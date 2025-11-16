Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Montevideo, Brisbane 3, Drummondville, Champaign, Kobe e Lyon: I risultati completi con il dettaglio delle Finali (LIVE)

Cristian Garin nella foto

CHALLENGER: Lyon 2 (Francia 🇫🇷) – Finali, cemento (al coperto – giocate ieri)

COURT CENTRAL – ore 11:30
Diego Hidalgo ECU / Patrik Trhac USA vs N.Sriram Balaji IND / Hendrik Jebens GER
Diego Hidalgo / Patrik Trhac [1]
6
6
N.Sriram Balaji / Hendrik Jebens [2]
3
4
Vincitore: Hidalgo / Trhac
Liam Broady GBR vs Jan-Lennard Struff GER (Non prima 14:00)

Liam Broady
4
4
Jan-Lennard Struff [6]
6
6
Vincitore: Struff
CHALLENGER: Brisbane 3 (Australia 🇦🇺) – Finale, cemento

Alex Bolt [6]
6
6
Tung-Lin Wu
3
3
Vincitore: Bolt
CHALLENGER: Champaign (USA 🇺🇸) – Finale, cemento (al coperto)

The Schwartz Court – ore 19:00
Stefan Kozlov USA vs Murphy Cassone USA
Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER: Drummondville (Canada 🇨🇦) – Finale, cemento (al coperto)

Court Central – ore 18:00
Daniil Glinka EST vs Duncan Chan CAN
Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER: Kobe (Giappone 🇯🇵) – Finale, cemento (al coperto)

CENTER COURT – ore 05:00
Yosuke Watanuki JPN vs Elias Ymer SWE
Yosuke Watanuki [4]
3
6
6
Elias Ymer [7]
6
1
4
Vincitore: Watanuki
CHALLENGER: Montevideo (Uruguay 🇺🇾) – Finale, terra battuta

Cancha Central – ore 21:30
Cristian Garin CHI vs Ignacio Buse PER
Il match deve ancora iniziare

