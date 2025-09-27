Challenger Orleans, Lisbona, Buenos Aires, Jingshan e Las Vegas: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali (LIVE)
CHALLENGER Las Vegas (🇺🇸 USA) – Semifinali, cemento
Stadium – ore 21:00
Finn Reynolds / James Watt vs Benjamin Kittay / Joshua Sheehy
Abdullah Shelbayh vs Benjamin Hassan (Non prima 23:00)
Alex Rybakov vs Andre Ilagan
CHALLENGER Lisbon (🇵🇹 Portogallo) 🌤️ – Semifinali, terra battuta
Singolare
13:30 🇮🇹 S. Travaglia – 🇵🇹 H. Rocha
15:00 🇵🇪 I. Buse – 🇱🇹 V. Gaubas
Doppio
16:30 🇪🇸 P. Llamas Ruiz / 🇪🇸 S. Martos Gornes – 🇷🇴 M. A. Jecan / 🇷🇴 B. Pavel
CHALLENGER Orleans (🇫🇷 Francia) – Semifinali, cemento (al coperto)
Central Arena – ore 14:00
Patrick Kaukovalta / Emil Ruusuvuori vs Clement Chidekh / Luca Sanchez
Raphael Collignon vs Justin Engel
Mark Lajal vs Martin Landaluce
Theo Arribage / Joshua Paris vs Gregoire Jacq / Matteo Martineau
CHALLENGER Buenos Aires 3 (🇦🇷 Argentina) 🌤️ – Semifinali, terra battuta
Cancha Central – ore 19:00
Guillermo Duran / Mariano Kestelboim vs Pedro Boscardin Dias / Joao Lucas Reis Da Silva
Alex Barrena vs Alvaro Guillen Meza
Roman Andres Burruchaga vs Nicolas Kicker
CHALLENGER Jingshan (🇨🇳 Cina) – Quarti di Finale – Semifinali – cemento
