Challenger Jinan, Valencia, Roanne, Cali, Hersonissos 5 e Fairfield: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni

01/10/2025 12:09 Nessun commento
Federico Cina ITA, 30.03.2007
Federico Cina ITA, 30.03.2007

Settimana 6–12 Ottobre 2025
🇨🇳 Jinan (Cina) – CH, USD 125, cemento
🇪🇸 Valencia (Spagna) – CH, EUR 125, terra battuta
🇫🇷 Roanne (Francia) – CH, EUR 100, indoor hard
🇨🇴 Cali (Colombia) – CH, USD 75, terra battuta
🇬🇷 Hersonissos 5 (Grecia) – CH, EUR 50, cemento
🇺🇸 Fairfield, CA (Stati Uniti) – CH, USD 50, cemento

Challenger Jinan (MD) Inizio torneo: 01/10/2025 | Ultimo agg.: 01/10/2025 12:02

Main Draw (cut off: 0 - Data entry list: 03/01/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 70. T. Atmane
  • 76. A. Walton
  • 77. L. Djere
  • 84. A. Cazaux
  • 85. L. Nardi
  • 90. R. Safiullin
  • 93. A. Vukic
  • 95. T. Schoolkate
  • 96. A. Shevchenko
  • 98. M. McDonald
  • 99. D. Svrcina
  • 101. N. Jarry
  • 103. C. O'Connell
  • 105. S. Mochizuki
  • 107. J. Duckworth
  • 109. N. Basavareddy
  • 111. R. Hijikata
  • 116. B. Holt
  • 117. T. Boyer
  • 119. L. Draxl
  • 128. E. Spizzirri
  • 131. B. Harris
  • 136. C. Smith
Alternates

  • 1. J. Shang (138)
  • 2. U. Blanchet (147)
  • 3. C. Wong (149)
  • 4. Y. Watanuki (150)
  • 5. Y. Nishioka (151)
  • 6. D. Evans (152)
  • 7. H. Mayot (153)
  • 8. T. Droguet (163)
  • 9. B. Tomic (165)
  • 10. T. Daniel (168)
  • 11. A. Holmgren (176)
  • 12. J. McCabe (179)
  • 13. K. Jacquet (182)
  • 14. J. Kubler (185)
  • 15. L. Tu (195)
  • 16. Y. Wu (196)
  • 17. V. Vacherot (206)
  • 18. B. Zhukayev (207)
  • 19. R. Noguchi (214)
  • 20. Y. Hsiou Hsu (228)
  • 21. A. Bolt (229)
  • 22. Y. Uchiyama (230)
  • 23. O. Jasika (233)
  • 24. T. Skatov (235)
  • 25. F. Sun (236)
  • 26. S. Shimabukur (271)
Challenger Jinan (Q) Inizio torneo: 01/10/2025 | Ultimo agg.: 01/10/2025 12:02

Main Draw (cut off: 0 - Data entry list: 03/01/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 147. U. Blanchet
  • 149. C. Wong
  • 151. Y. Nishioka
  • 153. H. Mayot
  • 163. T. Droguet
  • 165. B. Tomic
  • 168. T. Daniel
  • 176. A. Holmgren
  • 179. J. McCabe
  • 182. K. Jacquet
  • 185. J. Kubler
  • 195. L. Tu
  • 196. Y. Wu
  • 206. V. Vacherot
  • 207. B. Zhukayev
  • 214. R. Noguchi
  • 229. A. Bolt
  • 230. Y. Uchiyama
  • 233. O. Jasika
  • 235. T. Skatov
Alternates

  • 1. F. Sun (236)
  • 2. J. Cui (296)
  • 3. P. Kotov (318)
  • 4. P. Bar Biryuk (327)
  • 5. A. Soriano Ba (336)
  • 6. D. Yevseyev (340)
  • 7. H. Moriya (364)
  • 8. H. Chung (374)
  • 9. S. Shin (388)
  • 10. K. Samrej (402)
  • 11. K. Sultanov (403)
  • 12. Y. Takahashi (437)
  • 13. K. Uchida (458)
  • 14. T. Huang (479)
  • 15. S. Fomin (495)
  • 16. A. Santillan (505)
  • 17. M. Zhukov (508)
  • 18. E. Agafonov (512)
  • 19. R. Te (555)
  • 20. T. Zhang (556)
  • 21. E. Zhu (576)
  • 22. Y. Kikuchi (588)
  • 23. R. Catry (620)
Challenger Valencia (MD) Inizio torneo: 01/10/2025 | Ultimo agg.: 01/10/2025 12:03

Main Draw (cut off: 0 - Data entry list: 03/01/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 0. D. Dedura
  • 67. P. Martinez
  • 102. V. Kopriva
  • 104. C. Taberner
  • 110. R. Carballes Baena
  • 112. A. Tabilo
  • 113. I. Buse
  • 115. E. Moller
  • 127. D. Lajovic
  • 130. D. Elahi Galan
  • 135. A. Pellegrino
  • 144. M. Trungelliti
  • 160. G. Den Ouden
  • 161. V. Gaubas
  • 166. D. Merida
  • 170. T. Monteiro
  • 193. L. Pavlovic
  • 209. D. Rincon
  • 222. P. Llamas Ruiz
  • 227. J. Choinski
  • 232. S. Travaglia

Alternates

  • 1. N. Fatic (240)
  • 2. E. Ymer (242)
  • 3. L. Mikrut (246)
  • 4. F. Cristian J (263)
  • 5. A. Moro Canas (266)
  • 6. P. Martin Tif (269)
  • 7. Z. Kolar (270)
  • 8. M. Cecchinato (275)
  • 9. M. Topo (282)
  • 10. T. Pereira (283)
  • 11. L. Giustino (284)
  • 12. I. Gakhov (289)
  • 13. S. Nagal (290)
  • 14. D. Michalski (297)
  • 15. N. Alvarez Va (303)
  • 16. F. Forti (307)*pr
  • 17. C. Negritu (308)
  • 18. C. Sanchez Jo (309)
  • 19. D. Ajdukovic (310)
  • 20. H. Squire (316)
Challenger Valencia (Q) Inizio torneo: 01/10/2025 | Ultimo agg.: 01/10/2025 12:03

Main Draw (cut off: 0 - Data entry list: 03/01/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 246. L. Mikrut
  • 250. C. Tabur
  • 266. A. Moro Canas
  • 269. P. Martin Tiffon
  • 270. Z. Kolar
  • 275. M. Cecchinato
  • 282. M. Topo
  • 283. T. Pereira
  • 290. S. Nagal
  • 303. N. Alvarez Varona
  • 308. C. Negritu
  • 309. C. Sanchez Jover
  • 310. D. Ajdukovic
  • 316. H. Squire
  • 330. A. Ritschard
  • 337. J. Barranco Cosano
  • 346. M. Poljicak
  • 357. L. Marmousez
  • 359. A. Nedic
  • 363. M. Damas
Alternates

  • 1. R. Brancaccio (376)
  • 2. C. Cretu (405)
  • 3. B. Zapata Mir (413)
  • 4. R. Molleker (419)
  • 5. A. Marti Pujo (429)
  • 6. R. Nijboer (439)
  • 7. J. Forejtek (454)
  • 8. O. Krutykh (459)
  • 9. V. Orlov (475)
  • 10. E. Vanshelboi (501)
  • 11. M. Krumich (507)
  • 12. J. Kovalik (515)
  • 13. S. Popovic (546)
  • 14. A. Martinez (557)
  • 15. C. Lopez Mont (570)
  • 16. S. Slump (574)
  • 17. M. De Krom (584)
  • 18. S. Perez Cont (615)
  • 19. L. Wessels (622)
  • 20. M. William Do (635)
  • 21. M. Vrbensky (649)

Challenger Roanne (MD) Inizio torneo: 01/10/2025 | Ultimo agg.: 01/10/2025 12:03

Main Draw (cut off: 0 - Data entry list: 03/01/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 0. K. Feldbausch
  • 0. M. Dodig
  • 64. J. Fearnley
  • 78. J. Thompson
  • 81. E. Quinn
  • 87. D. Goffin
  • 89. R. Collignon
  • 92. F. Misolic
  • 97. J. Struff
  • 106. H. Gaston
  • 108. B. Coric
  • 120. A. Blockx
  • 125. P. Carreno Busta
  • 142. O. Virtanen
  • 145. F. Passaro
  • 154. Z. Piros
  • 155. J. Kym
  • 158. N. Budkov Kjaer
  • 167. L. Riedi
  • 178. C. Eubanks
  • 180. A. Galarneau

Alternates

  • 1. C. Rodesch (181)
  • 2. P. Kypson (188)
  • 3. H. Grenier (199)
  • 4. L. Van Assche (200)
  • 5. A. Molcan (203)
  • 6. C. Hemery (205)
  • 7. S. Gueymard W (208)
  • 8. V. Sachko (210)
  • 9. C. Chidekh (216)
  • 10. J. Engel (217)
  • 11. B. Gojo (220)
  • 12. A. Bouquier (221)
  • 13. A. Fery (226)
  • 14. D. Stricker (243)
  • 15. P. Zahraj (244)
  • 16. V. Durasovic (245)
  • 17. M. Kukushkin (259)
  • 18. M. Dodig (261)
  • 19. F. Cristian J (263)
  • 20. D. Added (272)
  • 21. M. Martineau (278)
  • 22. T. Gentzsch (288)
  • 23. S. Sakellarid (291)
  • 24. R. Bertola (301)

Challenger Roanne (Q) Inizio torneo: 01/10/2025 | Ultimo agg.: 01/10/2025 12:03

Main Draw (cut off: 0 - Data entry list: 03/01/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 188. P. Kypson
  • 200. L. Van Assche
  • 210. V. Sachko
  • 216. C. Chidekh
  • 217. J. Engel
  • 220. B. Gojo
  • 243. D. Stricker
  • 245. V. Durasovic
  • 272. D. Added
  • 278. M. Martineau
  • 291. S. Sakellaridis
  • 306. T. Paris
  • 313. D. Glinka
  • 314. M. Brunold
  • 322. N. Gombos
  • 328. O. Prihodko
  • 345. A. Vatutin
  • 356. M. Karol
  • 366. L. Poullain
  • 369. J. Sels
Alternates

  • 1. D. Jorda Sanc (412)
  • 2. R. Berankis (417)
  • 3. M. Moeller (432)
  • 4. L. Lokoli (434)
  • 5. N. Oberleitne (452)
  • 6. V. Orlov (475)
  • 7. E. Donnet (477)
  • 8. N. Vylegzhani (480)
  • 9. M. Malige (500)
  • 10. H. Bernet (506)
  • 11. M. Agwi (528)
  • 12. L. Massard (532)
  • 13. J. Nicod (572)
  • 14. S. Slump (574)
  • 15. M. Beauge (585)
  • 16. A. Reymond (603)
  • 17. A. Gautier (606)
  • 18. A. Barroso Ca (613)
  • 19. R. Catry (620)
  • 20. L. Wessels (622)
  • 21. M. William Do (635)
  • 22. C. Vandermeer (640)
Challenger Cali (MD) Inizio torneo: 01/10/2025 | Ultimo agg.: 01/10/2025 12:03

Main Draw (cut off: 0 - Data entry list: 03/01/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 126. C. Garin
  • 132. J. Pablo Ficovich
  • 133. T. Barrios Vera
  • 148. T. Seyboth Wild
  • 172. H. Habib
  • 174. L. Neumayer
  • 191. F. Agustin Gomez
  • 201. N. Mejia
  • 211. G. Bueno
  • 212. R. Pacheco Mendez
  • 237. A. Guillen Meza
  • 252. A. Collarini
  • 256. A. Daniel Vallejo
  • 268. F. Diaz Acosta
  • 273. J. Carlos Prado Angelo
  • 285. M. Pucinelli De Almeida
  • 287. M. Soto
  • 299. N. Kicker
  • 300. N. Sanchez Izquierdo
  • 324. J. Pablo Varillas
  • 331. G. Heide

Alternates

  • 1. A. Andrade (344)
  • 2. G. Villanueva (347)
  • 3. D. Dutra da S (352)
  • 4. F. Roncadelli (371)
  • 5. G. Ivan Justo (386)
  • 6. J. Bautista T (396)
  • 7. L. Emanuel Am (406)
  • 8. J. Carlos Agu (423)
  • 9. H. Casanova (435)
  • 10. M. Kestelboim (436)
  • 11. A. Hernandez (460)
  • 12. L. Joaquin Ro (462)
  • 13. F. Bagnis (468)
  • 14. V. Orlov (475)
  • 15. A. Thanos (476)
  • 16. T. McCormick (496)
  • 17. M. Alves (514)
  • 18. D. King (548)*pr
  • 19. A. Ganesan (551)
  • 20. V. Aboian (563)
Challenger Cali (Q) Inizio torneo: 01/10/2025 | Ultimo agg.: 01/10/2025 12:03

Main Draw (cut off: 0 - Data entry list: 03/01/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 352. D. Dutra da Silva
  • 378. M. Jones
  • 396. J. Bautista Torres
  • 406. L. Emanuel Ambrogi
  • 460. A. Hernandez
  • 468. F. Bagnis
  • 476. A. Thanos
  • 514. M. Alves
  • 580. S. Gima
  • 595. T. Faurel
  • 599. M. Tobon
  • 655. J. Sebastian Gomez*pr
  • 660. P. Bertran
  • 682. I. Xilas
  • 753. S. Alejandro Linde Palacios
  • 756. I. Monzon
  • 802. V. Lilov
  • 828. H. Roh
  • 856. A. Fernando Rubio Fierros
  • 857. R. Dickerson
Alternates

  • 1. L. Ratti (872)
  • 2. S. Heredia (873)
  • 3. J. Sebastian (897)
  • 4. B. Torrealba (920)
  • 5. M. Covato (927)
  • 6. J. Sebastian (972)
  • 7. P. Tsitsipas (1001)
  • 8. B. Perez (1008)
  • 9. J. Flores (1019)
  • 10. S. Price (1020)
  • 11. E. Monferrer (1051)
  • 12. F. Ribero (1053)
  • 13. F. Tenti (1068)
  • 14. D. Poljak (1074)
  • 15. B. Atlangerie (1102)
  • 16. E. Camargo Li (1286)
  • 17. I. Antonio Be (1288)
  • 18. M. Castañeda (1298)
  • 19. D. Van Orderl (1307)
  • 20. L. Pinto (1311)
  • 21. A. Odiseo Alv (1354)
  • 22. V. Hugo Remon (1357)
  • 23. N. Buitrago (1365)
Challenger Fairfield (MD) Inizio torneo: 01/10/2025 | Ultimo agg.: 01/10/2025 12:03

Main Draw (cut off: 0 - Data entry list: 03/01/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 0. A. Ghibaudo
  • 0. T. Legout
  • 0. K. Bigun
  • 197. B. Hassan
  • 219. D. Popko
  • 238. M. Krueger
  • 257. M. Gengel
  • 295. G. Johns
  • 303. P. Sekulic*pr
  • 307. A. Mayo
  • 315. A. Rybakov
  • 319. M. Mmoh
  • 332. P. Maloney
  • 333. M. Bouzige
  • 350. M. Rosenkranz
  • 360. T. Zink
  • 387. O. Tarvet
  • 394. K. Sell
  • 397. T. Svajda
  • 401. A. Shah
  • 411. O. Wallin

Alternates

  • 1. A. Ilagan (422)
  • 2. M. Braswell (424)*pr
  • 3. A. Shelbayh (428)
  • 4. S. Banerjee (441)
  • 5. D. Milavsky (442)
  • 6. T. Colson (446)
  • 7. P. Sekulic (455)
  • 8. M. Wiskandt (456)
  • 9. M. Mckennon (469)
  • 10. V. Orlov (475)
  • 11. B. Artnak (491)
  • 12. T. McCormick (496)
  • 13. C. Kingsley (524)
  • 14. E. Winter (529)
  • 15. D. Masur (536)
  • 16. D. King (548)*pr
  • 17. A. Ganesan (551)
  • 18. A. Kim (553)
  • 19. A. Azkara (560)
  • 20. A. Fenty (566)
  • 21. M. Braswell (568)
  • 22. B. Bicknell (575)
  • 23. K. Miyoshi (590)
  • 24. K. Smith (591)

Challenger Fairfield (Q) Inizio torneo: 01/10/2025 | Ultimo agg.: 01/10/2025 12:03

Main Draw (cut off: 0 - Data entry list: 03/01/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 0. J. Dylan Friend
  • 422. A. Ilagan
  • 424. M. Braswell*pr
  • 428. A. Shelbayh
  • 442. D. Milavsky
  • 446. T. Colson
  • 456. M. Wiskandt
  • 469. M. Mckennon
  • 472. C. Alberto Caniato
  • 491. B. Artnak
  • 496. T. McCormick
  • 510. N. Arseneault
  • 524. C. Kingsley
  • 529. E. Winter
  • 536. D. Masur
  • 548. D. King*pr
  • 553. A. Kim
  • 560. A. Azkara
  • 561. J. Alexander Rodriguez
Alternates

  • 1. K. Miyoshi (0)
  • 2. A. Fenty (566)
  • 3. K. Miyoshi (590)
  • 4. K. Smith (591)
  • 5. R. Catry (620)
  • 6. R. Ramanathan (624)
  • 7. S. Kirchheime (626)
  • 8. J. Boulais (631)
  • 9. J. Brumm (648)
  • 10. A. Pedrico Kr (700)
  • 11. Q. Vandecaste (711)
  • 12. J. Dylan Frie (750)
  • 13. N. Schachter (759)
  • 14. O. Weightman (760)
  • 15. R. Pascual Fe (797)
  • 16. P. Brady (823)
  • 17. F. Lechno-Was (839)
  • 18. E. Van Loben (851)
  • 19. K. Pannu (859)
  • 20. F. Pieczonka (861)
  • 21. S. Danilov (880)
  • 22. T. Serrano Lu (883)
  • 23. E. Wallart (892)
  • 24. M. Kuhar (901)
  • 25. O. Baris (903)
  • 26. E. Bynoe (908)
  • 27. A. Nefve (908)
  • 28. N. Slavic (918)
Challenger Hersonissos 5 (MD) Inizio torneo: 01/10/2025 | Ultimo agg.: 01/10/2025 12:04

Main Draw (cut off: 0 - Data entry list: 03/01/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 0. M. Mrva
  • 0. M. Rottgering
  • 175. M. Echargui
  • 183. O. Crawford
  • 184. K. Coppejans
  • 202. F. Cina
  • 234. E. Butvilas
  • 249. G. Blancaneaux
  • 253. R. Peniston
  • 255. G. Loffhagen
  • 264. G. Arnaud Bailly
  • 265. D. Kuzmanov
  • 280. E. Coulibaly
  • 299. A. Andreev*pr
  • 302. H. Barton
  • 320. C. Stebe*pr
  • 321. M. Geerts
  • 343. R. Strombachs
  • 354. G. Adrian Boitan
  • 358. A. Escoffier
  • 375. C. Broom

Alternates

  • 1. I. Montes-De (377)
  • 2. G. Hussey (391)
  • 3. J. Berrettini (399)
  • 4. D. Novak (409)
  • 5. K. Singh (410)
  • 6. H. Stewart (416)
  • 7. R. Molleker (419)
  • 8. L. Potenza (421)
  • 9. M. Mrva (425)
  • 10. M. Moeller (432)
  • 11. L. Lokoli (434)
  • 12. D. Blanch (438)
  • 13. P. Brunclik (440)
  • 14. E. Dalla Vall (443)
  • 15. L. Carboni (444)
  • 16. C. Stebe (445)
  • 17. N. Oberleitne (452)
  • 18. T. Paroulek (461)
  • 19. M. Basic (471)
  • 20. V. Orlov (475)
  • 21. H. Wendelken (486)

Challenger Hersonissos 5 (Q) Inizio torneo: 01/10/2025 | Ultimo agg.: 01/10/2025 12:04

Main Draw (cut off: 0 - Data entry list: 03/01/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 0. L. Preda
  • 377. I. Montes-De La Torre
  • 416. H. Stewart
  • 438. D. Blanch
  • 440. P. Brunclik
  • 471. M. Basic
  • 486. H. Wendelken
  • 489. D. Palan
  • 490. O. Pieczkowski
  • 497. F. Broska
  • 511. E. Couacaud
  • 516. K. Van Wyk
  • 533. J. Story
  • 537. P. Fajta
  • 543. F. Zakaria
  • 547. E. Gerasimov
  • 550. T. Berkieta
  • 558. R. Albot
  • 586. D. Kellovsky
  • 597. A. Oetzbach
Alternates

  • 1. A. Barroso Ca (613)
  • 2. F. Jeff Plani (619)
  • 3. L. Wessels (622)
  • 4. N. Visker (638)
  • 5. C. Vandermeer (640)
  • 6. J. Echeverria (645)
  • 7. N. Ehrenschne (653)
  • 8. M. Hurrion (659)
  • 9. T. Samuel (688)
  • 10. M. Dhamne (691)
  • 11. M. Gonzalez F (721)
  • 12. A. Klintcharo (749)
  • 13. Y. Kawahashi (755)
  • 14. K. Wehnelt (763)
  • 15. L. Rossi (777)
  • 16. D. Nicolae Ca (790)
  • 17. L. Preda (803)
  • 18. T. Farjat (814)
  • 19. L. Raquillet (815)
  • 20. N. Mashtakov (817)
  • 21. N. Schell (818)
  • 22. S. Hamza Regu (821)
  • 23. D. Sakellarid (822)
  • 24. P. Brady (823)

