Challenger Villena, Braga, Mouilleron-le-Captif, Tiburon e Antofagasta: I risultati completi con il dettaglio dei Quarti di Finale (LIVE)

🇵🇹 Challenger Braga – Quarti di Finale (terra battuta)

Il match deve ancora iniziare

Alexandru Jecan/ Bogdan Pavelvs Alexander Donski/ Stefan Latinovic

Luka Mikrut vs Sumit Nagal (Non prima 14:00)



Il match deve ancora iniziare

Vilius Gaubas vs Marco Trungelliti



Il match deve ancora iniziare

Marcelo Demoliner / Orlando Luz vs Zdenek Kolar / Luka Mikrut



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – ore 14:00

Javier Barranco Cosano vs Zdenek Kolar



Il match deve ancora iniziare

Alejandro Moro Canas vs Elmer Moller



Il match deve ancora iniziare

🇫🇷 Challenger Mouilleron-Le-Captif – Quarti di Finale (cemento indoor)

ATP Mouilleron le Captif Hamish Stewart / Harry Wendelken Hamish Stewart / Harry Wendelken Mats Hermans / Mick Veldheer Mats Hermans / Mick Veldheer Vincitore: Stewart / Wendelken Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 0 Servizio Svolgimento Set 1

Hamish Stewart/ Harry Wendelkenvs Mats Hermans/ Mick Veldheer

Nicolai Budkov Kjaer vs Francesco Passaro



Il match deve ancora iniziare

Mikhail Kukushkin vs Clement Chidekh



Il match deve ancora iniziare

Emil Ruusuvuori vs Patrick Kypson (Non prima 16:00)



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

Raphael Collignon vs Arthur Fery (Non prima 18:00)



Il match deve ancora iniziare

Patrick Kaukovalta / Emil Ruusuvuori vs Gregoire Jacq / Albano Olivetti



Il match deve ancora iniziare

🇺🇸 Challenger Tiburon – Quarti di Finale (cemento)

Il match deve ancora iniziare

Finn Reynolds/ James Wattvs George Goldhoff/ Theodore Winegar

Samir Banerjee vs Tyler Zink (Non prima 21:30)



Il match deve ancora iniziare

Michael Zheng vs Mitchell Krueger



Il match deve ancora iniziare

Nicolas Mejia vs Rafael Jodar (Non prima 01:30)



Il match deve ancora iniziare

Baker McKenzie – ore 21:00

Abdullah Shelbayh vs Dmitry Popko



Il match deve ancora iniziare

Benjamin Kittay / Joshua Sheehy vs Kody Pearson / Filip Pieczonka



Il match deve ancora iniziare

🇪🇸 Challenger Villena – Quarti di Finale (cemento)

Il match deve ancora iniziare

Hugo Greniervs Tom Gentzsch

Daniel Merida vs George Loffhagen



Il match deve ancora iniziare

Luca Potenza vs Petr Brunclik (Non prima 16:00)



Il match deve ancora iniziare

Pablo Carreno Busta vs Martin Landaluce (Non prima 18:00)



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

Theo Arribage/ Constantin Frantzenvs Petr Nouza/ Patrik Rikl

Joshua Paris / Jackson Withrow vs Sander Gille / Sem Verbeek



Il match deve ancora iniziare

🇨🇱 Challenger Antofagasta – Quarti di Finale (terra battuta)

Il match deve ancora iniziare

Alvaro Guillen Mezavs Facundo Diaz Acosta

Hady Habib vs Cristian Garin (Non prima 17:30)



Il match deve ancora iniziare

Adolfo Daniel Vallejo vs Tomas Barrios Vera



Il match deve ancora iniziare

Luis Britto / Matheus Pucinelli De Almeida vs Hady Habib / Mariano Kestelboim



Il match deve ancora iniziare

Cancha 7 – ore 16:00

Federico Agustin Gomez vs Joao Lucas Reis Da Silva



Il match deve ancora iniziare

Gonzalo Escobar / Miguel Reyes-Varela vs Federico Agustin Gomez / Nicolas Kicker



Il match deve ancora iniziare