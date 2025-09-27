WTA 125 Copertina, WTA

WTA 125 Suzhou: Il Tabellone Principale. Presenti due azzurre

27/09/2025 09:42 1 commento
Elisabetta Cocciaretto nella foto - Foto Getty Images
Elisabetta Cocciaretto nella foto - Foto Getty Images

🇨🇳 Suzhou, China – WTA 125 Tabellone Principale – hard
(1) Iva Jovic USA vs (SE) Lulu Sun NZL
Talia Gibson AUS vs (Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL it
Anna Bondar HUN vs (Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL it
Kimberly Birrell AUS vs (8) Polina Kudermetova RUS

(3) Suzan Lamens NED vs (WC) Xinxin Yao CHN
Katie Volynets USA vs (WC) Chenting Zhu CHN
(Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL it vs Moyuka Uchijima JPN
(Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL it vs (7) Lucia Bronzetti ITA

(6) Viktorija Golubic SUI vs Rebeka Masarova SUI
Elisabetta Cocciaretto ITA vs Anastasia Zakharova RUS
Greet Minnen BEL vs (WC) Han Shi CHN
Katarzyna Kawa POL vs (4) Alexandra Eala PHI

(5) Yulia Putintseva KAZ vs Diane Parry FRA
Yuliia Starodubtseva UKR vs Dalma Galfi HUN
(Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL it vs Leolia Jeanjean FRA
(WC) Saisai Zheng CHN vs (2) Tatjana Maria GER

TAG:

1 commento

miky85 27-09-2025 09:55

Jovic

Eala

Volynets
Starodubtseva

Q
Q
Cocciaretto
Zheng

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!