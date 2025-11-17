Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Lunedì 17 Novembre 2025

17/11/2025 09:02 Nessun commento
Federico Arnaboldi nella foto - Foto Antonio Milesi
Federico Arnaboldi nella foto - Foto Antonio Milesi

ITA CH Bergamo – indoor hard
Q2 Arnaboldi ITA – Donski BUL Inizio 10:30

ATP Bergamo
Federico Arnaboldi [4]
0
3
6
1
Alexander Donski
0
6
3
1
Q2 Vatutin RUS – Guerrieri ITA 3° inc. ore 10:30

Il match deve ancora iniziare

R32 Travaglia ITA – Dodig CRO Non prima 20:00

Il match deve ancora iniziare

Q2 Ribecai ITA – Callejon Hernando ESP Inizio 10:30

ATP Bergamo
Michele Ribecai [6]
30
7
1
Sergio Callejon Hernando [9]
40
5
1
ESP CH Montemar – terra
Q2 Cadenasso ITA – Lopez Montagud ESP Inizio 10:30

ATP Montemar
Gianluca Cadenasso [1]
15
6
4
Carlos Lopez Montagud [12]
30
4
1
R32 Sanchez Izquierdo ESP – Agamenone ITA Non prima 17:00

Il match deve ancora iniziare

Q2 Bondioli ITA – Moroni ITA Inizio 10:30

ATP Montemar
Federico Bondioli [6]
15
6
0
0
Filippo Moroni [9]
30
4
6
1
Q2 Alcala Gurri ESP – La Vela ITA 2° incontro ore 10:30

Il match deve ancora iniziare



EGY CH Soma Bay – hard
Q2 Agostini ITA – Summers GBR Inizio 10:00

ATP Soma Bay
Simone Agostini
40
6
2
4
Matthew Summers [8]
40
1
6
3
Q2 Fajta HUN – Fondriest ITA Inizio 10:00

ATP Soma Bay
Peter Fajta [1]
6
6
Matteo Fondriest
3
4
Vincitore: Fajta
CHL Colina WTA 125 – terra
1T Alves BRA – Pieri ITA ore 16:00

Il match deve ancora iniziare

