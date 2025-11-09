Athens 250 | Hard | 766715 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Challenger Helsinki, Lima 3, Taipei, Matsuyama e Knoxville: I risultati completi con il dettaglio delle Finali (LIVE)
09/11/2025 09:27 Nessun commento
CHALLENGER Helsinki (🇫🇮 Finlandia) – Finale, cemento (al coperto)
Center Court – ore 13:00
Otto Virtanen vs Patrick Kypson
ATP Helsinki
Otto Virtanen [6]
6
3
4
Patrick Kypson [5]
4
6
6
Vincitore: Kypson
Servizio
Svolgimento
Set 3
Risultato
4-6
P. Kypson
15-0
30-0
40-0
4-5 → 4-6
O. Virtanen
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-5 → 4-5
P. Kypson
15-0
15-15
30-15
40-15
3-4 → 3-5
O. Virtanen
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-4 → 3-4
P. Kypson
15-0
30-0
ace
40-15
40-30
ace
2-3 → 2-4
O. Virtanen
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-3 → 2-3
P. Kypson
15-0
30-0
40-0
1-2 → 1-3
O. Virtanen
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-2 → 1-2
P. Kypson
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
0-1 → 0-2
O. Virtanen
0-15
0-40
df
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
3-6
P. Kypson
15-0
30-0
30-15
40-15
3-5 → 3-6
O. Virtanen
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
2-5 → 3-5
P. Kypson
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-4 → 2-5
O. Virtanen
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-3 → 2-4
P. Kypson
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
ace
2-2 → 2-3
O. Virtanen
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
df
40-30
1-2 → 2-2
P. Kypson
15-0
30-0
40-0
40-15
1-1 → 1-2
O. Virtanen
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
ace
40-40
ace
A-40
0-1 → 1-1
P. Kypson
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
6-4
O. Virtanen
15-0
30-0
40-0
ace
5-4 → 6-4
P. Kypson
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
5-3 → 5-4
O. Virtanen
0-40
15-0
15-15
40-15
ace
4-3 → 5-3
P. Kypson
15-40
15-0
30-0
40-0
4-2 → 4-3
O. Virtanen
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
3-2 → 4-2
P. Kypson
0-15
df
15-15
15-30
15-40
30-40
2-2 → 3-2
O. Virtanen
15-15
ace
30-15
ace
30-30
40-30
ace
1-2 → 2-2
P. Kypson
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
1-1 → 1-2
O. Virtanen
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
0-1 → 1-1
P. Kypson
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
CHALLENGER Lima 2 (🇵🇪 Perù) – Finale, terra battuta
Cancha Central – ore 19:30
Tomas Barrios Vera vs Joao Lucas Reis Da Silva
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Taipei (🇹🇼 Taiwan) – Finale, cemento
Center Court – ore 08:30
James Duckworth vs Yoshihito Nishioka
ATP Taipei
James Duckworth [1]
5
6
Yoshihito Nishioka [2]
7
7
Vincitore: Nishioka
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
6-7
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
ace
1*-2
1*-3
2-3*
3-3*
3*-4
3*-5
4-5*
4-6*
5*-6
6-6 → 6-7
Y. Nishioka
15-0
30-0
40-0
40-15
6-5 → 6-6
J. Duckworth
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
5-5 → 6-5
Y. Nishioka
0-15
0-30
0-40
15-40
4-5 → 5-5
J. Duckworth
0-15
15-15
15-30
15-40
df
4-4 → 4-5
Y. Nishioka
15-0
30-0
40-0
4-3 → 4-4
J. Duckworth
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
df
40-40
A-40
ace
3-3 → 4-3
Y. Nishioka
15-0
30-0
40-0
3-2 → 3-3
J. Duckworth
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
ace
2-2 → 3-2
Y. Nishioka
15-0
30-0
40-0
40-15
2-1 → 2-2
J. Duckworth
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
1-1 → 2-1
Y. Nishioka
15-0
30-0
40-0
1-0 → 1-1
J. Duckworth
15-0
30-0
40-0
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
5-7
Y. Nishioka
15-0
30-0
40-0
5-6 → 5-7
J. Duckworth
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
5-5 → 5-6
Y. Nishioka
0-15
15-15
15-30
15-40
4-5 → 5-5
J. Duckworth
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
3-5 → 4-5
Y. Nishioka
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
2-5 → 3-5
J. Duckworth
0-15
df
0-30
df
0-40
15-40
2-4 → 2-5
Y. Nishioka
15-0
30-0
30-15
40-15
2-3 → 2-4
J. Duckworth
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
2-2 → 2-3
Y. Nishioka
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
2-1 → 2-2
J. Duckworth
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Y. Nishioka
15-0
30-0
40-0
1-0 → 1-1
J. Duckworth
0-15
15-15
ace
30-15
ace
30-30
40-30
0-0 → 1-0
CHALLENGER Matsuyama (🇯🇵 Giappone) – Finale, cemento
CENTER COURT – ore 06:00
Henrique Rocha vs Sho Shimabukuro
ATP Matsuyama
Henrique Rocha [1]
7
3
6
Sho Shimabukuro [5]
5
6
2
Vincitore: Rocha
Servizio
Svolgimento
Set 3
Risultato
6-2
S. Shimabukuro
0-15
0-30
0-40
15-40
5-2 → 6-2
H. Rocha
0-15
15-15
30-15
40-15
4-2 → 5-2
S. Shimabukuro
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
3-2 → 4-2
H. Rocha
15-0
30-0
2-2 → 3-2
S. Shimabukuro
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
H. Rocha
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
S. Shimabukuro
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
H. Rocha
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
3-6
S. Shimabukuro
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-5 → 3-6
H. Rocha
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
df
40-40
A-40
2-5 → 3-5
S. Shimabukuro
15-0
30-0
40-0
2-4 → 2-5
H. Rocha
0-15
30-15
40-15
ace
1-4 → 2-4
S. Shimabukuro
15-0
30-0
30-15
40-15
1-3 → 1-4
H. Rocha
0-15
df
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-2 → 1-3
S. Shimabukuro
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
1-1 → 1-2
H. Rocha
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
df
0-1 → 1-1
S. Shimabukuro
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
7-5
H. Rocha
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
40-30
6-5 → 7-5
S. Shimabukuro
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
5-5 → 6-5
H. Rocha
0-15
df
15-15
15-30
15-40
30-40
5-4 → 5-5
S. Shimabukuro
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
5-3 → 5-4
H. Rocha
0-15
15-15
30-15
40-15
4-3 → 5-3
S. Shimabukuro
15-0
30-0
40-0
4-2 → 4-3
H. Rocha
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
4-1 → 4-2
S. Shimabukuro
15-0
30-0
30-15
df
30-30
30-40
3-1 → 4-1
H. Rocha
15-0
15-15
30-15
40-15
2-1 → 3-1
S. Shimabukuro
15-0
15-15
df
15-30
15-40
30-40
1-1 → 2-1
H. Rocha
15-0
30-0
40-0
0-1 → 1-1
S. Shimabukuro
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
CHALLENGER Knoxville (🇺🇸 USA) – Finale, cemento (al coperto)
19:00 Krueger M. (Usa) – Blanch Dar. (Usa)
Il match deve ancora iniziare
