Challenger 75 Guayaquil: Il Tabellone Principale e di Qualificazione
Challenger 75 🇪🇨 Guayaquil (ECU) – Tabellone Principale – terra
Andres Andrade [9] 🇪🇨 vs Sebastian Gima 🇷🇴
David Jorda Sanchis 🇪🇸 vs Qualifier
Paulo Andre Saraiva Dos Santos 🇧🇷 vs Lucas Yunez [WC] 🇧🇷
Federico Agustin Gomez [8] 🇦🇷 vs Qualifier
Rodrigo Pacheco Mendez [6] 🇲🇽 vs Facundo Mena 🇦🇷
Lorenzo Joaquin Rodriguez 🇦🇷 vs Juan Estevez [ALT] 🇦🇷
Hernan Casanova 🇦🇷 vs Alex Hernandez 🇲🇽
Emilio Camacho [WC] 🇲🇽 vs Alvaro Guillen Meza [4] 🇪🇨
Hady Habib [3] 🇱🇧 vs Stefan Kozlov 🇺🇸
Franco Roncadelli 🇺🇾 vs Joaquin Aguilar Cardozo [ALT] 🇵🇾
Qualifier vs Juan Pablo Varillas 🇵🇪
Ryan Dickerson [ALT] 🇺🇸 vs Murkel Dellien [7] 🇧🇴
Gonzalo Bueno [5] 🇵🇪 vs Qualifier
Tristan McCormick 🇺🇸 vs Luciano Emanuel Ambrogi 🇦🇷
Qualifier vs Mario Andre Galarraga [WC] 🇻🇪
Qualifier vs Adolfo Daniel Vallejo [2] 🇵🇾
Challenger 75 🇪🇨 Guayaquil (ECU) – Tabellone Qualificazione – terra
Juan Carlos Aguilar [1] [ALT] 🇧🇴 – Ignacio Carou 🇦🇷
Patricio Alvarado 🇨🇱 — Tomas Martinez [7] 🇦🇷
Ryan Dickerson [2] 🇺🇸 – Lawrence Bataljin 🇩🇪
Dakotah Bobo [ALT] 🇺🇸 — Federico Aguilar Cardozo [8] 🇵🇾
Lucio Ratti [3] 🇦🇷 – Tobias Sonne 🇩🇰
Felipe Rivadeneira [WC] 🇪🇨 — Victor Hugo Remondy Pagotto [10] 🇧🇷
Fernando Cavallo [4] 🇦🇷 Sergio Castro [WC] 🇦🇷
Gabriel Schenekenberg 🇩🇪 — Drew Van Orderlain [11] 🇺🇸
Arklon Huertas Del Pino Cordova [5] 🇵🇪 – Felipe Wright [WC] 🇺🇸
Martin Maldonado 🇨🇱 — Nicolas Garcia Longo [12] 🇦🇷
Salvador Price [6] 🇺🇸 Francisco Castro [WC] 🇦🇷
Miles Clark 🇺🇸 — Enzo Camargo Lima [9] [ALT] 🇧🇷
