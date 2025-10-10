Shanghai sogna la favola di famiglia: Arthur Rinderknech raggiunge il cugino Vacherot in semifinale

Il Masters 1000 di Shanghai 2025 potrebbe entrare nella storia del tennis come il teatro di una favola familiare senza precedenti. A due passi dalla finale, il torneo cinese potrebbe infatti vedere protagonisti due cugini, un evento quasi impensabile nel tennis moderno.

Dopo l’impresa di Valentin Vacherot, anche Arthur Rinderknech ha raggiunto le semifinali, superando in modo netto Felix Auger-Aliassime con il punteggio di 6-3, 6-4. Una vittoria limpida, costruita sulla solidità al servizio e sulla straordinaria efficacia in risposta, che ha lasciato il canadese — ancora in corsa per un posto alle ATP Finals — completamente disorientato.

Con due cugini in semifinale e la possibilità concreta di una finale familiare in un torneo Masters 1000, Shanghai 2025 potrebbe trasformarsi in un racconto da sogno, di quelli che solo lo sport sa regalare.

Rinderknech domina Auger-Aliassime: match senza storia

Sin dalle prime battute, il francese ha imposto il proprio ritmo. In entrambi i set è riuscito a ottenere break precoci nel primo set nel sesto gioco e nel secondo parziale nel primo game, controllando poi gli scambi con autorità e senza mai concedere spazio alla rimonta del suo avversario. Tranne che sul 2 a 1 del secondo set quando sotto per 0-40 ha annullato tre palle break consecutive.

Auger-Aliassime, reduce da una settimana altalenante, non è mai riuscito a trovare le misure al gioco aggressivo e regolare del suo rivale, che ha chiuso in poco più di un’ora e mezza.

La famiglia Rinderknech-Vacherot fa sognare Shanghai

Con questa vittoria, Arthur raggiunge il cugino Valentin Vacherot tra i migliori quattro del torneo, aprendo la possibilità — oggi più concreta che mai — di una finale tutta di famiglia.

Entrambi cresciuti tennisticamente tra Francia e Monaco, i due hanno condiviso allenamenti, tornei minori e un percorso di crescita parallelo. Vacherot, partito dalle qualificazioni e attualmente numero 204 del mondo, ha già stupito battendo Rune nei quarti. Ora Arthur completa il quadro, dando ulteriore forza a una delle storie più romantiche della stagione.

In semifinale attende De Minaur o Medvedev

Rinderknech affronterà in semifinale il vincente tra Alex de Minaur e Daniil Medvedev. Qualunque sia l’avversario, Arthur ha già scritto una pagina importante della sua carriera, raggiungendo per la prima volta una semifinale in un Masters 1000.

ATP Shanghai Arthur Rinderknech Arthur Rinderknech 6 6 Felix Auger-Aliassime [12] Felix Auger-Aliassime [12] 3 4 Vincitore: Rinderknech Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-3 → 5-4 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 4-2 → 4-3 A. Rinderknech 15-0 30-0 ace 3-2 → 4-2 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 A. Rinderknech 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 A. Rinderknech 30-0 40-0 1-0 → 2-0 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Rinderknech 0-15 0-30 15-30 40-30 ace 5-3 → 6-3 F. Auger-Aliassime 15-0 40-0 40-15 ace 5-2 → 5-3 A. Rinderknech 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 3-2 → 4-2 A. Rinderknech 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 2-1 → 2-2 A. Rinderknech 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 15-30 df 30-30 ace 40-30 1-0 → 1-1 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

Statistiche Tennis: Rinderknech vs Auger-Aliassime





Statistica Rinderknech 🇫🇷 Auger-Aliassime 🇨🇦 STATISTICHE DI SERVIZIO Rating del servizio 315 278 Ace 5 8 Doppi falli 1 3 Prima di servizio 34/54 (63%) 41/57 (72%) Punti vinti sulla prima 29/34 (85%) 26/41 (63%) Punti vinti sulla seconda 13/20 (65%) 10/16 (63%) Palle break salvate 3/3 (100%) 0/2 (0%) Giochi di servizio giocati 10 9 VELOCITÀ DI SERVIZIO Velocità massima 223km/h (138 mph) 213km/h (132 mph) Velocità media prima 208km/h (129 mph) 204km/h (126 mph) Velocità media seconda 171km/h (106 mph) 172km/h (106 mph) STATISTICHE DI RISPOSTA Rating della risposta 196 50 Punti vinti su prima di servizio 15/41 (37%) 5/34 (15%) Punti vinti su seconda di servizio 6/16 (38%) 7/20 (35%) Palle break convertite 2/2 (100%) 0/3 (0%) Giochi di risposta giocati 9 10 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti a rete 0/0 (0%) 0/0 (0%) Vincenti 0 0 Errori non forzati 0 0 Punti vinti al servizio 42/54 (78%) 36/57 (63%) Punti vinti in risposta 21/57 (37%) 12/54 (22%) Totale punti vinti 63/111 (57%) 48/111 (43%)









Francesco Paolo Villarico