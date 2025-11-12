ATP Finals Torino 2025: tutti gli scenari di qualificazione di Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz

Dopo la straordinaria vittoria contro Alex De Minaur, Lorenzo Musetti continua a sognare alle Nitto ATP Finals 2025. Il talento azzurro, alla sua prima partecipazione al torneo dei Maestri, si giocherà l’accesso alle semifinali in un ultimo match da brividi contro Carlos Alcaraz.

Il pubblico dell’Inalpi Arena sarà tutto dalla sua parte, ma per il 23enne toscano la situazione nel girone è ancora apertissima. Tutto dipenderà non solo dal suo risultato contro il campione spagnolo, ma anche da ciò che accadrà nell’altro incontro tra Taylor Fritz e Alex De Minaur.

Ecco nel dettaglio tutti gli scenari di qualificazione per Musetti.

✅ Musetti si qualifica

Se batte Alcaraz 2–0:

Arriverebbe a 2 vittorie e 1 sconfitta, con un bilancio set 4–3.

Se Fritz perde contro De Minaur (in qualsiasi modo), Musetti sarebbe secondo dietro ad Alcaraz o primo, a seconda dei giochi.

Se Fritz vince, si formerebbe un triplo 2–1 tra Alcaraz, Musetti e Fritz:

in tal caso contano prima i set vinti/persi, poi i giochi vinti/persi.

Con un successo 2–0, Musetti migliorerebbe il proprio set % al 57,1%, e avrebbe ottime possibilità di passare.

Se batte Alcaraz 2–1:

Arriverebbe con un bilancio set 4–4 (50%).

Se Fritz perde, Musetti passa secondo dietro ad Alcaraz.

Se Fritz vince 2–0, si va a confronto di giochi, dove Musetti dovrà migliorare il proprio game ratio (attualmente 46,15%).

Musetti viene eliminato se:

Perde 0-2 con Alcaraz, indipendentemente dall’altro risultato.

Perde 1-2 con Alcaraz e Fritz batte De Minaur

In sintesi, il destino di Musetti è ancora aperto, ma la missione è chiara:

battere Carlos Alcaraz — spinto dal calore del pubblico torinese — per continuare a sognare una semifinale storica, la prima della sua carriera alle ATP Finals.

ATP Finals Torino 2025: tutti gli scenari di qualificazione di Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz avrà il proprio destino tra le mani nell’ultima giornata della fase a gironi delle Nitto ATP Finals 2025, ma dovrà mantenere la massima concentrazione. Il campione spagnolo, ancora in corsa per un posto in semifinale, non può permettersi distrazioni: esiste infatti una combinazione di risultati che potrebbe portarlo all’eliminazione.

Il verdetto finale dipenderà dal suo duello contro Lorenzo Musetti e dal risultato dell’altro incontro del gruppo, tra Taylor Fritz e Alex de Miñaur. Ecco, nel dettaglio, tutti gli scenari possibili per il numero due del mondo.

Alcaraz si qualifica come primo del gruppo se:

Batte Musetti, con qualsiasi punteggio.

Perde 1-2 contro Musetti, ma Fritz vince in tre set e ha peggior differenza giochi rispetto allo spagnolo.

Alcaraz si qualifica come secondo del gruppo se:

Perde contro Musetti e De Miñaur batte Fritz.

Perde 1-2 contro Musetti e Fritz vince su De Miñaur per 2-0.

In caso di 2-1 per Fritz, il passaggio del turno verrebbe deciso dal bilancio complessivo di giochi vinti e persi.

Alcaraz viene eliminato se:

Perde 0-2 con Musetti e Fritz supera De Miñaur per 2-0, con un bilancio giochi favorevole agli altri due.

Insomma, lo spagnolo dipende solo da se stesso, ma la matematica tiene ancora viva la suspense.

Una vittoria contro Lorenzo Musetti, sostenuto dal pubblico torinese, sarebbe la via più semplice per accedere alle semifinali senza calcoli. In caso contrario, tutto si ridurrebbe a un complicato incastro di set e giochi.





Francesco Paolo Villarico