Challenger Villena, Braga, Mouilleron-le-Captif, Tiburon e Antofagasta: I risultati completi con il dettaglio dei Quarti di Finale (LIVE)
🇵🇹 Challenger Braga – Quarti di Finale (terra battuta)
Centre Court – ore 12:00
Alexandru Jecan / Bogdan Pavel vs Alexander Donski / Stefan Latinovic
Luka Mikrut vs Sumit Nagal (Non prima 14:00)
Vilius Gaubas vs Marco Trungelliti
Marcelo Demoliner / Orlando Luz vs Zdenek Kolar / Luka Mikrut
Court 2 – ore 14:00
Javier Barranco Cosano vs Zdenek Kolar
Alejandro Moro Canas vs Elmer Moller
🇫🇷 Challenger Mouilleron-Le-Captif – Quarti di Finale (cemento indoor)
Court Central – ore 10:30
Hamish Stewart / Harry Wendelken vs Mats Hermans / Mick Veldheer
Nicolai Budkov Kjaer vs Francesco Passaro
Mikhail Kukushkin vs Clement Chidekh
Emil Ruusuvuori vs Patrick Kypson (Non prima 16:00)
Emil Ruusuvuori vs Patrick Kypson (Non prima 16:00) (Non prima 17:30)
Raphael Collignon vs Arthur Fery (Non prima 18:00)
Patrick Kaukovalta / Emil Ruusuvuori vs Gregoire Jacq / Albano Olivetti
🇺🇸 Challenger Tiburon – Quarti di Finale (cemento)
Kennedy-Grossman – ore 20:00
Finn Reynolds / James Watt vs George Goldhoff / Theodore Winegar
Samir Banerjee vs Tyler Zink (Non prima 21:30)
Michael Zheng vs Mitchell Krueger
Nicolas Mejia vs Rafael Jodar (Non prima 01:30)
Baker McKenzie – ore 21:00
Abdullah Shelbayh vs Dmitry Popko
Benjamin Kittay / Joshua Sheehy vs Kody Pearson / Filip Pieczonka
🇪🇸 Challenger Villena – Quarti di Finale (cemento)
Pista Carlos Alcaraz – ore 12:00
Hugo Grenier vs Tom Gentzsch
Daniel Merida vs George Loffhagen
Luca Potenza vs Petr Brunclik (Non prima 16:00)
Pablo Carreno Busta vs Martin Landaluce (Non prima 18:00)
Pista 1 – ore 13:00
Theo Arribage / Constantin Frantzen vs Petr Nouza / Patrik Rikl
Joshua Paris / Jackson Withrow vs Sander Gille / Sem Verbeek
🇨🇱 Challenger Antofagasta – Quarti di Finale (terra battuta)
Cancha Central – ore 16:00
Alvaro Guillen Meza vs Facundo Diaz Acosta
Hady Habib vs Cristian Garin (Non prima 17:30)
Adolfo Daniel Vallejo vs Tomas Barrios Vera
Luis Britto / Matheus Pucinelli De Almeida vs Hady Habib / Mariano Kestelboim
Cancha 7 – ore 16:00
Federico Agustin Gomez vs Joao Lucas Reis Da Silva
Gonzalo Escobar / Miguel Reyes-Varela vs Federico Agustin Gomez / Nicolas Kicker
TAG: Circuito Challenger
