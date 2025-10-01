Shanghai 1000 | Hard | $9193540 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Circuito Challenger Challenger, Copertina, Entry List
Challenger Jinan, Valencia, Roanne, Cali, Hersonissos 5 e Fairfield: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni
01/10/2025 12:09 Nessun commento
Settimana 6–12 Ottobre 2025
🇨🇳 Jinan (Cina) – CH, USD 125, cemento
🇪🇸 Valencia (Spagna) – CH, EUR 125, terra battuta
🇫🇷 Roanne (Francia) – CH, EUR 100, indoor hard
🇨🇴 Cali (Colombia) – CH, USD 75, terra battuta
🇬🇷 Hersonissos 5 (Grecia) – CH, EUR 50, cemento
🇺🇸 Fairfield, CA (Stati Uniti) – CH, USD 50, cemento
(Clicca per vedere l'entry list)Challenger Jinan (MD) Inizio torneo: 01/10/2025 | Ultimo agg.: 01/10/2025 12:02
Main Draw (cut off: 0 - Data entry list: 03/01/25 - Special Exempts: 0/0)
- 70. T. Atmane
- 76. A. Walton
- 77. L. Djere
- 84. A. Cazaux
- 85. L. Nardi
- 90. R. Safiullin
- 93. A. Vukic
- 95. T. Schoolkate
- 96. A. Shevchenko
- 98. M. McDonald
- 99. D. Svrcina
- 101. N. Jarry
- 103. C. O'Connell
- 105. S. Mochizuki
- 107. J. Duckworth
- 109. N. Basavareddy
- 111. R. Hijikata
- 116. B. Holt
- 117. T. Boyer
- 119. L. Draxl
- 128. E. Spizzirri
- 131. B. Harris
- 136. C. Smith
-
Alternates
- 1. J. Shang (138)
- 2. U. Blanchet (147)
- 3. C. Wong (149)
- 4. Y. Watanuki (150)
- 5. Y. Nishioka (151)
- 6. D. Evans (152)
- 7. H. Mayot (153)
- 8. T. Droguet (163)
- 9. B. Tomic (165)
- 10. T. Daniel (168)
- 11. A. Holmgren (176)
- 12. J. McCabe (179)
- 13. K. Jacquet (182)
- 14. J. Kubler (185)
- 15. L. Tu (195)
- 16. Y. Wu (196)
- 17. V. Vacherot (206)
- 18. B. Zhukayev (207)
- 19. R. Noguchi (214)
- 20. Y. Hsiou Hsu (228)
- 21. A. Bolt (229)
- 22. Y. Uchiyama (230)
- 23. O. Jasika (233)
- 24. T. Skatov (235)
- 25. F. Sun (236)
- 26. S. Shimabukur (271)
-
(Clicca per vedere l'entry list)Challenger Jinan (Q) Inizio torneo: 01/10/2025 | Ultimo agg.: 01/10/2025 12:02
Main Draw (cut off: 0 - Data entry list: 03/01/25 - Special Exempts: 0/0)
- 147. U. Blanchet
- 149. C. Wong
- 151. Y. Nishioka
- 153. H. Mayot
- 163. T. Droguet
- 165. B. Tomic
- 168. T. Daniel
- 176. A. Holmgren
- 179. J. McCabe
- 182. K. Jacquet
- 185. J. Kubler
- 195. L. Tu
- 196. Y. Wu
- 206. V. Vacherot
- 207. B. Zhukayev
- 214. R. Noguchi
- 229. A. Bolt
- 230. Y. Uchiyama
- 233. O. Jasika
- 235. T. Skatov
-
Alternates
- 1. F. Sun (236)
- 2. J. Cui (296)
- 3. P. Kotov (318)
- 4. P. Bar Biryuk (327)
- 5. A. Soriano Ba (336)
- 6. D. Yevseyev (340)
- 7. H. Moriya (364)
- 8. H. Chung (374)
- 9. S. Shin (388)
- 10. K. Samrej (402)
- 11. K. Sultanov (403)
- 12. Y. Takahashi (437)
- 13. K. Uchida (458)
- 14. T. Huang (479)
- 15. S. Fomin (495)
- 16. A. Santillan (505)
- 17. M. Zhukov (508)
- 18. E. Agafonov (512)
- 19. R. Te (555)
- 20. T. Zhang (556)
- 21. E. Zhu (576)
- 22. Y. Kikuchi (588)
- 23. R. Catry (620)
-
(Clicca per vedere l'entry list)Challenger Valencia (MD) Inizio torneo: 01/10/2025 | Ultimo agg.: 01/10/2025 12:03
Main Draw (cut off: 0 - Data entry list: 03/01/25 - Special Exempts: 0/0)
- 0. D. Dedura
- 67. P. Martinez
- 102. V. Kopriva
- 104. C. Taberner
- 110. R. Carballes Baena
- 112. A. Tabilo
- 113. I. Buse
- 115. E. Moller
- 127. D. Lajovic
- 130. D. Elahi Galan
- 135. A. Pellegrino
- 144. M. Trungelliti
- 160. G. Den Ouden
- 161. V. Gaubas
- 166. D. Merida
- 170. T. Monteiro
- 193. L. Pavlovic
- 209. D. Rincon
- 222. P. Llamas Ruiz
- 227. J. Choinski
- 232. S. Travaglia
Alternates
- 1. N. Fatic (240)
- 2. E. Ymer (242)
- 3. L. Mikrut (246)
- 4. F. Cristian J (263)
- 5. A. Moro Canas (266)
- 6. P. Martin Tif (269)
- 7. Z. Kolar (270)
- 8. M. Cecchinato (275)
- 9. M. Topo (282)
- 10. T. Pereira (283)
- 11. L. Giustino (284)
- 12. I. Gakhov (289)
- 13. S. Nagal (290)
- 14. D. Michalski (297)
- 15. N. Alvarez Va (303)
- 16. F. Forti (307)*pr
- 17. C. Negritu (308)
- 18. C. Sanchez Jo (309)
- 19. D. Ajdukovic (310)
- 20. H. Squire (316)
-
(Clicca per vedere l'entry list)Challenger Valencia (Q) Inizio torneo: 01/10/2025 | Ultimo agg.: 01/10/2025 12:03
Main Draw (cut off: 0 - Data entry list: 03/01/25 - Special Exempts: 0/0)
- 246. L. Mikrut
- 250. C. Tabur
- 266. A. Moro Canas
- 269. P. Martin Tiffon
- 270. Z. Kolar
- 275. M. Cecchinato
- 282. M. Topo
- 283. T. Pereira
- 290. S. Nagal
- 303. N. Alvarez Varona
- 308. C. Negritu
- 309. C. Sanchez Jover
- 310. D. Ajdukovic
- 316. H. Squire
- 330. A. Ritschard
- 337. J. Barranco Cosano
- 346. M. Poljicak
- 357. L. Marmousez
- 359. A. Nedic
- 363. M. Damas
-
Alternates
- 1. R. Brancaccio (376)
- 2. C. Cretu (405)
- 3. B. Zapata Mir (413)
- 4. R. Molleker (419)
- 5. A. Marti Pujo (429)
- 6. R. Nijboer (439)
- 7. J. Forejtek (454)
- 8. O. Krutykh (459)
- 9. V. Orlov (475)
- 10. E. Vanshelboi (501)
- 11. M. Krumich (507)
- 12. J. Kovalik (515)
- 13. S. Popovic (546)
- 14. A. Martinez (557)
- 15. C. Lopez Mont (570)
- 16. S. Slump (574)
- 17. M. De Krom (584)
- 18. S. Perez Cont (615)
- 19. L. Wessels (622)
- 20. M. William Do (635)
- 21. M. Vrbensky (649)
(Clicca per vedere l'entry list)Challenger Roanne (MD) Inizio torneo: 01/10/2025 | Ultimo agg.: 01/10/2025 12:03
Main Draw (cut off: 0 - Data entry list: 03/01/25 - Special Exempts: 0/0)
- 0. K. Feldbausch
- 0. M. Dodig
- 64. J. Fearnley
- 78. J. Thompson
- 81. E. Quinn
- 87. D. Goffin
- 89. R. Collignon
- 92. F. Misolic
- 97. J. Struff
- 106. H. Gaston
- 108. B. Coric
- 120. A. Blockx
- 125. P. Carreno Busta
- 142. O. Virtanen
- 145. F. Passaro
- 154. Z. Piros
- 155. J. Kym
- 158. N. Budkov Kjaer
- 167. L. Riedi
- 178. C. Eubanks
- 180. A. Galarneau
Alternates
- 1. C. Rodesch (181)
- 2. P. Kypson (188)
- 3. H. Grenier (199)
- 4. L. Van Assche (200)
- 5. A. Molcan (203)
- 6. C. Hemery (205)
- 7. S. Gueymard W (208)
- 8. V. Sachko (210)
- 9. C. Chidekh (216)
- 10. J. Engel (217)
- 11. B. Gojo (220)
- 12. A. Bouquier (221)
- 13. A. Fery (226)
- 14. D. Stricker (243)
- 15. P. Zahraj (244)
- 16. V. Durasovic (245)
- 17. M. Kukushkin (259)
- 18. M. Dodig (261)
- 19. F. Cristian J (263)
- 20. D. Added (272)
- 21. M. Martineau (278)
- 22. T. Gentzsch (288)
- 23. S. Sakellarid (291)
- 24. R. Bertola (301)
(Clicca per vedere l'entry list)Challenger Roanne (Q) Inizio torneo: 01/10/2025 | Ultimo agg.: 01/10/2025 12:03
Main Draw (cut off: 0 - Data entry list: 03/01/25 - Special Exempts: 0/0)
- 188. P. Kypson
- 200. L. Van Assche
- 210. V. Sachko
- 216. C. Chidekh
- 217. J. Engel
- 220. B. Gojo
- 243. D. Stricker
- 245. V. Durasovic
- 272. D. Added
- 278. M. Martineau
- 291. S. Sakellaridis
- 306. T. Paris
- 313. D. Glinka
- 314. M. Brunold
- 322. N. Gombos
- 328. O. Prihodko
- 345. A. Vatutin
- 356. M. Karol
- 366. L. Poullain
- 369. J. Sels
-
Alternates
- 1. D. Jorda Sanc (412)
- 2. R. Berankis (417)
- 3. M. Moeller (432)
- 4. L. Lokoli (434)
- 5. N. Oberleitne (452)
- 6. V. Orlov (475)
- 7. E. Donnet (477)
- 8. N. Vylegzhani (480)
- 9. M. Malige (500)
- 10. H. Bernet (506)
- 11. M. Agwi (528)
- 12. L. Massard (532)
- 13. J. Nicod (572)
- 14. S. Slump (574)
- 15. M. Beauge (585)
- 16. A. Reymond (603)
- 17. A. Gautier (606)
- 18. A. Barroso Ca (613)
- 19. R. Catry (620)
- 20. L. Wessels (622)
- 21. M. William Do (635)
- 22. C. Vandermeer (640)
-
-
(Clicca per vedere l'entry list)Challenger Cali (MD) Inizio torneo: 01/10/2025 | Ultimo agg.: 01/10/2025 12:03
Main Draw (cut off: 0 - Data entry list: 03/01/25 - Special Exempts: 0/0)
- 126. C. Garin
- 132. J. Pablo Ficovich
- 133. T. Barrios Vera
- 148. T. Seyboth Wild
- 172. H. Habib
- 174. L. Neumayer
- 191. F. Agustin Gomez
- 201. N. Mejia
- 211. G. Bueno
- 212. R. Pacheco Mendez
- 237. A. Guillen Meza
- 252. A. Collarini
- 256. A. Daniel Vallejo
- 268. F. Diaz Acosta
- 273. J. Carlos Prado Angelo
- 285. M. Pucinelli De Almeida
- 287. M. Soto
- 299. N. Kicker
- 300. N. Sanchez Izquierdo
- 324. J. Pablo Varillas
- 331. G. Heide
Alternates
- 1. A. Andrade (344)
- 2. G. Villanueva (347)
- 3. D. Dutra da S (352)
- 4. F. Roncadelli (371)
- 5. G. Ivan Justo (386)
- 6. J. Bautista T (396)
- 7. L. Emanuel Am (406)
- 8. J. Carlos Agu (423)
- 9. H. Casanova (435)
- 10. M. Kestelboim (436)
- 11. A. Hernandez (460)
- 12. L. Joaquin Ro (462)
- 13. F. Bagnis (468)
- 14. V. Orlov (475)
- 15. A. Thanos (476)
- 16. T. McCormick (496)
- 17. M. Alves (514)
- 18. D. King (548)*pr
- 19. A. Ganesan (551)
- 20. V. Aboian (563)
-
(Clicca per vedere l'entry list)Challenger Cali (Q) Inizio torneo: 01/10/2025 | Ultimo agg.: 01/10/2025 12:03
Main Draw (cut off: 0 - Data entry list: 03/01/25 - Special Exempts: 0/0)
- 352. D. Dutra da Silva
- 378. M. Jones
- 396. J. Bautista Torres
- 406. L. Emanuel Ambrogi
- 460. A. Hernandez
- 468. F. Bagnis
- 476. A. Thanos
- 514. M. Alves
- 580. S. Gima
- 595. T. Faurel
- 599. M. Tobon
- 655. J. Sebastian Gomez*pr
- 660. P. Bertran
- 682. I. Xilas
- 753. S. Alejandro Linde Palacios
- 756. I. Monzon
- 802. V. Lilov
- 828. H. Roh
- 856. A. Fernando Rubio Fierros
- 857. R. Dickerson
-
Alternates
- 1. L. Ratti (872)
- 2. S. Heredia (873)
- 3. J. Sebastian (897)
- 4. B. Torrealba (920)
- 5. M. Covato (927)
- 6. J. Sebastian (972)
- 7. P. Tsitsipas (1001)
- 8. B. Perez (1008)
- 9. J. Flores (1019)
- 10. S. Price (1020)
- 11. E. Monferrer (1051)
- 12. F. Ribero (1053)
- 13. F. Tenti (1068)
- 14. D. Poljak (1074)
- 15. B. Atlangerie (1102)
- 16. E. Camargo Li (1286)
- 17. I. Antonio Be (1288)
- 18. M. Castañeda (1298)
- 19. D. Van Orderl (1307)
- 20. L. Pinto (1311)
- 21. A. Odiseo Alv (1354)
- 22. V. Hugo Remon (1357)
- 23. N. Buitrago (1365)
-
(Clicca per vedere l'entry list)Challenger Fairfield (MD) Inizio torneo: 01/10/2025 | Ultimo agg.: 01/10/2025 12:03
Main Draw (cut off: 0 - Data entry list: 03/01/25 - Special Exempts: 0/0)
- 0. A. Ghibaudo
- 0. T. Legout
- 0. K. Bigun
- 197. B. Hassan
- 219. D. Popko
- 238. M. Krueger
- 257. M. Gengel
- 295. G. Johns
- 303. P. Sekulic*pr
- 307. A. Mayo
- 315. A. Rybakov
- 319. M. Mmoh
- 332. P. Maloney
- 333. M. Bouzige
- 350. M. Rosenkranz
- 360. T. Zink
- 387. O. Tarvet
- 394. K. Sell
- 397. T. Svajda
- 401. A. Shah
- 411. O. Wallin
Alternates
- 1. A. Ilagan (422)
- 2. M. Braswell (424)*pr
- 3. A. Shelbayh (428)
- 4. S. Banerjee (441)
- 5. D. Milavsky (442)
- 6. T. Colson (446)
- 7. P. Sekulic (455)
- 8. M. Wiskandt (456)
- 9. M. Mckennon (469)
- 10. V. Orlov (475)
- 11. B. Artnak (491)
- 12. T. McCormick (496)
- 13. C. Kingsley (524)
- 14. E. Winter (529)
- 15. D. Masur (536)
- 16. D. King (548)*pr
- 17. A. Ganesan (551)
- 18. A. Kim (553)
- 19. A. Azkara (560)
- 20. A. Fenty (566)
- 21. M. Braswell (568)
- 22. B. Bicknell (575)
- 23. K. Miyoshi (590)
- 24. K. Smith (591)
(Clicca per vedere l'entry list)Challenger Fairfield (Q) Inizio torneo: 01/10/2025 | Ultimo agg.: 01/10/2025 12:03
Main Draw (cut off: 0 - Data entry list: 03/01/25 - Special Exempts: 0/0)
- 0. J. Dylan Friend
- 422. A. Ilagan
- 424. M. Braswell*pr
- 428. A. Shelbayh
- 442. D. Milavsky
- 446. T. Colson
- 456. M. Wiskandt
- 469. M. Mckennon
- 472. C. Alberto Caniato
- 491. B. Artnak
- 496. T. McCormick
- 510. N. Arseneault
- 524. C. Kingsley
- 529. E. Winter
- 536. D. Masur
- 548. D. King*pr
- 553. A. Kim
- 560. A. Azkara
- 561. J. Alexander Rodriguez
-
-
Alternates
- 1. K. Miyoshi (0)
- 2. A. Fenty (566)
- 3. K. Miyoshi (590)
- 4. K. Smith (591)
- 5. R. Catry (620)
- 6. R. Ramanathan (624)
- 7. S. Kirchheime (626)
- 8. J. Boulais (631)
- 9. J. Brumm (648)
- 10. A. Pedrico Kr (700)
- 11. Q. Vandecaste (711)
- 12. J. Dylan Frie (750)
- 13. N. Schachter (759)
- 14. O. Weightman (760)
- 15. R. Pascual Fe (797)
- 16. P. Brady (823)
- 17. F. Lechno-Was (839)
- 18. E. Van Loben (851)
- 19. K. Pannu (859)
- 20. F. Pieczonka (861)
- 21. S. Danilov (880)
- 22. T. Serrano Lu (883)
- 23. E. Wallart (892)
- 24. M. Kuhar (901)
- 25. O. Baris (903)
- 26. E. Bynoe (908)
- 27. A. Nefve (908)
- 28. N. Slavic (918)
-
-
(Clicca per vedere l'entry list)Challenger Hersonissos 5 (MD) Inizio torneo: 01/10/2025 | Ultimo agg.: 01/10/2025 12:04
Main Draw (cut off: 0 - Data entry list: 03/01/25 - Special Exempts: 0/0)
- 0. M. Mrva
- 0. M. Rottgering
- 175. M. Echargui
- 183. O. Crawford
- 184. K. Coppejans
- 202. F. Cina
- 234. E. Butvilas
- 249. G. Blancaneaux
- 253. R. Peniston
- 255. G. Loffhagen
- 264. G. Arnaud Bailly
- 265. D. Kuzmanov
- 280. E. Coulibaly
- 299. A. Andreev*pr
- 302. H. Barton
- 320. C. Stebe*pr
- 321. M. Geerts
- 343. R. Strombachs
- 354. G. Adrian Boitan
- 358. A. Escoffier
- 375. C. Broom
Alternates
- 1. I. Montes-De (377)
- 2. G. Hussey (391)
- 3. J. Berrettini (399)
- 4. D. Novak (409)
- 5. K. Singh (410)
- 6. H. Stewart (416)
- 7. R. Molleker (419)
- 8. L. Potenza (421)
- 9. M. Mrva (425)
- 10. M. Moeller (432)
- 11. L. Lokoli (434)
- 12. D. Blanch (438)
- 13. P. Brunclik (440)
- 14. E. Dalla Vall (443)
- 15. L. Carboni (444)
- 16. C. Stebe (445)
- 17. N. Oberleitne (452)
- 18. T. Paroulek (461)
- 19. M. Basic (471)
- 20. V. Orlov (475)
- 21. H. Wendelken (486)
(Clicca per vedere l'entry list)Challenger Hersonissos 5 (Q) Inizio torneo: 01/10/2025 | Ultimo agg.: 01/10/2025 12:04
Main Draw (cut off: 0 - Data entry list: 03/01/25 - Special Exempts: 0/0)
- 0. L. Preda
- 377. I. Montes-De La Torre
- 416. H. Stewart
- 438. D. Blanch
- 440. P. Brunclik
- 471. M. Basic
- 486. H. Wendelken
- 489. D. Palan
- 490. O. Pieczkowski
- 497. F. Broska
- 511. E. Couacaud
- 516. K. Van Wyk
- 533. J. Story
- 537. P. Fajta
- 543. F. Zakaria
- 547. E. Gerasimov
- 550. T. Berkieta
- 558. R. Albot
- 586. D. Kellovsky
- 597. A. Oetzbach
-
Alternates
- 1. A. Barroso Ca (613)
- 2. F. Jeff Plani (619)
- 3. L. Wessels (622)
- 4. N. Visker (638)
- 5. C. Vandermeer (640)
- 6. J. Echeverria (645)
- 7. N. Ehrenschne (653)
- 8. M. Hurrion (659)
- 9. T. Samuel (688)
- 10. M. Dhamne (691)
- 11. M. Gonzalez F (721)
- 12. A. Klintcharo (749)
- 13. Y. Kawahashi (755)
- 14. K. Wehnelt (763)
- 15. L. Rossi (777)
- 16. D. Nicolae Ca (790)
- 17. L. Preda (803)
- 18. T. Farjat (814)
- 19. L. Raquillet (815)
- 20. N. Mashtakov (817)
- 21. N. Schell (818)
- 22. S. Hamza Regu (821)
- 23. D. Sakellarid (822)
- 24. P. Brady (823)
TAG: Circuito Challenger
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit