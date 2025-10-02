Alcaraz rientra in Spagna con le immagini della caviglia gonfia, Djokovic prepara Shanghai e Badosa nuova ambasciatrice del PIF

Carlos Alcaraz è tornato in Spagna dopo il trionfo all’ATP di Tokyo e il conseguente annuncio del forfait al Masters 1000 di Shanghai. Il numero uno del mondo si prende alcuni giorni di recupero, dopo la lunga trasferta americana e asiatica, e lo fa mostrando sui social immagini del suo soggiorno in Giappone. Una foto, in particolare, ha attirato l’attenzione dei tifosi: quella della caviglia gonfia a seguito del movimento innaturale durante il match d’esordio contro Sebastián Báez. Nulla di grave, ma un segnale che spiega la scelta prudente di rinunciare all’impegno cinese.

Carlos Alcaraz muestra su lesión en el tobillo en Tokio El número uno, campeón del torneo, ha enseñado una instantánea de cómo quedó su tobillo tras hacerse daño frente a Sebastian Báez en el debut.#kinoshitajotennis pic.twitter.com/zSuxePkiPi — Eurosport.es (@Eurosport_ES) October 2, 2025

PIF e tennis: nuovi legami

Intanto, continua a rafforzarsi la collaborazione tra il PIF, il Fondo Sovrano dell’Arabia Saudita, e il mondo del tennis. Dopo il grande colpo con Rafa Nadal come ambasciatore, è arrivata l’ufficialità anche per Paula Badosa, nuova testimonial del progetto saudita. La spagnola ha sottolineato di condividere i valori del PIF, in particolare la volontà di “far crescere il tennis e dare forza alla nuova generazione”, motivazione che ha guidato la sua scelta. Le Finals WTA, già in programma nel Paese, sono solo la punta dell’iceberg di una strategia di lungo periodo che punta a rendere l’Arabia Saudita un polo sempre più centrale nello sport mondiale.

Djokovic accende Shanghai

A Shanghai, intanto, sale l’attesa per l’esordio di Novak Djokovic. Il serbo, deciso a ritrovare fiducia e successi per chiudere al meglio la stagione e rilanciarsi in vista dell’Australian Open 2026, debutterà contro Marin Cilic. Nei giorni scorsi Djokovic ha già impressionato in allenamento, con alcuni scambi ad altissimo livello catturati dalle telecamere, incluso un punto spettacolare contro Holger Rune che ha fatto il giro dei social.