Challenger Villena, Braga, Mouilleron-le-Captif, Tiburon e Antofagasta: I risultati completi con il dettaglio dei Quarti di Finale (LIVE)

Francesco Passaro ITA, 2001.01.07
🇵🇹 Challenger Braga – Quarti di Finale (terra battuta)

Centre Court – ore 12:00
Alexandru Jecan ROU / Bogdan Pavel ROU vs Alexander Donski BUL / Stefan Latinovic SRB
Luka Mikrut CRO vs Sumit Nagal IND (Non prima 14:00)

Vilius Gaubas LTU vs Marco Trungelliti ARG

Marcelo Demoliner BRA / Orlando Luz BRA vs Zdenek Kolar CZE / Luka Mikrut CRO

Court 2 – ore 14:00
Javier Barranco Cosano ESP vs Zdenek Kolar CZE

Il match deve ancora iniziare

Alejandro Moro Canas ESP vs Elmer Moller DEN

🇫🇷 Challenger Mouilleron-Le-Captif – Quarti di Finale (cemento indoor)

Court Central – ore 10:30
Hamish Stewart GBR / Harry Wendelken GBR vs Mats Hermans NED / Mick Veldheer NED
ATP Mouilleron le Captif
Hamish Stewart / Harry Wendelken
Mats Hermans / Mick Veldheer
Vincitore: Stewart / Wendelken
Nicolai Budkov Kjaer NOR vs Francesco Passaro ITA

Mikhail Kukushkin KAZ vs Clement Chidekh FRA

Emil Ruusuvuori FIN vs Patrick Kypson USA (Non prima 16:00)

Emil Ruusuvuori FIN vs Patrick Kypson USA (Non prima 16:00) (Non prima 17:30)

Raphael Collignon BEL vs Arthur Fery GBR (Non prima 18:00)

Patrick Kaukovalta FIN / Emil Ruusuvuori FIN vs Gregoire Jacq FRA / Albano Olivetti FRA

🇺🇸 Challenger Tiburon – Quarti di Finale (cemento)

Kennedy-Grossman – ore 20:00
Finn Reynolds NZL / James Watt NZL vs George Goldhoff USA / Theodore Winegar USA
Samir Banerjee USA vs Tyler Zink USA (Non prima 21:30)

Michael Zheng USA vs Mitchell Krueger USA

Nicolas Mejia COL vs Rafael Jodar ESP (Non prima 01:30)

Baker McKenzie – ore 21:00
Abdullah Shelbayh JOR vs Dmitry Popko KAZ

Il match deve ancora iniziare

Benjamin Kittay USA / Joshua Sheehy USA vs Kody Pearson AUS / Filip Pieczonka POL

🇪🇸 Challenger Villena – Quarti di Finale (cemento)

Pista Carlos Alcaraz – ore 12:00
Hugo Grenier FRA vs Tom Gentzsch GER
Daniel Merida ESP vs George Loffhagen GBR

Luca Potenza ITA vs Petr Brunclik CZE (Non prima 16:00)

Pablo Carreno Busta ESP vs Martin Landaluce ESP (Non prima 18:00)

Pista 1 – ore 13:00
Theo Arribage FRA / Constantin Frantzen GER vs Petr Nouza CZE / Patrik Rikl CZE
Joshua Paris GBR / Jackson Withrow USA vs Sander Gille BEL / Sem Verbeek NED

🇨🇱 Challenger Antofagasta – Quarti di Finale (terra battuta)

Cancha Central – ore 16:00
Alvaro Guillen Meza ECU vs Facundo Diaz Acosta ARG
Hady Habib LBN vs Cristian Garin CHI (Non prima 17:30)

Adolfo Daniel Vallejo PAR vs Tomas Barrios Vera CHI

Luis Britto BRA / Matheus Pucinelli De Almeida BRA vs Hady Habib LBN / Mariano Kestelboim ARG

Cancha 7 – ore 16:00
Federico Agustin Gomez ARG vs Joao Lucas Reis Da Silva BRA

Gonzalo Escobar ECU / Miguel Reyes-Varela MEX vs Federico Agustin Gomez ARG / Nicolas Kicker ARG

