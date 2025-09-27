WTA 125 Suzhou: Il Tabellone Principale. Presenti due azzurre
🇨🇳 Suzhou, China – WTA 125 Tabellone Principale – hard
(1) Iva Jovic vs (SE) Lulu Sun
Talia Gibson vs (Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL
Anna Bondar vs (Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL
Kimberly Birrell vs (8) Polina Kudermetova
(3) Suzan Lamens vs (WC) Xinxin Yao
Katie Volynets vs (WC) Chenting Zhu
(Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL vs Moyuka Uchijima
(Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL vs (7) Lucia Bronzetti
(6) Viktorija Golubic vs Rebeka Masarova
Elisabetta Cocciaretto vs Anastasia Zakharova
Greet Minnen vs (WC) Han Shi
Katarzyna Kawa vs (4) Alexandra Eala
(5) Yulia Putintseva vs Diane Parry
Yuliia Starodubtseva vs Dalma Galfi
(Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL vs Leolia Jeanjean
(WC) Saisai Zheng vs (2) Tatjana Maria
TAG: WTA 125
