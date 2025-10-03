Djokovic soffre l’umidità ma torna a vincere a Shanghai: “Prima del match ho pensato all’età combinata: 75 anni, davvero tanto! Eppure sembrava giocassimo con 15 anni in meno” (Video)

Un mese dopo la sconfitta in semifinale allo US Open, Novak Djokovic è tornato in campo e lo ha fatto in uno dei luoghi dove si sente più amato: la Cina. Al debutto al Masters 1000 di Shanghai, il serbo ha superato con autorevolezza Marin Cilic, imponendosi in due set molto diversi tra loro: equilibrio totale nel primo, risolto al tiebreak con la solita esperienza di Nole, e maggiore controllo nel secondo, che ha chiuso in sicurezza.

Un ritorno speciale in Cina

Djokovic ha ribadito quanto speciale sia per lui tornare a giocare in Cina, ricordando l’affetto che riceve dai tifosi e scherzando anche sul suo cinese:

“Devo aggiornare il mio vocabolario (sorride). Qui il pubblico mi sostiene sempre con grande passione e cerco di ripagare con il mio tennis. È stato incredibile vedere lo stadio pieno già dal primo incontro.”

La grande umidità di Shanghai

Il fattore che più ha colpito il serbo non è stato il tennis, bensì il clima:

“La umidità qui è pazzesca, non ricordo di aver giocato con una sensazione simile. Sudavo tantissimo, ma è lo stesso per tutti e bisogna accettarlo. Certo, le spese per il bucato saranno molto alte questa settimana (ride).”

Durante il match Djokovic è stato spesso costretto a ricorrere all’asciugamano e a prendersi tempo tra un punto e l’altro per gestire le condizioni estreme.

Percentuali altissime al servizio

Dal punto di vista tecnico, il serbo si è detto soddisfatto soprattutto del rendimento al servizio:

“Ho fatto più ace di Marin, e non è una cosa comune contro di lui. È uno dei migliori battitori al mondo e oggi ha giocato molto aggressivo, cercando di mettermi in difficoltà. Ho saputo salvarmi con il servizio e con alcuni colpi importanti.”

Allenarsi con Rune e la sfida dei veterani

Djokovic ha anche parlato di Holger Rune, con cui si è allenato nei giorni precedenti:

“A volte i nostri allenamenti sembrano match veri, il livello di concentrazione è altissimo. Mi aiutano tantissimo a prepararmi.”

Infine, un pensiero sul singolare record stabilito con Cilic:

“Prima del match ho pensato all’età combinata: 75 anni, davvero tanto! Eppure sembrava giocassimo con 15 anni in meno. È bello dimostrare che l’età è solo un numero: alla fine conta trovare il modo di vincere.”





Francesco Paolo Villarico