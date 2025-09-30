Masters 1000 Shanghai ATP, Copertina

Masters 1000 Shanghai: I risultati completi con il dettaglio del Turno Decisivo di Qualificazione (LIVE)

30/09/2025 04:04 Nessun commento
Eliot Spizzirri USA, 23.12.2001 - Foto Getty Images
🇨🇳 Masters 1000 Shanghai – Turno Qualificazione (cemento)

Stadium Court – ore 06:00
Alejandro Tabilo CHI vs Harold Mayot FRA
Alejandro Tabilo [1]
15
1
Harold Mayot [22]
0
1
Nikoloz Basilashvili GEO vs Eliot Spizzirri USA

Il match deve ancora iniziare

Yannick Hanfmann GER vs Jason Kubler AUS

Il match deve ancora iniziare



Grandstand 2 – ore 06:00
Christopher Eubanks USA vs Ugo Blanchet FRA

Christopher Eubanks
0
0
Ugo Blanchet [21]
0
0
Gauthier Onclin BEL vs August Holmgren DEN

Il match deve ancora iniziare

Mackenzie McDonald USA vs Rei Sakamoto JPN

Il match deve ancora iniziare



Show Court 3 – ore 06:00
Valentin Royer FRA vs Billy Harris GBR

Valentin Royer [2]
0
0
Billy Harris [18]
0
0
Tristan Schoolkate AUS vs Beibit Zhukayev KAZ

Il match deve ancora iniziare

Aleksandar Vukic AUS vs Yoshihito Nishioka JPN (Non prima 10:00)

Il match deve ancora iniziare



Court 4 – ore 06:00
Dalibor Svrcina CZE vs Yosuke Watanuki JPN

Dalibor Svrcina [3]
0
0
Yosuke Watanuki [20]
0
0
Valentin Vacherot MON vs Liam Draxl CAN (Non prima 08:00)

Il match deve ancora iniziare

Rinky Hijikata AUS vs James Trotter JPN

Il match deve ancora iniziare

