US Open 2025, Sonego si arrende a Schoolkate: “Ho lottato, ma non era la mia giornata”. Arnaldi – “Rimpianti? Sì, ma ci sono anche tanti aspetti positivi”

Sconfitta amara per Lorenzo Sonego all’esordio agli US Open 2025. Dopo oltre quattro ore di battaglia contro l’australiano Tristan Schoolkate, il torinese ha salutato Flushing Meadows al termine di un match infinito deciso al super tie-break del quinto set. In conferenza stampa, Sonego ha analizzato la sua prestazione con la consueta lucidità, sottolineando quanto il tennis sappia essere crudele nei dettagli.

“Ci sono state tante situazioni – ha raccontato – ho avuto tante occasioni, soprattutto nel secondo set che ho perso in maniera un po’ rocambolesca. Poi al quinto si è ripetuto più o meno lo stesso copione. Lui ha giocato a un livello altissimo, forse oggi non era la mia giornata. Ho provato a restare dentro la partita, ho lottato fino all’ultimo, e questo era l’aspetto più importante. Certo, la partenza non è stata delle migliori: sono entrato un po’ lento, gli ho concesso fiducia e lui l’ha sfruttata al massimo”.

Dal punto di vista fisico, però, le risposte sono state incoraggianti:

“Mi sento bene, anche tennisticamente – ha aggiunto – perché se guardiamo i numeri sono stato superiore. Ho perso due tie-break, ho dominato due set, solo un brutto game all’inizio e per il resto sono sempre stato sopra anche nel gioco. Lui è stato bravo nei momenti importanti a trovare soluzioni incredibili: penso che questa sia stata una delle partite migliori della sua carriera. Purtroppo il tennis è così, si decide nei dettagli”.

Per Sonego resta il rammarico di un’occasione mancata, ma anche la consapevolezza di aver ritrovato condizione e fiducia, elementi fondamentali in vista della ultima parte di stagione.

Si ferma al primo turno l’avventura di Matteo Arnaldi agli US Open 2025, al termine di un match in cui il ligure ha sfiorato l’impresa contro Francisco Cerúndolo. Due set di vantaggio e tante occasioni per chiudere, ma alla fine a spuntarla è stato l’argentino al quinto. In conferenza stampa, Arnaldi ha analizzato con lucidità la sua prestazione, senza nascondere i rimpianti ma evidenziando anche diversi segnali incoraggianti.

Il primo tema è stato il fastidio al piede, che lo accompagna da settimane:

“Devo dire abbastanza bene, sta migliorando. Sicuramente non è al 100%, però con fasciature e trattamenti vari non mi ha fatto male come negli altri giorni. Faceva un po’ male, ma non tanto da condizionarmi. Questa è sicuramente una delle cose positive”.

Poi il rammarico per non aver chiuso la partita in tre set:

“I rimpianti ci sono, eccome. Ero avanti due set a zero con un break, poi sul 4 pari 15-30 ho sbagliato un dritto abbastanza semplice, sul 5 pari ho avuto una palla break e un’altra ancora nel quarto set. Dal terzo al quinto ho avuto otto palle break, ne ho sfruttata solo una. Le occasioni ci sono state, ma lui è stato bravo nei momenti importanti. È facile dire col senno di poi che potevo fare qualcosa di diverso, ma credo di aver fatto le scelte giuste”.

Arnaldi ha comunque confermato le buone sensazioni dei primi due parziali:

“Credo che abbia fatto la differenza soprattutto il primo set. In quel momento stavo giocando nettamente meglio, riuscivo a spingere e a farlo muovere. Anche nel terzo ero sopra fino all’ultimo game. Questo è un aspetto positivo”.

Durante l’incontro il ligure ha provato anche a sorprendere l’avversario con alcune variazioni:

“Ho usato qualche serve&volley, come già facevo negli anni scorsi. Sto cercando di riprendere queste soluzioni e di sentirmi bene in campo. Oggi non è arrivata la vittoria, ma sono riuscito a fare quello che volevo. Mi dispiace molto non aver vinto, ma ci sono cose positive da cui ripartire”.

Ora lo sguardo va al prossimo impegno:

“Dovrei andare in Cina, probabilmente dalla prima settimana. Dipenderà dal piede, se sarà in grado di reggere. Non so ancora di preciso la situazione, dovrò fare dei controlli. Ma se fosse qualcosa di grave non riuscirei a giocare, quindi non penso sia così”.





Francesco Paolo Villarico