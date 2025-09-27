Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Orleans, Lisbona, Buenos Aires, Jingshan e Las Vegas: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali (LIVE)

27/09/2025 09:28 Nessun commento
Stefano Travaglia nella foto
CHALLENGER Las Vegas (🇺🇸 USA) – Semifinali, cemento

Stadium – ore 21:00
Finn Reynolds NZL / James Watt NZL vs Benjamin Kittay USA / Joshua Sheehy USA
Il match deve ancora iniziare

Abdullah Shelbayh JOR vs Benjamin Hassan LBN (Non prima 23:00)

Il match deve ancora iniziare

Alex Rybakov USA vs Andre Ilagan USA

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Lisbon (🇵🇹 Portogallo) 🌤️ – Semifinali, terra battuta

Singolare
13:30 🇮🇹 S. Travaglia – 🇵🇹 H. Rocha
Il match deve ancora iniziare

15:00 🇵🇪 I. Buse – 🇱🇹 V. Gaubas

Il match deve ancora iniziare

Doppio
16:30 🇪🇸 P. Llamas Ruiz / 🇪🇸 S. Martos Gornes – 🇷🇴 M. A. Jecan / 🇷🇴 B. Pavel

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Orleans (🇫🇷 Francia) – Semifinali, cemento (al coperto)

Central Arena – ore 14:00
Patrick Kaukovalta FIN / Emil Ruusuvuori FIN vs Clement Chidekh FRA / Luca Sanchez FRA
Il match deve ancora iniziare

Raphael Collignon BEL vs Justin Engel GER

Il match deve ancora iniziare

Mark Lajal EST vs Martin Landaluce ESP

Il match deve ancora iniziare

Theo Arribage FRA / Joshua Paris GBR vs Gregoire Jacq FRA / Matteo Martineau FRA

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Buenos Aires 3 (🇦🇷 Argentina) 🌤️ – Semifinali, terra battuta

Cancha Central – ore 19:00
Guillermo Duran ARG / Mariano Kestelboim ARG vs Pedro Boscardin Dias BRA / Joao Lucas Reis Da Silva BRA
Il match deve ancora iniziare

Alex Barrena ARG vs Alvaro Guillen Meza ECU

Il match deve ancora iniziare

Roman Andres Burruchaga ARG vs Nicolas Kicker ARG

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Jingshan (🇨🇳 Cina) – Quarti di Finale – Semifinali – cemento

