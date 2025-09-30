Masters 1000 Shanghai: I risultati completi con il dettaglio del Turno Decisivo di Qualificazione (LIVE)
🇨🇳 Masters 1000 Shanghai – Turno Qualificazione (cemento)
Stadium Court – ore 06:00
Alejandro Tabilo vs Harold Mayot
Nikoloz Basilashvili vs Eliot Spizzirri
Yannick Hanfmann vs Jason Kubler
Grandstand 2 – ore 06:00
Christopher Eubanks vs Ugo Blanchet
Gauthier Onclin vs August Holmgren
Mackenzie McDonald vs Rei Sakamoto
Show Court 3 – ore 06:00
Valentin Royer vs Billy Harris
Tristan Schoolkate vs Beibit Zhukayev
Aleksandar Vukic vs Yoshihito Nishioka (Non prima 10:00)
Court 4 – ore 06:00
Dalibor Svrcina vs Yosuke Watanuki
Valentin Vacherot vs Liam Draxl (Non prima 08:00)
Rinky Hijikata vs James Trotter
