486
▼
-13
Alex Knaff
LUX, 26-11-1997
43
Punti
19
Tornei
705
Best: 688
▲
7
Yanaki Milev
BUL, 15-04-2004
43
Punti
27
Tornei
706
Best: 134
▼
-7
Manuel Guinard
FRA, 15-11-1995
42
Punti
5
Tornei
707
Best: 595
▼
-4
Theo Papamalamis
FRA, 09-01-2006
42
Punti
16
Tornei
708
Best: 684
▼
-4
Ali Yazdani
IRI, 09-09-2003
42
Punti
17
Tornei
709
Best: 709
▲
29
Marcel Zielinski
POL, 27-10-2000
42
Punti
17
Tornei
710
Best: 703
▼
-4
Daniil Ostapenkov
BLR, 08-05-2003
42
Punti
19
Tornei
711
Best: 699
▼
-4
Martin Van Der Meerschen
BEL, 14-06-2000
42
Punti
21
Tornei
712
Best: 712
▲
42
Tai Sach
AUS, 16-09-2002
42
Punti
22
Tornei
713
Best: 709
▼
-4
Felix Balshaw
FRA, 15-06-2006
42
Punti
23
Tornei
714
Best: 362
▼
-16
Tim Handel
GER, 18-10-1996
42
Punti
30
Tornei
715
Best: 715
▲
6
Gabriel Ghetu
ROU, 07-11-2007
41
Punti
19
Tornei
716
Best: 509
▼
-51
Alec Beckley
RSA, 18-06-2001
41
Punti
20
Tornei
717
Best: 717
▲
33
Alan Magadan
MEX, 26-05-2001
41
Punti
20
Tornei
718
Best: 718
▲
67
Ryan Dickerson
USA, 08-05-1997
41
Punti
20
Tornei
719
Best: 683
▼
-9
Georgii Kravchenko
UKR, 28-07-2000
41
Punti
23
Tornei
720
Best: 694
▼
-9
Maxence Bertimon
FRA, 20-09-1999
41
Punti
24
Tornei
721
Best: 686
▼
-7
William Grant
USA, 13-02-2001
41
Punti
26
Tornei
722
Best: 622
▲
4
Amaury Raynel
FRA, 29-06-2002
41
Punti
26
Tornei
723
Best: 635
▼
-8
John Sperle
GER, 30-01-2002
41
Punti
26
Tornei
724
Best: 45
▼
-8
Maximilian Marterer
GER, 15-06-1995
40
Punti
3
Tornei
725
Best: 456
▼
-5
Alessandro Pecci
ITA, 23-03-2001
40
Punti
17
Tornei
726
Best: 714
▼
-4
Isaiah Strode
USA, 15-09-1997
40
Punti
18
Tornei
727
Best: 395
▲
2
Alafia Ayeni
USA, 10-08-1999
40
Punti
20
Tornei
728
Best: 691
▼
-5
Matthew Summers
GBR, 25-09-1998
40
Punti
20
Tornei
729
Best: 476
▼
-5
Ignacio Monzon
ARG, 05-01-1998
40
Punti
23
Tornei
730
Best: 725
▼
-5
Josip Simundza
CRO, 20-12-2004
40
Punti
24
Tornei
731
Best: 628
▼
-14
Alexander Donski
BUL, 01-08-1998
39
Punti
8
Tornei
732
Best: 732
▼
-5
Daniel Siniakov
CZE, 0
39
Punti
11
Tornei
733
Best: 728
▼
-5
Cesar Bouchelaghem
FRA, 28-06-2004
39
Punti
12
Tornei
734
Best: 478
▼
-4
Lucas Bouquet
FRA, 05-08-1997
39
Punti
21
Tornei
735
Best: 700
▼
-4
Kai Wehnelt
GER, 27-11-1995
39
Punti
24
Tornei
736
Best: 675
▼
-4
Francisco Rocha
POR, 04-10-1999
39
Punti
24
Tornei
737
Best: 733
▼
-4
Naoya Honda
JPN, 01-01-1900
39
Punti
26
Tornei
738
Best: 605
▲
19
Mitsuki Wei Kang Leong
MAS, 06-08-2004
39
Punti
26
Tornei
739
Best: 606
▼
-38
Alexis Gautier
FRA, 07-04-1997
38
Punti
9
Tornei
740
Best: 620
▼
-22
Trey Hilderbrand
USA, 15-05-2000
38
Punti
9
Tornei
741
Best: 24
▼
-6
Martin Klizan
SVK, 11-07-1989
38
Punti
10
Tornei
742
Best: 265
▼
-102
Evgenii Tiurnev
RUS, 08-04-1997
38
Punti
14
Tornei
743
Best: 690
▼
-7
Kaylan Bigun
USA, 23-05-2006
38
Punti
14
Tornei
744
Best: 730
▼
-7
Yusuke Kusuhara
JPN, 09-08-1997
38
Punti
15
Tornei
745
Best: 676
▲
6
Semen Pankin
RUS, 04-09-1999
38
Punti
19
Tornei
746
Best: 130
▼
-6
Duckhee Lee
KOR, 29-05-1998
38
Punti
21
Tornei
747
Best: 520
▲
93
Emile Hudd
GBR, 27-05-2000
38
Punti
21
Tornei
748
Best: 720
▼
-9
Adrien Gobat
FRA, 10-07-2001
38
Punti
21
Tornei
749
Best: 741
▼
-8
Nicolas Tepmahc
FRA, 23-05-2001
38
Punti
23
Tornei
750
Best: 750
▲
18
Rodrigo Alujas
MEX, 26-08-2002
38
Punti
24
Tornei
751
Best: 704
▼
-17
Reda Bennani
MAR, 01-01-1900
37
Punti
10
Tornei
752
Best: 411
▼
-79
Micah Braswell
USA, 04-11-2001
37
Punti
10
Tornei
753
Best: 704
▼
-10
Mwendwa Mbithi
USA, 10-01-1998
37
Punti
18
Tornei
754
Best: 741
▲
9
Pierre Delage
FRA, 22-01-2001
37
Punti
18
Tornei
755
Best: 743
▲
9
Dinko Dinev
BUL, 13-02-2004
37
Punti
20
Tornei
756
Best: 742
▼
-12
Leo Raquillet
FRA, 04-10-2005
37
Punti
20
Tornei
757
Best: 757
▲
13
Joshua Charlton
AUS, 01-01-1900
37
Punti
26
Tornei
758
Best: 605
▼
-13
Leonardo Rossi
ITA, 05-08-2002
37
Punti
28
Tornei
759
Best: 759
▲
59
Cruz Hewitt
AUS, 11-12-2008
36
Punti
15
Tornei
760
Best: 760
▲
5
Samuel Alejandro Linde Palacios
COL, 0
36
Punti
20
Tornei
761
Best: 364
▼
-9
Mikalai Haliak
BLR, 14-08-1998
36
Punti
20
Tornei
762
Best: 762
▼
-9
Luca Preda
ROU, 0
36
Punti
20
Tornei
763
Best: 755
▼
-8
Yanis Ghazouani Durand
FRA, 04-07-2000
36
Punti
22
Tornei
764
Best: 706
▼
-8
Michael Bassem Sobhy
EGY, 07-05-2004
36
Punti
23
Tornei
765
Best: 656
▲
41
Maik Steiner
GER, 19-06-1994
36
Punti
26
Tornei
766
Best: 669
▼
-8
Kosuke Ogura
JPN, 09-02-1996
36
Punti
27
Tornei
767
Best: 767
▼
-8
Lucas Andrade Da Silva
BRA, 0
35
Punti
4
Tornei
768
Best: 768
▼
-7
Roger Pascual Ferra
ESP, 0
35
Punti
9
Tornei
769
Best: 65
▼
-7
Egor Gerasimov
BLR, 11-11-1992
35
Punti
12
Tornei
770
Best: 744
▼
-21
Attila Boros
HUN, 22-12-2003
35
Punti
16
Tornei
771
Best: 743
▼
-5
Yuta Kawahashi
JPN, 26-01-1998
35
Punti
20
Tornei
772
Best: 595
▼
-30
S D Prajwal Dev
IND, 27-05-1996
35
Punti
24
Tornei
773
Best: 773
▲
5
Menelaos Efstathiou
CYP, 02-03-1999
35
Punti
24
Tornei
774
Best: 340
▼
-5
Colin Sinclair
NMI, 19-12-1994
35
Punti
24
Tornei
775
Best: 709
▲
4
Iannis Miletich
ITA, 27-08-2005
35
Punti
26
Tornei
776
Best: 771
▼
-5
Mika Petkovic
GER, 29-12-2006
35
Punti
28
Tornei
777
Best: 762
▼
-5
Ilya Ivashka
BLR, 24-02-1994
34
Punti
11
Tornei
778
Best: 539
▼
-5
Blake Mott
AUS, 21-04-1996
34
Punti
12
Tornei
779
Best: 779
▼
-5
Tiago Torres
POR, 0
34
Punti
13
Tornei
780
Best: 503
▼
-5
Benoit Paire
FRA, 08-05-1989
34
Punti
14
Tornei
781
Best: 637
▼
-5
Linang Xiao
CHN, 18-03-2000
34
Punti
20
Tornei
782
Best: 636
▼
-1
Aleksandr Braynin
UKR, 29-08-1999
34
Punti
27
Tornei
783
Best: 776
▼
-3
Oscar Jose Gutierrez
ESP, 25-04-1993
34
Punti
28
Tornei
784
Best: 774
▼
-2
Dimitris Sakellaridis
GRE, 30-04-2006
34
Punti
39
Tornei
785
Best: 403
▼
-2
J.J. Wolf
USA, 21-12-1998
33
Punti
3
Tornei
786
Best: 752
▼
-26
Oscar Weightman
GBR, 19-11-2001
33
Punti
5
Tornei
787
Best: 682
▼
-3
Albert Pedrico Kravtsov
ESP, 12-06-2005
33
Punti
8
Tornei
788
Best: 597
▲
6
Julio Cesar Porras
ARG, 25-02-1998
33
Punti
17
Tornei
789
Best: 742
▼
-3
Aleksandr Lobanov
RUS, 01-04-2001
33
Punti
20
Tornei
790
Best: 790
▲
6
Daniel Antonio Nunez
CHI, 0
33
Punti
21
Tornei
791
Best: 780
▼
-3
Shinji Hazawa
JPN, 12-04-1999
33
Punti
22
Tornei
792
Best: 743
▼
-3
Abel Forger
NED, 25-07-2005
33
Punti
22
Tornei
793
Best: 653
▼
-3
Taisei Ichikawa
JPN, 21-12-2000
33
Punti
25
Tornei
794
Best: 666
▼
-2
Niccolo Catini
ITA, 09-12-1997
33
Punti
27
Tornei
795
Best: 211
▼
-2
Evgeny Karlovskiy
RUS, 07-08-1994
32
Punti
13
Tornei
796
Best: 795
▼
-1
Matisse Bobichon
FRA, 01-01-1900
32
Punti
16
Tornei
797
Best: 530
▼
-10
M Rifki Fitriadi
INA, 23-01-1999
32
Punti
19
Tornei
798
Best: 745
▲
27
Taiyo Yamanaka
JPN, 05-09-2001
32
Punti
24
Tornei
799
Best: 795
▼
-2
Tomas Curras Abasolo
ESP, 02-05-2000
32
Punti
25
Tornei
800
Best: 655
▼
-2
Noah Schachter
USA, 06-09-1999
32
Punti
25
Tornei
801
Best: 801
▼
-2
Pierre Yves Bailly
BEL, 0
31
Punti
2
Tornei
802
Best: 800
▼
-2
Luca Staeheli
SUI, 08-03-2000
31
Punti
11
Tornei
803
Best: 598
▼
-2
Mathias Bourgue
FRA, 18-01-1994
31
Punti
12
Tornei
804
Best: 801
▼
-1
Alejandro Turriziani Alvarez
ESP, 12-02-2003
31
Punti
16
Tornei
805
Best: 789
▼
-1
Victor Lilov
USA, 11-02-2004
31
Punti
18
Tornei
806
Best: 769
▲
25
Miles Jones
USA, 26-12-2000
31
Punti
18
Tornei
807
Best: 585
▼
-2
Ewen Lumsden
GBR, 17-02-2000
31
Punti
21
Tornei
808
Best: 610
▼
-31
Dev Javia
IND, 16-03-2002
31
Punti
21
Tornei
809
Best: 791
▼
-2
Nikita Mashtakov
UKR, 18-03-1999
31
Punti
24
Tornei
810
Best: 774
▼
-2
Marlon Vankan
GER, 27-08-2000
31
Punti
26
Tornei
811
Best: 659
--
0
Wishaya Trongcharoenchaikul
THA, 08-04-1995
31
Punti
29
Tornei
812
Best: 687
--
0
Samir Hamza Reguig
ALG, 19-01-2002
31
Punti
30
Tornei
813
Best: 284
--
0
Gonzalo Oliveira
VEN, 17-02-1995
30
Punti
4
Tornei
814
Best: 636
--
0
Mohamed Safwat
EGY, 19-09-1990
30
Punti
9
Tornei
815
Best: 810
--
0
Patrick Brady
GBR, 14-11-2004
30
Punti
11
Tornei
816
Best: 479
--
0
Jacob Bradshaw
AUS, 23-10-2002
30
Punti
12
Tornei
817
Best: 817
▲
10
Timofei Derepasko
RUS, 0
30
Punti
12
Tornei
818
Best: 810
▼
-1
Kristijan Juhas
SRB, 04-06-2001
30
Punti
13
Tornei
819
Best: 814
--
0
Jeffrey Von Der Schulenburg
SUI, 13-02-2002
30
Punti
16
Tornei
820
Best: 552
▲
2
Keisuke Saitoh
JPN, 29-04-2001
30
Punti
19
Tornei
821
Best: 403
▲
3
Lorenzo Rottoli
ITA, 19-02-2002
30
Punti
20
Tornei
822
Best: 773
▲
20
Artur Kukasian
RUS, 21-03-2004
30
Punti
24
Tornei
823
Best: 749
▲
3
Alexander Klintcharov
NZL, 25-08-1996
30
Punti
25
Tornei
824
Best: 824
▲
6
Max Schoenhaus
GER, 0
29
Punti
14
Tornei
825
Best: 811
▲
35
Thiago Cigarran
ARG, 26-03-2000
29
Punti
22
Tornei
826
Best: 741
▲
15
Fausto Tabacco
ITA, 01-01-1900
29
Punti
24
Tornei
827
Best: 714
▼
-18
Niklas Schell
GER, 03-01-1999
29
Punti
27
Tornei
828
Best: 297
▲
6
Alexey Zakharov
RUS, 21-04-2000
28
Punti
7
Tornei
829
Best: 829
▲
6
Hoyoung Roh
KOR, 0
28
Punti
10
Tornei
830
Best: 361
▼
-82
Bogdan Bobrov
RUS, 16-09-1997
28
Punti
14
Tornei
831
Best: 820
▲
5
Karol Filar
POL, 31-08-1998
28
Punti
14
Tornei
832
Best: 787
▲
5
Kalin Ivanovski
MKD, 11-05-2004
28
Punti
14
Tornei
833
Best: 694
▲
5
Xiaofei Wang
CHN, 10-01-2003
28
Punti
14
Tornei
834
Best: 578
▲
5
Jose Pereira
BRA, 26-01-1991
28
Punti
17
Tornei
835
Best: 599
▼
-2
Giorgio Tabacco
ITA, 06-08-2003
28
Punti
21
Tornei
836
Best: 620
▼
-45
Ben Jones
GBR, 19-05-1998
28
Punti
25
Tornei
837
Best: 837
▲
6
Marko Maksimovic
SRB, 12-02-2006
28
Punti
26
Tornei
838
Best: 716
▲
13
Wilson Leite
BRA, 06-11-1991
28
Punti
26
Tornei
839
Best: 832
▲
13
Seydina Andre
SEN, 08-08-2003
28
Punti
27
Tornei
840
Best: 834
▲
4
Fryderyk Lechno-Wasiutynski
POL, 20-03-2005
27
Punti
4
Tornei
841
Best: 481
▲
23
Ryan Seggerman
USA, 06-08-1999
27
Punti
8
Tornei
842
Best: 835
▲
4
Matt Ponchet
FRA, 22-06-2004
27
Punti
9
Tornei
843
Best: 553
▲
253
Pedro Rodenas
ESP, 30-03-2004
27
Punti
10
Tornei
844
Best: 479
▼
-15
Ilya Snitari
MDA, 20-03-2002
27
Punti
12
Tornei
845
Best: 845
▲
2
Oliver Bonding
GBR, 0
27
Punti
13
Tornei
846
Best: 846
▲
2
Shunsuke Nakagawa
JPN, 07-03-2000
27
Punti
13
Tornei
847
Best: 847
▲
2
Jorge Plans
ESP, 0
27
Punti
14
Tornei
848
Best: 811
▼
-27
Oliver Anderson
AUS, 01-01-1900
27
Punti
18
Tornei
849
Best: 849
▼
-82
Toufik Sahtali
ALG, 0
27
Punti
20
Tornei
850
Best: 740
--
0
Lautaro Agustin Falabella
ARG, 19-01-1998
27
Punti
20
Tornei
851
Best: 735
▼
-41
Ezekiel Clark
USA, 19-07-1998
27
Punti
26
Tornei
852
Best: 852
▲
1
Emon Van Loben Sels
USA, 0
26
Punti
6
Tornei
853
Best: 852
▲
2
Matyas Fuele
HUN, 22-12-1998
26
Punti
11
Tornei
854
Best: 796
▲
2
Gilbert Klier Junior
BRA, 16-05-2000
26
Punti
12
Tornei
855
Best: 855
▲
17
Scott Jones
AUS, 01-01-1900
26
Punti
14
Tornei
856
Best: 856
▲
12
Bruno Fernandez
BRA, 0
26
Punti
19
Tornei
857
Best: 776
--
0
Daisuke Sumizawa
JPN, 31-01-1999
26
Punti
19
Tornei
858
Best: 850
--
0
Matyas Cerny
CZE, 15-10-2001
26
Punti
20
Tornei
859
Best: 859
--
0
Adan Freire Da Silva
FRA, 0
26
Punti
21
Tornei
860
Best: 763
▲
23
Dragos Nicolae Cazacu
ROU, 10-02-2004
26
Punti
30
Tornei
861
Best: 551
--
0
Diego Schwartzman
ARG, 16-08-1992
25
Punti
2
Tornei
862
Best: 850
--
0
Nicolas Ian Kotzen
USA, 22-03-2003
25
Punti
6
Tornei
863
Best: 863
▼
-9
Karim Bennani
MAR, 0
25
Punti
7
Tornei
863
Best: 863
--
0
Nikita Bilozertsev
UKR, 0
25
Punti
7
Tornei
865
Best: 712
--
0
Aoran Wang
CHN, 05-02-1997
25
Punti
9
Tornei
866
Best: 866
--
0
Braden Shick
USA, 24-10-2003
25
Punti
11
Tornei
867
Best: 324
▼
-65
Adrian Andreev
BUL, 12-05-2001
25
Punti
13
Tornei
868
Best: 839
▼
-1
Nikola Slavic
SWE, 01-01-1900
25
Punti
16
Tornei
869
Best: 601
▼
-37
Bautista Vilicich
ARG, 05-10-2001
25
Punti
17
Tornei
870
Best: 792
▼
-1
Mert Naci Turker
TUR, 16-08-1998
25
Punti
20
Tornei
871
Best: 851
▲
20
Nicolas Jadoun
FRA, 09-08-2002
25
Punti
27
Tornei
872
Best: 556
▼
-2
Savriyan Danilov
RUS, 03-06-2000
24
Punti
8
Tornei
873
Best: 817
▼
-2
Moise Kouame
FRA, 06-03-2009
24
Punti
10
Tornei
874
Best: 808
▲
12
Enzo Wallart
USA, 12-02-1997
24
Punti
15
Tornei
875
Best: 875
▼
-2
Tomas Serrano Luis
POR, 0
24
Punti
16
Tornei
876
Best: 876
▼
-2
Kasra Rahmani
IRI, 0
24
Punti
18
Tornei
877
Best: 877
▲
23
Michel Hopp
GER, 01-01-1900
24
Punti
18
Tornei
878
Best: 866
▼
-2
Juan Sebastian Osorio
COL, 14-10-1997
24
Punti
19
Tornei
879
Best: 843
▼
-2
Chirag Duhan
IND, 01-01-2004
24
Punti
20
Tornei
880
Best: 785
▲
48
Amit Vales
ISR, 07-06-2005
24
Punti
20
Tornei
881
Best: 870
▼
-2
Daniel De Jonge
NED, 17-08-1999
24
Punti
22
Tornei
882
Best: 881
▼
-1
Evan Bynoe
USA, 27-05-1999
24
Punti
23
Tornei
883
Best: 844
▲
21
Matt Kuhar
USA, 17-06-1996
24
Punti
24
Tornei
884
Best: 688
▼
-2
Alexandre Aubriot
FRA, 06-06-1999
24
Punti
27
Tornei
885
Best: 759
--
0
Pablo Masjuan Ginel
ESP, 01-01-1900
23
Punti
10
Tornei
886
Best: 886
▼
-2
Peter Makk
HUN, 0
23
Punti
10
Tornei
887
Best: 887
--
0
Petros Tsitsipas
GRE, 27-07-2000
23
Punti
15
Tornei
888
Best: 736
--
0
Jakub Filip
CZE, 25-09-2005
23
Punti
16
Tornei
889
Best: 883
--
0
Fernando Cavallo
ARG, 13-12-2005
23
Punti
16
Tornei
890
Best: 890
▼
-15
Joao Victor Couto Loureiro
BRA, 0
23
Punti
18
Tornei
891
Best: 873
▼
-13
Benjamin Torrealba
CHI, 23-06-2005
23
Punti
19
Tornei
892
Best: 857
▲
11
Samuel Heredia
COL, 07-06-2006
23
Punti
23
Tornei
893
Best: 887
▼
-3
Andrea Fiorentini
ITA, 02-02-2001
23
Punti
26
Tornei
894
Best: 833
▼
-2
Jesse Delaney
AUS, 14-11-1998
23
Punti
28
Tornei
895
Best: 888
▼
-2
Paul Inchauspe
FRA, 25-02-2004
22
Punti
5
Tornei
896
Best: 896
▲
35
Matthew Forbes
USA, 0
22
Punti
6
Tornei
897
Best: 890
▼
-3
Gian Luca Tanner
SUI, 12-01-2001
22
Punti
8
Tornei
898
Best: 560
▼
-3
Steven Diez
CAN, 17-03-1991
22
Punti
8
Tornei
899
Best: 899
▼
-3
Jack Anthrop
USA, 0
22
Punti
10
Tornei
900
Best: 739
▼
-3
Filip Pieczonka
POL, 09-04-2004
22
Punti
11
Tornei
901
Best: 839
▼
-2
Yaojie Zeng
CHN, 30-01-2002
22
Punti
15
Tornei
902
Best: 536
▼
-4
Ryotaro Taguchi
JPN, 30-06-2000
22
Punti
16
Tornei
903
Best: 903
▼
-2
Anas Mazdrashki
BUL, 0
22
Punti
18
Tornei
904
Best: 655
▼
-2
Thanapet Chanta
THA, 09-09-1999
22
Punti
19
Tornei
905
Best: 880
▼
-25
Kristjan Tamm
EST, 16-06-1998
22
Punti
21
Tornei
906
Best: 827
▼
-1
Pietro Marino
ITA, 03-06-2001
22
Punti
25
Tornei
907
Best: 898
▼
-1
Zoran Ludoski
SRB, 16-06-2005
21
Punti
4
Tornei
908
Best: 390
▼
-1
David Pichler
AUT, 19-02-1996
21
Punti
4
Tornei
909
Best: 62
▼
-1
Gianluca Mager
ITA, 01-12-1994
21
Punti
5
Tornei
910
Best: 910
▲
131
Aleksa Ciric
SRB, 0
21
Punti
7
Tornei
911
Best: 666
▼
-2
Rudy Quan
USA, 21-02-2006
21
Punti
9
Tornei
912
Best: 738
▲
10
Lorenzo Bocchi
ITA, 29-11-1997
21
Punti
13
Tornei
913
Best: 830
▼
-3
Carles Hernandez
ESP, 25-04-2001
21
Punti
16
Tornei
914
Best: 903
▼
-2
Jumpei Yamasaki
JPN, 02-07-1997
21
Punti
16
Tornei
915
Best: 907
▼
-4
Marcus Walters
GBR, 03-04-1998
21
Punti
17
Tornei
916
Best: 447
▼
-2
Tomas Farjat
ARG, 15-02-2001
21
Punti
18
Tornei
917
Best: 877
▼
-2
Thomas Braithwaite
AUS, 09-12-1999
21
Punti
18
Tornei
918
Best: 918
▼
-5
Finn Murgett
GBR, 0
21
Punti
19
Tornei
919
Best: 900
▲
10
Axel Nefve
USA, 22-07-2000
21
Punti
22
Tornei
920
Best: 756
▼
-4
Ignacio Parisca Romera
VEN, 20-08-2005
21
Punti
24
Tornei
921
Best: 114
▼
-2
Gijs Brouwer
NED, 14-03-1996
20
Punti
3
Tornei
922
Best: 922
▼
-2
Georgi Georgiev
BUL, 0
20
Punti
7
Tornei
923
Best: 923
▼
-2
Pavel Lagutin
RUS, 0
20
Punti
8
Tornei
924
Best: 453
▼
-1
Leonardo Aboian
ARG, 20-04-1998
20
Punti
15
Tornei
925
Best: 925
▼
-1
Maximo Zeitune
ARG, 0
20
Punti
17
Tornei
926
Best: 916
▼
-1
Simeon Stankovic
SRB, 01-01-1900
20
Punti
17
Tornei
927
Best: 857
▼
-1
Evgeny Philippov
RUS, 06-02-2002
20
Punti
18
Tornei
928
Best: 927
▼
-1
Qian Sun
CHN, 12-07-2001
20
Punti
19
Tornei
929
Best: 929
▲
29
Hayden Jones
AUS, 30-08-2006
20
Punti
20
Tornei
930
Best: 906
--
0
Jeremy Gschwendtner
GBR, 01-01-1900
20
Punti
23
Tornei
931
Best: 912
▼
-14
Michael Zhu
USA, 12-08-1992
20
Punti
30
Tornei
932
Best: 932
--
0
Calvin Mueller
GER, 0
19
Punti
5
Tornei
933
Best: 930
--
0
Arklon Huertas Del Pino Cordova
PER, 16-07-1994
19
Punti
6
Tornei
934
Best: 838
--
0
Luca Pow
GBR, 01-02-2005
19
Punti
6
Tornei
935
Best: 935
--
0
Marc Van Der Merwe
RSA, 0
19
Punti
9
Tornei
936
Best: 777
--
0
Matt Hulme
AUS, 17-02-1999
19
Punti
10
Tornei
937
Best: 836
--
0
Jea Moon Lee
KOR, 02-07-1993
19
Punti
10
Tornei
938
Best: 892
▲
1
Rafael Izquierdo Luque
ESP, 10-01-2000
19
Punti
14
Tornei
939
Best: 939
▲
170
Bekkhan Atlangeriev
RUS, 01-01-1900
19
Punti
18
Tornei
940
Best: 377
▲
3
Marcello Serafini
ITA, 25-08-2002
19
Punti
18
Tornei
941
Best: 905
▲
4
John Hallquist Lithen
SWE, 03-12-2001
19
Punti
22
Tornei
942
Best: 923
▲
4
Sam Ryan Ziegann
AUS, 25-07-1998
19
Punti
23
Tornei
943
Best: 940
▲
4
Nicolas Villalon
CHI, 21-02-2004
19
Punti
23
Tornei
944
Best: 881
▲
4
Pavlos Tsitsipas
GRE, 23-07-2005
19
Punti
29
Tornei
945
Best: 920
▲
5
Derek Pham
AUS, 31-03-2004
18
Punti
5
Tornei
946
Best: 946
▲
776
Taym Al Azmeh
GER, 0
18
Punti
6
Tornei
947
Best: 947
▲
4
Spencer Johnson
USA, 0
18
Punti
7
Tornei
948
Best: 595
▲
4
Mateo Barreiros Reyes
BRA, 14-12-2000
18
Punti
10
Tornei
949
Best: 949
▲
36
Ryo Tabata
JPN, 0
18
Punti
10
Tornei
950
Best: 377
▲
3
Alejo Lorenzo Lingua Lavallen
ARG, 09-03-2001
18
Punti
11
Tornei
951
Best: 951
▼
-13
Ivan Ivanov
BUL, 0
18
Punti
12
Tornei
952
Best: 952
▲
2
Pietro Romeo Scomparin
ITA, 0
18
Punti
12
Tornei
953
Best: 949
▲
2
Isaac Becroft
NZL, 29-10-2000
18
Punti
13
Tornei
954
Best: 729
▲
17
Karlis Ozolins
LAT, 15-06-2002
18
Punti
13
Tornei
955
Best: 931
▲
17
Salvador Price
COL, 19-02-2005
18
Punti
14
Tornei
956
Best: 660
--
0
Kiranpal Pannu
NZL, 07-01-1997
18
Punti
14
Tornei
957
Best: 685
▼
-15
Peter Buldorini
IRL, 09-08-2004
18
Punti
17
Tornei
958
Best: 940
▼
-1
Younes Lalami
MAR, 18-04-2001
18
Punti
17
Tornei
959
Best: 959
▼
-18
Justin Schlageter
GER, 0
18
Punti
18
Tornei
960
Best: 960
▼
-16
Lucas Marionneau
FRA, 0
18
Punti
18
Tornei
961
Best: 851
▼
-2
Maximilian Homberg
GER, 25-01-2003
18
Punti
20
Tornei
962
Best: 826
▲
15
Benjamin Thomas George
CAN, 20-12-2002
18
Punti
21