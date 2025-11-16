Challenger Montevideo, Brisbane 3, Drummondville, Champaign, Kobe e Lyon: I risultati completi con il dettaglio delle Finali (LIVE)

Cristian Garin nella foto
CHALLENGER: Lyon 2 (Francia 🇫🇷) – Finali, cemento (al coperto – giocate ieri)
COURT CENTRAL – ore 11:30
Diego Hidalgo
/ Patrik Trhac
vs N.Sriram Balaji
/ Hendrik Jebens
ATP Lyon
Diego Hidalgo / Patrik Trhac [1]
6
6
N.Sriram Balaji / Hendrik Jebens [2]
3
4
Vincitore: Hidalgo / Trhac
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Hidalgo / Trhac
15-0
15-15
df
30-15
40-15
ace
40-30
5-4 → 6-4
N. Balaji / Jebens
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
40-30
5-3 → 5-4
D. Hidalgo / Trhac
4-3 → 5-3
N. Balaji / Jebens
4-2 → 4-3
D. Hidalgo / Trhac
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-2 → 4-2
N. Balaji / Jebens
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
40-40
3-1 → 3-2
D. Hidalgo / Trhac
2-1 → 3-1
N. Balaji / Jebens
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-1 → 2-1
D. Hidalgo / Trhac
0-1 → 1-1
N. Balaji / Jebens
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Hidalgo / Trhac
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
5-3 → 6-3
N. Balaji / Jebens
4-3 → 5-3
D. Hidalgo / Trhac
3-3 → 4-3
N. Balaji / Jebens
3-2 → 3-3
D. Hidalgo / Trhac
2-2 → 3-2
N. Balaji / Jebens
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
D. Hidalgo / Trhac
1-1 → 2-1
N. Balaji / Jebens
1-0 → 1-1
D. Hidalgo / Trhac
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
0-0 → 1-0
Liam Broady vs Jan-Lennard Struff (Non prima 14:00)
ATP Lyon
Liam Broady
4
4
Jan-Lennard Struff [6]
6
6
Vincitore: Struff
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Struff
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
3-4 → 3-5
L. Broady
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
40-40
A-40
2-4 → 3-4
J. Struff
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
40-30
2-3 → 2-4
L. Broady
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
2-2 → 2-3
J. Struff
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-2 → 2-2
L. Broady
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
ace
40-A
40-40
40-A
1-1 → 1-2
L. Broady
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
df
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Struff
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
4-5 → 4-6
L. Broady
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
df
A-40
3-5 → 4-5
L. Broady
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
40-30
2-4 → 3-4
J. Struff
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
2-3 → 2-4
L. Broady
15-0
30-0
30-15
df
30-30
30-40
2-2 → 2-3
J. Struff
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
L. Broady
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
0-0 → 1-0
CHALLENGER: Brisbane 3 (Australia 🇦🇺) – Finale, cemento
ATP Brisbane
Alex Bolt [6]
6
6
Tung-Lin Wu
3
3
Vincitore: Bolt
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Wu
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 2-3
A. Bolt
0-15
0-30
15-30
15-40
df
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
ace
0-1 → 1-1
T. Wu
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Bolt
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
4-2 → 5-2
T. Wu
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
3-0 → 3-1
A. Bolt
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
ace
2-0 → 3-0
T. Wu
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
df
40-40
40-A
1-0 → 2-0
A. Bolt
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
ace
0-0 → 1-0
CHALLENGER: Champaign (USA 🇺🇸) – Finale, cemento (al coperto)
The Schwartz Court – ore 19:00
Stefan Kozlov
vs Murphy Cassone
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER: Drummondville (Canada 🇨🇦) – Finale, cemento (al coperto)
Court Central – ore 18:00
Daniil Glinka
vs Duncan Chan
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER: Kobe (Giappone 🇯🇵) – Finale, cemento (al coperto)
CENTER COURT – ore 05:00
Yosuke Watanuki
vs Elias Ymer
ATP Kobe
Yosuke Watanuki [4]
3
6
6
Elias Ymer [7]
6
1
4
Vincitore: Watanuki
Servizio
Svolgimento
Set 3
E. Ymer
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
4-4 → 5-4
Y. Watanuki
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
df
30-40
40-40
A-40
ace
3-4 → 4-4
E. Ymer
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 3-4
E. Ymer
15-0
15-15
df
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
Y. Watanuki
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
40-30
1-2 → 2-2
E. Ymer
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-1 → 1-2
Y. Watanuki
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
ace
0-1 → 1-1
E. Ymer
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Y. Watanuki
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
ace
A-40
5-1 → 6-1
E. Ymer
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
df
4-1 → 5-1
Y. Watanuki
0-15
15-15
ace
15-30
30-30
40-30
3-1 → 4-1
E. Ymer
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
40-A
2-1 → 3-1
Y. Watanuki
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
ace
1-1 → 2-1
E. Ymer
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Y. Watanuki
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
E. Ymer
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-5 → 3-6
Y. Watanuki
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
ace
2-5 → 3-5
E. Ymer
15-0
15-15
df
30-15
40-15
40-30
2-4 → 2-5
Y. Watanuki
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
30-40
40-40
40-A
2-3 → 2-4
E. Ymer
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 2-3
Y. Watanuki
15-0
ace
15-15
30-15
ace
40-15
ace
1-2 → 2-2
E. Ymer
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
0-0 → 0-1
CHALLENGER: Montevideo (Uruguay 🇺🇾) – Finale, terra battuta
Cancha Central – ore 21:30
Cristian Garin
vs Ignacio Buse
Il match deve ancora iniziare
