Challenger Helsinki, Lima 3, Taipei, Matsuyama e Knoxville: I risultati completi con il dettaglio delle Finali (LIVE)

CHALLENGER Helsinki (🇫🇮 Finlandia) – Finale, cemento (al coperto)

Center Court – ore 13:00
Otto Virtanen FIN vs Patrick Kypson USA
ATP Helsinki
Otto Virtanen [6]
6
3
4
Patrick Kypson [5]
4
6
6
Vincitore: Kypson
Mostra dettagli





CHALLENGER Lima 2 (🇵🇪 Perù) – Finale, terra battuta

Cancha Central – ore 19:30
Tomas Barrios Vera CHI vs Joao Lucas Reis Da Silva BRA
Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Taipei (🇹🇼 Taiwan) – Finale, cemento

Center Court – ore 08:30
James Duckworth AUS vs Yoshihito Nishioka JPN
ATP Taipei
James Duckworth [1]
5
6
Yoshihito Nishioka [2]
7
7
Vincitore: Nishioka
Mostra dettagli





CHALLENGER Matsuyama (🇯🇵 Giappone) – Finale, cemento

CENTER COURT – ore 06:00
Henrique Rocha POR vs Sho Shimabukuro JPN
ATP Matsuyama
Henrique Rocha [1]
7
3
6
Sho Shimabukuro [5]
5
6
2
Vincitore: Rocha
Mostra dettagli





CHALLENGER Knoxville (🇺🇸 USA) – Finale, cemento (al coperto)

19:00 Krueger M. (Usa) – Blanch Dar. (Usa)
Il match deve ancora iniziare

